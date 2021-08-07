Минкульт запускает всеукраинский проект по медиаграмотности "Фильтр"

В Киеве презентовали бренд национального проекта по медиаграмотности "Фильтр".

Как сообщает Цензор.НЕТ интернет-платформу проекта запустят ориентировочно в конце августа.

"Фильтр" делает акцент на популяризации навыков критического мышления и создания совместных инициатив для легкого понимания темы медиаграмотности с привлечением как можно большего количества креативных и нестандартных подходов.

"Мы сегодня презентуем проект "Фильтр". Это проект, который объединяет усилия и общественного сектора, и государства в направлении медиаграмотности. Мы для себя определили медиаграмотность и борьбу с фейками, с дезинформацией одним из ключевых направлений работы министерства. Мы считаем, что медиаграмотность должна стать сквозной темой для многих органов государственной власти, в том числе мы сотрудничаем с Министерством образования для внедрения курсов медиаграмотности в школах и вузах", - отметилминистр культурі и информационной политки Александр Ткаченко.

Он добавил, что проект имеет целью сделать медиаграмотность определяющей чертой человека будущего, человека современного, ведь без навыков критического мышления, без умения распознавать фейки от того, что реально происходит, невозможно представить нормального, здорового, адекватного человека сегодняшнего дня.

Читайте также: В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь

"Одним из ключевых пунктов работы проекта "Фильтр" будет сотрудничество и партнерство. Только при поддержке таких партнеров как IREX, ОБСЕ, посольств Великобритании, Швеции и других можно достичь качественных и успешных результатов ", - подчеркнул Тарас Шевченко, заместитель Министра культуры и информационной политики.

Читайте также: Мы не проиграем информационную войну, но за эти годы так и не смогли выстроить систему крепкой защиты, - "слуга народа" Потураев

Менеджер национального проекта по медиаграмотности при МКИП Валерия Ковтун отметила, что в работе над проектом очень помогло исследование, проведенное "Детектор медиа".

"Оно показало, что на самом деле главная проблема не в том, что люди недостаточно критически мыслят, а в том, что они не понимают, почему этот навык нам важен. Лишь 57% считают, что проблема дезинформации и манипуляций в СМИ является актуальной. 25% считают, что медиа на них никак не влияют. Другая проблема, с которой мы столкнулись в начале проекта - это понимание того, что в Украине действительно есть много мощных общественных организаций, которые уже не первый год занимаются этим вопросом, и довольно успешно, но нет единого вектора от государства, нет системной политики. По многочисленным международным исследованиям, те страны, где государство взялось за этот вопрос и помогало общественным организациям, медиа направить свою политику в правильное русло, сейчас топовые в продвижении медиаграмотности", - уточнила Ковтун.

"Наша цель к 2022 году является реалистичной и достижимой. Первая проблема - в том, что люди не очень понимают необходимость повышения медиаграмотности. Поэтому мы ставим себе целью запуск мощной информационной волны, чтобы объяснить, что этот навык важен и оа уже сейчас может качественно изменить жизнь", - подчеркнула руководитель поректа.