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Украине меньше всего нужно бояться белорусов, - Лукашенко

Украине меньше всего нужно бояться белорусов, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что меньше всего Украине стоит бояться белорусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов. Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее захвативший власть в Беларуси "президент" заявил о готовности признать оккупированный Крым территорией России, "когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию".

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Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611)


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Топ комментарии
+11
Мы уже меньше всего когда-то боялись русских.
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09.08.2021 13:20
+9
Вот ему эту муйню расскажи.
Украине меньше всего нужно бояться белорусов, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 167
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09.08.2021 13:20
+5
ну таракан себя белорусом уже не считает ..
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09.08.2021 13:20
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ну таракан себя белорусом уже не считает ..
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09.08.2021 13:20 Ответить
Он вообще цыган.
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09.08.2021 13:21 Ответить
Вот ему эту муйню расскажи.
Украине меньше всего нужно бояться белорусов, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 167
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09.08.2021 13:20 Ответить
Мы уже меньше всего когда-то боялись русских.
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09.08.2021 13:20 Ответить
Три балончика дихлофоса тебе на усы, таракан картофельный!
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09.08.2021 13:21 Ответить
Путлер то же самое пел перед нападением !
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09.08.2021 13:21 Ответить
Понагнетал страстей в эфире бульбофюрер и назад теперь сдаёт, и так последние лет 20. Тактика работает получается , деньги дают за обещания, власть держит
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09.08.2021 13:22 Ответить
Как то много сегодня этого скота...уже утомили его высеры...
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09.08.2021 13:22 Ответить
Беларусам больше всего нужно бояться рашистов.
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09.08.2021 13:26 Ответить
та кому ты всрался, кроме *****?
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09.08.2021 13:28 Ответить
«Вовк собаку не боїться,але не любе,коли вона гавкає».
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09.08.2021 13:41 Ответить
Вот этих "белорусов"?
Украине меньше всего нужно бояться белорусов, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5186
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09.08.2021 14:11 Ответить
Не тішся, вусата бульба. Ми не боїмося,а обминаємо ябацьок і вату, @..нутих на всю голову, бо від них гидко.
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09.08.2021 14:13 Ответить
Зачем маразмы диктатора,с руками по плечи в крови,здесь постят в таком количестве? Да еще и удаляют коменты не восхищенных этим больным уб**ком?
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09.08.2021 14:15 Ответить
 
 