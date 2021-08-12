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Медики на Львовщине объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Медики на Львовщине объявили голодовку из-за долгов по зарплате

На днях сотрудники Сосновской горбольницы получили зарплату за март.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Эспрессо.Запад".

Голодают 17 человек - врачи, медсестры и санитарки.

"Мы обращались и к руководителям ОТГ, и к руководству ЛОГА. Ответ один - нет денег, потому что средств Национальной службы здоровья Украины не хватает. Но мы работаем, принимаем пациентов, поэтому наша работа должна оплачиваться", - рассказала врач высшей категории этой больницы Людмила Ярович.

Голодающие требуют провести аудит финансовой деятельности больницы. Они уверены, что до такого состояния больницу довели путем неэффективного использования денег.

Читайте: Шкарлет о $4 тыс. зарплаты учителям: Это реально, но не для всех

"В конце концов, у нас и в размерах заработной платы огромная разница. У администрации оклады в пределах 24-27 тысяч гривен, а у врача высшей категории - чуть больше шести тысяч. Учитывая, что санитарки имеют оклад меньше минималки, и им доплачивают до минимума, то сейчас практически все сравнялись в зарплате - и санитарки, и медсестры, и врачи. Но и такую ​​мизерную зарплату, оказывается, нечем выплачивать", - добавила Ярович.

Медики заявили, что и во время голодовки они продолжат принимать пациентов.

Также читайте: Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец. ИНФОГРАФИКА

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Я напомню, что при херовой для зелескотов - Супрун, такой херни не было. Врачи и мед персонал вовремя получали зарплату. Так что дело в дегенератах захвативших власть в стране
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12.08.2021 19:54
+15
Тю! Так включіть 95 квартал, може поможе.
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12.08.2021 19:26
+14
У квартала деньги для воинов и медиков закончились. Остались только для олигархов-простить долги нада, и для корупционеров-их не отучишь воровать.
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12.08.2021 19:28
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Тю! Так включіть 95 квартал, може поможе.
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12.08.2021 19:26 Ответить
...или "сватов" на 1+1...
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12.08.2021 19:30 Ответить
Какаяразница!
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12.08.2021 19:33 Ответить
а ещё байки ватного алкаша митяя .
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12.08.2021 19:40 Ответить
Але все це затьмарює мєндєль та її говно передачка.
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12.08.2021 19:42 Ответить
А що у мендель з пердачкою?
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12.08.2021 19:59 Ответить
палає в неї пердачка. Медики на Львівщині оголосили голодування через борги із зарплати - Цензор.НЕТ 2551
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12.08.2021 20:05 Ответить
Тупо ! Не голодовать надо , а «слуг», хитросделанных мразот ,обещавших вам 4 000$. , подвесить за причиндалы , и не давать жрать пока не сдохнут
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13.08.2021 00:25 Ответить
У квартала деньги для воинов и медиков закончились. Остались только для олигархов-простить долги нада, и для корупционеров-их не отучишь воровать.
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12.08.2021 19:28 Ответить
Нужно же за что-то бурсу им.Зели строить. Медики, военные, учителя и шахтеру подождут.
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12.08.2021 20:01 Ответить
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Снижение цен на електроенергию по-зеленски:Следите за руками!Медики на Львівщині оголосили голодування через борги із зарплати - Цензор.НЕТ 8475
Было100*0,9+150*1,68 =342 грн.
Станет с октября 250*1,44=360 грн.
Снижение цен налицо!
Шах и мат вам порохоботики! Медики на Львівщині оголосили голодування через борги із зарплати - Цензор.НЕТ 909
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12.08.2021 20:26 Ответить
Есть такое. Так еще есть нюанс -- "Снижене" тарифа будет сделано за счет повышения тарифа на "технологическую электроэнергию" - ту, которая идет на компенсацию потерь в сетях. Вследствие этого вырастут цены на распределение энергии и тарифы для всех небытовых потребителей. Это вызовет соответствующее повышение тарифов на ту-же воду и т.д. Повысятся цены на большинство товаров и услуг. Т.е. в результате из кармана граждан изымут намного больше, "съэкономленых" на тарифе денег.
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12.08.2021 20:34 Ответить
Понятно, что это вовсе не случайно, особенно сейчас. Семнадцать женщин-медиков... Я серьезно говорю: это не случайно. Какая-то мерзота выбрала именно этот медицинский объект и издевается, в открытую: нет зарплаты медикам С Марта Месяца.
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12.08.2021 19:30 Ответить
Если нет денег на еду - жрите начальство. степанова, зеленского, шмыгаля, радуцкого нужно зажарить - они украли ваши деньги
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12.08.2021 19:31 Ответить
Кінець епохи бідності...шалом епоха зубожіння
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12.08.2021 19:34 Ответить
Тим часом
- "Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского. "

- Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины"
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12.08.2021 19:34 Ответить
Твари "слуги народа", всё себе гребут, а на народ им наплевать, а почему, да потому, что всё исходит от зелёного клоуна, лично он в этом виноват, что такой бардак творится в стране.
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12.08.2021 19:44 Ответить
піти на дорогу , стати на коліна перед вовиним бордом про велике крадівництво, й молитися щоб щось подав...
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12.08.2021 19:52 Ответить
Я напомню, что при херовой для зелескотов - Супрун, такой херни не было. Врачи и мед персонал вовремя получали зарплату. Так что дело в дегенератах захвативших власть в стране
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12.08.2021 19:54 Ответить
Вони її не захопили: її їм подарували ті, хто рідко коли несе моральну відповідальність за вчинки
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12.08.2021 20:01 Ответить
Шо за прием пациентов на голодный желудок? Лучше тогда забастовка, массовое увольнение ...Голодовку единицы выдерживают....
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12.08.2021 20:09 Ответить
Шо вже люд грошей не даэ
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12.08.2021 20:10 Ответить
А на что медики надеялись.....ЗЕля только учителям ведь обещал....так что не в претензии.
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12.08.2021 20:21 Ответить
У нас за свій рахунок заставляють відпустку писати...
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12.08.2021 20:29 Ответить
Не голодовку потрібно оголошувати, а їхати десь за кордон, там ви будете затребувані.
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12.08.2021 20:37 Ответить
100%
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12.08.2021 20:56 Ответить
6 тисяч . Збирач яблук в Польщі втричі більше отримує . Вигідніше звільнятись в сезон збору полуниці та яблук , а потім знову влаштовуватись працювати лікарем . Раз такі справи .
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12.08.2021 20:55 Ответить
В Польше наши медики спокойно работают медиками,и получают намного больше чем сборщики клубники -сфигали им столько лет было учиться,чтоб яблоки собирать...
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12.08.2021 21:03 Ответить
Верифікацію диплому в Польщі важко пройти. Легше чеську вивчити.
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12.08.2021 21:08 Ответить
Вигідніше їм, а нам? Лікувати нас Зеленський буде? "Какая разница". Дійсно, яка різниця, що Зеленському робити - чи бути Президентом, чи лікарем, однаковий "спеціаліст". А 73% вибрали Президентом, а лікуватися до нього не бідуть, дебіли.
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12.08.2021 23:34 Ответить
Немного информации о бюджетных деньгах - директор НАБУ собрался в отпуск,и кроме отпускных,зарплаты и т.д и т.п. - получает материальную помощь к отпуску в размере 220тыс.гр.!Это пенсия за 10 лет пенсионера со стажем 40 лет! Это просто разовая помощь!!!Откуда возьмутся деньги на зарплаты медикам?
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12.08.2021 21:05 Ответить
А зекрыса ж на день медика подписал закон,что врачи будут по 20 тыщ получать,а медсестры по13ть ...марзота брехливая
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12.08.2021 21:10 Ответить
Рабам і так жерти нічого бо вони тупі і працюють "за так" от тепер і "голодуюють публічно". Були б хоч якість ознаки людської гідності у тих "медиків" то "нема зарплати нема роботи". Замість голодувати потрібно негайно кидати роботу на якій не платять.
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12.08.2021 21:20 Ответить
Мародёр скоро запишет новый видосик, нужно ещё потерпеть и будет лучше!
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12.08.2021 21:30 Ответить
ага и покупают машины.. шаурму и телефон кажн месяц..ути пути и живут в катеджах 2 этажа
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12.08.2021 21:39 Ответить
Та почекайте дорогі медики! Тут справи важливіші є. Потрібно наставити бордів, щоб всі знали, що президент ремонтує дороги, а ви якось там...пізніше..От "дорогий" Вірастюк переживає, що бордів бракує

P.S..Все Зе - ****#.... І Зеленський просто ****#
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13.08.2021 00:01 Ответить
А Вірастюк просто ЗеШМАТА....
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13.08.2021 00:01 Ответить
Посмотрите на фото, на возраст медиков, кто будет лечить граждан этой страны через лет 10? Это катастрофа. Тонущий корабль.
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13.08.2021 09:50 Ответить
зеленский должен подать в отставку, такого безладу не были никогда. Тем более медиков обижать в период пандемии это верх цинизма зеленского
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14.08.2021 21:40 Ответить
 
 