Заблоковано мільйонні схеми привласнення бюджетних коштів, знешкоджено кіберугруповання, ліквідовано корупцію у виші, - резонансні результати роботи СБУ на Київщині в липні

ГУ СБУ Києва в липні заблокувало мільйонні схеми привласнення коштів зі столичного бюджету та продажу земель, передало в суд затятих "підривників" і знешкодило кіберугруповання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного Управління СБУ в Києві та Київській області.

"Головне Управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області системно працює над виконанням основного завдання: забезпечення безпеки держави Україна, безпеки кожного. Ми запобігаємо діям, що мають на меті послабити обороноздатність країни, несуть загрозу її цілісності та містять репутаційні ризики. Розкриваємо корупційні схеми та зловживання в економічній сфері, щоб не допустити втрат бюджету та розкрадання ресурсів держави. До автоматизму відпрацьовуємо вміння діяти в екстремальних ситуаціях, алгоритми взаємодії", - випливає з повідомлення.

При цьому підкреслюється, що тільки в липні 2021 року:

- викрито мільйонні розкрадання бюджетних коштів, виділених для фінансування охорони транспортних об’єктів КП "Київпастранс" КМДА. Оборудка завдала столичній громаді збитків на 3,5 млн грн;

- задокументовано багатомільйонні зловживання під час придбання машин для літнього та зимового утримання доріг комунальною корпорацією "Київавтодор". Лише одна із закупівель цього підприємства завдала столичному бюджету збитків на понад 20 млн грн;

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- заблоковано масштабну корупційну схему, яка діяла в Головному управлінні Держгеокадастру Київщини. Чиновники незаконно продали підконтрольним фірмам понад 323 га землі у столичному регіоні. Внаслідок чого державі завдано збитки на 1,2 млрд грн;

- слідчі Головного управління завершили досудове розслідування щодо організаторів терактів у Києві, що мали місце влітку 2020 року. Зловмисники постануть перед судом. Санкції інкримінованих їм статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років;

- заблоковано схему незаконного збагачення посадовців, які систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Суми становили від 3 до 6 тисяч доларів США за місце;

- у столичному приватному виші виявлено і заблоковано схему, організовану радницею ректора. За хабарі чиновниця "гарантувала" одержання дипломів про закінчення вишу без фактичного навчання і складання іспитів. Вартість "послуг" стартувала від 1,5 тис. доларів;

- викрито корупційну схему у Національній академії аграрних наук. Тут високопосадовці одержували хабарі за передачу в незаконну оренду нерухомість установи. Трьом організаторам уже повідомлено про підозру;

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- заблоковано нову схему торгівлі підробними ПЛР-тестами. Дві столичні турфірми продавали довідки ПЛР-тестів на COVID-19 без здачі аналізів. Ціна однієї становила від 1000 до 1200 гривень;

- викрито координатора столичного кіберугруповання, яке поширювало заклики до порушення територіальної цілісності України та ведення агресивної війни;

- спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine провели тактико-спеціальні навчання та відпрацювали механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у столичній синагозі.