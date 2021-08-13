В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Визит президента Украины в США не будет ограничен лишь Вашингтоном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По информации источников ZN.UA, согласно существующей на сегодня версии программы визита, курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский не только отдохнет после длительного перелета, но и вместе с украинской диаспорой отметит День Независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом.
В Вашингтоне, куда Зеленский вылетит 29 вечером, согласно предварительной программе, он пробудет только один день – 30 августа – и проведет переговоры с президентом Джо Байденом.
От идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться: со своими коллегами насущные проблемы украинско-американских отношений по разным направлениям обсудят украинские министры, попавшие в делегацию.
31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско, штат Калифорния. В настоящее время прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встреч с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.
Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию.
По свидетельству источников ZN.UA, программа, которую хранят в тайне "за семью печатями", пока еще "рабочая" и в ней возможны изменения.
Пожалуйста, подождите...
В одній із тюрем буде напис на стіні:
''Тут двом ув'язненим, Зеленському і Бені,
Давали їсти сало в вихідні''
та пестец "роботяга".. прямо вкалывал весь перелет.. на "инстрУменте" играя))
И как только нормальные президенты летают без таких отдыхов?
Кто там из чикаго - подарите кловану ройяль та жабу на шесте.. пусть это "дите неЛох" отдохнет и поиграется)
Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию."
та пишете уж прямо - где найти лохов на встречу с клованом?)) та и зачем Маску и Куку встречаться с этим поцем, позоря себя))
А с лекцией о творцах украинского Голодомора он не хочет выступить?
...
Федеральна тюрма Federal Correctional Institution чекає його на пару із Коломойським
Ото горе буде у найвеличнішого!!!
1 П І А .Р
2 Каліфорнія,- це пляж Берег Океану.
3 Шопінг з Ленкою. Куди ж без нього.
Що тут скажеш???? Життя у хлопця вдалося.
Ніякі питання для Держави там вирішені не будуть. Головна ціль поїздки це протокольне фото з Джо Байденом, а далі піар і розважатись, Купатись, загоряти на березі океану.
Надо срочно укреплять дамбы, ставить сейсмодатчики, закупать огнетушители 😂
Особо надо готовиться компаниям Илона Маска и Тима Кука, с которыми встретится Бедоносец. 😀
А Байдену нужен новый велошлем! 🤣🤣🤣
И жаль ...
Вовочка, тут Аксенов пишет что если ты сбежишь в Крым, тебя выдадут все равно Глупый он
Мы же знаем, что тихим местом ты избрал Албанию ...
Ну и встречи с американским правительством Бубочке, канешно, не нужны...лучше заселфиться с Илоном Маском. А какжыж визит в Орландо, в Диснейленд?? Отчего он выпал из программы визита?