Адаптивний карантин плануємо продовжити мінімум на два місяці, - Ляшко

У Кабміні планують продовжити адаптивний карантин мінімум на два місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі "Україна 24".

"Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він діє до кінця літа, але з урахуванням ситуації, яку ми бачимо в Європі, в Україні треба буде продовжити адаптивний карантин щонайменше на два місяці", - зазначив очільник МОЗ.

За словами Ляшка, МОЗ прогнозує різні сценарії.

"Ми маємо три сценарії - песимістичний, оптимальний і помірний. У МОЗ їх розраховували не за спалахом, а з урахуванням завантаженості системи охорони здоров'я. Тому ми повинні підготувати нашу систему охорони здоров'я навіть до песимістичного сценарію", - додав міністр.

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