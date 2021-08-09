Замах на вбивство громадянина США: cуд заарештував замовника і співучасника

Суд заарештував замовника і співучасника замаху на вбивство громадянина США в Балтіморі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

7 серпня ДБР повідомило про підозру організатору вбивства, який має подвійне громадянство (України і США), і його спільникові.

Так, замовнику повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України), а співучаснику - в пособництві у скоєнні закінченого замаху на вбивство, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

У цей же день Печерський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У разі доведення провини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що 6 серпня працівники ДБР затримали ініціатора злочину, за 45 тис. доларів США, який замовив вбивство громадянина Америки з особистих мотивів, і його спільника, який підшукував виконавця в Україні.

Злочин планувався на території США в місті Балтімор штату Меріленд.

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