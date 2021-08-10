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Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл

Глава РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

Среди прочего, он выразил уверенность: "Спорт, к сожалению, не всегда отделен от политики, и мы могли в этом убедиться, наблюдая за ходом соревнований".

Кроме того, Кирилл заверил, что "сочувствовал" спортсменам из Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и других стран, "составлявших еще в недавнем прошлом нашу большую общую родину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я против травли Магучих. Она - герой и патриот Украины, а на фото с Ласицкене запечатлена в момент эйфории, - Беленюк

Отметим, что российская пропаганда постоянно заверяет, что спорт вне политики, и это повторяют некоторые украинские спортсмены, связанные с РФ. Так, украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна призвал: "Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов". Это произошло после критики украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которую после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России.

Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье. Победила израильтянка Линой Ашрам. Из этого Россия разогнала скандал, обвиняя судей в предвзятости по политическим мотивам. Украинская судья международной категории Лидия Виноградная объяснила, за счет чего победила представительнаца Израиля.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл - Цензор.НЕТ 6500
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10.08.2021 22:06
+15
О, Ересиарх Содомский и Гоморрский гундяй заквакал...
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10.08.2021 22:04
+15
Кирилл заверил, что "сочувствовал" спортсменам из Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и других стран, "составлявших еще в недавнем прошлом нашу большую общую родину".

Гундяй, что ты несешь? Тебя бесы заждались там где они тебе объяснят что такое Вера в Господа.
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10.08.2021 22:07
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...вернее сказать :
политика - кормушка всех кацапских церквей
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10.08.2021 22:02 Ответить
Что угодно, но не церквей! Церкви у православных, католиков, которые живут по проповедям Иисуса Христа - не воруй, не убий, не обманывай и т.д. . А эти, даже не шаманы, не только убийц, даже оружие убийства освящают, какие то армии создают...
PS: Не хватало что бы проходимец в рясе гуйндя, нам христианам, лекции читал, нонсенс...
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10.08.2021 22:34 Ответить
Ложная религия заменила «истину о Боге ложью» (Римлянам 1:25). Например, большинство религий не учат своих последователей тому, что у Бога есть имя. Однако в Библии говорится, что употреблять имя Бога крайне важно (Римлянам 10:13, 14). Когда случается какое-то несчастье, религиозные руководители часто говорят: «На то была воля Бога». Но это ложь. Бог не может быть причиной зла. (Прочитайте Иакова 1:13.) К сожалению, из-за религиозной лжи многие люди отворачиваются от Бога.
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10.08.2021 22:44 Ответить
Вот это поворот
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10.08.2021 22:03 Ответить
О, Ересиарх Содомский и Гоморрский гундяй заквакал...
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10.08.2021 22:04 Ответить
сатанист оно
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10.08.2021 22:34 Ответить
Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл

А патриарх- от ФСБ!...
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10.08.2021 22:05 Ответить
... а РПЦ від бізнесу та педофілії. )))
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10.08.2021 22:25 Ответить
Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл - Цензор.НЕТ 6500
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10.08.2021 22:06 Ответить
Кирилл заверил, что "сочувствовал" спортсменам из Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и других стран, "составлявших еще в недавнем прошлом нашу большую общую родину".

Гундяй, что ты несешь? Тебя бесы заждались там где они тебе объяснят что такое Вера в Господа.
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10.08.2021 22:07 Ответить
Гундяев - персональный настоятель главного военного храма РПЦ, что особо не смущает украинских прихожан гибридного патриархата. Я не говорю про россиянина Малхасяна, что как некогда Гришка Распутин взял себе новую фамилию. Гришка стал Новых, Малхасян-Новинским. П.С. Хотя да, на России был митрополит Филипп, что обличал власть в виде клинического психопата Ивашки Грозного. От чего Малюта Скуратов его и задушил.
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10.08.2021 22:07 Ответить
Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл - Цензор.НЕТ 9944
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10.08.2021 22:09 Ответить








Герман Аксьом

@eternalrailway

·2 ч

Ок, шпаргалка для лейтенанта Магучіх: "Українці, вибачте мене, я помилилась: емоції, метушня і все таке. Росія - ворог і окупант, що вбиває українців. З ними не треба обійматись". Наче не ядерна фізика. Не важко. Але вона третій день мовчить і приймає вітання російських колег.
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10.08.2021 22:16 Ответить
Надо подождать, пока получит лейтенанта. Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл - Цензор.НЕТ 1457
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10.08.2021 22:53 Ответить
переедет в РФ, что вполне возможно - дадут сразу майора..
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10.08.2021 22:55 Ответить
Гундяй із якоїсь дупи виліз... давно не було видно лукавого передаста.
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10.08.2021 22:09 Ответить
а-ха) если, до высера гебнявого попа, еще были сомнения в случайности тех обнимашек, то теперь последние ушли
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10.08.2021 22:09 Ответить
Метатель кадила
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10.08.2021 22:11 Ответить
та шож такое?у некоторіх наших олимпийцев "внепалитики",а гундяй говорит -не всегда Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл - Цензор.НЕТ 1649.
мозги не поплівут от таких взаимоисключающих методичек?
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10.08.2021 22:13 Ответить
Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл - Цензор.НЕТ 3422

...
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10.08.2021 22:16 Ответить
красиво то как.
Бедная дефочка обнимается с своей подружаней росиянкой. Тупые нацики, не понимая своих руских корней, травят бедную дефочку, но на защиту поднимается меры Днепра и даже Львова. Нацики посрамлены, - обниматься с убийцами украинцев оказывается хорошо и можна даже получить квартиру во Львове.
А на зеднем плане машет кадилом РПЦ. Ну милота....
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10.08.2021 22:16 Ответить
вот за Львов я в шоке если честно
- дать квартиру этому ватному чумырлу-каратисту, который не вылазит из Московии - это адовый Ад..
Ну а про филатова с днепра все было ясно давно - он сам хвастался как то, что у него руськая душа хотя сам и еврей Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл - Цензор.НЕТ 6498
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10.08.2021 22:24 Ответить
Хоче дати квартиру Садовий,а це не весь Львів,
подивимось чи у нього щось вийде(Садовий і Горуна однопартійці)
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11.08.2021 09:43 Ответить
Закатай губищу, поручик Гундяев. Украине не интересен ни ты, ни твоя сатанистская секта с КГБистским уставом ....
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10.08.2021 22:17 Ответить
Хватит гундяева патриархом называть...
"командующий московской секты
самосвятов киряй гундяёв"
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10.08.2021 22:20 Ответить
Яке відношення Гундяєв має до Бога? Як касир в театрі до мистецтва.
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10.08.2021 22:22 Ответить
***
- привет! как дела? ты где-то работаешь?
- привет! у меня все нормально! работаю в аэропорту... туалеты мою.
- о ***... и зачем тебе такая работа? у тебя ж два высших... брось её!
- та ты шо!? вот так просто взять и уйти... из авиации???!
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10.08.2021 22:32 Ответить
на параше оба два, т.н. "религия" и т.н. "государство", не то что отделены одно от другого, а прям, как брежнев с хоннекером - в дёсна. трахаются. ))
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10.08.2021 22:23 Ответить
Посочувствуй себе, путинский упырь, ведь тебе гореть в Аду .
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10.08.2021 22:23 Ответить
А почему он сочувствовал только некоторым странам? В расейской библии есть что то о разных народа?
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10.08.2021 22:24 Ответить
Из всех видов "спорта" Гундяйка практиковал лишь анальную гимнастику для мальчиков.
Да и то лет 30-40 назад, когда он ещё хоть что-то в этом "виде спорта" мог... Спорт не всегда отделен от политики, - московский патриарх Кирилл - Цензор.НЕТ 5036
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10.08.2021 22:24 Ответить
А гундяй спортсмен в какой области, наверно гонки на яхтах😁😁😁😁
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10.08.2021 22:27 Ответить
Гундяй наложил... Анахему чистые штаны и совесть?
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10.08.2021 22:29 Ответить
метните ему ядро в голову...
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10.08.2021 22:33 Ответить
пнх ты с своей общей родиной в виде туалета аля дырка на улице с мухами
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10.08.2021 22:36 Ответить
Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить обязательно перекрестятся.-- Ф. Достоевский
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10.08.2021 23:03 Ответить
******* Гундяев пердотрях параши,
про какую "Руси" пишет автор ?
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11.08.2021 04:01 Ответить
а нахера нам мнение раскольника кирила? он враг Украины... а мнение врага слушать - самого себя не уважать...
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11.08.2021 04:24 Ответить
Поддержка от гундяя дорогого стоит.)
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11.08.2021 06:17 Ответить
Для справки:
Р-36М (по классификации НАТО - SS-18 Mod.1,2,3 Satan (рус. «Сатана»)) - советский стратегический ракетный комплекс четвёртого поколения.

Церковь и ракеты для уничтожения людей:
Синодальный Отдел Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. (по моему мнению в XXI веке подобное сочетание у любого ЦИВИЛИЗОВАННОГО человека должно вызывать взрыв мозга!) По сложившейся в РВСН традиции в подготовке пуска ракет обязательно участвует православный священнослужитель. Освящение «Воеводы», беседу с боевым расчетом и инженерами-конструкторами провел Заместитель Председателя Синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями иерей Михаил Васильев.
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11.08.2021 08:21 Ответить
Суицидальный совет было бы правильно...
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11.08.2021 08:24 Ответить
ну ты же в курсе - тебе на ухо шепчут
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11.08.2021 09:28 Ответить
 
 