Минкульт запускает всеукраинский проект по медиаграмотности "Фильтр"
В Киеве презентовали бренд национального проекта по медиаграмотности "Фильтр".
Как сообщает Цензор.НЕТ интернет-платформу проекта запустят ориентировочно в конце августа.
"Фильтр" делает акцент на популяризации навыков критического мышления и создания совместных инициатив для легкого понимания темы медиаграмотности с привлечением как можно большего количества креативных и нестандартных подходов.
"Мы сегодня презентуем проект "Фильтр". Это проект, который объединяет усилия и общественного сектора, и государства в направлении медиаграмотности. Мы для себя определили медиаграмотность и борьбу с фейками, с дезинформацией одним из ключевых направлений работы министерства. Мы считаем, что медиаграмотность должна стать сквозной темой для многих органов государственной власти, в том числе мы сотрудничаем с Министерством образования для внедрения курсов медиаграмотности в школах и вузах", - отметилминистр культурі и информационной политки Александр Ткаченко.
Он добавил, что проект имеет целью сделать медиаграмотность определяющей чертой человека будущего, человека современного, ведь без навыков критического мышления, без умения распознавать фейки от того, что реально происходит, невозможно представить нормального, здорового, адекватного человека сегодняшнего дня.
"Одним из ключевых пунктов работы проекта "Фильтр" будет сотрудничество и партнерство. Только при поддержке таких партнеров как IREX, ОБСЕ, посольств Великобритании, Швеции и других можно достичь качественных и успешных результатов ", - подчеркнул Тарас Шевченко, заместитель Министра культуры и информационной политики.
Менеджер национального проекта по медиаграмотности при МКИП Валерия Ковтун отметила, что в работе над проектом очень помогло исследование, проведенное "Детектор медиа".
"Оно показало, что на самом деле главная проблема не в том, что люди недостаточно критически мыслят, а в том, что они не понимают, почему этот навык нам важен. Лишь 57% считают, что проблема дезинформации и манипуляций в СМИ является актуальной. 25% считают, что медиа на них никак не влияют. Другая проблема, с которой мы столкнулись в начале проекта - это понимание того, что в Украине действительно есть много мощных общественных организаций, которые уже не первый год занимаются этим вопросом, и довольно успешно, но нет единого вектора от государства, нет системной политики. По многочисленным международным исследованиям, те страны, где государство взялось за этот вопрос и помогало общественным организациям, медиа направить свою политику в правильное русло, сейчас топовые в продвижении медиаграмотности", - уточнила Ковтун.
"Наша цель к 2022 году является реалистичной и достижимой. Первая проблема - в том, что люди не очень понимают необходимость повышения медиаграмотности. Поэтому мы ставим себе целью запуск мощной информационной волны, чтобы объяснить, что этот навык важен и оа уже сейчас может качественно изменить жизнь", - подчеркнула руководитель поректа.
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Министерство культуры. Утро. Министр входит в свою приемную и видит, что у секретарши истерика, истошно ревякает прямо как Анна Ричардовна, когда от шефа пустой костюм остался, а сотрудники отпаивают ее валерьянкой.
Министр:
- Дорогуша, что случилось?
Секретарша (сквозь бурные рыдания):
- Я... я пять лет работаю в министерстве... и все годы ждала этого момента!.. Готовилась... И сегодня прихожу на работу... а телефон уже звонит... поднимаю трубку, а там... Там спрашивают - "Алло, это прачечная?"... А я... А я растеря-я-яла-а-ааась!!!..
Клас! Це вишенька на торт за сьогодні.
Я писала не раз: думати, аналізувати - це праця, зусилля. Не всі хочуть / можуть.
Таким жодні =фільтри= не допоможуть і не зацікавлять.
З дитинства потрібно розвивати. Батьки, школа. І то, - знову ж таки, - не результат не буде 100%.
Як ти ? Я думаю, де знайти трансляцію українську, щоб подивитися бій Хижняка наживо.
Через 25 хв. Блін, от чого Суспільне не показує за межами України ?
Дівчата вийшли у фінал - каное. Хлопці - ні.
Ці канали не беруть підписку з-за кордону. Не приймають мій мобільний номер.
Щойно наші художниці виступали, групові змагання, з м*ячем, я дуже переживала. Поки не бачу, яке місце в загальному підсумку. Такі гарнюні, у чорних костюмах, малесенька помарочка тільки була, penalty -0,03.
Людина майбутнього,це та,яка дивиться серіал свати і все,що випущено 95 кварталом.
...
Звичайно. Хіба нормальна і ґадекватна людина може дійти до такого божевільного зухвальства, щоб сумніватися в правдивості новин, схвалених та затверджених СН, ОП та 1+1? Та того вар'ята одразу до психіатричного дурдому - і щоденно кінські заштрики галоперідолу, щоб навчився відсіювати фейки, не підтверджені лелювізором! Усі вірять, а тут ти диви яке вумне цабе знайшлося!
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Госдеп Хохланда
@hohland_gosdep
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Выбери конец єпохи бедности - нищету.
Выбери бесправие и унижение патриотов.
Выбери мусорный бак возле АТБ.
Выбери узкую челюсть и Сватов, вместо любви к Родине.
Выбери 885 грамм в килограмме.
Выбери микрокредит от Розумкова.
Выбери Голобородько и Слуг Коломойского.