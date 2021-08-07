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Мінкульт запускає всеукраїнський проєкт із медіаграмотності "Фільтр"

Мінкульт запускає всеукраїнський проєкт із медіаграмотності

У Києві презентували бренд національного проєкту з медіаграмотності "Фільтр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ інтернет-платформу проєкту запустять орієнтовно в кінці серпня.

"Ми сьогодні презентуємо проєкт "Фільтр". Це проєкт, який об’єднує зусилля і громадського сектора, і держави в напрямку медіаграмотності. Ми для себе визначили медіаграмотність і боротьбу з фейками, з дезінформацією одним із ключових напрямків роботи міністерства. Ми вважаємо, що медіаграмотність має стати наскрізною темою для багатьох органів державної влади, в тому числі ми співпрацюємо з Міністерством освіти для запровадження курсів медіаграмотності у школах і вишах", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що проєкт має на меті зробити медіаграмотність визначальною рисою людини майбутнього, людини сучасної, адже без навичок критичного мислення, без уміння розпізнавати фейки від того, що реально відбувається, неможливо уявити нормальну, здорову, адекватну людину сьогоднішнього дня.

Ткаченко зауважив, що в цьому сенсі роль громадських організацій і активістів є вирішальною, тому що фактично від громадського сектора цей рух розпочався, а МКІП його лише підхоплює і робить більш широким і всеосяжним. Він закликав громадськість і медіа до подальшої співпраці.

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"Найголовніше, що медіаграмотність — тема, з якою громадські організації працюють дуже гарно і дуже ефективно багато років, на цей момент вперше стає темою, яка піднімається до рівня державної політики, коли держава звернула увагу і частиною своїх пріоритетів, на рівні МКІП, на рівні співпраці з іншими міністерствами, зокрема, такими, як Міністерство освіти та науки й Міністерство цифрової трансформації, визначає її як частину пріоритетів державної інформаційної політики", - своєю чергою наголосив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

Він зазначив, що питання інформаційної політики, інформаційної безпеки, боротьба з дезінформацією стають для МКІП не менш важливими, ніж питання культури.

"Розвиваючи тематику критичного мислення, медіаграмотності, ми говоримо про те, що люди будуть більш захищені, будуть краще спроможні виявляти дезінформацію, правильно розуміти і сприймати повідомлення в медіа і таким чином підвищувати особисту захищеність і безпеку", - зауважив заступник міністра.

Водночас менеджерка національного проєкту з медіаграмотності при МКІП Валерія Ковтун зауважила, що в роботі над проєктом дуже допомогло дослідження, проведене "Детектор медіа".

"Воно показало, що насправді головна проблема не в тому, що люди недостатньо критично мислять, а в тому, що вони не розуміють, чому ця навичка нам важлива. Лише 57% вважають, що проблема дезінформації та маніпуляцій у ЗМІ є актуальною. 25% вважають, що медіа на них жодним чином не впливають. Інша проблема, з якою ми стикнулися на початку проєкту — це розуміння того, що в Україні дійсно є багато потужних громадських організацій, які вже не перший рік займаються цим питанням, і доволі успішно, але немає єдиного вектора від держави, немає системної політики. За численними міжнародними дослідженнями, ті країни, де держава взялася за це питання і допомагала громадським організаціям, медіа спрямувати свою політику в правильне русло, зараз топові в просуванні медіаграмотності", - поінформувала Ковтун.

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Вона зазначила, що проєкт "Фільтр" має на меті об’єднати і координувати зусилля держави та партнерів, щоб зробити медіаграмотність невід’ємною навичкою сучасних українців.

"Наша мета до 2022 року є реалістичною і досяжною. Перша проблема — в тому, що люди не дуже розуміють необхідність підвищення медіаграмотності. Тому ми ставимо собі за мету запуск потужної інформаційної хвилі, щоб пояснити, що ця навичка важлива і що вона вже зараз може якісно змінити життя", - наголосила Ковтун.

інформаційна війна (360) інформація (284) Міністерство культури (756) медіа (230)


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Топ коментарі
+9
Это не под Мендель кормушка создается?
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07.08.2021 01:13
+8
В 2019 році українці показали,наскільки медіаграмотні і на скільки мають критичне мислення.
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07.08.2021 00:27
+8
щойно за пошуком вискочив чудовий "анекдот-сіквел", так би мовити... Чомусь на хом'ячків:

Министерство культуры. Утро. Министр входит в свою приемную и видит, что у секретарши истерика, истошно ревякает прямо как Анна Ричардовна, когда от шефа пустой костюм остался, а сотрудники отпаивают ее валерьянкой.
Министр:
- Дорогуша, что случилось?
Секретарша (сквозь бурные рыдания):
- Я... я пять лет работаю в министерстве... и все годы ждала этого момента!.. Готовилась... И сегодня прихожу на работу... а телефон уже звонит... поднимаю трубку, а там... Там спрашивают - "Алло, это прачечная?"... А я... А я растеря-я-яла-а-ааась!!!.. Минкульт запускает всеукраинский проект по медиаграмотности "Фильтр" - Цензор.НЕТ 4493
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07.08.2021 01:15
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Ткаченко з 1+1 і медіаграмотність - це вже смішно)))

Будуть учити вірити Мосійчук про те, що Порох брата вбив?
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07.08.2021 00:26 Відповісти
Х*ячечна під керівництвом Ткаченка доброї справи не зробить апріорі.
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07.08.2021 00:41 Відповісти
А як же свати-папіки? Це ж бездонна глибина глибин премудрості, вишуканий тонкий гумор та інші несподівані сюжетні повороти! Якщо позбавити зе!-виборця цього джерела натхнення, він вимре з горя, як мамонт...
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07.08.2021 01:04 Відповісти
щойно за пошуком вискочив чудовий "анекдот-сіквел", так би мовити... Чомусь на хом'ячків:

Министерство культуры. Утро. Министр входит в свою приемную и видит, что у секретарши истерика, истошно ревякает прямо как Анна Ричардовна, когда от шефа пустой костюм остался, а сотрудники отпаивают ее валерьянкой.
Министр:
- Дорогуша, что случилось?
Секретарша (сквозь бурные рыдания):
- Я... я пять лет работаю в министерстве... и все годы ждала этого момента!.. Готовилась... И сегодня прихожу на работу... а телефон уже звонит... поднимаю трубку, а там... Там спрашивают - "Алло, это прачечная?"... А я... А я растеря-я-яла-а-ааась!!!.. Минкульт запускает всеукраинский проект по медиаграмотности "Фильтр" - Цензор.НЕТ 4493
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07.08.2021 01:15 Відповісти


Клас! Це вишенька на торт за сьогодні.
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07.08.2021 01:20 Відповісти
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07.08.2021 01:24 Відповісти
Круто це 10 з 10
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07.08.2021 02:09 Відповісти
Тут було повно зебілів, які повірили мосєйчучці. І байдуже їм, навіть якщо в Петі і брата би не було ))
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07.08.2021 10:23 Відповісти
В 2019 році українці показали,наскільки медіаграмотні і на скільки мають критичне мислення.
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07.08.2021 00:27 Відповісти
І продовжують далі !
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07.08.2021 02:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Та зараз вже все змішалося.Ти ж сама бачиш.
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07.08.2021 02:51 Відповісти
Привіт, Друже ! (махаю рукою і посміхаюся).

Я писала не раз: думати, аналізувати - це праця, зусилля. Не всі хочуть / можуть.

Таким жодні =фільтри= не допоможуть і не зацікавлять.

З дитинства потрібно розвивати. Батьки, школа. І то, - знову ж таки, - не результат не буде 100%.

Як ти ? Я думаю, де знайти трансляцію українську, щоб подивитися бій Хижняка наживо.
Через 25 хв. Блін, от чого Суспільне не показує за межами України ?
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07.08.2021 03:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Я ніби норм.Дивитися потрібно щось на платних каналах.Наприклад oll.tv
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07.08.2021 04:01 Відповісти
Дякую. Це ж я з часом накрутила. В нас буде 1:45 ночі. ОК.
Дівчата вийшли у фінал - каное. Хлопці - ні.
Ці канали не беруть підписку з-за кордону. Не приймають мій мобільний номер.
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07.08.2021 04:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Пошукай,може у вас хтось транслює.
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07.08.2021 04:29 Відповісти
Так-так, я дивлюся. Просто хотіла за Хижняка вболівати в нашій трансляції.
Щойно наші художниці виступали, групові змагання, з м*ячем, я дуже переживала. Поки не бачу, яке місце в загальному підсумку. Такі гарнюні, у чорних костюмах, малесенька помарочка тільки була, penalty -0,03.
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07.08.2021 05:09 Відповісти
Скинули лінк. Маю UA Перший.
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07.08.2021 07:38 Відповісти
Он добавил, что проект имеет целью сделать медиаграмотность определяющей чертой человека будущего, человека современного, ведь без навыков критического мышления, без умения распознавать фейки от того, что реально происходит, невозможно представить нормального, здорового, адекватного человека сегодняшнего дня.Источник: https://censor.net/ru/n3281366

Людина майбутнього,це та,яка дивиться серіал свати і все,що випущено 95 кварталом.
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07.08.2021 00:28 Відповісти
Наша медіакультура,не сприяє взагалі ніякій грамотності.Ви подивіться яка в нас музика,під неї добре бухати в генделиках.Що і робить молодь.
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07.08.2021 00:32 Відповісти
ведь без навыков критического мышления, без умения распознавать фейки от того, что реально происходит, невозможно представить нормального, здорового, адекватного человека сегодняшнего дня.

...
Звичайно. Хіба нормальна і ґадекватна людина може дійти до такого божевільного зухвальства, щоб сумніватися в правдивості новин, схвалених та затверджених СН, ОП та 1+1? Та того вар'ята одразу до психіатричного дурдому - і щоденно кінські заштрики галоперідолу, щоб навчився відсіювати фейки, не підтверджені лелювізором! Усі вірять, а тут ти диви яке вумне цабе знайшлося!

Минкульт запускает всеукраинский проект по медиаграмотности "Фильтр" - Цензор.НЕТ 6313
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07.08.2021 00:38 Відповісти
Фейкороби хочуть вчити як розпізнавати фейки
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07.08.2021 00:48 Відповісти
А вчити будуть "по простому": все, що не від зелених - то порохоботський фійк.
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07.08.2021 01:02 Відповісти
Это не под Мендель кормушка создается?
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07.08.2021 01:13 Відповісти
bull eye from the first attempt...
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07.08.2021 01:55 Відповісти
I hope not, though...
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07.08.2021 01:58 Відповісти
share your hope but there is almost nothing there left...
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07.08.2021 02:01 Відповісти
Тільки би не корито!
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07.08.2021 10:33 Відповісти
после того, как олигархи прошли и протоптали дорожку к мозгу (или что там вместо него) избирателя, за собой нужно поставить забор. Этим и занимается в основном верховная рада - после того, как нужные люди обзаведутся какими-либо ископаемыми, предприятиями или заводами - обязательно за ними нужно построить законодательный забор - дабы другие так не прошли и чего доброго не было конкурентов.
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07.08.2021 07:11 Відповісти
Если научат мгновенно выкдючать Г+г - 80% работы сделано.
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07.08.2021 07:11 Відповісти
7 лет учавствую в этом форуме и убежден, что публика в массе не нуждается в правде и критическом мышлении Зачем? если можно хайповать от условных "чаусов" и дристать эмоциями, даже не мыслями,тем более своими, а именно эмоциями. Это поведение подростка, который даже не понимает проблемы и "взорслым" показывает фигу в след. Медиа-дристалище так бы назвал информационное поле Украины. И на самом деле не в олигархах дело, хотя они стараются, а в невежественном обществе.
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07.08.2021 07:35 Відповісти
ткаченок звичайний промоскальський совкодрочер і кондом.
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07.08.2021 07:55 Відповісти
Я понял - если кандидат в президенты Украины от оппозиции в 2024 усомнится в честности выборов то его сразу отключат от Твиттера и Фейсбука.
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07.08.2021 08:06 Відповісти
Министерство культуры это архаизм советских времен.
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07.08.2021 08:36 Відповісти
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep

Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep

·https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1423888635389227010 1 год

Выбери конец єпохи бедности - нищету.
Выбери бесправие и унижение патриотов.
Выбери мусорный бак возле АТБ.
Выбери узкую челюсть и Сватов, вместо любви к Родине.
Выбери 885 грамм в килограмме.
Выбери микрокредит от Розумкова.
Выбери Голобородько и Слуг Коломойского.
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07.08.2021 10:23 Відповісти
Чуваки-Лохи, а працювати не пробували ? Тоді іншим дайте щось для життя і перспективи на Життя. Створення повноцінної укр.сімї супровід її по життю і тп. Для початку. Зрозуміло що заводи та параходи вам не до тямки.
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07.08.2021 23:38 Відповісти
 
 