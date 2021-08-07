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Минкульт запускает всеукраинский проект по медиаграмотности "Фильтр"

Минкульт запускает всеукраинский проект по медиаграмотности

В Киеве презентовали бренд национального проекта по медиаграмотности "Фильтр".

Как сообщает Цензор.НЕТ интернет-платформу проекта запустят ориентировочно в конце августа.

"Фильтр" делает акцент на популяризации навыков критического мышления и создания совместных инициатив для легкого понимания темы медиаграмотности с привлечением как можно большего количества креативных и нестандартных подходов.

"Мы сегодня презентуем проект "Фильтр". Это проект, который объединяет усилия и общественного сектора, и государства в направлении медиаграмотности. Мы для себя определили медиаграмотность и борьбу с фейками, с дезинформацией одним из ключевых направлений работы министерства. Мы считаем, что медиаграмотность должна стать сквозной темой для многих органов государственной власти, в том числе мы сотрудничаем с Министерством образования для внедрения курсов медиаграмотности в школах и вузах", - отметилминистр культурі и информационной политки Александр Ткаченко.

Он добавил, что проект имеет целью сделать медиаграмотность определяющей чертой человека будущего, человека современного, ведь без навыков критического мышления, без умения распознавать фейки от того, что реально происходит, невозможно представить нормального, здорового, адекватного человека сегодняшнего дня.

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"Одним из ключевых пунктов работы проекта "Фильтр" будет сотрудничество и партнерство. Только при поддержке таких партнеров как IREX, ОБСЕ, посольств Великобритании, Швеции и других можно достичь качественных и успешных результатов ", - подчеркнул Тарас Шевченко, заместитель Министра культуры и информационной политики.

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Менеджер национального проекта по медиаграмотности при МКИП Валерия Ковтун отметила, что в работе над проектом очень помогло исследование, проведенное "Детектор медиа".

"Оно показало, что на самом деле главная проблема не в том, что люди недостаточно критически мыслят, а в том, что они не понимают, почему этот навык нам важен. Лишь 57% считают, что проблема дезинформации и манипуляций в СМИ является актуальной. 25% считают, что медиа на них никак не влияют. Другая проблема, с которой мы столкнулись в начале проекта - это понимание того, что в Украине действительно есть много мощных общественных организаций, которые уже не первый год занимаются этим вопросом, и довольно успешно, но нет единого вектора от государства, нет системной политики. По многочисленным международным исследованиям, те страны, где государство взялось за этот вопрос и помогало общественным организациям, медиа направить свою политику в правильное русло, сейчас топовые в продвижении медиаграмотности", - уточнила Ковтун.

"Наша цель к 2022 году является реалистичной и достижимой. Первая проблема - в том, что люди не очень понимают необходимость повышения медиаграмотности. Поэтому мы ставим себе целью запуск мощной информационной волны, чтобы объяснить, что этот навык важен и оа уже сейчас может качественно изменить жизнь", - подчеркнула руководитель поректа.

информационная война (679) информация (379) Министерство культуры и информационной политики (773) медиа (184)


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Топ комментарии
+9
Это не под Мендель кормушка создается?
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07.08.2021 01:13
+8
В 2019 році українці показали,наскільки медіаграмотні і на скільки мають критичне мислення.
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07.08.2021 00:27
+8
щойно за пошуком вискочив чудовий "анекдот-сіквел", так би мовити... Чомусь на хом'ячків:

Министерство культуры. Утро. Министр входит в свою приемную и видит, что у секретарши истерика, истошно ревякает прямо как Анна Ричардовна, когда от шефа пустой костюм остался, а сотрудники отпаивают ее валерьянкой.
Министр:
- Дорогуша, что случилось?
Секретарша (сквозь бурные рыдания):
- Я... я пять лет работаю в министерстве... и все годы ждала этого момента!.. Готовилась... И сегодня прихожу на работу... а телефон уже звонит... поднимаю трубку, а там... Там спрашивают - "Алло, это прачечная?"... А я... А я растеря-я-яла-а-ааась!!!.. Минкульт запускает всеукраинский проект по медиаграмотности "Фильтр" - Цензор.НЕТ 4493
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07.08.2021 01:15
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Ткаченко з 1+1 і медіаграмотність - це вже смішно)))

Будуть учити вірити Мосійчук про те, що Порох брата вбив?
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07.08.2021 00:26 Ответить
Х*ячечна під керівництвом Ткаченка доброї справи не зробить апріорі.
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07.08.2021 00:41 Ответить
А як же свати-папіки? Це ж бездонна глибина глибин премудрості, вишуканий тонкий гумор та інші несподівані сюжетні повороти! Якщо позбавити зе!-виборця цього джерела натхнення, він вимре з горя, як мамонт...
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07.08.2021 01:04 Ответить
щойно за пошуком вискочив чудовий "анекдот-сіквел", так би мовити... Чомусь на хом'ячків:

Министерство культуры. Утро. Министр входит в свою приемную и видит, что у секретарши истерика, истошно ревякает прямо как Анна Ричардовна, когда от шефа пустой костюм остался, а сотрудники отпаивают ее валерьянкой.
Министр:
- Дорогуша, что случилось?
Секретарша (сквозь бурные рыдания):
- Я... я пять лет работаю в министерстве... и все годы ждала этого момента!.. Готовилась... И сегодня прихожу на работу... а телефон уже звонит... поднимаю трубку, а там... Там спрашивают - "Алло, это прачечная?"... А я... А я растеря-я-яла-а-ааась!!!.. Минкульт запускает всеукраинский проект по медиаграмотности "Фильтр" - Цензор.НЕТ 4493
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07.08.2021 01:15 Ответить


Клас! Це вишенька на торт за сьогодні.
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07.08.2021 01:20 Ответить
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07.08.2021 01:24 Ответить
Круто це 10 з 10
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07.08.2021 02:09 Ответить
Тут було повно зебілів, які повірили мосєйчучці. І байдуже їм, навіть якщо в Петі і брата би не було ))
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07.08.2021 10:23 Ответить
В 2019 році українці показали,наскільки медіаграмотні і на скільки мають критичне мислення.
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07.08.2021 00:27 Ответить
І продовжують далі !
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07.08.2021 02:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Та зараз вже все змішалося.Ти ж сама бачиш.
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07.08.2021 02:51 Ответить
Привіт, Друже ! (махаю рукою і посміхаюся).

Я писала не раз: думати, аналізувати - це праця, зусилля. Не всі хочуть / можуть.

Таким жодні =фільтри= не допоможуть і не зацікавлять.

З дитинства потрібно розвивати. Батьки, школа. І то, - знову ж таки, - не результат не буде 100%.

Як ти ? Я думаю, де знайти трансляцію українську, щоб подивитися бій Хижняка наживо.
Через 25 хв. Блін, от чого Суспільне не показує за межами України ?
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07.08.2021 03:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Я ніби норм.Дивитися потрібно щось на платних каналах.Наприклад oll.tv
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07.08.2021 04:01 Ответить
Дякую. Це ж я з часом накрутила. В нас буде 1:45 ночі. ОК.
Дівчата вийшли у фінал - каное. Хлопці - ні.
Ці канали не беруть підписку з-за кордону. Не приймають мій мобільний номер.
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07.08.2021 04:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Пошукай,може у вас хтось транслює.
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07.08.2021 04:29 Ответить
Так-так, я дивлюся. Просто хотіла за Хижняка вболівати в нашій трансляції.
Щойно наші художниці виступали, групові змагання, з м*ячем, я дуже переживала. Поки не бачу, яке місце в загальному підсумку. Такі гарнюні, у чорних костюмах, малесенька помарочка тільки була, penalty -0,03.
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07.08.2021 05:09 Ответить
Скинули лінк. Маю UA Перший.
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07.08.2021 07:38 Ответить
Он добавил, что проект имеет целью сделать медиаграмотность определяющей чертой человека будущего, человека современного, ведь без навыков критического мышления, без умения распознавать фейки от того, что реально происходит, невозможно представить нормального, здорового, адекватного человека сегодняшнего дня.Источник: https://censor.net/ru/n3281366

Людина майбутнього,це та,яка дивиться серіал свати і все,що випущено 95 кварталом.
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07.08.2021 00:28 Ответить
Наша медіакультура,не сприяє взагалі ніякій грамотності.Ви подивіться яка в нас музика,під неї добре бухати в генделиках.Що і робить молодь.
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07.08.2021 00:32 Ответить
ведь без навыков критического мышления, без умения распознавать фейки от того, что реально происходит, невозможно представить нормального, здорового, адекватного человека сегодняшнего дня.

...
Звичайно. Хіба нормальна і ґадекватна людина може дійти до такого божевільного зухвальства, щоб сумніватися в правдивості новин, схвалених та затверджених СН, ОП та 1+1? Та того вар'ята одразу до психіатричного дурдому - і щоденно кінські заштрики галоперідолу, щоб навчився відсіювати фейки, не підтверджені лелювізором! Усі вірять, а тут ти диви яке вумне цабе знайшлося!

Минкульт запускает всеукраинский проект по медиаграмотности "Фильтр" - Цензор.НЕТ 6313
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07.08.2021 00:38 Ответить
Фейкороби хочуть вчити як розпізнавати фейки
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07.08.2021 00:48 Ответить
А вчити будуть "по простому": все, що не від зелених - то порохоботський фійк.
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07.08.2021 01:02 Ответить
Это не под Мендель кормушка создается?
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07.08.2021 01:13 Ответить
bull eye from the first attempt...
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07.08.2021 01:55 Ответить
I hope not, though...
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07.08.2021 01:58 Ответить
share your hope but there is almost nothing there left...
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07.08.2021 02:01 Ответить
Тільки би не корито!
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07.08.2021 10:33 Ответить
после того, как олигархи прошли и протоптали дорожку к мозгу (или что там вместо него) избирателя, за собой нужно поставить забор. Этим и занимается в основном верховная рада - после того, как нужные люди обзаведутся какими-либо ископаемыми, предприятиями или заводами - обязательно за ними нужно построить законодательный забор - дабы другие так не прошли и чего доброго не было конкурентов.
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07.08.2021 07:11 Ответить
Если научат мгновенно выкдючать Г+г - 80% работы сделано.
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07.08.2021 07:11 Ответить
7 лет учавствую в этом форуме и убежден, что публика в массе не нуждается в правде и критическом мышлении Зачем? если можно хайповать от условных "чаусов" и дристать эмоциями, даже не мыслями,тем более своими, а именно эмоциями. Это поведение подростка, который даже не понимает проблемы и "взорслым" показывает фигу в след. Медиа-дристалище так бы назвал информационное поле Украины. И на самом деле не в олигархах дело, хотя они стараются, а в невежественном обществе.
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07.08.2021 07:35 Ответить
ткаченок звичайний промоскальський совкодрочер і кондом.
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07.08.2021 07:55 Ответить
Я понял - если кандидат в президенты Украины от оппозиции в 2024 усомнится в честности выборов то его сразу отключат от Твиттера и Фейсбука.
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07.08.2021 08:06 Ответить
Министерство культуры это архаизм советских времен.
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07.08.2021 08:36 Ответить
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep

Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep

·https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1423888635389227010 1 год

Выбери конец єпохи бедности - нищету.
Выбери бесправие и унижение патриотов.
Выбери мусорный бак возле АТБ.
Выбери узкую челюсть и Сватов, вместо любви к Родине.
Выбери 885 грамм в килограмме.
Выбери микрокредит от Розумкова.
Выбери Голобородько и Слуг Коломойского.
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07.08.2021 10:23 Ответить
Чуваки-Лохи, а працювати не пробували ? Тоді іншим дайте щось для життя і перспективи на Життя. Створення повноцінної укр.сімї супровід її по життю і тп. Для початку. Зрозуміло що заводи та параходи вам не до тямки.
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07.08.2021 23:38 Ответить
 
 