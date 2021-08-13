В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ

Визит президента Украины в США не будет ограничен лишь Вашингтоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По информации источников ZN.UA, согласно существующей на сегодня версии программы визита, курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский не только отдохнет после длительного перелета, но и вместе с украинской диаспорой отметит День Независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом.

В Вашингтоне, куда Зеленский вылетит 29 вечером, согласно предварительной программе, он пробудет только один день – 30 августа – и проведет переговоры с президентом Джо Байденом.

От идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться: со своими коллегами насущные проблемы украинско-американских отношений по разным направлениям обсудят украинские министры, попавшие в делегацию.

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31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско, штат Калифорния. В настоящее время прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встреч с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию.

По свидетельству источников ZN.UA, программа, которую хранят в тайне "за семью печатями", пока еще "рабочая" и в ней возможны изменения.

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