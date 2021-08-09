Покушение на убийство гражданина США: Суд арестовал заказчика и соучастника
Суд арестовал заказчика и соучастника покушения на убийство гражданина США в Балтиморе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
7 августа ГБР сообщило о подозрении организатору убийства, имеющему двойное гражданство (Украины и США), и его сообщнику.
Так, заказчику сообщено о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), а соучастнику - в пособничестве в совершении оконченного покушения на убийство, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
В этот же день Печерский районный суд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, что 6 августа работники ГБР задержали инициатора преступления, за 45 тыс. Долларов США, который заказал убийство гражданина Америки по личным мотивам, и его сообщника, который подыскивал исполнителя в Украине.
Преступление планировалось на территории США в городе Балтимор штата Мэриленд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль