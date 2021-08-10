Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Талашко, которого студентки обвиняют в домогательствах, отстранят от работы, - и.о. ректора Миленькая
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В киевском университете имени Карпенко-Карого проверят информацию о возможных сексуальных домогательствах со стороны 75-летнего актера и преподавателя Владимира Талашко.
Об этом в эфире Громадського радіо сообщила исполняющая обязанности ректора вуза Галина Миленькая, передает Цензор.НЕТ.
"Я об этих фактах узнала вчера, до тех пор никто об этом (домогательствах к студенткам со стороны Талашко. - Ред.) не слышал. С 1 сентября заработает рабочая группа, которая будет выяснять причины такого инцидента и изучать факты, размещенные студентками и выпускницами в Фейсбуке. Группа заработает с 1 сентября, потому что почти все преподаватели в отпусках. Мы им прислали материалы, которые нашли. В состав группы вошли все проректоры, заведующие кафедр и наши юристы, а также студенческая община и представители студенческого самоуправления, как по театральному искусству, так и из Института экранных искусств", - говорит она.
По словам Миленькой, Талашко находится в отпуске до 29 августа, а с 1 сентября его отстранят от работы со студентами на время проверки.
"Мы надеемся, что расследование будет проходить в сжатые сроки, ведь Талашко набрал первый курс. Пока его есть кем заменить. Сколько мы будем выяснять причины, я точно не могу сказать. Здесь слово определенных лиц против слова Талашко. Вчера мы с ним связались и он категорически опровергает все обвинения, изложенные в сообщениях в соцсети", - говорит она.
Миленькая призвала пострадавших прийти к их рабочей группе и лично пообщаться, а также написать официальное заявление в полицию/Министерство культуры, чтобы у комиссии было больше рычагов.
"Университет против любых проявлений харассмента, домогательств и насилия как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Мы заинтересованы в установлении истины, мы будем взаимодействовать с Минкультом", - уверяет исполняющая обязанности ректора КНУТКиТ им. Ивана Карпенко-Карого Галина Миленькая.
Она заявила, что ранее никаких заявлений от студенток в университет не поступало.
"Одна из выпускниц говорит, что неоднократно обращалась в деканат и сообщала о домогательствах со стороны Талашко. Мы опросили работников деканата - они сказали, что за 43 года к ним не было ни одного подобного обращения. Если не приняли в деканате - можно обратиться в канцелярию или к руководству. Но там отрицают, что такие заявления поступали. В конце концов можно было обратиться в студенческий совет, но студенческая община также опровергла - говорят, что не слышали о фактах домогательств от студентов. Нам сложно это выяснять, но мы будем это делать", - сообщила Миленькая.
Напомним, 75-летнего актера и режиссера, преподавателя Киевского национального университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в систематических домогательствах к студенткам и абитуриенткам, в частности, несовершеннолетним.
Минкульт пообещал провести расследование инцидентов.
Пожалуйста, подождите...
тоді, він вже не дрібний з огляду на місце корбана в місті дніпро і дніпра в україні
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!
дальше можно не продолжать, пусть спросят у сексологов смог ли снасильничать этот реально 75-летний дед
І чи не ранив душу якоїсь малолітньої повії (доці) впливового папіка, якій зачот відмовився поставити.
Зараз серпень місяць... Сесії і навчання давно закінчились... Час передачі по талонам... Тепер бачу викладачам з камерами на екзамени ходити потрібно... Щоб не вийшла ось така пікантна ситуація... Як в діда 75 років...
Краще в спробі вбивства звинуватили... Тут хоть шанси, хоч якісь, у діда були б...
Уверен что в этом на 90% виноваты "двушки",которые за преференции готовы на любые удовольствия...
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Приходить пацієнт до лікаря та жаліється на сексуальні проблеми...
Лікар уважно подивився і питає - А скільки вам літ?
-60 років
-ну так це нормально у вашому віці
-ну як, от у мене сусід , йому 70 і говорить , що може ого-го!
-говорить ? Так і ви - говоріть !!!
Пора наказывать за клевету - или предоставьте доказательства.
И пришло время реально соблюдать гендерное равенство.
Недавно одна профура с накачанными губами попросила поменять колесо.
Была вежливо послана.
Харе - выборолы - жрите. Без исключений!!!
Вполне импозантный мужчина. И взгляд загадочный...