Покушение на убийство гражданина США: Суд арестовал заказчика и соучастника

Суд арестовал заказчика и соучастника покушения на убийство гражданина США в Балтиморе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

7 августа ГБР сообщило о подозрении организатору убийства, имеющему двойное гражданство (Украины и США), и его сообщнику.

Так, заказчику сообщено о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), а соучастнику - в пособничестве в совершении оконченного покушения на убийство, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В этот же день Печерский районный суд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что 6 августа работники ГБР задержали инициатора преступления, за 45 тыс. Долларов США, который заказал убийство гражданина Америки по личным мотивам, и его сообщника, который подыскивал исполнителя в Украине.

Преступление планировалось на территории США в городе Балтимор штата Мэриленд.

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