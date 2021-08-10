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Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Талашко, которого студентки обвиняют в домогательствах, отстранят от работы, - и.о. ректора Миленькая

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Талашко, которого студентки обвиняют в домогательствах, отстранят от работы, - и.о. ректора Миленькая

В киевском университете имени Карпенко-Карого проверят информацию о возможных сексуальных домогательствах со стороны 75-летнего актера и преподавателя Владимира Талашко.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила исполняющая обязанности ректора вуза Галина Миленькая, передает Цензор.НЕТ.

"Я об этих фактах узнала вчера, до тех пор никто об этом (домогательствах к студенткам со стороны Талашко. - Ред.) не слышал. С 1 сентября заработает рабочая группа, которая будет выяснять причины такого инцидента и изучать факты, размещенные студентками и выпускницами в Фейсбуке. Группа заработает с 1 сентября, потому что почти все преподаватели в отпусках. Мы им прислали материалы, которые нашли. В состав группы вошли все проректоры, заведующие кафедр и наши юристы, а также студенческая община и представители студенческого самоуправления, как по театральному искусству, так и из Института экранных искусств", - говорит она.

По словам Миленькой, Талашко находится в отпуске до 29 августа, а с 1 сентября его отстранят от работы со студентами на время проверки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преподавателя университета им. Карпенко-Карого подозревают в домогательствах к студенткам: Минкультуры проведет расследование

"Мы надеемся, что расследование будет проходить в сжатые сроки, ведь Талашко набрал первый курс. Пока его есть кем заменить. Сколько мы будем выяснять причины, я точно не могу сказать. Здесь слово определенных лиц против слова Талашко. Вчера мы с ним связались и он категорически опровергает все обвинения, изложенные в сообщениях в соцсети", - говорит она.

Миленькая призвала пострадавших прийти к их рабочей группе и лично пообщаться, а также написать официальное заявление в полицию/Министерство культуры, чтобы у комиссии было больше рычагов.

"Университет против любых проявлений харассмента, домогательств и насилия как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Мы заинтересованы в установлении истины, мы будем взаимодействовать с Минкультом", - уверяет исполняющая обязанности ректора КНУТКиТ им. Ивана Карпенко-Карого Галина Миленькая.

Она заявила, что ранее никаких заявлений от студенток в университет не поступало.

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"Одна из выпускниц говорит, что неоднократно обращалась в деканат и сообщала о домогательствах со стороны Талашко. Мы опросили работников деканата - они сказали, что за 43 года к ним не было ни одного подобного обращения. Если не приняли в деканате - можно обратиться в канцелярию или к руководству. Но там отрицают, что такие заявления поступали. В конце концов можно было обратиться в студенческий совет, но студенческая община также опровергла - говорят, что не слышали о фактах домогательств от студентов. Нам сложно это выяснять, но мы будем это делать", - сообщила Миленькая.

Напомним, 75-летнего актера и режиссера, преподавателя Киевского национального университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в систематических домогательствах к студенткам и абитуриенткам, в частности, несовершеннолетним.

Минкульт пообещал провести расследование инцидентов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
крепкий старик 75 лет Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Талашко, которого студентки обвиняют в домогательствах, отстранят от работы, - и.о. ректора Миленькая - Цензор.НЕТ 4951 - я бы проверил студенток на детекторе лжи..
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10.08.2021 23:00
+16
Суки, от..битесь от заслуженного человека. За роль Скворцова в фильме "В бой идут одни старики", за работу с легендой Леонидом Быковым... За, *****, помешанных на деньгах мамашек будущих "актрис". Все реально представляют себе домогательства 70 летнего мужчины? ЛЮДИ???
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10.08.2021 23:15
+13
Фильм как раз правдивый, и показывал роль украинцев в Победе. Потому наверно его и выбрали для скандала в Украине. Чтобы опорочить. Ну, посмотрим результаты расследования.
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10.08.2021 23:34
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крепкий старик 75 лет Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Талашко, которого студентки обвиняют в домогательствах, отстранят от работы, - и.о. ректора Миленькая - Цензор.НЕТ 4951 - я бы проверил студенток на детекторе лжи..
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10.08.2021 23:00 Ответить
старик вспомнил как в бой когда -то ходил ... один
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10.08.2021 23:04 Ответить
такого не отстранять нужно.... увольнять по статье.
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10.08.2021 23:11 Ответить
Если это правда, а не наговор. Возможно это в противовес скандалу с Меладзами, которые уехали в РФ. Надо проверить, чтобы опять мальчик в трусиках не оказался.
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10.08.2021 23:30 Ответить
это не первая публикация.... я думаю, что дым не просто так... рыльце в пушку геронто-"сексгероя".
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10.08.2021 23:35 Ответить
ЧИ не на "дима без огня не бивает" разрахована ця акція і чи нема за цим відомих сценаристів та режисерів ???)))
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10.08.2021 23:57 Ответить
яка акція? кому потрібен пристарілий дед? виживший з розуму. якби був активним політиком, можна було б припустити. а так...
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11.08.2021 00:01 Ответить
А кому потрібен Чаус, дрібний корумпований суддя ,яких в Україні тисячі ??? )))
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11.08.2021 00:06 Ответить
а хіба не чаус був суддею у справі корбана...
тоді, він вже не дрібний з огляду на місце корбана в місті дніпро і дніпра в україні
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11.08.2021 07:57 Ответить
Каждый маленький мальчик уверен, что единственное, о чём мечтают женщины - это член в полметра диаметром в кулак.
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11.08.2021 10:35 Ответить
Дед там не при чём.. Идёт мышиная возня за хлебное место.. А дед просто не хочет идти на заслуженный отдых
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11.08.2021 07:23 Ответить
виживають
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11.08.2021 07:57 Ответить
Макеевский. Знай наших!
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11.08.2021 08:03 Ответить
Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 206
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11.08.2021 10:04 Ответить
І до нас ця мода докатилась.
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10.08.2021 23:05 Ответить
всегда была. Просто народным всегда с рук сходило. Был такой футболист (т.е. есть) под статьей ходил, но Суркис отмазал.
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11.08.2021 00:03 Ответить
то ли бес в ребро...то ли студентки - ведьмы...
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10.08.2021 23:05 Ответить
Кто этот мощный старик ?
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10.08.2021 23:07 Ответить
Магарич. Амбальний дідусь. Мабуть і х...й ще стоїть! Стоїть х...й, діду?
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!
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10.08.2021 23:10 Ответить
Да Оно и в фильме не таким уж и хероем было.
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10.08.2021 23:10 Ответить
в фильмах снимался в советских - брехливых и пропогандистских... совок из себя не выжил, зато студентов учить берется.... и соблазнять тоже...
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10.08.2021 23:14 Ответить
Дивно... в ссср ж сексу не було!
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10.08.2021 23:15 Ответить
зато було скотоложество...
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10.08.2021 23:18 Ответить
...и как, больно?
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11.08.2021 10:40 Ответить
Фильм как раз правдивый, и показывал роль украинцев в Победе. Потому наверно его и выбрали для скандала в Украине. Чтобы опорочить. Ну, посмотрим результаты расследования.
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10.08.2021 23:34 Ответить
есть признание нескольких абитуриенток.... предлагал "помощь" в поступлении у себя дома на квартире по ул.Ярослава вал ... извращение выщей мразопакостности... А по поводу победы... нет у меня никаких сентиментов к той "победе"... нужна ли она была вообще? я уже сильно сомневаюсь... американцы все равно бы победили... зато совка не осталось бы на карте, были бы мы свободные еще в 45-46-47 годах...
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10.08.2021 23:44 Ответить
и давно были бы в цивилизованном Мире... а не в гнусном совке.
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10.08.2021 23:57 Ответить
Не виправдовую його, але в мене виникає питання, навіщо взагалі студентки до нього додому приходили? Ну невже вони такі наївні? Я от у жодної зі своїх викладачок вдома не був...
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11.08.2021 00:09 Ответить
тебе не запрошували... але будучи в абітурі, при конкурсі, в якому ти не був в собі впевнений, якщо би тебе запросив знаний препод, ти б відмовився??
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11.08.2021 17:37 Ответить
Суки, от..битесь от заслуженного человека. За роль Скворцова в фильме "В бой идут одни старики", за работу с легендой Леонидом Быковым... За, *****, помешанных на деньгах мамашек будущих "актрис". Все реально представляют себе домогательства 70 летнего мужчины? ЛЮДИ???
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10.08.2021 23:15 Ответить
На фоні всих цих псевдо секс скандалів найкраще висловилась Катрін Фаб'єнн Дорлеак, відома нам як Катрі́н Дене́в
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10.08.2021 23:17 Ответить
В бой идут одни старики)
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10.08.2021 23:20 Ответить
Может быть месть преподавателю от студенток . Девки чтобы зачет получить оденуться сексуально , юбочка , груди. Все выпячивают . Там всех нужно отстранять .
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10.08.2021 23:22 Ответить
Дед не голубой, и слава богу.
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10.08.2021 23:36 Ответить
Слава Богу что к тебе не подкатит?
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10.08.2021 23:40 Ответить
А Вы бы хотели чтобы к Вам подкатил?
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10.08.2021 23:57 Ответить
да нет, - меня не интересует. Это латентным интересно кто голубой, а кто нет.
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11.08.2021 00:01 Ответить
Таким шуткам лет 20. Свежо, ново. Поздравляю.
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11.08.2021 00:06 Ответить
А де імена цих "сексбомб" ???)))
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10.08.2021 23:44 Ответить
Камеры-диктофоны у всех есть, так что если что есть, можно продемонстрировать. А вот если нет, тогда все плохо для студенток. И да, на российских сайтах эту новость я раньше увидел.
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10.08.2021 23:44 Ответить
спалился дед... вместо героя стал изгоем.
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10.08.2021 23:54 Ответить
здесь ключевое - ДЕД Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 1775

дальше можно не продолжать, пусть спросят у сексологов смог ли снасильничать этот реально 75-летний дед
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11.08.2021 00:13 Ответить
вы сильно ошибаетесь... дед, если не может, это не причина прощать ему развратные действия с малолетками, их раздевание, обмацывание, лобызания, фотографирование и так далее... - развратные действия с малолетками, есть соответствующая статья в УК. приглашал бы зрелых дам, общество бы аплодировало ему, за малолеток общество заплюет и затопчет.
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11.08.2021 18:47 Ответить
Краще назбирати з нерадивих студенток по 100$ і за ті гроші замовити най-най-най кращу в Київі фею, і дивись на неї, мацай, заглядай у кожну шпарину (дирку), а як щось можеш то зроби що треба. Минають часи коли було "в рот за зачет", краще 100$ і подрочити
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11.08.2021 00:13 Ответить
100% Не понимаю этого. Заказывай шмару и сношай хоть ночь напролёт. Деньги есть-таких красавиц подгонят,куда там студенткам. Скупердяй старый.
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11.08.2021 00:17 Ответить
Эх,Талашко Талашко. А ещё истребителем был. Пошёл на поводу у собственного дряблого члена.
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11.08.2021 00:15 Ответить
А не зарано робити висновки???))))
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11.08.2021 00:23 Ответить
Ну звісно. Наклепали віроломні дівчата на заслуженого діяча мистецтв України на замовлення того,хто хоче зайняти його місце.)
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11.08.2021 00:58 Ответить
Як варіант !!!)))
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11.08.2021 01:13 Ответить
От жеж курви малолітні.
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11.08.2021 00:18 Ответить
Я не понимаю, что тут такого? Человек что, кого-то изнасиловал? Что, нельзя за студентками ухаживать? Если ей не нравится, она отказывает, и все. Любые попытки за кем-то ухаживать стремятся в итоге к сексуальному контакту. Дружбой ночью не займешься. Если ты с кем-то пытаешься познакомиться, это сексуальные домогательства, или нет?
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11.08.2021 00:26 Ответить
по сути да, однако это взятка за поступление в вуз, это проблема
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11.08.2021 03:45 Ответить
это доказано? Кем? а то сразу - увольнять... Да место кому-то нужно своему занять, вот и нашли мерзкий способ, тьфу...
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11.08.2021 09:40 Ответить
Чушь полная, и явно самоходным влагалищам заплачены бабки, либо они уже привыкли зарабатывать такими наездами и действуют по собственной инициативе.
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11.08.2021 00:45 Ответить
Молодця,дідуган, у 75 років не втратив цікавості до гарненьких дівчат,хоча у це не дуже віриться. Для його віку більш актуальним є:-Хоть видит око, да зуб не ймет; А загалом,жити серед такого "квітника" і бути до нього байдужим-це пргосто злочин! Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 6200
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11.08.2021 00:48 Ответить
вы свечку держали? как вам не стыдно!!! вас точно также любая...может опозорить или того хуже-засадить
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11.08.2021 09:42 Ответить
75 домагався? Питання, де і якому дяді дід дорогу перейшов...???
І чи не ранив душу якоїсь малолітньої повії (доці) впливового папіка, якій зачот відмовився поставити.
Зараз серпень місяць... Сесії і навчання давно закінчились... Час передачі по талонам... Тепер бачу викладачам з камерами на екзамени ходити потрібно... Щоб не вийшла ось така пікантна ситуація... Як в діда 75 років...
Краще в спробі вбивства звинуватили... Тут хоть шанси, хоч якісь, у діда були б...
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11.08.2021 01:00 Ответить
Старикам тут не место Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 190
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11.08.2021 01:13 Ответить
Біс в ребро:старе пердло вже не чує запахів (воняє старістю) а для чого ця хе... .....дівкам,розумієте-не приємно.
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11.08.2021 03:01 Ответить
эти крашенные сучки мелкого пошиба задолбали... ***** не захочет - кобель не вскочит...
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11.08.2021 04:21 Ответить
75 лет и сексуальные домогательства??? Он хоть самостоятельно передвигается?....без палочки? А отдышка частая?...стул на подхвате нужен? Уточните....
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11.08.2021 06:58 Ответить
Сто грамм не давать, от полетов отстранить!
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11.08.2021 07:28 Ответить
Мабуть ректорка Миленька приревнувала дідугана до молоденьких і гарних дівчат,та й вирішила відомстити оному зробивши вигляд,що повірила у відверту маячню малолітніх покльопниць. Таке гарне прізвище,а така злючка!
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11.08.2021 08:30 Ответить
В бой....т.е. по бабам...идут одни старики!

Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 1967
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11.08.2021 08:46 Ответить
Если это правда то он по сравнению с "поющим" ректором - святой.

Уверен что в этом на 90% виноваты "двушки",которые за преференции готовы на любые удовольствия...
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11.08.2021 08:50 Ответить
Мне он тогда уже не понравился. Струсил, смалодушничал, бросил товарищей, сбежал с поля боя. Наверняка ж и на Симонову глаз положил, но той повезло, казах и моложе, и расторопнее оказался. Теперь все стало на свои места. Показал истиное свое лицо. Наверняка студентка оказалась не первой. Просто остальные были сговорчивее, вот и развратили деда своим молчанием.
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11.08.2021 08:52 Ответить
Про домагання Талашко
https://www.facebook.com/irynasampan

https://www.facebook.com/irynasampan/posts/2887384684849554
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11.08.2021 10:03 Ответить
Ситуація нагадала :

Приходить пацієнт до лікаря та жаліється на сексуальні проблеми...
Лікар уважно подивився і питає - А скільки вам літ?
-60 років
-ну так це нормально у вашому віці
-ну як, от у мене сусід , йому 70 і говорить , що може ого-го!
-говорить ? Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 4863 Так і ви - говоріть !!! Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 9252 Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 4634
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11.08.2021 10:27 Ответить
Совсем лядищи распоясались - это уже технология по убийству репутации!
Пора наказывать за клевету - или предоставьте доказательства.
И пришло время реально соблюдать гендерное равенство.
Недавно одна профура с накачанными губами попросила поменять колесо.
Была вежливо послана.
Харе - выборолы - жрите. Без исключений!!!
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11.08.2021 10:35 Ответить
шо за бред? в доктура давно проверялся? Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 6551
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11.08.2021 18:51 Ответить
Понос, давно клизьму делали? Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 5961
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11.08.2021 20:33 Ответить
А что?
Вполне импозантный мужчина. И взгляд загадочный...
Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 9586
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11.08.2021 10:36 Ответить
Скидка 50%. Как пенсу Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 191
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11.08.2021 12:31 Ответить
труха.
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11.08.2021 18:49 Ответить
 
 