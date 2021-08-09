Адаптивный карантин планируем продлить минимум на два месяца, - Ляшко

В Кабмине планируют продлить адаптивный карантин минимум на два месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире "Украина 24".

"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он действует до конца лета, но с учетом ситуации, которую мы видим в Европе, в Украине надо будет продлить адаптивный карантин по меньшей мере на два месяца", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, Минздрав прогнозирует разные сценарии.

"Мы имеем три сценария - пессимистический, оптимальный и умеренный. В Минздраве их рассчитывали не по вспышке, а по загруженности системы здравоохранения. Поэтому мы должны подготовить нашу систему здравоохранения даже к пессимистическому сценарию", - добавил министр.

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