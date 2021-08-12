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Медики на Львівщині оголосили голодування через борги із зарплати

Новини Цензор.НЕТ Події

Медики на Львівщині оголосили голодування через борги із зарплати

Днями співробітники Сосновської міськлікарні отримали зарплату за березень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Еспресо.Захід".

Голодують 17 осіб - лікарі, медсестри і санітарки.

"Ми звертались і до керівників ОТГ, і до керівництва ЛОДА. Відповідь одна – бракує грошей, бо коштів Національної служби здоров'я України не вистачає, – каже лікарка вищої категорії цієї лікарні Людмила Ярович. – Але ж ми працюємо, приймаємо пацієнтів, тому наша праця має оплачуватися!"

Голодуючі вимагають провести аудит фінансової діяльності лікарні. Вони впевнені, що до такого стану лікарню довели шляхом неефективного використання грошей.

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"Зрештою, в нас і в розмірах заробітної плати величезна різниця. Адміністрація має оклади в межах 24-27 тисяч гривень, а лікар вищої категорії – трохи більше шести тисяч. Враховуючи, що санітарки мають оклад менший за мінімалку, і їм доплачують до мінімуму, то зараз практично всі зрівнялися в зарплаті – і санітарки, і медсестри, і лікарі. Але й таку мізерну зарплатню, виявляється, нічим виплачувати", - додала Ярович.

Медики заявили, що і під час голодування вони продовжать приймати пацієнтів.

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Топ коментарі
+16
Я напомню, что при херовой для зелескотов - Супрун, такой херни не было. Врачи и мед персонал вовремя получали зарплату. Так что дело в дегенератах захвативших власть в стране
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12.08.2021 19:54
+15
Тю! Так включіть 95 квартал, може поможе.
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12.08.2021 19:26
+14
У квартала деньги для воинов и медиков закончились. Остались только для олигархов-простить долги нада, и для корупционеров-их не отучишь воровать.
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12.08.2021 19:28
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Тю! Так включіть 95 квартал, може поможе.
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12.08.2021 19:26 Відповісти
...или "сватов" на 1+1...
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12.08.2021 19:30 Відповісти
Какаяразница!
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12.08.2021 19:33 Відповісти
а ещё байки ватного алкаша митяя .
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12.08.2021 19:40 Відповісти
Але все це затьмарює мєндєль та її говно передачка.
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12.08.2021 19:42 Відповісти
А що у мендель з пердачкою?
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12.08.2021 19:59 Відповісти
палає в неї пердачка. Медики на Львівщині оголосили голодування через борги із зарплати - Цензор.НЕТ 2551
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12.08.2021 20:05 Відповісти
Тупо ! Не голодовать надо , а «слуг», хитросделанных мразот ,обещавших вам 4 000$. , подвесить за причиндалы , и не давать жрать пока не сдохнут
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13.08.2021 00:25 Відповісти
У квартала деньги для воинов и медиков закончились. Остались только для олигархов-простить долги нада, и для корупционеров-их не отучишь воровать.
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12.08.2021 19:28 Відповісти
Нужно же за что-то бурсу им.Зели строить. Медики, военные, учителя и шахтеру подождут.
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12.08.2021 20:01 Відповісти
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Снижение цен на електроенергию по-зеленски:Следите за руками!Медики на Львівщині оголосили голодування через борги із зарплати - Цензор.НЕТ 8475
Было100*0,9+150*1,68 =342 грн.
Станет с октября 250*1,44=360 грн.
Снижение цен налицо!
Шах и мат вам порохоботики! Медики на Львівщині оголосили голодування через борги із зарплати - Цензор.НЕТ 909
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12.08.2021 20:26 Відповісти
Есть такое. Так еще есть нюанс -- "Снижене" тарифа будет сделано за счет повышения тарифа на "технологическую электроэнергию" - ту, которая идет на компенсацию потерь в сетях. Вследствие этого вырастут цены на распределение энергии и тарифы для всех небытовых потребителей. Это вызовет соответствующее повышение тарифов на ту-же воду и т.д. Повысятся цены на большинство товаров и услуг. Т.е. в результате из кармана граждан изымут намного больше, "съэкономленых" на тарифе денег.
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12.08.2021 20:34 Відповісти
Понятно, что это вовсе не случайно, особенно сейчас. Семнадцать женщин-медиков... Я серьезно говорю: это не случайно. Какая-то мерзота выбрала именно этот медицинский объект и издевается, в открытую: нет зарплаты медикам С Марта Месяца.
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12.08.2021 19:30 Відповісти
Если нет денег на еду - жрите начальство. степанова, зеленского, шмыгаля, радуцкого нужно зажарить - они украли ваши деньги
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12.08.2021 19:31 Відповісти
Кінець епохи бідності...шалом епоха зубожіння
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12.08.2021 19:34 Відповісти
Тим часом
- "Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского. "

- Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины"
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12.08.2021 19:34 Відповісти
Твари "слуги народа", всё себе гребут, а на народ им наплевать, а почему, да потому, что всё исходит от зелёного клоуна, лично он в этом виноват, что такой бардак творится в стране.
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12.08.2021 19:44 Відповісти
піти на дорогу , стати на коліна перед вовиним бордом про велике крадівництво, й молитися щоб щось подав...
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12.08.2021 19:52 Відповісти
Я напомню, что при херовой для зелескотов - Супрун, такой херни не было. Врачи и мед персонал вовремя получали зарплату. Так что дело в дегенератах захвативших власть в стране
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12.08.2021 19:54 Відповісти
Вони її не захопили: її їм подарували ті, хто рідко коли несе моральну відповідальність за вчинки
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12.08.2021 20:01 Відповісти
Шо за прием пациентов на голодный желудок? Лучше тогда забастовка, массовое увольнение ...Голодовку единицы выдерживают....
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12.08.2021 20:09 Відповісти
Шо вже люд грошей не даэ
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12.08.2021 20:10 Відповісти
А на что медики надеялись.....ЗЕля только учителям ведь обещал....так что не в претензии.
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12.08.2021 20:21 Відповісти
У нас за свій рахунок заставляють відпустку писати...
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12.08.2021 20:29 Відповісти
Не голодовку потрібно оголошувати, а їхати десь за кордон, там ви будете затребувані.
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12.08.2021 20:37 Відповісти
100%
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12.08.2021 20:56 Відповісти
6 тисяч . Збирач яблук в Польщі втричі більше отримує . Вигідніше звільнятись в сезон збору полуниці та яблук , а потім знову влаштовуватись працювати лікарем . Раз такі справи .
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12.08.2021 20:55 Відповісти
В Польше наши медики спокойно работают медиками,и получают намного больше чем сборщики клубники -сфигали им столько лет было учиться,чтоб яблоки собирать...
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12.08.2021 21:03 Відповісти
Верифікацію диплому в Польщі важко пройти. Легше чеську вивчити.
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12.08.2021 21:08 Відповісти
Вигідніше їм, а нам? Лікувати нас Зеленський буде? "Какая разница". Дійсно, яка різниця, що Зеленському робити - чи бути Президентом, чи лікарем, однаковий "спеціаліст". А 73% вибрали Президентом, а лікуватися до нього не бідуть, дебіли.
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12.08.2021 23:34 Відповісти
Немного информации о бюджетных деньгах - директор НАБУ собрался в отпуск,и кроме отпускных,зарплаты и т.д и т.п. - получает материальную помощь к отпуску в размере 220тыс.гр.!Это пенсия за 10 лет пенсионера со стажем 40 лет! Это просто разовая помощь!!!Откуда возьмутся деньги на зарплаты медикам?
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12.08.2021 21:05 Відповісти
А зекрыса ж на день медика подписал закон,что врачи будут по 20 тыщ получать,а медсестры по13ть ...марзота брехливая
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12.08.2021 21:10 Відповісти
Рабам і так жерти нічого бо вони тупі і працюють "за так" от тепер і "голодуюють публічно". Були б хоч якість ознаки людської гідності у тих "медиків" то "нема зарплати нема роботи". Замість голодувати потрібно негайно кидати роботу на якій не платять.
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12.08.2021 21:20 Відповісти
Мародёр скоро запишет новый видосик, нужно ещё потерпеть и будет лучше!
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12.08.2021 21:30 Відповісти
ага и покупают машины.. шаурму и телефон кажн месяц..ути пути и живут в катеджах 2 этажа
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12.08.2021 21:39 Відповісти
Та почекайте дорогі медики! Тут справи важливіші є. Потрібно наставити бордів, щоб всі знали, що президент ремонтує дороги, а ви якось там...пізніше..От "дорогий" Вірастюк переживає, що бордів бракує

P.S..Все Зе - ****#.... І Зеленський просто ****#
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13.08.2021 00:01 Відповісти
А Вірастюк просто ЗеШМАТА....
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13.08.2021 00:01 Відповісти
Посмотрите на фото, на возраст медиков, кто будет лечить граждан этой страны через лет 10? Это катастрофа. Тонущий корабль.
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13.08.2021 09:50 Відповісти
зеленский должен подать в отставку, такого безладу не были никогда. Тем более медиков обижать в период пандемии это верх цинизма зеленского
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14.08.2021 21:40 Відповісти
 
 