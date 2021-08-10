Россияне забыли удалить с используемых на Донбассе мин код Саранского завода, - Цаплиенко. ФОТО
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Обычно оккупанты используют мины ПОМ-2 без маркировки. Но в этот раз на крестовине одной из них остался код Саранского федерального казенного предприятия РФ.
Об этом пишет в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Серьезный зашквар российской оборонки. Забыли удалить код завода-производителя из мины ПОМ-2Р1БС, которую забросили на наши позиции в Горловкой", - сообщил он.
По словам Цаплиенко, последнюю модификацию этой мины можно устанавливать вручную. Она автоматически приводится в боевое положение и выбрасывает 4 нитки - датчики цели. Прикосновение к любой из них приводит к взрыву.
Производят эти мины только в России, и на вооружении они есть только у вооруженных сил РФ.
"Обычно на Донбассе россияне используют ПОМки без маркировки. Но с этой железкой они серьезно промахнулись. На стакане-носителе мины - никаких отметок. Но бойцы нашли крестовину, из которой вылетают нити-датчики. Смотрим. Код производителя 583. Он совпадает с кодом Саранского федерального казенного предприятия России, известного больше, как Саранский механический завод", - пишет военкор.
Цаплиенко добавил, что мина автоматически становится доказательством военных преступлений РФ.
"А следовательно, надеюсь, ее увидят и в Международном уголовном суде", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Только вся эта фигня, работает исключительно для их самих, на другие страны, это не работает и они выглядят как маленькие дети ,у которых морда в шоколаде, но они уверены, что сожрали его незаметно и не спалились.....
Там при Совке стадиончик был прямо в центре города, рядом с университетом МГУ (мордовским). Посещал пару раз матчи во время частых командировок за лампочками. А Мех. завод кроме мин ещё велосипеды делал, не помню названия.
Подивіться як поляки гарно поступають з іменами.
Польський серпень 1980 року очима КДБ
Сигнали з Польщі були настільки тривожні, що 25 серпня совєтське керівництво вирішило створити таємну політичну комісію з польських питань - так звану комісію Суслова. Очолив її один із найбільш догматичних совєтських апаратчиків та ініціаторів радянської інтервенції в Чехословаччину Міхаіл Суслов. До комісії ввійшли голова КДБ Юрій Андропов, міністр закордонних справ Андрєй Громико та міністр оборони Дмітрій Устінов.
Якщо і в Україні так поступатимемо, то Пиня ніколи не буде Володимиром, а лише Владіміром, а Пєсков - Дмитром, а лише Дмітрієм.
и Большой договор о дружбе с Украиной в 97 году они подписывали
Это что то изменило ?
Si vis pacem, para bellum,
Скучно тут новых троллей набрали - вообще дети малые...
Мабуть 98% росіян підтримують окупацію Криму і війну на Донбасі, як підтримують і
створення Абхазії . Приднестров я і Північної Осетії
https://real-vin.com/po-doroge-v-lugansk-v-dtp-pogib-rossijskij-general-kochenkov?fbclid%253&fbclid=IwAR1dtEgpHt1zoFmeTCiRuYQnhbMFZEJfCXyXm2q-iA2roIwT0sX-arF_w8o
Прикриття забезпечить зеленський.
Военторг!
Ихтамнет!
Абырвалг!