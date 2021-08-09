Заблокированы миллионные схемы присвоения бюджетных средств, обезврежена кибергруппировка, ликвидирована коррупция в вузе, - резонансные результаты работы СБУ на Киевщине в июле

ГУ СБУ Киева в июле заблокировало миллионные схемы присвоения средств из столичного бюджета и продажи земель, передало в суд ярых "подрывников" и обезвредило кибергруппировку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного Управления СБУ в Киеве и Киевской области.

"Главное Управление Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области системно работает над выполнением основной задачи: обеспечение безопасности Украины, безопасности каждого. Мы предотвращаем действия, которые нацелены на ослабление обороноспособности страны, несут угрозу ее целостности и содержат репутационные риски. Раскрываем коррупционные схемы и злоупотребления в экономической сфере, чтобы не допустить потерь бюджета и хищения ресурсов государства. До автоматизма отрабатываем умение действовать в экстремальных ситуациях, алгоритмы взаимодействия", - следует из сообщения.

При этом подчеркивается, что только в июле 2021 года:

- раскрыты миллионные хищения бюджетных средств, выделенных для финансирования охраны транспортных объектов КП "Киевпастранс" КГГА. Махинация нанесла столичной громаде ущерб на 3,5 млн грн;

- задокументированы многомиллионные злоупотребления при приобретении машин для летнего и зимнего содержания дорог коммунальной корпорацией "Киевавтодор". Лишь одна из закупок данного предприятия нанесла столичному бюджету ущерб на свыше 20 млн грн;

- заблокирована масштабная коррупционная схема, которая действовала в Главном управлении Госгеокадастра Киевщины. Чиновники незаконно продали подконтрольным фирмам более 323 га земли в столичном регионе. В результате махинации государству нанесен ущерб на 1,2 млрд грн;

- следователи Главного управления завершили досудебное расследование в отношении организаторов терактов в Киеве, имевших место летом 2020 года. Злоумышленники предстанут перед судом. Санкции инкриминируемых им статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет;

- заблокирована схема незаконного обогащения чиновников, которые систематически требовали взятки за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Суммы составляли от 3 до 6 000 долларов США за место;

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- в столичном частном вузе обнаружена и заблокирована схема, организованная советником ректора. За взятки чиновница "гарантировала" получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов. Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов;

- раскрыта коррупционная схема в Национальной академии аграрных наук. Здесь чиновники получали взятки за передачу в незаконную аренду недвижимости учреждения. Трое организаторов уже уведомлены о подозрении;

- заблокирована новая схема торговли поддельными ПЦР-тестами. Две столичные турфирмы продавали справки ПЦР-тестов на COVID-19 без сдачи анализов. Цена одной составила от 1000 до 1200 гривен;

- разоблачен координатор столичной кибергруппировки, которая распространяла призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведению агрессивной войны;

- совместно с Посольством Государства Израиль в Украине - провели тактико-специальные учения и отработали механизм освобождения заложников, которых условные террористы "захватили" в столичной синагоге.

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