Меркель посетит Украину 22 августа, - Никифоров
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит с официальным визитом Украину 22 августа.
Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - отметил Никифоров.
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+24 Вальдемар Кепський
показать весь комментарий09.08.2021 13:23
+20 Сергей Трофимов #428890
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+19 Алексей Рябов #486332
показать весь комментарий09.08.2021 13:07
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не віддавати ж її китаю
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https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка https://mobile.twitter.com/svecha62 @svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62/status/1424669751394062343 6 ч
Карточний офіс пише про "исключительно консультативный характер" спілкування - значить дійсно їде примусити неповносправного підписати якусь неприйнятну для нас *****.
https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://mobile.twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://mobile.twitter.com/TedTeddycat/status/1424730494722355204 1 ч
Фрау Ріббентроп дуже скоро видасть мемуари: «50 років у лавах штазі-кгб».
Андрей Шпеня@mXa6TAqceVfU1sz 6 ч
Буш: «Самым большим разногласием» с Меркель в 2008 году было членство Грузии в НАТО. Фрау Газпром была очень против.
И если Верховная Рада не проголосует - то проблемы начнуться не только у Коломойского
как ты думаешь , как депутаты любых фракций , которые находяться на иждевении у олигархов , проголосуют ?
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича https://mobile.twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence
Подписание пакта «Байден-Меркель» с имплементацией формулы Штайнмайера за два дня до 30-летия независимости.
И скажите еще, что гэбня не помешана на датах
да и первая Ленка новые кроссовки выгуляет...
И это результат совместных усилий Зеленского и Ермака. Они смогли! Такого щелчка по носу давно мы не получали…
«Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа.»
Эту новость из СМИ https://www.facebook.com/borislav.bereza процитировал несколько минут назад в Фейсбуке экс-парламентарий Борислава Береза.
Как показать профану, что он никто и не является авторитетом для европейского политика?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение
В нашем случае - это очень просто. Нужно прилететь на встречу с Зеленским и улететь 22 августа.
Это значит, что Меркель не будет ни на Крымской платформе, ни на праздновании Дня Независимости. Ведь они будут 23 и 24 августа!
И это очень показательно.
Могла ли она сместить визит и присутствовать на одном из этих событий?
Могла. И это точно.
Сделала ли она это?
Нет! А визит в рамках выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.
Так что смогла наша власть и тут обоср…
И это результат совместных усилий Зеленского и Ермака. Они смогли!
Такого щелчка по носу давно мы не получали.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83.html Меркель публично плюнула Зеленскому в лицо еще перед встречей - политолог
Дякуемо Вам за це, Володимир Зеленський!
Ви з Єрмаком зробили це разом!
***
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит с официальным визитом Украину 22 августа.
Об этом сегодня пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров написал на своей странице в соцсети https://www.facebook.com/sergii.nykyforov Фейсбуке.
«Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», - отметил Никифоров.
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком @mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
це ж як символічно буде, якщоhttps://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
в День Незалежності підпише з фрау Ріббентроп акт капітуляції України,
а саме зобов'язання по формулі Штанмаєра - вибори під дулами російських автоматів.
газпром її чекає і ***** Пу купив з потрохами, як і інших повій політиків Євросоюзу.
Они вчера плясали да падали вокруг чужого государства (Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины), а сегодня надо подать им сирым и убогим, непонимающим, как копеечку заработать. Они ж вчера весь день умом кастрированным возле Белоруссии "работали", а им не подали.
Че ж такое то... С лыжами ,наверное, как всегда проблемы. Ибо , когда сказано, закрыть свои рты вонючие и не трындеть, значит, надо рты закрыть и работать, а не засранцами с нищебродной сумой и протянутой рукой раком стоя "прау интеллектуальных баллов" к своему уму кастрированному дописывать, где уже один раз чужого дописали
"Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявила о предоставлении Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19."
Ужс.,такими умственными кастратами в глазах мирового политического сообщества выглядеть.