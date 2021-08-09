Украине меньше всего нужно бояться белорусов, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что меньше всего Украине стоит бояться белорусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов. Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее захвативший власть в Беларуси "президент" заявил о готовности признать оккупированный Крым территорией России, "когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко обвинил украинские власти в переброске оружия в Беларусь и подготовке боевиков