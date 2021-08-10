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Возбуждено уголовное производство по факту убийства заключенных на оккупированном Донбассе, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Возбуждено уголовное производство по факту убийства заключенных на оккупированном Донбассе, - прокуратура

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное производство из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса. Речь идет об убийстве украинских граждан в Кировской исправительной колонии №33 на территории ОРДЛО.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинские правоохранители установили, что 6 августа этого года в колонии на оккупированной территории Донецкой области неизвестные лица убили нескольких осужденных.

"Один из погибших - 42 летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о втором убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного пока проверяется", - рассказали в прокуратуре.

Как сообщалось,в колонии "ДНР" убили троих осужденных граждан Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство третьего заключенного в ОРДО не подтверждено, мотивом конфликта являются криминальные разборки, - Гармаш

Автор: Ірина Дашківська
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Потрібно пам'ятати та згадувати закатованих рашистами патріотів України.
Сьогодні чергові роковини вбивства Олени Куліш та Володимира Альохіна.

Олена із чоловіком привозили їжу українським військовим у Луганський аеропорт. При обстрілах ховала в своєму будинку місцевих дітей. Разом із чоловіком приїздила до заблокованих мінними полями стареньких сусідів - аби допомогти із харчами та медикаментами. Надавала їм можливість поспілкуватися з рідними скайпом.
У липні померла її мама, ховали під кулями й мінами.

Родину патріотів вистежили бойовики «ЛНР» і захопили 9 серпня 2014-го.
Терористи повідомили, що везуть подружжя «на підвал» - у Луганськ.
Олену і Володимира викрали на очах її батька (єдина донька); все майно подружжя бандити вкрали чи розтрощили а в їхньому домі окупанти зробили свій штаб.

Застрелена 10 серпня 2014 року бандитами «ЛНР» у селі Переможне (Лутугинський район) з її чоловіком Володимиром Альохіним - за надання волонтерської допомоги українським військовикам[1].
Шістьох собак, які жили у будинку Олени, бандити розстріляли.
Розшукати та поховати їхні тіла вдалося майже через рік.
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10.08.2021 17:32 Ответить
Было бы за кем плакать..."Чемпиона"сразу надо было порубать на куски,судя из биографии,остальные,скорей всего,тоже-"друзья-товарищи"🤨
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10.08.2021 17:53 Ответить
 
 