РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14091 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 398 24
Крым (26014) монастырь (77) ПЦУ (773)

Оккупанты будут судить настоятеля монастыря ПЦУ в Крыму архимандрита Дамиана

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Оккупанты будут судить настоятеля монастыря ПЦУ в Крыму архимандрита Дамиана

Настоятеля мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки Белогорского района архимандрита Дамиана оккупанты обвиняют в осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Голос Криму".

"Центр противодействия экстремизму" в оккупированном Симферополе составил протокол в соответствии с частью 4 статьи 5.26 российского Кодекса об административных правонарушениях и сообщил архимандриту Дамиану о необходимости прибыть в Белогорского суд на 10:00 17 августа 2021 года.

Напомним, 8 августа представители "силовых структур" оккупационных властей во время воскресного богослужения ворвались в помещении мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки Белогорского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минреинтеграции подготовило пакет санкций в отношении российских силовиков, преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму

9 августа Прокуратура АР Крым и города Севастополя начала уголовное производство по факту незаконного препятствования осуществлению религиозного обряда на территории временно оккупированного полуострова (ч.1 ст.180 УК Украины).

Часть 4 статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ гласит: "Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей".

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Чого ще очікувати від окупантів?
Бережи вас Господь, отче.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:13
+24
Зате в нас московські клопи процвітають...
показать весь комментарий
11.08.2021 21:13
+21
Прекрасный повод репрессировать москальские богодельни...Налоговая комплексная проверка по отмыванию денег, пожарные...А на закуску СБУ с поиском схронов с оружием..а они там есть 100%
показать весь комментарий
11.08.2021 21:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого ще очікувати від окупантів?
Бережи вас Господь, отче.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:13 Ответить
Повторюю: треба У ВІДПОВІДЬ судити і гнати в шию московських попів. На одного нашого - десять їхніх.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:33 Ответить
Зате в нас московські клопи процвітають...
показать весь комментарий
11.08.2021 21:13 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває !!!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 21:19 Ответить
Прекрасный повод репрессировать москальские богодельни...Налоговая комплексная проверка по отмыванию денег, пожарные...А на закуску СБУ с поиском схронов с оружием..а они там есть 100%
показать весь комментарий
11.08.2021 21:14 Ответить
А скільки там сховищ , із коксом і герою , мама дарагая Оккупанты будут судить настоятеля монастыря ПЦУ в Крыму архимандрита Дамиана - Цензор.НЕТ 1213 .. !! Аби ж у правоохоронців лише було бажання - шукати Оккупанты будут судить настоятеля монастыря ПЦУ в Крыму архимандрита Дамиана - Цензор.НЕТ 3543 .
показать весь комментарий
11.08.2021 21:22 Ответить
Колись з Київо-Печерської лаври горілку ящиками виносили !!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 21:25 Ответить
Та даже и без этого..Например продажа золота качество которого явно сомнительно, православные ателье, православные трапезные, православные гостиницы...
показать весь комментарий
11.08.2021 21:26 Ответить
зато новинский ходит в рясе по Киеву и в гробу он видал всех зебобиков вместе взятых
показать весь комментарий
11.08.2021 21:14 Ответить
Доки кремлівські гниди будуть себе почувати в Україні ,як в рідній хаті ,цей колорадсько-сепарський бедлам не скінчиться !!!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 21:22 Ответить
зате в нас московски попи хресну ходу водять !
показать весь комментарий
11.08.2021 21:15 Ответить
Асиміляція українців московитами триває !!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 21:19 Ответить
Там мізерний супротив, але давлять і ті крихти.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:22 Ответить
Звичайна зачистка анексованої територіі !!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 21:23 Ответить
ДБР порушила справу проти Порошенка за заявою попів РПЦ за статтею ККУ "Доведення до банкрутства"
показать весь комментарий
11.08.2021 21:29 Ответить
Надо оккупантам давать ответку, как это делают дипломаты - судить главного попа Ихтамнетии в Украине.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:30 Ответить
Оккупанты будут судить настоятеля монастыря ПЦУ в Крыму архимандрита Дамиана - Цензор.НЕТ 918 Оккупанты будут судить настоятеля монастыря ПЦУ в Крыму архимандрита Дамиана - Цензор.НЕТ 8710
показать весь комментарий
11.08.2021 21:33 Ответить
Блаженны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах! Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас.
Матфея 5-11,12
показать весь комментарий
11.08.2021 21:33 Ответить
Давно пора уже масковских бесов гнать из Украины! Забыли, как они укрывали боевиков и снабжали их оружием в 2014?! СБУ резко забыла подвиги рашистской агентуры! Оккупанты будут судить настоятеля монастыря ПЦУ в Крыму архимандрита Дамиана - Цензор.НЕТ 2132
показать весь комментарий
11.08.2021 21:47 Ответить
РПЦ МП пора на выход из Киево-Печерской Лавры!
показать весь комментарий
11.08.2021 21:48 Ответить
Окупанти так і напрошуються, щоб українська влада нарешті перестала закривати очі на діяльність прокремлівської п'ятої колони в особі української філії РПЦ -- така собі симетрична відповідь.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:04 Ответить
Оккупанты будут судить настоятеля монастыря ПЦУ в Крыму архимандрита Дамиана - Цензор.НЕТ 5209
показать весь комментарий
11.08.2021 23:01 Ответить
А який би вереск підняла б роспропоганда, якби щось подібне в Україні "сотворили" з московським попом!
показать весь комментарий
12.08.2021 06:04 Ответить
ПОРА ВЫГОНЯТЬ ЧЕРТЕЙ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА С ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ !!!
показать весь комментарий
12.08.2021 09:22 Ответить
 
 