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Преподавателя университета им. Карпенко-Карого подозревают в домогательствах к студенткам: Минкультуры проведет расследование

Преподавателя университета им. Карпенко-Карого подозревают в домогательствах к студенткам: Минкультуры проведет расследование

Министерство культуры и информационной политики проведет служебное расследование из-за обвинений одного из преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого в недопустимом поведении в отношении бывших студенток.

Об этом министерство сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование", - говорится в сообщении.

В МКИП призывают руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что актера, звезду фильма "В бой идут одни "старики" - 75-летнего Владимира Талашко обвинили во множественных сексуальных домогательствах к молодым девушкам. По предварительной информации, знаменитость приставал к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где работает.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (771) Университет (244)


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Топ комментарии
+9
И самое интересное, что пока были студентками - не жаловались, а сейчас "бывшие" студентки вспомнили о таком эпизоде в своей жизни. Скорее всего всполошились те, что так и не пробились на большую сцену.
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09.08.2021 17:01
+7
Начинается....тлетворное влияние запада.....
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09.08.2021 16:56
+4
І тут Поплавок( Юний орел ) напрягся... що це робиться? Так і "Кульок" можуть закрити!!!!
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09.08.2021 17:47
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Начинается....тлетворное влияние запада.....
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09.08.2021 16:56 Ответить
И самое интересное, что пока были студентками - не жаловались, а сейчас "бывшие" студентки вспомнили о таком эпизоде в своей жизни. Скорее всего всполошились те, что так и не пробились на большую сцену.
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09.08.2021 17:01 Ответить
Цікаво, чи це були дійсно сексуальні домагання, чи так звана "посткоітальна незгода", яка нині в тренді серед біснуватих фемок. "В 1985-му, після отримання головної ролі у фільмі, я зручно лежала на дивані, ласкаючи свої соски, а режисер силоміць робив мені кунілінгус. Після оргазму я не могла піднятись на ноги, так було добре. Пройшло 30 років, і я зрозуміла, що не згодна зі своїм тодішнім гонораром, і вирішила, що це було зґвалтування і насильницьке обмеження моєї свободи. Хто з адвокатів хоче захистити мої права?"
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09.08.2021 17:32 Ответить
В Кременчугском Государственному Университете такое было - как порядок вещей! Но никто никого не насиловал, но "цену" давали...а ради хайпа (я трахалась с преподом) там особо отбоя и не было (кто хотел)!
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09.08.2021 16:58 Ответить
Старая история и древняя как мир )) Если есть спрос на зачет,то есть способ его оплатить. У каждого свой путь продвижения.
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09.08.2021 17:00 Ответить
Бывшие студентки такие нежные. Где он их искал?
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09.08.2021 17:01 Ответить
Общественность доолжна взять под контроль кто и как срать ходит.

При этом сборища п.дорас.в это не пропаганда извращений - а свобода личности.
А с женщинами нельзя.
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09.08.2021 17:01 Ответить
Я такое наблюдал в своем строительном ликбезе почти полстолетия назад.На экзаменах по Теормеху и сопромату девушек гладили вдоль и поперек преподы -любители клубнички.Старо ,как мир.Нехорошо,конечно,но не ЛГБТ всё-таки.Осуждать язык не подымается.
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09.08.2021 17:31 Ответить
- алло, прачечная?
- ...уячечная! Это министерство культуры.
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09.08.2021 17:33 Ответить
І тут Поплавок( Юний орел ) напрягся... що це робиться? Так і "Кульок" можуть закрити!!!!
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09.08.2021 17:47 Ответить
В 75 лет? Не верю!!!!
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09.08.2021 18:08 Ответить
Талашко? Вот это номер... Разочарована.
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09.08.2021 18:15 Ответить
Вы сначала разберитесь, а потом разочаровывайтесь.
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09.08.2021 18:54 Ответить
в искусстве - все через постель.....
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09.08.2021 19:34 Ответить
Приставать может банный лист к заднице ,а в мире искусств постель - это путь к успеху! Кто не проходил этот путь? Известный сов . мэтр Пырьев дал дорогу в большой кинематограф целой плеяде , а отказницы годами не снимались. Живы традиции. ( в других странах такое же)
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09.08.2021 20:12 Ответить
"епи студентку токарь, пекарь, слесарь,
таксист, басист, но лишь бы не профессор".
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10.08.2021 05:24 Ответить
В театральному середовищі це давно звичне явище.
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10.08.2021 10:43 Ответить
 
 