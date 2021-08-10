Креминь о скандале с Магучих: Не разделяю принципов объятий под флагом Украины. Спортсмены должны держать высокий уровень ответственности за страну
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Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал ситуацию вокруг украинской спортсменки Ярославы Магучих, ставшей бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту. Ее раскритиковали за фото с российской атлеткой Марией Ласицкене.
Как информирует Цензор.НЕТ, Креминь в эфире канала "Украина 24" заявил, что украинские спортсмены на международных соревнованиях должны "держать высокий уровень ответственности за страну".
"Что касается спортивной дипломатии, на эту тему мы встречались не только со спортсменами, но и с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Говорили в каком контексте - что во время проведения и участия в официальных брифингах и пресс-конференциях все-таки граждане Украины обязаны пользоваться государственным языком и держать высокий уровень ответственности за страну, которая их отправила на знаковые соревнования планетарного масштаба", — рассказал языковой омбудсмен.
По его словам, встреча с Гутцайтом имела декларативный характер.
На вопрос, осуждает ли он поступок спортсменки, Креминь ответил, что не разделяет "принципов объятий, рукопожатий и многого другого в публичной плоскости под флагом Украины".
В то же время он отметил важность спортивной дипломатии.
"Никто этому вопросу не уделял отдельное внимание, а зря. Хотя я замечаю, что по крайней мере использование государственного языка нашими спортсменами имеет иное качество. Плохо, что об этом говорит уполномоченный или еще кто-то, важно, чтобы это было вопросом мировоззрения и сознательности. Перед Евро-2020 я встречался с председателем Ассоциации украинского футбола, и мы увидели, что в большинстве своем спортсмены начали лучше и больше говорить на украинском", - подытожил он.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
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https://www.google.com/amp/s/espreso.tv/meni-pofig-odna-z-krashchikh-tenisistok-ukraini-poyasnila-chomu-izdila-na-turnir-v-rosiyu%3famp
Мені пофіг, - одна з кращих тенісисток України пояснила, чому їздила на турнір в Росію
Українська тенісистка Катерина Завацька зізналась, що їй байдуже, що вона взяла участь у турнірі в Санкт-Петербурзі
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на youtube-канал "Радіо Трек".
За словами Завацької, вона намагається не змішувати спорт і політику.
"Я не намагаюся змішувати - це політика, а це спорт. Я приїжджаю на турнір - мені пофіг, це Санкт-Петербург, це Маямі чи, це Дубай. У мене там є турнір вищої категорії - я їду грати, тому що мені потрібно набирати очки, заробляти гроші", - розповіла Завацька.
А, і ще можна легко нагуглити, що ця ***** трахається сексом із якимось кацапським тенісистом.
Отака зуйня, малята.
А я ще й вболівав за неї.
приклад?
власне це й є єдиний приклад, який треба наслідувати.
але, то ж громадянин своєї країни, а в нас ...
Но в случае с Магучих и украинские радикалы обратили свой гнев не по адресу, подставив самих себя.
Конечно, если бы Ярослава Магучих каким-то образом публично продемонстрировала свое отношение к сопернице как к представителю «страны-агрессора», на родине ее, возможно, назвали бы героиней. Но она с Марией Ласицкене в одной лодке, и не будь Маши, за которой тянутся многие, и Ярослава не добилась бы такого уникального прогресса. Лично Ласицкене не дала ни единого повода для причисления ее к «врагам», а какую каждый из россиян несет персональную ответственность за деяния своего правительства, каждый решает сам. Просто сектор для прыжков в высоту - совсем не то место, где упражняются в зубоскальстве записные пропагандисты. Подвести под обычный ритуал с совместной фотографией чуть ли не измену родине - это, безусловно, перебор." -полностью
https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/09/sami-ne-svoi
ГІВНЯНА ВІДМАЗКА.
Ясен пінь, від них ніхто не вимагає спроб фізичного знищення суперниці )) буває так, що вороги можуть навіть в бойових умовах вести перемовини як парламентери, наприклад щодо евакуації поранених, виведення мирного населення та ін. Але при цьому закони і звичаї війни диктують жорсткі рамки такого спілкування. І мишобратання в таких умовах може бути аж бігом розцінено як зрада.
До того ж кацапи ці закони та звичаї війни так паплюжать, що їх давно слід називати терористичною організацією, а не армією.