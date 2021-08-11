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Новости Политика Украины
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Если пересаживать кадры из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу: бизнесу нужны не "маски-шоу", а правила, - Любченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если пересаживать кадры из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу: бизнесу нужны не

Первый вице-премьер-министр Алексей Любченко отрицает целесообразность перехода в Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководящих кадров из Государственной фискальной службы (ГФС).

"Главная история будет в людях, это правда. Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу? Или посадить туда работников других правоохранительных органов - экономических подразделений СБУ, Нацполиции?" – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Другая история - создать аналитический центр, который разработает структуру службы и искусственный интеллект, который бы определял риски", – добавил он.

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"Конечно, не стоит надеяться, что мы проснемся 26 сентября - и все заработает. Как минимум, еще следует наработать команду", – указал Любченко.

При этом, когда состоится полноценный запуск нового органа, зависит от руководителя, полагает первый вице-премьер.

"Есть ли такой руководитель - пока что мне не известно. Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история", – сказал Любченко.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в мире тренд на административное преследование экономических преступников - блокирование их счетов и другие административные ограничения. Если Украина пойдет по этому пути – это, по его мнению, будет победой.

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"Бизнесу нужны не "маски-шоу", а правила. Нужно выставить красные линии", – отметил Любченко.
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А правила такие,если чинушка может легко, в обход суда,заблокировать твой счет и арестовать имущество,он буде брать взятки и ничего его не остановит,никакие правила.
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11.08.2021 12:55 Ответить
Ну, так и тебя из налогового кресла пересадили в министерское без всякой целесообразности!
В налоговой утверждал негласные планы по штрафам, незаконно блокировал НДС, кошмарил за лицензии тех, кто работал законно и т.п.

Бизнесу нужны экономисты, а не фискалы !
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11.08.2021 12:59 Ответить
А вові з Ахмєтовим потрібно розрахуватись за лоялне до БУРАТІНКИ ЗМІ
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11.08.2021 13:02 Ответить
ЛЮБЧЕНКО - наступний прем"єр , легенда податковго бєсппрєдєла часів сімейки Яника!!!
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11.08.2021 13:00 Ответить
Прокинувся. Шоу триває ще з 19 року.
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11.08.2021 13:08 Ответить
Оце хто б говорив! На крадію і шапка горить! Занадто багато проблем йому доставили правоохоронні органи під час його роботи в податкових органах, завжди заважали, навіть при попередніх злочинних режимах. Ще в 2016 році представники Євросоюзу на зустрічах наголошували, що олігархат який знаходиться при владі використовуючи підконтрольних депутатів у верховній раді та власні медіа намагаються знищити правоохоронні органи вимивши з них тих професіоналів що залишились. Яскравий приклад - реформа МВС. Почали реформи не "з верху" а "з низу", та ще й набрали "з вулиці" нові обличчя. Який сенс було реформувати МВС коли в країні не реформовані суди та прокуратура? Результат ми спостерігаємо зараз всі, особливо в регіонах залишки поліції, в силу своєї невеликої кількості, через некомплект, недостатність досвіду та елементарне незнання чинного законодавства просто не в змозі протистояти злочинності. Слідчі банально завалені кримінальними провадженнями (доходить до 800 проваджень на одного слідчого).
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11.08.2021 13:31 Ответить
враньё
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11.08.2021 14:12 Ответить
 
 