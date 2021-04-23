Російський опозиціонер Навальний заявив про припинення голодування

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у виправній колонії, оголосив, що припиняє голодування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням сторінку Навального в Instagram.

"Мене двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження й аналізи і віддають результати і висновки.

Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора випустили заяву про те, що ми з вами добилися досить, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їхні слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати не буде кого" - здаються мені такими, що заслуговують на увагу.

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Вимоги допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене зникає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це, і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування", - заявив Навальний.

Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.

Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

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Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

19 квітня стралась відомо, що Навального переводять у стаціонар обласної лікарні для засуджених, яка розташована на території виправної колонії №3 Володимирській області.