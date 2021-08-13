РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12406 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 791 83
Байден (2375) Зеленский (16511) США (23161)

В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ

Визит президента Украины в США не будет ограничен лишь Вашингтоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По информации источников ZN.UA, согласно существующей на сегодня версии программы визита, курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский не только отдохнет после длительного перелета, но и вместе с украинской диаспорой отметит День Независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом.

В Вашингтоне, куда Зеленский вылетит 29 вечером, согласно предварительной программе, он пробудет только один день – 30 августа – и проведет переговоры с президентом Джо Байденом.

От идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться: со своими коллегами насущные проблемы украинско-американских отношений по разным направлениям обсудят украинские министры, попавшие в делегацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко

31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско, штат Калифорния. В настоящее время прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встреч с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию.

По свидетельству источников ZN.UA, программа, которую хранят в тайне "за семью печатями", пока еще "рабочая" и в ней возможны изменения.

Также читайте: Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в Нормандском формате - это лишь одна из идей, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
нах дэлавэр, клован в Диснейлэнд поедет.. его уровень "официальных встреч".
показать весь комментарий
12.08.2021 18:39
+27
п.с. "..курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский отдохнет (за государственный счет) после "длительного" перелета"

та пестец "роботяга".. прямо вкалывал весь перелет.. на "инстрУменте" играя))
И как только нормальные президенты летают без таких отдыхов?
Кто там из чикаго - подарите кловану ройяль та жабу на шесте.. пусть это "дите неЛох" отдохнет и поиграется)
показать весь комментарий
12.08.2021 18:44
+24
Писец Вашингтону и не только. Бедоносец едет.
показать весь комментарий
12.08.2021 18:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но и Делавэр.
показать весь комментарий
12.08.2021 18:33 Ответить
нах дэлавэр, клован в Диснейлэнд поедет.. его уровень "официальных встреч".
показать весь комментарий
12.08.2021 18:39 Ответить
хотя... в суде Дэлавера они вместе с коломойшей весьма желанные гости))
показать весь комментарий
12.08.2021 18:40 Ответить
В Лас Вегас ))) С большой стройки бабла хорошо подняли
показать весь комментарий
12.08.2021 19:35 Ответить
"Пройдуть роки. І десь в Айдахо чи у Мені,
В одній із тюрем буде напис на стіні:
''Тут двом ув'язненим, Зеленському і Бені,
Давали їсти сало в вихідні''
показать весь комментарий
12.08.2021 21:18 Ответить
п.с. "..курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский отдохнет (за государственный счет) после "длительного" перелета"

та пестец "роботяга".. прямо вкалывал весь перелет.. на "инстрУменте" играя))
И как только нормальные президенты летают без таких отдыхов?
Кто там из чикаго - подарите кловану ройяль та жабу на шесте.. пусть это "дите неЛох" отдохнет и поиграется)
показать весь комментарий
12.08.2021 18:44 Ответить
а дальше: "31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско, штат Калифорния. В настоящее время прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встреч с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.
Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию."

та пишете уж прямо - где найти лохов на встречу с клованом?)) та и зачем Маску и Куку встречаться с этим поцем, позоря себя))
показать весь комментарий
12.08.2021 18:47 Ответить
Оно очень хочет встречи-потешить собственное эго т.к. Маск и Кук люди мирового масштаба, а лекция - это так, дымовая завеса, и даже если встреч не будет и слушательской, аудитории, поверьте, он все-равно туда поедет ведь это отдых и путешествие за гос.счет
показать весь комментарий
12.08.2021 20:50 Ответить
Та да. Трудяга еще тот. А вы как думали? Трудное это дело -- купюры трубочкой крутить и к носу поднимать. Замаялось оно.
показать весь комментарий
12.08.2021 18:49 Ответить
Пляж Майями відвідати Воно ж повинно,нові труселя показати.
показать весь комментарий
12.08.2021 21:15 Ответить
Пусть только вздумает падла прийти на марш.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:36 Ответить
Гуантанамо там уже руяль завезли ...в камеру....
показать весь комментарий
12.08.2021 19:06 Ответить
Везёт же ...
показать весь комментарий
12.08.2021 18:35 Ответить
в программе еще диснейленд, самый большой пончик из папье-маше и шоу карликов-уродцев в монтане
показать весь комментарий
12.08.2021 18:35 Ответить
и...соло на рояле...?
показать весь комментарий
12.08.2021 18:36 Ответить
зеленое чучело в диснейленд своих лечинок собралось везти!
показать весь комментарий
12.08.2021 18:35 Ответить
а Зеля к коллеге заедет ? В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ - Цензор.НЕТ 803
В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ - Цензор.НЕТ 5357
показать весь комментарий
12.08.2021 18:37 Ответить
Среди его многочисленных обицянок есть строительство Диснейленда в Украине
показать весь комментарий
12.08.2021 18:37 Ответить
Так нам и без него уже весело .
показать весь комментарий
12.08.2021 18:39 Ответить
И что, даже суд штата Делавэр.? Неужто так свезет?
показать весь комментарий
12.08.2021 18:38 Ответить
"а также выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра"

А с лекцией о творцах украинского Голодомора он не хочет выступить?
показать весь комментарий
12.08.2021 18:40 Ответить
Голливуд
показать весь комментарий
12.08.2021 18:42 Ответить
Писец Вашингтону и не только. Бедоносец едет.
показать весь комментарий
12.08.2021 18:43 Ответить
А он может и не хочет . 70% ждут прикола .
показать весь комментарий
12.08.2021 18:49 Ответить
Кароче, після зустрічі з Байденом, де отримає на горіхи, потім влаштує для Лєнки шопінг по всім забігайлівкам та поїсть шаурми, чи як вона там називається. В Стендфордському універі влаштує шоу з піаніною. Спєшітє відєть. Кількість квитків обмежена.
показать весь комментарий
12.08.2021 18:50 Ответить
Disneyland мечты сбываются ?
показать весь комментарий
12.08.2021 18:50 Ответить
Face Control не пройдёт .
показать весь комментарий
12.08.2021 18:54 Ответить
No. no, по... Do not do it, Please

У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7827

...
показать весь комментарий
12.08.2021 18:53 Ответить
А у Маска и Кука будет шоу клоунов на корпоративе?
показать весь комментарий
12.08.2021 18:54 Ответить
Згадалося слово - фрік-шоу. До чого б воно?..
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2507
показать весь комментарий
12.08.2021 21:03 Ответить
Може вони там собі його і залишать на заміну Лазаренка У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3239
Федеральна тюрма Federal Correctional Institution чекає його на пару із Коломойським
показать весь комментарий
12.08.2021 18:55 Ответить
В Стэнфордском университете пусть лучше тест на IQ пройдёт... и на наркоту тоже желательно...
показать весь комментарий
12.08.2021 18:56 Ответить
Шаурму пожрет в подворотне?
показать весь комментарий
12.08.2021 19:02 Ответить
А почему не начать отдыхать после перелёта в шикарном казино Лас Вегаса? Там тоже можно лекцию прочитать об игорном бизнесе в нищей, воюющей Украине...
показать весь комментарий
12.08.2021 19:06 Ответить
А де ж Лос-Анжелес??? Як це так: на статую Свободи подивиться, на міст Золоті ворота теж (тільки ще не вигадали причини поїздки до Фріско), а в Голлівуд та Діснейленд не поїде???
Ото горе буде у найвеличнішого!!! У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3963
показать весь комментарий
12.08.2021 19:06 Ответить
Упс... Він в Чикаго відпочивати буде, а не в Нью-Йорку... Тож статую Свободи не побачить... Але шопінг першій ляді влаштує на цілих 2 дні! У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8347
показать весь комментарий
12.08.2021 19:10 Ответить
Власти штатов Дэлавэр,Кентукки и Техас ждут Зелемойских в гости У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3530 У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 290
показать весь комментарий
12.08.2021 19:07 Ответить
На Брайтон , і хай там залишається . Так вони ж там не дурні , одразу виженуть .
показать весь комментарий
12.08.2021 19:07 Ответить
Та не, на Брайтоне он как раз своим будет.
показать весь комментарий
12.08.2021 19:42 Ответить
Забули , як Макрон від нього втік і сховався ?
показать весь комментарий
13.08.2021 20:05 Ответить
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1 У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7366офис Зелемойских находится в этом здании на 55 этаже в Майями У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7366 ...
показать весь комментарий
12.08.2021 19:09 Ответить
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9160
показать весь комментарий
12.08.2021 19:10 Ответить
Прощальная гастроль клоуна - Зеленый Клоун собирается пошататься по США как минимум пять дней - c 27 по 31 августа.
показать весь комментарий
12.08.2021 19:11 Ответить
есть работа
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3424
показать весь комментарий
12.08.2021 19:39 Ответить
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1251
показать весь комментарий
12.08.2021 19:43 Ответить
...токо бы не Гуантанамо
показать весь комментарий
12.08.2021 19:13 Ответить
"Чикаго, где 28-29 августа Зеленский не только отдохнет после длительного перелета" Это что, осла по улицам водили, как у Чуковского? Оно себя Брежневым представляет? По фонтанам в Чикаго еще не бегал? Или во время изнурительного перелета штурвал будет маслать без автопилота? Что за хрень? И тут отпуск?
показать весь комментарий
12.08.2021 19:14 Ответить
Курва на наш марш собирается. Ну ниче, я ему подскажу направление к ближайшему цирку. У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 529
показать весь комментарий
12.08.2021 22:39 Ответить
Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию..... шо такое не соберут кассу на клоуна?)))
показать весь комментарий
12.08.2021 19:14 Ответить
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 855
показать весь комментарий
12.08.2021 19:15 Ответить
Что,неужели и Алькатрас?
показать весь комментарий
12.08.2021 19:15 Ответить
Ну-да ну-да поки в"їзний...
показать весь комментарий
12.08.2021 19:19 Ответить
...а ще й федеральний округ Колумбія!
показать весь комментарий
12.08.2021 19:29 Ответить
та як? і що навіть в Лас Вегас не заїде? до своїх колег по цеху - КЛОУНІВ!
показать весь комментарий
12.08.2021 19:40 Ответить
Диснейленд ?
показать весь комментарий
12.08.2021 19:49 Ответить
Одна есть надежда , учитывая что Владимир несет всем несчастья , может старый маразматик и путинский прихлебало Байден сыграет в ящик после его визита .
показать весь комментарий
12.08.2021 19:52 Ответить
Немешало бы этому зеушлепку Даллас посетить.У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 332
показать весь комментарий
12.08.2021 19:53 Ответить
Звучить як страшна ґапокаліптична погроза У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4869
показать весь комментарий
12.08.2021 19:57 Ответить
Турист хєров.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:04 Ответить
Ну США, готуйся!
показать весь комментарий
12.08.2021 20:10 Ответить
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2581
показать весь комментарий
12.08.2021 20:10 Ответить
Нужно будет еще хатынку присмотреть в Майами.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:22 Ответить
отличная шутка - ЗЕленый клоун типа выступит "с лекцией"... У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6484 А проффффесссор Кива ему будет ассистировать? У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3736
показать весь комментарий
12.08.2021 21:01 Ответить
Disneilend navernoje tozhe
показать весь комментарий
12.08.2021 21:30 Ответить
по сути это зеЛенка едет в штаты на ихние курорты за счет бюджета нашей страны.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:11 Ответить
Не зовсім зрозуміло, для чого він Ілону Маску здався щоб Маск з ним зустрічатвся. Яка користь Ілону Маску від зустрічі з Зеленським. Що Зеленський може йому запропонувати. ???? Ціль поїздки до Штатів нашого придурка тепер розкрита повністю.

1 П І А .Р

2 Каліфорнія,- це пляж Берег Океану.
3 Шопінг з Ленкою. Куди ж без нього.
Що тут скажеш???? Життя у хлопця вдалося.

Ніякі питання для Держави там вирішені не будуть. Головна ціль поїздки це протокольне фото з Джо Байденом, а далі піар і розважатись, Купатись, загоряти на березі океану.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:19 Ответить
Вечером 29го? Очень правильная дата, поскольку днем 29го в Штатах планируются марши диаспоры. Было бы неприятно, если бы зеГуано попыталось испортить мероприятия.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:33 Ответить
Crap, таки 28го...
показать весь комментарий
12.08.2021 22:37 Ответить
Кароче Зеленский устраивает себе очередной отпуск с турнэ по Америке. С заходом во все злачные места. Ждите домой его через 2 недели. Может быть
показать весь комментарий
12.08.2021 22:51 Ответить
Ви йому скажіть, що Колумбія не у США...
показать весь комментарий
12.08.2021 23:29 Ответить
28 августа Бубочка едет в США.
Надо срочно укреплять дамбы, ставить сейсмодатчики, закупать огнетушители 😂
Особо надо готовиться компаниям Илона Маска и Тима Кука, с которыми встретится Бедоносец. 😀
А Байдену нужен новый велошлем! 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.08.2021 00:17 Ответить
....Дисней американ Лэнд! куда еще) также Голливуд! по подтвержденной информации запросил права на Сваты....Вегас! поставить на зеро на фарт перед грядущими перевыборами...Уолт Стрит! приподнять курс нац валюты...статуя Свободы! почикинить не чикимое и в завершение Вашингтон! завести круглые таблетки дедушке в черных очках. Гудбай Америка и привет Троещина Ситти)
показать весь комментарий
13.08.2021 01:50 Ответить
"Отдохнуть после длительного перелета"! Вот бедняга, видать дряхлее Байдена.
показать весь комментарий
13.08.2021 06:43 Ответить
гоп до прыжка кричать нельзя... 22 августа меркель приедет... а дальше будут посмотреть...
показать весь комментарий
13.08.2021 10:07 Ответить
так оно еще и с лекцией выступит о почти что о геноциде в Стэнфорде... он президент или пердизент? только один народ хвастается своими поражениями...
показать весь комментарий
13.08.2021 10:09 Ответить
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5851
показать весь комментарий
13.08.2021 10:13 Ответить
БОЖЕ! СПАСИ АМЕРИКУ!!!
показать весь комментарий
13.08.2021 11:28 Ответить
09-00 Зеленского нет на рабочем месте 😀

И жаль ...
Вовочка, тут Аксенов пишет что если ты сбежишь в Крым, тебя выдадут все равно Глупый он
Мы же знаем, что тихим местом ты избрал Албанию ...
показать весь комментарий
13.08.2021 11:48 Ответить
Дурне поїхало в турне
показать весь комментарий
13.08.2021 12:03 Ответить
Ахаха)) вот потеха, "лекцию" никто не хочет слушать)) можно в ближайший трейлерный городок мотнуться, набрать там "слушателей" за 20 баксов))
Ну и встречи с американским правительством Бубочке, канешно, не нужны...лучше заселфиться с Илоном Маском. А какжыж визит в Орландо, в Диснейленд?? Отчего он выпал из программы визита?
показать весь комментарий
13.08.2021 12:38 Ответить
 
 