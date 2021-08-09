Меркель посетит Украину 22 августа, - Никифоров

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит с официальным визитом Украину 22 августа.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - отметил Никифоров.

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