Меркель відвідає Україну 22 серпня, - Никифоров

Канцлер ФРН Ангела Меркель відвідає з офіційним візитом Україну 22 серпня.

Про це прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Федеральний канцлер ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", - зазначив Никифоров.

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