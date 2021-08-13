У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ
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Візит президента України в США не буде обмежений лише Вашингтоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
За інформацією наших джерел, згідно з теперішньою на сьогодні версією програми візиту, курс на Америку президентський літак візьме 28 серпня, і першою точкою призначення значиться Чикаго, де 28-29 серпня Зеленський не тільки відпочине після тривалого перельоту, а й разом з українською діаспорою відзначить День незалежності України, і, можливо, зустрінеться з американським бізнесом. Якщо, звичайно, в Чикаго в цей відпускний період знайдеться достатньо помітних фігур.
У Вашингтоні, куди Зеленський вилетить 29-го ввечері, згідно з попередньою програмою, він пробуде лише один день - 30 серпня - і проведе переговори з президентом Джо Байденом.
Від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися: зі своїми колегами насущні проблеми українсько-американських відносин за різними напрямками обговорять українські міністри, які потрапили до складу делегації.
31 серпня Зеленський проведе в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Зараз опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів - зустрічі з Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, а також виступи президента України в Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.
Однак існують певні складності, оскільки під час пандемії коронавірусу і літніх канікул виникає питання, де набрати слухацьку аудиторію.
За свідченням наших джерел, програма, яку зберігають в таємниці "за сімома печатками", поки ще "робоча" і в ній можливі зміни.
Будь ласка, зачекайте...
В одній із тюрем буде напис на стіні:
''Тут двом ув'язненим, Зеленському і Бені,
Давали їсти сало в вихідні''
та пестец "роботяга".. прямо вкалывал весь перелет.. на "инстрУменте" играя))
И как только нормальные президенты летают без таких отдыхов?
Кто там из чикаго - подарите кловану ройяль та жабу на шесте.. пусть это "дите неЛох" отдохнет и поиграется)
Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию."
та пишете уж прямо - где найти лохов на встречу с клованом?)) та и зачем Маску и Куку встречаться с этим поцем, позоря себя))
А с лекцией о творцах украинского Голодомора он не хочет выступить?
...
Федеральна тюрма Federal Correctional Institution чекає його на пару із Коломойським
Ото горе буде у найвеличнішого!!!
1 П І А .Р
2 Каліфорнія,- це пляж Берег Океану.
3 Шопінг з Ленкою. Куди ж без нього.
Що тут скажеш???? Життя у хлопця вдалося.
Ніякі питання для Держави там вирішені не будуть. Головна ціль поїздки це протокольне фото з Джо Байденом, а далі піар і розважатись, Купатись, загоряти на березі океану.
Надо срочно укреплять дамбы, ставить сейсмодатчики, закупать огнетушители 😂
Особо надо готовиться компаниям Илона Маска и Тима Кука, с которыми встретится Бедоносец. 😀
А Байдену нужен новый велошлем! 🤣🤣🤣
И жаль ...
Вовочка, тут Аксенов пишет что если ты сбежишь в Крым, тебя выдадут все равно Глупый он
Мы же знаем, что тихим местом ты избрал Албанию ...
Ну и встречи с американским правительством Бубочке, канешно, не нужны...лучше заселфиться с Илоном Маском. А какжыж визит в Орландо, в Диснейленд?? Отчего он выпал из программы визита?