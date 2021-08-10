Сообщено о подозрении в госизмене заместителю председателя "Верховного суда ЛНР", - ГБР

Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении бывшей судье Апелляционного суда Луганской области, которая изменила присяге и активно работала на оккупационную власть Луганщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В 2014 году, после захвата части Луганской области российскими войсками, судья не прибыла на подконтрольную украинской власти территорию, а начала активно работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО.

В 2014 году она вошла в состав рабочей группы "ЛНР", где разрабатывала "законы" псевдогосударственного образования.

Также подала документы для участия в конкурсе, который объявила так называемая квалификационная коллегия судей "ЛНР". По результатам конкурса она стала "судьей ЛНР", а в дальнейшем получила должность заместителя председателя "Верховного суда ЛНР".

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10 августа 2021 г. бывшей судье Апелляционного суда Луганской области заочно сообщено о подозрении:

в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, лицом, которое является представителем власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины);

в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины);

в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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