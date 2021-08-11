Путин целенаправленно разрушает остатки гражданского общества в России, - The Washington Post
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Российский оппозиционер Алексей Навальный отбыл в тюрьме более полугода по обвинению, предназначенному исключительно для того, чтобы заставить молчать одного из самых известных оппонентов главы Кремля Владимира Путина, а организация Навального разрушена российскими властями. Постоянно используя давление, Путин уничтожает то, что осталось от гражданского общества в России.
Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Агенты Путина попытались отравить Навального год назад, и он провел пять месяцев на лечении в Германии. Когда он вернулся в Россию, оппозиционера обвинили в нарушении условного наказания по шестилетнему делу. Российский суд в феврале отправил Навального в тюрьму.
Поскольку тысячи людей участвовали в митингах в поддержку Навального, власти арестовали его близкого соратника Любовь Соболь.
Демонстрации российские власти встретили силой, и почти 10 тысяч человек были задержаны по всей стране. Было открыто более 90 уголовных дел против протестующих; почти два десятка подозреваемых были приговорены к тюремному заключению.
В мае Москва приняла законодательство, запрещающее участвовать в выборах каждому, кого правительство признало "экстремистом". Законопроект прошел через парламент и был подписан Путиным 4 июня.
Пять дней спустя суд постановил, что организация Навального является "экстремистскими". Это фактически запретило соратникам оппозиционера участвовать в выборах.
Соратники Навального разработали собственную политическую стратегию, чтобы победить тех, кого поддерживает Кремль. Сейчас сеть оппозиционных офисов закрыта.
"Такими действиями Россия фактически криминализировала один из немногих независимых политических движений страны", - заявили в Государственном департаменте США.
3 августа Соболь была приговорена к полутора годам лишения свободы, что следует из ее ареста в январе, который она назвала бессмыслицей. 7 августа Соболь уехала из России.
Все российское гражданское общество находится под давлением. СМИ регулярно называют "иностранными агентами" и требуют выдавать предупреждение перед каждой статьей и эфиром.
Среди "иностранных агентов" в России: Медуза, Радио Свобода, сайт бизнес -новостей VTimes и The Insider. Власть совершила "налет" на дом главного редактора Insider Романа Доброхотова, который часто сотрудничает с Bellingcat, организацией, что занимается расследованиями.
Bellingcat помогла раскрыть действия российских служб безопасности, включая нападение на Навального. Россия применила химическое оружие, чтобы отравить Навального. Сайт "Проект" был обозначен как "нежелательная организация" и запрещен.
Президент США Джо Байден поддержал введение обязательных санкций. Когда в июне Байден встретился с Путиным, американский президент поднял тему преследования оппозиции и пообещал продолжать давление.
Байден также пообещал "поддерживать демократические ценности и права людей". Однако через два месяца война Путина против гражданского общества все еще продолжается, резюмирует издание.
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_Тормоза, он это успешно делает уже в Европе и США!
На национальный состав у них посмотри, эстонцев, латышей, литовцев по сути сколько было, столько и осталось, зато ряды лаптей резко передели. Но руснявая пропаганда конечно в такие детали предпочитает не углубляться, куда лучше кукарекать про "выбирающую прибалтику".
Чел, у тебя рашизм мозга. Говно от хлеба не отличаешь
Инфа из источника в инете .
гражданского общества
Нечего уничтожать..