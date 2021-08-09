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Новости Коронавирус и карантин
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Адаптивный карантин планируем продлить минимум на два месяца, - Ляшко

Адаптивный карантин планируем продлить минимум на два месяца, - Ляшко

В Кабмине планируют продлить адаптивный карантин минимум на два месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире "Украина 24".

"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он действует до конца лета, но с учетом ситуации, которую мы видим в Европе, в Украине надо будет продлить адаптивный карантин по меньшей мере на два месяца", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, Минздрав прогнозирует разные сценарии.

"Мы имеем три сценария - пессимистический, оптимальный и умеренный. В Минздраве их рассчитывали не по вспышке, а по загруженности системы здравоохранения. Поэтому мы должны подготовить нашу систему здравоохранения даже к пессимистическому сценарию", - добавил министр.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"продлить продлить" - это типа "сильно продлить"?
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09.08.2021 17:14 Ответить
Адаптивный карантин планируем продлить продлить минимум на два месяца, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7535
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09.08.2021 17:17 Ответить
Ну да . Всё будет плохо с 1-го сентября .
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09.08.2021 17:20 Ответить
Опять дистанционка для студентов?.Нонсенс.Преподаватели школ и ВУЗов должны быть принудительно вакцинированы до 1 августа.Кто в ответе за очередной бардак?
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09.08.2021 17:35 Ответить
принудительно? это какому законодательству соответствует? украинскому? международному?
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09.08.2021 19:22 Ответить
продлить продлить продлить.........
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09.08.2021 18:02 Ответить
Написали бы уже, что лохдаун навечно и не парили бы людям мозги
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09.08.2021 21:59 Ответить
 
 