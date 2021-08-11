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Путін цілеспрямовано руйнує залишки громадянського суспільства в Росії, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін цілеспрямовано руйнує залишки громадянського суспільства в Росії, - The Washington Post

Російський опозиціонер Олексій Навальний відбув у в'язниці понад півроку за звинуваченням, призначеним винятково для того, щоб змусити мовчати одного з найвідоміших опонентів глави Кремля Володимира Путіна, а організація Навального зруйнована російською владою. Постійно використовуючи тиск, Путін знищує те, що залишилося від громадянського суспільства в Росії.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало недели".

Агенти Путіна спробували отруїти Навального рік тому, і він провів п'ять місяців на лікуванні в Німеччині. Коли він повернувся в Росію, опозиціонера звинуватили в порушенні умовного покарання в справі шестирічної давності. Російський суд у лютому відправив Навального до в'язниці.

Оскільки тисячі людей брали участь у мітингах на підтримку Навального, влада заарештувала його близького соратника Любов Соболь.

Демонстрації російська влада зустріла силою, і майже 10 тисяч осіб було затримано по всій країні. Було відкрито понад 90 кримінальних справ проти учасників протесту; майже два десятки підозрюваних були засуджені до тюремного ув'язнення.

У травні Москва прийняла законодавство, яке забороняє брати участь у виборах кожному, кого уряд визнав "екстремістом". Законопроєкт пройшов через парламент і був підписаний Путіним 4 червня.

П'ять днів по тому суд ухвалив, що організації Навального є "екстремістськими". Це фактично заборонило соратникам опозиціонера брати участь у виборах.

Соратники Навального розробили власну політичну стратегію, щоб перемогти тих, кого підтримує Кремль. Зараз мережа опозиційних офісів закрита.

"Такими діями Росія фактично криміналізувала один із небагатьох незалежних політичних рухів країни", - заявили в Державному департаменті США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Структури Навального офіційно заборонили в Росії

3 серпня Соболь була засуджена до півтора року позбавлення волі, що випливає з її арешту в січні, який вона назвала нісенітницею. 7 серпня Соболь виїхала з Росії.

Усе російське громадянське суспільство перебуває під тиском. ЗМІ регулярно називають "іноземними агентами" і вимагають видавати попередження перед кожною статтею та ефіром.

Серед "іноземних агентів" у Росії: Медуза, Радіо Свобода, сайт бізнес-новин VTimes і The Insider. Влада зробила "наліт" на будинок головного редактора Insider Романа Доброхотова, який часто співпрацює з Bellingcat, організацією, що займається розслідуваннями.

Bellingcat допомогла розкрити дії російських служб безпеки, включаючи напад на Навального. Росія застосувала хімічну зброю, щоб отруїти Навального. Сайт "Проєкт" був позначений як "небажана організація" і заборонений.

Президент США Джо Байден підтримав введення обов'язкових санкцій. Коли в червні Байден зустрівся з Путіним, американський президент порушив тему переслідування опозиції і пообіцяв продовжувати тиск.

Байден також пообіцяв "підтримувати демократичні цінності й права людей". Однак через два місяці війна Путіна проти громадянського суспільства все ще триває, резюмує видання.

Також читайте: У Росії заблокували сайт Навального і 49 пов'язаних з політиком ресурсів
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Топ коментарі
+15
Что там разрушать? Кацапы всегда были крепостным быдлом с одной извилиной от головы до жопы.
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11.08.2021 12:55
+12
Яке громадянське суспільство ,звичайний контенгент психлікарні !!!)))
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11.08.2021 12:50
+11
Так те "опчєство" і не проти.
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11.08.2021 12:51
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Яке громадянське суспільство ,звичайний контенгент психлікарні !!!)))
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11.08.2021 12:50 Відповісти
Так те "опчєство" і не проти.
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11.08.2021 12:51 Відповісти
А для тих хто проти ,існують санітари !!!)))
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11.08.2021 12:56 Відповісти
Что там разрушать? Кацапы всегда были крепостным быдлом с одной извилиной от головы до жопы.
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11.08.2021 12:55 Відповісти
Ще одна від фуражки мєнтовської.
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11.08.2021 13:41 Відповісти
Да нет там никакого гражданства общества. А у Навального и его организаций авторитета ноль. Нашли о чем плакать.
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11.08.2021 12:55 Відповісти
"Путин целенаправленно разрушает остатки гражданского общества в России, - The Washington Post"
_Тормоза, он это успешно делает уже в Европе и США! Путин целенаправленно разрушает остатки гражданского общества в России, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7703
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11.08.2021 12:56 Відповісти
Гражданскає общєства ВЖЕ ЗДОХЛО а уХйло вічно живий , там й здихати нічому було - усі "рашистоліберали" (майже усі за малим виключенням таких, як Ковальов покійний) абсолютно модне слово ГІБРИДНОІМПЕРСЬКІ
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11.08.2021 12:57 Відповісти
Росєянє,донбасити ,крисчане ,та загалом москалі ,це мутовані потвори кремлівської селекціі,істоти без роду та племені ,колишня назва "савєцкій народ" !!!)))
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11.08.2021 13:07 Відповісти
й цим "ідеологічним ковідом " заражені усі перекотипольні нащадки сімейок, у котрих адреса була нє дом і нє уліца, а савєцкій саюз... Прибалти вириваються з цієї чуми бо не славянє... А українці заражені неіскорєняємо
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11.08.2021 13:13 Відповісти
Українці мають шанс минути цю халепу !!! Чому Росія витрачає скажені гроши на боротьбу з євроінтеграцією України !!! Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!)))
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11.08.2021 13:18 Відповісти
о прибалтах ты зря так , убыль населения у ных жуткая
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11.08.2021 13:21 Відповісти
А у азерів великий плюс населення !!!)))
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11.08.2021 13:22 Відповісти
У азерив рост численности населения сегодня - 223 , но они тюрки ....
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11.08.2021 13:45 Відповісти
А з чий рахунок тримається чисельність населення РФіі ??? За рахунок тих самих тюрків(мусульман) !!! )))
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11.08.2021 13:52 Відповісти
Вот только при подробном рассмотрении "жуткая" убыль населения в странах Балтии практически исключительно за счет уменьшения русни.)
На национальный состав у них посмотри, эстонцев, латышей, литовцев по сути сколько было, столько и осталось, зато ряды лаптей резко передели. Но руснявая пропаганда конечно в такие детали предпочитает не углубляться, куда лучше кукарекать про "выбирающую прибалтику".
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11.08.2021 14:41 Відповісти
Ага, сажать людей в паРашке за "лайк" в сетях и за штурм правительственного здания в США это одно и тоже?
Чел, у тебя рашизм мозга. Говно от хлеба не отличаешь
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11.08.2021 13:05 Відповісти
ну якщо рашисти роблять вигляд, шо сіють хлєб а виростає гівно - то ти правий! Шоб були ті, кому зявляться інші поставити лайк за крамольния мислі, повинні бути СПРАВЖНІ НЕПРОІМПЕРСЬКІ ГНИЛІ ЛІДЕРИ ДУМКИ
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11.08.2021 13:10 Відповісти
Если постоянно затягивать гайки, то рано или поздно резьбу сорвёт...
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11.08.2021 13:01 Відповісти
Путин целенаправленно разрушает остатки русскоязычного общества в России....
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11.08.2021 13:01 Відповісти
Бог в поміч.
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11.08.2021 13:05 Відповісти
Разрушает уже 20 лет как Путін цілеспрямовано руйнує залишки громадянського суспільства в Росії, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2591
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11.08.2021 13:17 Відповісти
"вони шукають те, чтого нема, щоб доказать, що його не існує"
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11.08.2021 13:06 Відповісти
якщо навальний це громадянське суспільство то це суспільство приречене на фашизм.
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11.08.2021 13:13 Відповісти
мій Батько син розкулаченого господрая на Полтащині, упізнав справжність рашистів на війні з фінами хлопчиком у 19 років , згадував усе життя , розповідав,як росіяни обмазували гівном підземні переходи захвачених маленьких фінських містечок, його друг за пляшечкою самогону згадував,. як вони росли вивезеними до Сибіру усією сім"єю за зібраними у вижатому полі "сім колосків" ... Але що дивовижно!!!, націоналізм западенців бандерівців ненавиділи усім серцем до тих пір, ПОКИ ВОНИ НЕ ПОЧАЛИ КВАРТИРУВАТИСЬ У БАТЬКА ЩОБ ПРОЛІКУВАТИСЬ У ВІДОМОГО НА УВЕСЬ СССР ЛІКАРЯ КОСТОРПРВА , Й НЕ ПРОВЕЛИ З БАТЬКОМ ТА ЙОГО ДРУГОМ ІДЕОЛОГІЧНІ дискусії. От тоді й став батько бандерівцем - у 75 років він заявив _(1992 рік) - доця, Росія піде війною на УКраїну, а не відпустить її..;
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11.08.2021 13:27 Відповісти
отака уХйня малятка про ЄДІНАРОТ
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11.08.2021 13:25 Відповісти
це я для the Fat відповідь дала, звідки беруться ті, що не бояться ЛАЙКАТИ спротиву савецка-рашистській окупації мізків ЄДІНАГАНАРОТА
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11.08.2021 13:33 Відповісти
Руйнує залишки, я здичавіло вибачаюся, чого-чого там на росії?
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11.08.2021 13:44 Відповісти
Кацапов на россии - 77,71 %, потим татары - 3,72 % и все остальные
Инфа из источника в инете .
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11.08.2021 13:56 Відповісти
Кацапи,це хто???))))
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11.08.2021 13:59 Відповісти
Русня ,лапти, боярышники, ватаны, козломордые, рашисты .... Путін цілеспрямовано руйнує залишки громадянського суспільства в Росії, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7404
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11.08.2021 14:14 Відповісти
І який відсоток серед них косорилих ,та "плоскорожих" ,які гонорово вважають себе "руськими" ???))))
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11.08.2021 14:17 Відповісти
Тоби в Гугле заБанили чи ни ? Шукай инфу там , вчысь корыстуватыся инетом )))
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11.08.2021 14:29 Відповісти
Я народився в РФіі і багато років прожив та працював в РФіі ,тому мені не потрібен інет щоб уявити що таке "русские" ,маю власний досвід !!!)))
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11.08.2021 14:34 Відповісти
сочувствую вам о потерянном детстве и юношестве , наконец таки обрели Волю и Незалежность
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11.08.2021 14:51 Відповісти
Та оставьте в покое того Навального. Пусть он спокойно себе на шконке крымский бутерброд ест.
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11.08.2021 13:56 Відповісти
у рабов не может быть
гражданского общества
Нечего уничтожать..
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11.08.2021 13:56 Відповісти
Мы смеемся над ними , а посмотрите что у нас? Методы те же , только отстаем от них лет на 15 , а власть идет той же дорожкой - превратить граждан в население и быдло , думающее только о том как бы выжить , власть хочет подавить всякое инакомыслие в стране , причем с любой стороны. Именно это мне и не нравится в России и именно против этого мы должны бороться в Украине!До тех пор , пока мы будем гонять этих зажравшихся уродов , до тех пор мы будем оставаться гражданским обществом , а не быдломассой ,как кацапы!
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11.08.2021 14:22 Відповісти
 
 