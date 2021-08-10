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Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Обычно оккупанты используют мины ПОМ-2 без маркировки. Но в этот раз на крестовине одной из них остался код Саранского федерального казенного предприятия РФ.

Об этом пишет в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Серьезный зашквар российской оборонки. Забыли удалить код завода-производителя из мины ПОМ-2Р1БС, которую забросили на наши позиции в Горловкой", - сообщил он.

По словам Цаплиенко, последнюю модификацию этой мины можно устанавливать вручную. Она автоматически приводится в боевое положение и выбрасывает 4 нитки - датчики цели. Прикосновение к любой из них приводит к взрыву.

Производят эти мины только в России, и на вооружении они есть только у вооруженных сил РФ.

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"Обычно на Донбассе россияне используют ПОМки без маркировки. Но с этой железкой они серьезно промахнулись. На стакане-носителе мины - никаких отметок. Но бойцы нашли крестовину, из которой вылетают нити-датчики. Смотрим. Код производителя 583. Он совпадает с кодом Саранского федерального казенного предприятия России, известного больше, как Саранский механический завод", - пишет военкор.

Цаплиенко добавил, что мина автоматически становится доказательством военных преступлений РФ.

"А следовательно, надеюсь, ее увидят и в Международном уголовном суде", - подытожил он.

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Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко 01
Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко 02
Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко 03
Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко 04
Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Я вас уверяю, что россиянам абсолютно пофиг. Как и Меркельше с Макароном. Россиянцы и в 2014 на тяп-ляп закрашивали номера на танках, при этом сажая туда плосколицых, как бубен, бурятов. И так сойдет.
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10.08.2021 22:15
+25
Ай молодца ! Ни разу не спалились по тупому.
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10.08.2021 21:59
+20
Что характерно, рабсияне никогда не палятся... Они всегда, от слова "всегда", обсираются, причем регулярно.
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10.08.2021 22:03
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Ай молодца ! Ни разу не спалились по тупому.
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10.08.2021 21:59 Ответить
Что характерно, рабсияне никогда не палятся... Они всегда, от слова "всегда", обсираются, причем регулярно.
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10.08.2021 22:03 Ответить
Они привыкли, что все зашквары, можно тупо обнулить, каким-нибудь дурным объяснением по ТВ (типа "она утонула", "потому что потому", "нас там нет", "танки нашли в шахтах", "это можно купить в любом военторге", "шахтеры отбили у вооруженных сил БУК и пальнули из него"....) И возникает вопрос, а нафига парится, что то там продумывать...берешь тупо делаешь как тебе надо, а если поймают несешь первое, что придет в голову!
Только вся эта фигня, работает исключительно для их самих, на другие страны, это не работает и они выглядят как маленькие дети ,у которых морда в шоколаде, но они уверены, что сожрали его незаметно и не спалились.....
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11.08.2021 09:08 Ответить
рукожопы)
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11.08.2021 14:56 Ответить
засранск это мордовия или удмуртия?
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10.08.2021 22:03 Ответить
скорее мокшания
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10.08.2021 22:05 Ответить
все это угро-финская кацапия.
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10.08.2021 22:06 Ответить
Знав людей з Саранська ,так вони себе називали мордвой а не росіянами. Було при ссср...
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10.08.2021 22:15 Ответить
Кричалка саранского ф/к "Светотехника": "Мордва это я, мордва это мы, мордва это лучшие люди страны!"
Там при Совке стадиончик был прямо в центре города, рядом с университетом МГУ (мордовским). Посещал пару раз матчи во время частых командировок за лампочками. А Мех. завод кроме мин ещё велосипеды делал, не помню названия.
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10.08.2021 22:55 Ответить
"зайчик" дитячий був. Купляв своєму синові в 80-х.
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11.08.2021 07:16 Ответить
И сейчас таких знаю, правда больше 40 лет уже живут в Украине)
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10.08.2021 23:14 Ответить
Цаплієнко називається Андрій, російською Андрий. Не потрібно вживати імені Андрєй.
Подивіться як поляки гарно поступають з іменами.
Польський серпень 1980 року очима КДБ

Сигнали з Польщі були настільки тривожні, що 25 серпня совєтське керівництво вирішило створити таємну політичну комісію з польських питань - так звану комісію Суслова. Очолив її один із найбільш догматичних совєтських апаратчиків та ініціаторів радянської інтервенції в Чехословаччину Міхаіл Суслов. До комісії ввійшли голова КДБ Юрій Андропов, міністр закордонних справ Андрєй Громико та міністр оборони Дмітрій Устінов.

Якщо і в Україні так поступатимемо, то Пиня ніколи не буде Володимиром, а лише Владіміром, а Пєсков - Дмитром, а лише Дмітрієм.
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10.08.2021 22:04 Ответить
противопехотные мины запрещены по всем конвенциям и только *********,плюя на все международные договора расставляет саранские казенные мины на чужой территории.
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10.08.2021 22:04 Ответить
Они ее и не подписывали)
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10.08.2021 22:06 Ответить
А даже если бы и подписывали...
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10.08.2021 22:59 Ответить
Будапештский меморандум
и Большой договор о дружбе с Украиной в 97 году они подписывали
Это что то изменило ?
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11.08.2021 07:37 Ответить
Хахаха ты ещё вспомни про «великий мир» Между Россией и Польшей ,который как музейный экспонат можешь посмотреть в Польше... 1 мировая, 2 я мирровая ....
Si vis pacem, para bellum,

Скучно тут новых троллей набрали - вообще дети малые...
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11.08.2021 11:21 Ответить
Я вас уверяю, что россиянам абсолютно пофиг. Как и Меркельше с Макароном. Россиянцы и в 2014 на тяп-ляп закрашивали номера на танках, при этом сажая туда плосколицых, как бубен, бурятов. И так сойдет.
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10.08.2021 22:15 Ответить
Суд Гааги нажаль тільки для вищого керівництва країни.
Мабуть 98% росіян підтримують окупацію Криму і війну на Донбасі, як підтримують і
створення Абхазії . Приднестров я і Північної Осетії Росіяни забули видалити з використовуваних на Донбасі мін код Саранського заводу, - Цаплієнко - Цензор.НЕТ 4209
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10.08.2021 22:35 Ответить
https://topcor.ru/21088-smi-ssha-rossija-stanovitsja-obuzoj-na-mks.html?utm_source=finobzor.ru
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10.08.2021 22:38 Ответить
За восемь лет таких доказательств уже пару сотен железнодорожных составов набралось, через сколько сотен лет будет суд или спишут за давностью ?
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10.08.2021 22:40 Ответить
військові злочини строків не мають
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11.08.2021 08:02 Ответить
Ага, ну пойди Асаду расскажи..... США вывели войска- пол Афганистана уже под талибами....Дикари))))
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11.08.2021 11:22 Ответить
ОБСЄ не повірить і цьому, а Меркель сліпа, а той як його зовсім глухий.
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10.08.2021 22:41 Ответить
Та ето все им до фени. Все суды, доказательства. Макаки макшанские воспринимают только хороший подсрачник под зад.
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10.08.2021 22:54 Ответить
Ватникам все равно ничего не докажешь
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10.08.2021 23:14 Ответить
На трассе Москва - Ростов погиб воевавший против Украины на Донбассе генерал-лейтенант казачьей гвардии Владимир Алексеевич Коченков. Коченков вез в оккупированный Луганск помощь террористам, когда на его прицепе лопнуло колесо. Когда он вышел из машины посмотреть на поломку, его вместе с прицепом снес невесть откуда выскочивший «КамАЗ».
https://real-vin.com/po-doroge-v-lugansk-v-dtp-pogib-rossijskij-general-kochenkov?fbclid%253&fbclid=IwAR1dtEgpHt1zoFmeTCiRuYQnhbMFZEJfCXyXm2q-iA2roIwT0sX-arF_w8o
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11.08.2021 00:14 Ответить
Камаз был красно-черный с надписью "Слава Украине!"
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11.08.2021 01:09 Ответить
это ряженый,а не генерал
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11.08.2021 07:38 Ответить
карма наздогнала, не можна допомагати вбивцям і зрадникам, і нема є різниці навмисно грохнули його свої ж, ти нещасний випадок.
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11.08.2021 14:02 Ответить
Ихтамнет. В гастрономе купили.
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11.08.2021 01:10 Ответить
А що козломорді робили не через задницю?
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11.08.2021 02:02 Ответить
Русня обкакалась еще раз. Цаплиенко молодец что отобразил факт здесь!
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11.08.2021 05:47 Ответить
Мы на 7 году войны такие наивы?? Да им попуй!, они только намекают, можем повторить.. забыли не знали, обкакаклись…
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11.08.2021 07:02 Ответить
Они Захватили эти территории, в Минске мы подтвердили это, и они будут там пилять шахты давать паспорта, делать парады, когда захотят и сколько захотят!
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11.08.2021 07:04 Ответить
"Я знаю, что ничего не знаю"; В некоторых цитатах встречается в чуть изменённой форме - "Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю" и "Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого".
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11.08.2021 08:21 Ответить
если кто то расчитывает на очередную обеспокоеность то напрасно , после второй трубы то уж не будет и этого !! к сож это только наши проблемы ..
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11.08.2021 09:32 Ответить
Бог шельму завжди мітить.
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11.08.2021 08:36 Ответить
И шо? Очередное, 100 000 - ное подтверждение участия россии в войне на Донбасе. Все это знают и понимают ... Только делать с этим никто ничего не собирается.
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11.08.2021 09:33 Ответить
А чого їм ховатись...
Прикриття забезпечить зеленський.
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11.08.2021 09:42 Ответить
Да такую мину можно купить в любом военторге,нас там нет,а мину шахтеры достали из шахты,мину с таким кодом мы отправляли на экспорт в китай/зимбабвэ/венесуэлу,и вообще,ваши доказательства для нас не доказательства
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11.08.2021 10:40 Ответить
Хахахаха а вы думали что Дудаев фанатик или чеченский тиран захвативший власть? Он единственный чеченский генерал в армии бывшего СССР. Все правильно сказал в интервью -Поэтому вывод-ум это очень странный предмет - или он есть или его нет)
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11.08.2021 11:27 Ответить
единственные доказательства для россии это 20-30тыс. гробов...спесь спадёт сразу.))
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11.08.2021 11:46 Ответить
Заблудились!
Военторг!
Ихтамнет!
Абырвалг!
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11.08.2021 12:25 Ответить
А зачем им скрывать? Они всегда говорили что помогают Донбассу.Все об этом знают. Кому и что хочет доказать Украина, не понятно.
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11.08.2021 13:20 Ответить
Помогать противопехотными минами незаконным военным образованиям - военное преступление в международном праве. Можно помогать деньгами, это аморально, но всё так делают. Можно слать продовольствие, топливо. Гумконвои из параши именно их и везут, по их официальной версии. А вот танки и снаряды - их можно только в шахтах найти, официально руководство параши их никогда не признает, что они это делают, иначе сразу Гаага.
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11.08.2021 14:36 Ответить
Мишутка, учи матчасть в ключе международного права!!!
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11.08.2021 17:40 Ответить
 
 