Преподавателя университета им. Карпенко-Карого подозревают в домогательствах к студенткам: Минкультуры проведет расследование

Министерство культуры и информационной политики проведет служебное расследование из-за обвинений одного из преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого в недопустимом поведении в отношении бывших студенток.

Об этом министерство сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование", - говорится в сообщении.

В МКИП призывают руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что актера, звезду фильма "В бой идут одни "старики" - 75-летнего Владимира Талашко обвинили во множественных сексуальных домогательствах к молодым девушкам. По предварительной информации, знаменитость приставал к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где работает.

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