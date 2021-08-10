Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл
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Глава РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.
Среди прочего, он выразил уверенность: "Спорт, к сожалению, не всегда отделен от политики, и мы могли в этом убедиться, наблюдая за ходом соревнований".
Кроме того, Кирилл заверил, что "сочувствовал" спортсменам из Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и других стран, "составлявших еще в недавнем прошлом нашу большую общую родину".
Отметим, что российская пропаганда постоянно заверяет, что спорт вне политики, и это повторяют некоторые украинские спортсмены, связанные с РФ. Так, украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна призвал: "Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов". Это произошло после критики украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которую после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России.
Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье. Победила израильтянка Линой Ашрам. Из этого Россия разогнала скандал, обвиняя судей в предвзятости по политическим мотивам. Украинская судья международной категории Лидия Виноградная объяснила, за счет чего победила представительнаца Израиля.
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политика - кормушка всех кацапских церквей
PS: Не хватало что бы проходимец в рясе гуйндя, нам христианам, лекции читал, нонсенс...
А патриарх- от ФСБ!...
Гундяй, что ты несешь? Тебя бесы заждались там где они тебе объяснят что такое Вера в Господа.
Герман Аксьом
@eternalrailway
·2 ч
Ок, шпаргалка для лейтенанта Магучіх: "Українці, вибачте мене, я помилилась: емоції, метушня і все таке. Росія - ворог і окупант, що вбиває українців. З ними не треба обійматись". Наче не ядерна фізика. Не важко. Але вона третій день мовчить і приймає вітання російських колег.
мозги не поплівут от таких взаимоисключающих методичек?
...
Бедная дефочка обнимается с своей подружаней росиянкой. Тупые нацики, не понимая своих руских корней, травят бедную дефочку, но на защиту поднимается меры Днепра и даже Львова. Нацики посрамлены, - обниматься с убийцами украинцев оказывается хорошо и можна даже получить квартиру во Львове.
А на зеднем плане машет кадилом РПЦ. Ну милота....
- дать квартиру этому ватному чумырлу-каратисту, который не вылазит из Московии - это адовый Ад..
Ну а про филатова с днепра все было ясно давно - он сам хвастался как то, что у него руськая душа хотя сам и еврей
подивимось чи у нього щось вийде(Садовий і Горуна однопартійці)
"командующий московской секты
самосвятов киряй гундяёв"
- привет! как дела? ты где-то работаешь?
- привет! у меня все нормально! работаю в аэропорту... туалеты мою.
- о ***... и зачем тебе такая работа? у тебя ж два высших... брось её!
- та ты шо!? вот так просто взять и уйти... из авиации???!
Да и то лет 30-40 назад, когда он ещё хоть что-то в этом "виде спорта" мог...
про какую "Руси" пишет автор ?
Р-36М (по классификации НАТО - SS-18 Mod.1,2,3 Satan (рус. «Сатана»)) - советский стратегический ракетный комплекс четвёртого поколения.
Церковь и ракеты для уничтожения людей:
Синодальный Отдел Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. (по моему мнению в XXI веке подобное сочетание у любого ЦИВИЛИЗОВАННОГО человека должно вызывать взрыв мозга!) По сложившейся в РВСН традиции в подготовке пуска ракет обязательно участвует православный священнослужитель. Освящение «Воеводы», беседу с боевым расчетом и инженерами-конструкторами провел Заместитель Председателя Синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями иерей Михаил Васильев.