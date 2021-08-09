Преподавателя университета им. Карпенко-Карого подозревают в домогательствах к студенткам: Минкультуры проведет расследование
Министерство культуры и информационной политики проведет служебное расследование из-за обвинений одного из преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого в недопустимом поведении в отношении бывших студенток.
Об этом министерство сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование", - говорится в сообщении.
В МКИП призывают руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что актера, звезду фильма "В бой идут одни "старики" - 75-летнего Владимира Талашко обвинили во множественных сексуальных домогательствах к молодым девушкам. По предварительной информации, знаменитость приставал к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где работает.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При этом сборища п.дорас.в это не пропаганда извращений - а свобода личности.
А с женщинами нельзя.
- ...уячечная! Это министерство культуры.
таксист, басист, но лишь бы не профессор".