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Креминь о скандале с Магучих: Не разделяю принципов объятий под флагом Украины. Спортсмены должны держать высокий уровень ответственности за страну

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Креминь о скандале с Магучих: Не разделяю принципов объятий под флагом Украины. Спортсмены должны держать высокий уровень ответственности за страну

Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал ситуацию вокруг украинской спортсменки Ярославы Магучих, ставшей бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту. Ее раскритиковали за фото с российской атлеткой Марией Ласицкене.

Как информирует Цензор.НЕТ, Креминь в эфире канала "Украина 24" заявил, что украинские спортсмены на международных соревнованиях должны "держать высокий уровень ответственности за страну".

"Что касается спортивной дипломатии, на эту тему мы встречались не только со спортсменами, но и с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Говорили в каком контексте - что во время проведения и участия в официальных брифингах и пресс-конференциях все-таки граждане Украины обязаны пользоваться государственным языком и держать высокий уровень ответственности за страну, которая их отправила на знаковые соревнования планетарного масштаба", — рассказал языковой омбудсмен.

По его словам, встреча с Гутцайтом имела декларативный характер.

На вопрос, осуждает ли он поступок спортсменки, Креминь ответил, что не разделяет "принципов объятий, рукопожатий и многого другого в публичной плоскости под флагом Украины".

В то же время он отметил важность спортивной дипломатии.

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"Никто этому вопросу не уделял отдельное внимание, а зря. Хотя я замечаю, что по крайней мере использование государственного языка нашими спортсменами имеет иное качество. Плохо, что об этом говорит уполномоченный или еще кто-то, важно, чтобы это было вопросом мировоззрения и сознательности. Перед Евро-2020 я встречался с председателем Ассоциации украинского футбола, и мы увидели, что в большинстве своем спортсмены начали лучше и больше говорить на украинском", - подытожил он.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
Эти спортсмены ещё и за счёт украинского налогоплательщика живут и ездят на соревнования. А многие украинские налогоплательщики потеряли своих сыновей, мужей и отцов в войне с российским агрессором
Пора со спортсменами делать Контракты - сколько Украина тратит на спортсмена
Если спортсмен хочет поменять страну - вернуть все деньги плюс убытки ( потеря времени на обучение данного экземпляра)
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10.08.2021 10:41
+26
Но при этом верни Украине деньги за обучение , тренировки и поездки
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10.08.2021 10:42
+24
гордость за свою страну ,любовь к своей Украине может быть мощнейщшим стимулом к победе,но для особ типа Усика и Мрогучих существует только один эквивалент - деньги и карьера,.Противнее всего что Могучих не только подставила Украину,но и плюнула в лицо ВСУ, тем 18-19 летним мальчишкам ,что рискуюя ежесекундно своими жизнями там на линии разганичения дали этой кобылице возможность спокойно скакатьи строить карьеру,страна которую эта скакуниха не во что не поставила,проплатила ее тренировки и участие, вот "отблагодарила" еще и в позе обиженой и угнетенной стала.
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10.08.2021 10:45
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Зустрічайте іще один спортивний пердімонокль:
https://www.google.com/amp/s/espreso.tv/meni-pofig-odna-z-krashchikh-tenisistok-ukraini-poyasnila-chomu-izdila-na-turnir-v-rosiyu%3famp

Мені пофіг, - одна з кращих тенісисток України пояснила, чому їздила на турнір в Росію
Українська тенісистка Катерина Завацька зізналась, що їй байдуже, що вона взяла участь у турнірі в Санкт-Петербурзі
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на youtube-канал "Радіо Трек".
За словами Завацької, вона намагається не змішувати спорт і політику.
"Я не намагаюся змішувати - це політика, а це спорт. Я приїжджаю на турнір - мені пофіг, це Санкт-Петербург, це Маямі чи, це Дубай. У мене там є турнір вищої категорії - я їду грати, тому що мені потрібно набирати очки, заробляти гроші", - розповіла Завацька.

А, і ще можна легко нагуглити, що ця ***** трахається сексом із якимось кацапським тенісистом.
Отака зуйня, малята.
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10.08.2021 11:23 Ответить
"заробляти гроші" по трупах вбитих росіянами українців,то навить не *****- хвойда.Много не заробить.Зрадників ніде не поважають,гроші зрадницьки ніколи не приносять щасття да задоволення.
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10.08.2021 11:32 Ответить
Навіть можна гірше сказати. Але тут матюччя заборонене.
А я ще й вболівав за неї.
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10.08.2021 11:49 Ответить
Коли грузин його переміг, він не подав йому руки, а нагадав, що не підтримує російську агресію і буде в спортивний спосіб захищати свій народ. Джерело: https://censor.net/ua/n3281821
приклад?
власне це й є єдиний приклад, який треба наслідувати.
але, то ж громадянин своєї країни, а в нас ...
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10.08.2021 11:31 Ответить
главное что получилось тебя на бутылку насадить Кремінь про скандал з Магучіх: Не поділяю принципів обіймів під прапором України. Спортсмени повинні тримати високий рівень відповідальності за країну - Цензор.НЕТ 4912 "нарративы", мля Кремінь про скандал з Магучіх: Не поділяю принципів обіймів під прапором України. Спортсмени повинні тримати високий рівень відповідальності за країну - Цензор.НЕТ 7122
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10.08.2021 13:21 Ответить
"Все свалили в одну кучу, и то, что у соседей болит сильнее, наезд на совсем молодую девушку никак не оправдывает. Понятно, что нынче где спорт, тем более олимпийский, - там и политика, где политика - там и истерия, которую российская сторона проявляла в избытке по ходу всей токийской, самой странной в новейшей истории, Олимпиады.

Но в случае с Магучих и украинские радикалы обратили свой гнев не по адресу, подставив самих себя.
Конечно, если бы Ярослава Магучих каким-то образом публично продемонстрировала свое отношение к сопернице как к представителю «страны-агрессора», на родине ее, возможно, назвали бы героиней. Но она с Марией Ласицкене в одной лодке, и не будь Маши, за которой тянутся многие, и Ярослава не добилась бы такого уникального прогресса. Лично Ласицкене не дала ни единого повода для причисления ее к «врагам», а какую каждый из россиян несет персональную ответственность за деяния своего правительства, каждый решает сам. Просто сектор для прыжков в высоту - совсем не то место, где упражняются в зубоскальстве записные пропагандисты. Подвести под обычный ритуал с совместной фотографией чуть ли не измену родине - это, безусловно, перебор." -полностью
https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/09/sami-ne-svoi
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10.08.2021 11:44 Ответить
В спам малороская морда.
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10.08.2021 12:13 Ответить
Олександр Копиленкок"цапи як завжди брешуть... адже кожен, хто дививсі цю трансляцію, бачив, що перше, що зробила ця "мАгуча" стрибуніха через палку ((с) Бабченко), це побігла до мАсквицької капітанші обійматися й цілуватися. Австралійка стояла осторонь. І лише потім австралійка обережно підішла, але мАскицької капітанші не торкалася, адже порядні люди лайна руками не чіпають.
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10.08.2021 21:59 Ответить
какую каждый из россиян несет персональную ответственность за деяния своего правительства, каждый решает сам.
ГІВНЯНА ВІДМАЗКА.
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10.08.2021 22:02 Ответить
Это просто эйфория после победй и ,может быть, даже силнее секса.. Подсознателно и безконтрольно нужно разделить свою победу с кем-то. Кто играл долго в спорт, поймет. Не нужно искать зраду в одном имулсивном поступке, а лучеше порадоваться чужому успеху и снять шляпу перед человеком с такой силой воли и целеустремленностью. Зрада как раз в систематических поступках и действиях. Примеров предостаточно: преследование патриотов, коррупция и предателство Зебила.
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10.08.2021 12:39 Ответить
А нічого, що вона хоч і скоріше номінально, але все ж таки військовослужбовець (молодший сержант ЗСУ)? А Лацискене - офіцер ворожої армії, причому рангом суттєво вище, плюс ************* особа, а це вже не те щоб номінально. І такий розкла́д передбачає відповідні правила і зобов'язання.
Ясен пінь, від них ніхто не вимагає спроб фізичного знищення суперниці )) буває так, що вороги можуть навіть в бойових умовах вести перемовини як парламентери, наприклад щодо евакуації поранених, виведення мирного населення та ін. Але при цьому закони і звичаї війни диктують жорсткі рамки такого спілкування. І мишобратання в таких умовах може бути аж бігом розцінено як зрада.
До того ж кацапи ці закони та звичаї війни так паплюжать, що їх давно слід називати терористичною організацією, а не армією.
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10.08.2021 20:01 Ответить
Одне уточнення - молодший лейтенант, а не молодший сержант.
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10.08.2021 20:59 Ответить
ложка лайна робе з діжки меду діжку лайна,це я про магучих(сержантаЗСУ)І ЩЕ ТАМ ХТОСЬ ТЯВКНУВ БРУДНОЮ ЛАЙКОЮ НА ЇЇ ПІДТРІМКУ... ТАК ОСЬ---заборонити Українцям приймати участь у наступних Олімпійських іграх---не варті вони представляти Україну,"пажиратєлі наших дєнєг".Якщо команда не виховує своїх "члєнів",то й пхатися на ті ігри їм зарано...8-ий рік війни!!!!
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10.08.2021 13:34 Ответить
Дівчина -герой,а яку срань підняли,і хто,що вони для держави ,для її величи зробили,одна кричить забрати медаль,мені віддайте.я патріотка,ну побула в молодості руськоязичною...Друга репетує,я спізнилась ,в відпустці,а тут така срань господня,олімпійська чемпіонка,треба її буллити,травити-віддайте мені,як не медаль,то хоч труси,вони руським духом просякли,буду боротись,письменний твір про це напишу....Гидко.
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11.08.2021 19:22 Ответить
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