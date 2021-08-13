У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ

Візит президента України в США не буде обмежений лише Вашингтоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

За інформацією наших джерел, згідно з теперішньою на сьогодні версією програми візиту, курс на Америку президентський літак візьме 28 серпня, і першою точкою призначення значиться Чикаго, де 28-29 серпня Зеленський не тільки відпочине після тривалого перельоту, а й разом з українською діаспорою відзначить День незалежності України, і, можливо, зустрінеться з американським бізнесом. Якщо, звичайно, в Чикаго в цей відпускний період знайдеться достатньо помітних фігур.

У Вашингтоні, куди Зеленський вилетить 29-го ввечері, згідно з попередньою програмою, він пробуде лише один день - 30 серпня - і проведе переговори з президентом Джо Байденом.

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Від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися: зі своїми колегами насущні проблеми українсько-американських відносин за різними напрямками обговорять українські міністри, які потрапили до складу делегації.

31 серпня Зеленський проведе в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Зараз опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів - зустрічі з Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, а також виступи президента України в Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.

Однак існують певні складності, оскільки під час пандемії коронавірусу і літніх канікул виникає питання, де набрати слухацьку аудиторію.

За свідченням наших джерел, програма, яку зберігають в таємниці "за сімома печатками", поки ще "робоча" і в ній можливі зміни.

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