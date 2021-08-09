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Меркель посетит Украину 22 августа, - Никифоров

Меркель посетит Украину 22 августа, - Никифоров

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит с официальным визитом Украину 22 августа.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - отметил Никифоров.

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Автор: 

Зеленский (20196) Меркель (2125) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+24
Та нахер ты тут нужна, бабушка! Иди ножницы точи, которыми будешь ленточку перерезать на открытии СП-2
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09.08.2021 13:23
+20
Не двусторонние отношения, а трёхсторонние отношения - Германия обеспечивает РФ деньгами, РФ покупает на эти деньги европейских чиновников, украинских чиновников и других шлюх, строит газопроводы в обход Украины, ведет войну против Украины, других стран и западной цивилизации.
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09.08.2021 13:12
+19
Фрау Риббентроп
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09.08.2021 13:07
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Прощальна гастроль.
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09.08.2021 13:06 Ответить
візит напередодні поїздки нашого в сша...знає настрої байдена, налаштує нашого на розмову, аби не нашкодив їй, яка прагне зайняти чільне місце в шрьодерізованій росії...
не віддавати ж її китаю
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09.08.2021 13:22 Ответить
А які у байдена настрої? Як свідчать останні події, стосовно України у дєдушкі Жо такі ж настрої, як і у хврау муркель - примусити Україну до якомога швидшої капітуляції, щоби ця проблема не заважала американським та німецьким корупціонерам отримувати отримувати бабло від куйла.
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09.08.2021 16:16 Ответить
https://mobile.twitter.com/svecha62
https://mobile.twitter.com/svecha62
https://mobile.twitter.com/svecha62


https://mobile.twitter.com/svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка https://mobile.twitter.com/svecha62 @svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62/status/1424669751394062343 6 ч

Карточний офіс пише про "исключительно консультативный характер" спілкування - значить дійсно їде примусити неповносправного підписати якусь неприйнятну для нас *****.

Меркель відвідає Україну 22 серпня, - Никифоров - Цензор.НЕТ 721
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09.08.2021 19:15 Ответить
Чиста поржать.
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09.08.2021 13:07 Ответить
Фрау Риббентроп
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09.08.2021 13:07 Ответить
Тема у Меркель- безопасность вместе с Зелей на должностях в грязьпроме у }{уйла.
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09.08.2021 13:10 Ответить
Буде примушувати зєлю до миру, тобто - капітуляції. Буде останнім дурнем, якщо не пошле її у сраку.
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09.08.2021 16:16 Ответить
Думаю, что дурнее, чем он есть, он даже после встречи с Меркель не станет.
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09.08.2021 22:14 Ответить
Не двусторонние отношения, а трёхсторонние отношения - Германия обеспечивает РФ деньгами, РФ покупает на эти деньги европейских чиновников, украинских чиновников и других шлюх, строит газопроводы в обход Украины, ведет войну против Украины, других стран и западной цивилизации.
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09.08.2021 13:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/TedTeddycat

https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://mobile.twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://mobile.twitter.com/TedTeddycat/status/1424730494722355204 1 ч

Фрау Ріббентроп дуже скоро видасть мемуари: «50 років у лавах штазі-кгб».

Андрей Шпеня@mXa6TAqceVfU1sz 6 ч

Буш: «Самым большим разногласием» с Меркель в 2008 году было членство Грузии в НАТО. Фрау Газпром была очень против.
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09.08.2021 18:30 Ответить
она везет зеленскому , порошенку , медведчуку ,тимошенко и др привет от межународного капитала , что все их украденые деньги в Украине у них под колпаком

И если Верховная Рада не проголосует - то проблемы начнуться не только у Коломойского

как ты думаешь , как депутаты любых фракций , которые находяться на иждевении у олигархов , проголосуют ?
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09.08.2021 13:24 Ответить
Как там в фильме: и это символично
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09.08.2021 13:34 Ответить
А Пецю Соево-шоколадного забыл? Без него нельзя.
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09.08.2021 15:10 Ответить
нахер она тут нужна??? пусть едет в гудок ***** подует!
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09.08.2021 13:21 Ответить
хотя это шанс накидать фрау люлей по месту!
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09.08.2021 13:21 Ответить
Та нахер ты тут нужна, бабушка! Иди ножницы точи, которыми будешь ленточку перерезать на открытии СП-2
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09.08.2021 13:23 Ответить
Уже привычный за эти годы ход, в данном случае дипломатический ход, чтоб нивелировать угрозу какого-нибудь, мягко говоря, финта от ху*ла на праздник.
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09.08.2021 13:25 Ответить
Фигня, 24-го здесь и без Меркель будет куча важных персон со всего мира.
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09.08.2021 13:42 Ответить
Цинизм Меркельши соизмерим только с цинизмом ее друга *****(
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09.08.2021 13:44 Ответить
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence


https://mobile.twitter.com/GrishaSilence

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича https://mobile.twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence

Подписание пакта «Байден-Меркель» с имплементацией формулы Штайнмайера за два дня до 30-летия независимости.
И скажите еще, что гэбня не помешана на датах
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09.08.2021 18:34 Ответить
к тому времени гнилых помидров уже будет достаточно.пусть едит
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09.08.2021 13:50 Ответить
ой как счастлив будет преЗЕнелох )))
да и первая Ленка новые кроссовки выгуляет...
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09.08.2021 13:54 Ответить
Запропонує посаду свого заступника у Грязьпромі...
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09.08.2021 14:13 Ответить
Значит идет Движение Компенсации , - Может и газ з трубы предложат качать в Украину и гарантию Безопасности , - Хотя меморандум был , атом забрали и войну розвязали . Нет нам необходимо вооружатся и побоку все запреты на ракеты до 400 км и много еще другое. Задача стоит не легкая и кроме политической воли , - необходимы Мозги Власти.
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09.08.2021 14:14 Ответить
Дембельский аккорд.
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09.08.2021 14:33 Ответить
Дорогою у кадровий відділ газпрому вирішали до лохів завітати, кидок яких призвів до "свєтлого будущєго" на пенсії.
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09.08.2021 14:39 Ответить
А может меркель подарит Зе обломок от трубы, подорванного СП?
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09.08.2021 14:43 Ответить
будущий фрицовский член рашистского наблюдательного грязьпромовского совета -макреля везет"зе слугам" от рашиста посланию,не исключено с шестизначными ноликами,
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09.08.2021 14:59 Ответить
фрау Рибентроп едет додавить Зеленского, чтобы не сорвался с крючка
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09.08.2021 15:05 Ответить
Зеленский прищучил ЕС.Зачастили.
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09.08.2021 15:26 Ответить
формулу швайнштангера привезёт?
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09.08.2021 15:33 Ответить
Зачем? Рассказать как нужен СП2?
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09.08.2021 15:43 Ответить
Що цікаво, фрау-штазі перед зустріччю з Байденом зустрічалась з нашим недоумком, щоб потім в Америці розповідати що з Україною все порішали. Тепер ця тітка приїде перед зустріччю вже зебіла з Джо, щоб закріпити успіх. Треба цю стару шкапу гнати драним віником.
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09.08.2021 15:47 Ответить
Классика жанра: агентура Кремля лично в первых рядах, чтобы доложить куратору все по полочкам. Это Штаты присылают восьмого зама пятнадцатого министра - им это все, к сожалению, в том числе и Украина, - до лампочки.
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09.08.2021 15:58 Ответить
воно вже приготувалось та просють...


Меркель відвідає Україну 22 серпня, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6458
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09.08.2021 16:19 Ответить
Немецкая тварь которая кричала что Украине давать оружие нельзя приедет... да йух ты теперь здесь нужна! Терки у них, с умственно неполноценным жидом состоятся, и нахера нам этот фан сдался?
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09.08.2021 16:36 Ответить
Зачем эта Гроссен-Шлюхен нашей стране???
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09.08.2021 17:02 Ответить
Якого їй тут куя треба? Виразити стурбованість захотіла вчергове чи перевірити рівень заповнення памперсів нашого припіздєнта?
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09.08.2021 17:17 Ответить
Меркель решила еще раз смачно опустить Зеленского 9 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82.html#comments Комментарии: 1

И это результат совместных усилий Зеленского и Ермака. Они смогли! Такого щелчка по носу давно мы не получали…
«Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа.»
Эту новость из СМИ https://www.facebook.com/borislav.bereza процитировал несколько минут назад в Фейсбуке экс-парламентарий Борислава Береза.
Как показать профану, что он никто и не является авторитетом для европейского политика?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение
В нашем случае - это очень просто. Нужно прилететь на встречу с Зеленским и улететь 22 августа.
Это значит, что Меркель не будет ни на Крымской платформе, ни на праздновании Дня Независимости. Ведь они будут 23 и 24 августа!
И это очень показательно.
Могла ли она сместить визит и присутствовать на одном из этих событий?
Могла. И это точно.
Сделала ли она это?
Нет! А визит в рамках выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.
Так что смогла наша власть и тут обоср…
И это результат совместных усилий Зеленского и Ермака. Они смогли!
Такого щелчка по носу давно мы не получали.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83.html Меркель публично плюнула Зеленскому в лицо еще перед встречей - политолог
Дякуемо Вам за це, Володимир Зеленський!
Ви з Єрмаком зробили це разом!
***
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит с официальным визитом Украину 22 августа.
Об этом сегодня пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров написал на своей странице в соцсети https://www.facebook.com/sergii.nykyforov Фейсбуке.
«Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», - отметил Никифоров.
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09.08.2021 17:43 Ответить
_Меркеляка - пособница и сообщница фашиста и людоеда. Вот определяющая и всё о ней говорящая характеристика.
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09.08.2021 18:09 Ответить
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком @mykolayovych45

https://mobile.twitter.com/mykolayovych45

це ж як символічно буде, якщоhttps://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

в День Незалежності підпише з фрау Ріббентроп акт капітуляції України,
а саме зобов'язання по формулі Штанмаєра - вибори під дулами російських автоматів.
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09.08.2021 18:15 Ответить
а толку, що вона приїде?! Фрау меркель Штазі, кульгава качка йде на........

газпром її чекає і ***** Пу купив з потрохами, як і інших повій політиків Євросоюзу.
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09.08.2021 19:40 Ответить
Меркель посетит Украину... ТРАНЗИТОМ, по дороге на место новой работы в Газпроме.
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09.08.2021 19:45 Ответить
Никифоров не написал кто её приглашал или сама решила? Это слово "намерена"
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09.08.2021 20:02 Ответить
и что эта подружка путина Меркель хочет? Наверное еще не все обещания выполнила путина перед переходом в "Газпром".
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09.08.2021 20:04 Ответить
Подай(те) , подай(те) голодранцам, сирым и убогим. Они сами люди неместные. Да, подай(те) так, чтобы и малышам-карандашам из СБУ,МИД(а),Нафтогаза и т.д и т.п хватило.
Они вчера плясали да падали вокруг чужого государства (Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины), а сегодня надо подать им сирым и убогим, непонимающим, как копеечку заработать. Они ж вчера весь день умом кастрированным возле Белоруссии "работали", а им не подали.
Че ж такое то... С лыжами ,наверное, как всегда проблемы. Ибо , когда сказано, закрыть свои рты вонючие и не трындеть, значит, надо рты закрыть и работать, а не засранцами с нищебродной сумой и протянутой рукой раком стоя "прау интеллектуальных баллов" к своему уму кастрированному дописывать, где уже один раз чужого дописали
"Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявила о предоставлении Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19."
Ужс.,такими умственными кастратами в глазах мирового политического сообщества выглядеть.
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10.08.2021 08:50 Ответить
 
 