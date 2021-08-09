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Новини Коронавірус і карантин
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Адаптивний карантин плануємо продовжити мінімум на два місяці, - Ляшко

Адаптивний карантин плануємо продовжити мінімум на два місяці, - Ляшко

У Кабміні планують продовжити адаптивний карантин мінімум на два місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі "Україна 24".

"Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він діє до кінця літа, але з урахуванням ситуації, яку ми бачимо в Європі, в Україні треба буде продовжити адаптивний карантин щонайменше на два місяці", - зазначив очільник МОЗ.

За словами Ляшка, МОЗ прогнозує різні сценарії.

"Ми маємо три сценарії - песимістичний, оптимальний і помірний. У МОЗ їх розраховували не за спалахом, а з урахуванням завантаженості системи охорони здоров'я. Тому ми повинні підготувати нашу систему охорони здоров'я навіть до песимістичного сценарію", - додав міністр.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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"продлить продлить" - это типа "сильно продлить"?
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09.08.2021 17:14 Відповісти
Адаптивный карантин планируем продлить продлить минимум на два месяца, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7535
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09.08.2021 17:17 Відповісти
Ну да . Всё будет плохо с 1-го сентября .
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09.08.2021 17:20 Відповісти
Опять дистанционка для студентов?.Нонсенс.Преподаватели школ и ВУЗов должны быть принудительно вакцинированы до 1 августа.Кто в ответе за очередной бардак?
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09.08.2021 17:35 Відповісти
принудительно? это какому законодательству соответствует? украинскому? международному?
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09.08.2021 19:22 Відповісти
продлить продлить продлить.........
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09.08.2021 18:02 Відповісти
Написали бы уже, что лохдаун навечно и не парили бы людям мозги
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09.08.2021 21:59 Відповісти
 
 