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У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ

Візит президента України в США не буде обмежений лише Вашингтоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

За інформацією наших джерел, згідно з теперішньою на сьогодні версією програми візиту, курс на Америку президентський літак візьме 28 серпня, і першою точкою призначення значиться Чикаго, де 28-29 серпня Зеленський не тільки відпочине після тривалого перельоту, а й разом з українською діаспорою відзначить День незалежності України, і, можливо, зустрінеться з американським бізнесом. Якщо, звичайно, в Чикаго в цей відпускний період знайдеться достатньо помітних фігур.

У Вашингтоні, куди Зеленський вилетить 29-го ввечері, згідно з попередньою програмою, він пробуде лише один день - 30 серпня - і проведе переговори з президентом Джо Байденом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн

Від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися: зі своїми колегами насущні проблеми українсько-американських відносин за різними напрямками обговорять українські міністри, які потрапили до складу делегації.

31 серпня Зеленський проведе в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Зараз опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів - зустрічі з Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, а також виступи президента України в Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.

Однак існують певні складності, оскільки під час пандемії коронавірусу і літніх канікул виникає питання, де набрати слухацьку аудиторію.

За свідченням наших джерел, програма, яку зберігають в таємниці "за сімома печатками", поки ще "робоча" і в ній можливі зміни.

Також читайте: Причиною загострення на Донбасі можуть бути майбутні зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, - Гармаш
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Топ коментарі
+31
нах дэлавэр, клован в Диснейлэнд поедет.. его уровень "официальных встреч".
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12.08.2021 18:39
+27
п.с. "..курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский отдохнет (за государственный счет) после "длительного" перелета"

та пестец "роботяга".. прямо вкалывал весь перелет.. на "инстрУменте" играя))
И как только нормальные президенты летают без таких отдыхов?
Кто там из чикаго - подарите кловану ройяль та жабу на шесте.. пусть это "дите неЛох" отдохнет и поиграется)
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12.08.2021 18:44
+24
Писец Вашингтону и не только. Бедоносец едет.
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12.08.2021 18:43
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Но и Делавэр.
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12.08.2021 18:33 Відповісти
нах дэлавэр, клован в Диснейлэнд поедет.. его уровень "официальных встреч".
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12.08.2021 18:39 Відповісти
хотя... в суде Дэлавера они вместе с коломойшей весьма желанные гости))
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12.08.2021 18:40 Відповісти
В Лас Вегас ))) С большой стройки бабла хорошо подняли
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12.08.2021 19:35 Відповісти
"Пройдуть роки. І десь в Айдахо чи у Мені,
В одній із тюрем буде напис на стіні:
''Тут двом ув'язненим, Зеленському і Бені,
Давали їсти сало в вихідні''
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12.08.2021 21:18 Відповісти
п.с. "..курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский отдохнет (за государственный счет) после "длительного" перелета"

та пестец "роботяга".. прямо вкалывал весь перелет.. на "инстрУменте" играя))
И как только нормальные президенты летают без таких отдыхов?
Кто там из чикаго - подарите кловану ройяль та жабу на шесте.. пусть это "дите неЛох" отдохнет и поиграется)
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12.08.2021 18:44 Відповісти
а дальше: "31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско, штат Калифорния. В настоящее время прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встреч с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.
Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию."

та пишете уж прямо - где найти лохов на встречу с клованом?)) та и зачем Маску и Куку встречаться с этим поцем, позоря себя))
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12.08.2021 18:47 Відповісти
Оно очень хочет встречи-потешить собственное эго т.к. Маск и Кук люди мирового масштаба, а лекция - это так, дымовая завеса, и даже если встреч не будет и слушательской, аудитории, поверьте, он все-равно туда поедет ведь это отдых и путешествие за гос.счет
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12.08.2021 20:50 Відповісти
Та да. Трудяга еще тот. А вы как думали? Трудное это дело -- купюры трубочкой крутить и к носу поднимать. Замаялось оно.
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12.08.2021 18:49 Відповісти
Пляж Майями відвідати Воно ж повинно,нові труселя показати.
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12.08.2021 21:15 Відповісти
Пусть только вздумает падла прийти на марш.
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12.08.2021 22:36 Відповісти
Гуантанамо там уже руяль завезли ...в камеру....
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12.08.2021 19:06 Відповісти
Везёт же ...
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12.08.2021 18:35 Відповісти
в программе еще диснейленд, самый большой пончик из папье-маше и шоу карликов-уродцев в монтане
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12.08.2021 18:35 Відповісти
и...соло на рояле...?
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12.08.2021 18:36 Відповісти
зеленое чучело в диснейленд своих лечинок собралось везти!
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12.08.2021 18:35 Відповісти
а Зеля к коллеге заедет ? В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ - Цензор.НЕТ 803
В США Зеленский посетит не только Вашингтон, - СМИ - Цензор.НЕТ 5357
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12.08.2021 18:37 Відповісти
Среди его многочисленных обицянок есть строительство Диснейленда в Украине
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12.08.2021 18:37 Відповісти
Так нам и без него уже весело .
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12.08.2021 18:39 Відповісти
И что, даже суд штата Делавэр.? Неужто так свезет?
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12.08.2021 18:38 Відповісти
"а также выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра"

А с лекцией о творцах украинского Голодомора он не хочет выступить?
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12.08.2021 18:40 Відповісти
Голливуд
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12.08.2021 18:42 Відповісти
Писец Вашингтону и не только. Бедоносец едет.
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12.08.2021 18:43 Відповісти
А он может и не хочет . 70% ждут прикола .
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12.08.2021 18:49 Відповісти
Кароче, після зустрічі з Байденом, де отримає на горіхи, потім влаштує для Лєнки шопінг по всім забігайлівкам та поїсть шаурми, чи як вона там називається. В Стендфордському універі влаштує шоу з піаніною. Спєшітє відєть. Кількість квитків обмежена.
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12.08.2021 18:50 Відповісти
Disneyland мечты сбываются ?
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12.08.2021 18:50 Відповісти
Face Control не пройдёт .
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12.08.2021 18:54 Відповісти
No. no, по... Do not do it, Please

У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7827

...
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12.08.2021 18:53 Відповісти
А у Маска и Кука будет шоу клоунов на корпоративе?
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12.08.2021 18:54 Відповісти
Згадалося слово - фрік-шоу. До чого б воно?..
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2507
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12.08.2021 21:03 Відповісти
Може вони там собі його і залишать на заміну Лазаренка У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3239
Федеральна тюрма Federal Correctional Institution чекає його на пару із Коломойським
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12.08.2021 18:55 Відповісти
В Стэнфордском университете пусть лучше тест на IQ пройдёт... и на наркоту тоже желательно...
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12.08.2021 18:56 Відповісти
Шаурму пожрет в подворотне?
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12.08.2021 19:02 Відповісти
А почему не начать отдыхать после перелёта в шикарном казино Лас Вегаса? Там тоже можно лекцию прочитать об игорном бизнесе в нищей, воюющей Украине...
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12.08.2021 19:06 Відповісти
А де ж Лос-Анжелес??? Як це так: на статую Свободи подивиться, на міст Золоті ворота теж (тільки ще не вигадали причини поїздки до Фріско), а в Голлівуд та Діснейленд не поїде???
Ото горе буде у найвеличнішого!!! У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3963
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12.08.2021 19:06 Відповісти
Упс... Він в Чикаго відпочивати буде, а не в Нью-Йорку... Тож статую Свободи не побачить... Але шопінг першій ляді влаштує на цілих 2 дні! У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8347
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12.08.2021 19:10 Відповісти
Власти штатов Дэлавэр,Кентукки и Техас ждут Зелемойских в гости У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3530 У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 290
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12.08.2021 19:07 Відповісти
На Брайтон , і хай там залишається . Так вони ж там не дурні , одразу виженуть .
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12.08.2021 19:07 Відповісти
Та не, на Брайтоне он как раз своим будет.
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12.08.2021 19:42 Відповісти
Забули , як Макрон від нього втік і сховався ?
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13.08.2021 20:05 Відповісти
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1 У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7366офис Зелемойских находится в этом здании на 55 этаже в Майями У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7366 ...
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12.08.2021 19:09 Відповісти
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9160
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12.08.2021 19:10 Відповісти
Прощальная гастроль клоуна - Зеленый Клоун собирается пошататься по США как минимум пять дней - c 27 по 31 августа.
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12.08.2021 19:11 Відповісти
есть работа
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3424
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12.08.2021 19:39 Відповісти
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1251
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12.08.2021 19:43 Відповісти
...токо бы не Гуантанамо
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12.08.2021 19:13 Відповісти
"Чикаго, где 28-29 августа Зеленский не только отдохнет после длительного перелета" Это что, осла по улицам водили, как у Чуковского? Оно себя Брежневым представляет? По фонтанам в Чикаго еще не бегал? Или во время изнурительного перелета штурвал будет маслать без автопилота? Что за хрень? И тут отпуск?
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12.08.2021 19:14 Відповісти
Курва на наш марш собирается. Ну ниче, я ему подскажу направление к ближайшему цирку. У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 529
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12.08.2021 22:39 Відповісти
Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию..... шо такое не соберут кассу на клоуна?)))
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12.08.2021 19:14 Відповісти
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 855
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12.08.2021 19:15 Відповісти
Что,неужели и Алькатрас?
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12.08.2021 19:15 Відповісти
Ну-да ну-да поки в"їзний...
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12.08.2021 19:19 Відповісти
...а ще й федеральний округ Колумбія!
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12.08.2021 19:29 Відповісти
та як? і що навіть в Лас Вегас не заїде? до своїх колег по цеху - КЛОУНІВ!
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12.08.2021 19:40 Відповісти
Диснейленд ?
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12.08.2021 19:49 Відповісти
Одна есть надежда , учитывая что Владимир несет всем несчастья , может старый маразматик и путинский прихлебало Байден сыграет в ящик после его визита .
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12.08.2021 19:52 Відповісти
Немешало бы этому зеушлепку Даллас посетить.У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 332
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12.08.2021 19:53 Відповісти
Звучить як страшна ґапокаліптична погроза У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4869
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12.08.2021 19:57 Відповісти
Турист хєров.
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12.08.2021 20:04 Відповісти
Ну США, готуйся!
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12.08.2021 20:10 Відповісти
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2581
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12.08.2021 20:10 Відповісти
Нужно будет еще хатынку присмотреть в Майами.
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12.08.2021 20:22 Відповісти
отличная шутка - ЗЕленый клоун типа выступит "с лекцией"... У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6484 А проффффесссор Кива ему будет ассистировать? У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3736
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12.08.2021 21:01 Відповісти
Disneilend navernoje tozhe
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12.08.2021 21:30 Відповісти
по сути это зеЛенка едет в штаты на ихние курорты за счет бюджета нашей страны.
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12.08.2021 22:11 Відповісти
Не зовсім зрозуміло, для чого він Ілону Маску здався щоб Маск з ним зустрічатвся. Яка користь Ілону Маску від зустрічі з Зеленським. Що Зеленський може йому запропонувати. ???? Ціль поїздки до Штатів нашого придурка тепер розкрита повністю.

1 П І А .Р

2 Каліфорнія,- це пляж Берег Океану.
3 Шопінг з Ленкою. Куди ж без нього.
Що тут скажеш???? Життя у хлопця вдалося.

Ніякі питання для Держави там вирішені не будуть. Головна ціль поїздки це протокольне фото з Джо Байденом, а далі піар і розважатись, Купатись, загоряти на березі океану.
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12.08.2021 22:19 Відповісти
Вечером 29го? Очень правильная дата, поскольку днем 29го в Штатах планируются марши диаспоры. Было бы неприятно, если бы зеГуано попыталось испортить мероприятия.
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12.08.2021 22:33 Відповісти
Crap, таки 28го...
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12.08.2021 22:37 Відповісти
Кароче Зеленский устраивает себе очередной отпуск с турнэ по Америке. С заходом во все злачные места. Ждите домой его через 2 недели. Может быть
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12.08.2021 22:51 Відповісти
Ви йому скажіть, що Колумбія не у США...
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12.08.2021 23:29 Відповісти
28 августа Бубочка едет в США.
Надо срочно укреплять дамбы, ставить сейсмодатчики, закупать огнетушители 😂
Особо надо готовиться компаниям Илона Маска и Тима Кука, с которыми встретится Бедоносец. 😀
А Байдену нужен новый велошлем! 🤣🤣🤣
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13.08.2021 00:17 Відповісти
....Дисней американ Лэнд! куда еще) также Голливуд! по подтвержденной информации запросил права на Сваты....Вегас! поставить на зеро на фарт перед грядущими перевыборами...Уолт Стрит! приподнять курс нац валюты...статуя Свободы! почикинить не чикимое и в завершение Вашингтон! завести круглые таблетки дедушке в черных очках. Гудбай Америка и привет Троещина Ситти)
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13.08.2021 01:50 Відповісти
"Отдохнуть после длительного перелета"! Вот бедняга, видать дряхлее Байдена.
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13.08.2021 06:43 Відповісти
гоп до прыжка кричать нельзя... 22 августа меркель приедет... а дальше будут посмотреть...
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13.08.2021 10:07 Відповісти
так оно еще и с лекцией выступит о почти что о геноциде в Стэнфорде... он президент или пердизент? только один народ хвастается своими поражениями...
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13.08.2021 10:09 Відповісти
У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5851
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13.08.2021 10:13 Відповісти
БОЖЕ! СПАСИ АМЕРИКУ!!!
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13.08.2021 11:28 Відповісти
09-00 Зеленского нет на рабочем месте 😀

И жаль ...
Вовочка, тут Аксенов пишет что если ты сбежишь в Крым, тебя выдадут все равно Глупый он
Мы же знаем, что тихим местом ты избрал Албанию ...
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13.08.2021 11:48 Відповісти
Дурне поїхало в турне
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13.08.2021 12:03 Відповісти
Ахаха)) вот потеха, "лекцию" никто не хочет слушать)) можно в ближайший трейлерный городок мотнуться, набрать там "слушателей" за 20 баксов))
Ну и встречи с американским правительством Бубочке, канешно, не нужны...лучше заселфиться с Илоном Маском. А какжыж визит в Орландо, в Диснейленд?? Отчего он выпал из программы визита?
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13.08.2021 12:38 Відповісти
 
 