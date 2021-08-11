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Путин целенаправленно разрушает остатки гражданского общества в России, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин целенаправленно разрушает остатки гражданского общества в России, - The Washington Post

Российский оппозиционер Алексей Навальный отбыл в тюрьме более полугода по обвинению, предназначенному исключительно для того, чтобы заставить молчать одного из самых известных оппонентов главы Кремля Владимира Путина, а организация Навального разрушена российскими властями. Постоянно используя давление, Путин уничтожает то, что осталось от гражданского общества в России.

Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Агенты Путина попытались отравить Навального год назад, и он провел пять месяцев на лечении в Германии. Когда он вернулся в Россию, оппозиционера обвинили в нарушении условного наказания по шестилетнему делу. Российский суд в феврале отправил Навального в тюрьму.

Поскольку тысячи людей участвовали в митингах в поддержку Навального, власти арестовали его близкого соратника Любовь Соболь.

Демонстрации российские власти встретили силой, и почти 10 тысяч человек были задержаны по всей стране. Было открыто более 90 уголовных дел против протестующих; почти два десятка подозреваемых были приговорены к тюремному заключению.

В мае Москва приняла законодательство, запрещающее участвовать в выборах каждому, кого правительство признало "экстремистом". Законопроект прошел через парламент и был подписан Путиным 4 июня.

Пять дней спустя суд постановил, что организация Навального является "экстремистскими". Это фактически запретило соратникам оппозиционера участвовать в выборах.

Соратники Навального разработали собственную политическую стратегию, чтобы победить тех, кого поддерживает Кремль. Сейчас сеть оппозиционных офисов закрыта.

"Такими действиями Россия фактически криминализировала один из немногих независимых политических движений страны", - заявили в Государственном департаменте США.

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3 августа Соболь была приговорена к полутора годам лишения свободы, что следует из ее ареста в январе, который она назвала бессмыслицей. 7 августа Соболь уехала из России.

Все российское гражданское общество находится под давлением. СМИ регулярно называют "иностранными агентами" и требуют выдавать предупреждение перед каждой статьей и эфиром.

Среди "иностранных агентов" в России: Медуза, Радио Свобода, сайт бизнес -новостей VTimes и The Insider. Власть совершила "налет" на дом главного редактора Insider Романа Доброхотова, который часто сотрудничает с Bellingcat, организацией, что занимается расследованиями.

Bellingcat помогла раскрыть действия российских служб безопасности, включая нападение на Навального. Россия применила химическое оружие, чтобы отравить Навального. Сайт "Проект" был обозначен как "нежелательная организация" и запрещен.

Президент США Джо Байден поддержал введение обязательных санкций. Когда в июне Байден встретился с Путиным, американский президент поднял тему преследования оппозиции и пообещал продолжать давление.

Байден также пообещал "поддерживать демократические ценности и права людей". Однако через два месяца война Путина против гражданского общества все еще продолжается, резюмирует издание.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Что там разрушать? Кацапы всегда были крепостным быдлом с одной извилиной от головы до жопы.
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11.08.2021 12:55
+12
Яке громадянське суспільство ,звичайний контенгент психлікарні !!!)))
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11.08.2021 12:50
+11
Так те "опчєство" і не проти.
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11.08.2021 12:51
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Яке громадянське суспільство ,звичайний контенгент психлікарні !!!)))
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11.08.2021 12:50 Ответить
Так те "опчєство" і не проти.
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11.08.2021 12:51 Ответить
А для тих хто проти ,існують санітари !!!)))
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11.08.2021 12:56 Ответить
Что там разрушать? Кацапы всегда были крепостным быдлом с одной извилиной от головы до жопы.
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11.08.2021 12:55 Ответить
Ще одна від фуражки мєнтовської.
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11.08.2021 13:41 Ответить
Да нет там никакого гражданства общества. А у Навального и его организаций авторитета ноль. Нашли о чем плакать.
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11.08.2021 12:55 Ответить
"Путин целенаправленно разрушает остатки гражданского общества в России, - The Washington Post"
_Тормоза, он это успешно делает уже в Европе и США! Путин целенаправленно разрушает остатки гражданского общества в России, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7703
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11.08.2021 12:56 Ответить
Гражданскає общєства ВЖЕ ЗДОХЛО а уХйло вічно живий , там й здихати нічому було - усі "рашистоліберали" (майже усі за малим виключенням таких, як Ковальов покійний) абсолютно модне слово ГІБРИДНОІМПЕРСЬКІ
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11.08.2021 12:57 Ответить
Росєянє,донбасити ,крисчане ,та загалом москалі ,це мутовані потвори кремлівської селекціі,істоти без роду та племені ,колишня назва "савєцкій народ" !!!)))
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11.08.2021 13:07 Ответить
й цим "ідеологічним ковідом " заражені усі перекотипольні нащадки сімейок, у котрих адреса була нє дом і нє уліца, а савєцкій саюз... Прибалти вириваються з цієї чуми бо не славянє... А українці заражені неіскорєняємо
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11.08.2021 13:13 Ответить
Українці мають шанс минути цю халепу !!! Чому Росія витрачає скажені гроши на боротьбу з євроінтеграцією України !!! Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!)))
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11.08.2021 13:18 Ответить
о прибалтах ты зря так , убыль населения у ных жуткая
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11.08.2021 13:21 Ответить
А у азерів великий плюс населення !!!)))
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11.08.2021 13:22 Ответить
У азерив рост численности населения сегодня - 223 , но они тюрки ....
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11.08.2021 13:45 Ответить
А з чий рахунок тримається чисельність населення РФіі ??? За рахунок тих самих тюрків(мусульман) !!! )))
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11.08.2021 13:52 Ответить
Вот только при подробном рассмотрении "жуткая" убыль населения в странах Балтии практически исключительно за счет уменьшения русни.)
На национальный состав у них посмотри, эстонцев, латышей, литовцев по сути сколько было, столько и осталось, зато ряды лаптей резко передели. Но руснявая пропаганда конечно в такие детали предпочитает не углубляться, куда лучше кукарекать про "выбирающую прибалтику".
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11.08.2021 14:41 Ответить
Ага, сажать людей в паРашке за "лайк" в сетях и за штурм правительственного здания в США это одно и тоже?
Чел, у тебя рашизм мозга. Говно от хлеба не отличаешь
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11.08.2021 13:05 Ответить
ну якщо рашисти роблять вигляд, шо сіють хлєб а виростає гівно - то ти правий! Шоб були ті, кому зявляться інші поставити лайк за крамольния мислі, повинні бути СПРАВЖНІ НЕПРОІМПЕРСЬКІ ГНИЛІ ЛІДЕРИ ДУМКИ
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11.08.2021 13:10 Ответить
Если постоянно затягивать гайки, то рано или поздно резьбу сорвёт...
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11.08.2021 13:01 Ответить
Путин целенаправленно разрушает остатки русскоязычного общества в России....
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11.08.2021 13:01 Ответить
Бог в поміч.
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11.08.2021 13:05 Ответить
Разрушает уже 20 лет как Путін цілеспрямовано руйнує залишки громадянського суспільства в Росії, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2591
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11.08.2021 13:17 Ответить
"вони шукають те, чтого нема, щоб доказать, що його не існує"
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11.08.2021 13:06 Ответить
якщо навальний це громадянське суспільство то це суспільство приречене на фашизм.
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11.08.2021 13:13 Ответить
мій Батько син розкулаченого господрая на Полтащині, упізнав справжність рашистів на війні з фінами хлопчиком у 19 років , згадував усе життя , розповідав,як росіяни обмазували гівном підземні переходи захвачених маленьких фінських містечок, його друг за пляшечкою самогону згадував,. як вони росли вивезеними до Сибіру усією сім"єю за зібраними у вижатому полі "сім колосків" ... Але що дивовижно!!!, націоналізм западенців бандерівців ненавиділи усім серцем до тих пір, ПОКИ ВОНИ НЕ ПОЧАЛИ КВАРТИРУВАТИСЬ У БАТЬКА ЩОБ ПРОЛІКУВАТИСЬ У ВІДОМОГО НА УВЕСЬ СССР ЛІКАРЯ КОСТОРПРВА , Й НЕ ПРОВЕЛИ З БАТЬКОМ ТА ЙОГО ДРУГОМ ІДЕОЛОГІЧНІ дискусії. От тоді й став батько бандерівцем - у 75 років він заявив _(1992 рік) - доця, Росія піде війною на УКраїну, а не відпустить її..;
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11.08.2021 13:27 Ответить
отака уХйня малятка про ЄДІНАРОТ
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11.08.2021 13:25 Ответить
це я для the Fat відповідь дала, звідки беруться ті, що не бояться ЛАЙКАТИ спротиву савецка-рашистській окупації мізків ЄДІНАГАНАРОТА
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11.08.2021 13:33 Ответить
Руйнує залишки, я здичавіло вибачаюся, чого-чого там на росії?
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11.08.2021 13:44 Ответить
Кацапов на россии - 77,71 %, потим татары - 3,72 % и все остальные
Инфа из источника в инете .
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11.08.2021 13:56 Ответить
Кацапи,це хто???))))
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11.08.2021 13:59 Ответить
Русня ,лапти, боярышники, ватаны, козломордые, рашисты .... Путін цілеспрямовано руйнує залишки громадянського суспільства в Росії, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7404
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11.08.2021 14:14 Ответить
І який відсоток серед них косорилих ,та "плоскорожих" ,які гонорово вважають себе "руськими" ???))))
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11.08.2021 14:17 Ответить
Тоби в Гугле заБанили чи ни ? Шукай инфу там , вчысь корыстуватыся инетом )))
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11.08.2021 14:29 Ответить
Я народився в РФіі і багато років прожив та працював в РФіі ,тому мені не потрібен інет щоб уявити що таке "русские" ,маю власний досвід !!!)))
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11.08.2021 14:34 Ответить
сочувствую вам о потерянном детстве и юношестве , наконец таки обрели Волю и Незалежность
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11.08.2021 14:51 Ответить
Та оставьте в покое того Навального. Пусть он спокойно себе на шконке крымский бутерброд ест.
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11.08.2021 13:56 Ответить
у рабов не может быть
гражданского общества
Нечего уничтожать..
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11.08.2021 13:56 Ответить
Мы смеемся над ними , а посмотрите что у нас? Методы те же , только отстаем от них лет на 15 , а власть идет той же дорожкой - превратить граждан в население и быдло , думающее только о том как бы выжить , власть хочет подавить всякое инакомыслие в стране , причем с любой стороны. Именно это мне и не нравится в России и именно против этого мы должны бороться в Украине!До тех пор , пока мы будем гонять этих зажравшихся уродов , до тех пор мы будем оставаться гражданским обществом , а не быдломассой ,как кацапы!
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11.08.2021 14:22 Ответить
 
 