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Російський опозиціонер Навальний заявив про припинення голодування

Російський опозиціонер Навальний заявив про припинення голодування

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у виправній колонії, оголосив, що припиняє голодування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням сторінку Навального в Instagram.

"Мене двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження й аналізи і віддають результати і висновки.

Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора випустили заяву про те, що ми з вами добилися досить, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їхні слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати не буде кого" - здаються мені такими, що заслуговують на увагу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального переводять із колонії в стаціонар обласної лікарні для засуджених, - ФСВП

Вимоги допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене зникає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це, і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування", - заявив Навальний.

Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.

Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

Читайте також: Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

19 квітня стралась відомо, що Навального переводять у стаціонар обласної лікарні для засуджених, яка розташована на території виправної колонії №3 Володимирській області.

Автор: 

голодування (426) росія (66461) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+20
передайте товагищу Навальному, что Крым не бутерброд!..
пусть голодает дальше..
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23.04.2021 15:35 Відповісти
+17
Правильно..и сразу попроси бутерброд...
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23.04.2021 15:34 Відповісти
+13
Теперь наестся бутербродов до отвала
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23.04.2021 15:34 Відповісти
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Слабак
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23.04.2021 15:32 Відповісти
Льоха-бутер
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23.04.2021 15:41 Відповісти
Да, это не Надюха Савченко...
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23.04.2021 15:55 Відповісти
Правильно..и сразу попроси бутерброд...
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23.04.2021 15:34 Відповісти
Теперь наестся бутербродов до отвала
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23.04.2021 15:34 Відповісти
Російський опозиціонер Навальний заявив про припинення голодування - Цензор.НЕТ 5177
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23.04.2021 15:49 Відповісти
Радость-то какая. Все на массовые гуляния с салютом.
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23.04.2021 15:34 Відповісти
передайте товагищу Навальному, что Крым не бутерброд!..
пусть голодает дальше..
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23.04.2021 15:35 Відповісти
Попостував - можна і розговітись
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23.04.2021 15:37 Відповісти
***** дало отмашку а то санкції посилять...
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23.04.2021 15:39 Відповісти
А говорили - как Иисус
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23.04.2021 15:40 Відповісти
Сел на бутылку.
Впрочем, ничего нового ©
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23.04.2021 15:40 Відповісти
протест слит - всех недовольных ФСБ кого переписали, кого избили, кого оштрафовали, а кого и посадили..., а боссы мирного "протеста" слиняли за бугор и просят донаты...
На месте путина я бы Леху наградил и потихоньку выпустил бы с тюрьмы ...
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23.04.2021 15:41 Відповісти
голодовка не бутер в рот, пирожка не подсунет.
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23.04.2021 15:42 Відповісти
голодовка не бутердрод чтобы ее то начинать то прекращать
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23.04.2021 15:42 Відповісти
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23.04.2021 15:56 Відповісти
Голод вам не бутерброд,
а совсем наоборот!
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23.04.2021 16:05 Відповісти
У путина нет опозиции!!! И не может быть!!! Я думаю Немцов и еще тысячи и тысячи жертв этого ушлепка , не дают ему не одного шанса на человечность!!! Навальный просто клоун!!!!
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23.04.2021 15:48 Відповісти
Захотел бутерброда???)))
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23.04.2021 15:48 Відповісти
Нє, ну зрозуміло, шо бутельброд. Але хоч щось в тому пекельному мордорі!
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23.04.2021 15:54 Відповісти
Якась мутна історія...
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23.04.2021 15:59 Відповісти
вчера кто-то из наших, кто живет заграницей писал, что в их новостях все про навального, с утра до вечера, и лишь иногда - о русских войсках на нашей границе.
Теперь они удивятся, что навальный - обычный слабак, который не стоил ни минуты потраченного времени про новости о нем. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем.

По "крымнебутерброд" уже сразу все с ним было ясно.
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23.04.2021 16:00 Відповісти
Он хоть от завтрака до обеда продержался с голодовкой? Или держался аж от ужина и до завтрака?
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23.04.2021 16:04 Відповісти
С перерывами на обед.
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23.04.2021 16:21 Відповісти
Изголодался весь ))
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23.04.2021 16:13 Відповісти
Російський опозиціонер Навальний заявив про припинення голодування - Цензор.НЕТ 7816
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23.04.2021 16:20 Відповісти
Напрасно Навальный прекратил голодовку - раньше освободился бы - на тот свет. А теперь придётся сидеть аж до смерти кремлёвской крысы... А возможно и дольше... А что ему в путинской тюрьме не нравится? Дизайн камеры? Или настойчивые ухаживания сокамерников?
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23.04.2021 16:29 Відповісти
Леха Крымнебутербродович в очередной раз засветил *********** остатки своих самых активных сторонников, и разговелся. Ну а че ж, не православный штоле?
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23.04.2021 16:36 Відповісти
Лёха ещё хорошо отделался за "Ив Роше"!
У нас Стерненко за 300 грн. получил 7 лет.......
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23.04.2021 16:37 Відповісти
В цирке уныние, народ не идёт на представления.
Тут заходит к директору мужик и говорит.
- Обещаю аншлаги каждый день!
Вобщем собралась на новое представление куча народу.
Барабаны зловещее бьют, выходит мужик, залазит под купол цирка и прыгает вниз с грохотом об арену. Зрители в ужасе, вдруг он подрывается живой, с возгласом ОП-ЛЯ!!! Трибуны в овациях..
Проходит месяц, директор цирка потирает руки от аншлагов, вдруг мужик пишет заявление об уходе. Директор, с удивлением ему.
-Ты чего, такой успех!
- Да ну его, так и убиться можно!
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23.04.2021 16:42 Відповісти
И в чем тогда был смысл голодовки. Поголодал.. Вышел из голодовки... Если хотел добиться какого то политического результата, то подобное могло " проканать" только раз..Следующий раз это уже не воспримут серьезно. Видимо расчет был на массовый выход протестующих, но как оказалось вышло критически мало. Как таковой массовой поддержке не зафиксировано. А что тогда остается.. Давать обратный ход., с надеждой стать обменным фондом Путина на переговорах летом с Байденом, и отправкой на лечение в Германию. В общем с чего начал.. тем и закончил. А дальше морганализация и заграничные тусовки. Не "герой" однако...
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23.04.2021 17:03 Відповісти
На фото - погляд психічно хворого і переляканого чоловіка. Як політик Навальний - повний нуль. Його Захід "підтримує" лише як роздуту зачіпку, щоб у тому числі і цим похитнути режим Путіна. Це, приблизно так, як Ціханоуская в Білорусі - дурілка картонная.
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23.04.2021 17:14 Відповісти
Дайте йому бутєрброд))
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23.04.2021 17:23 Відповісти
Кацап не выдержал, принесте бутырброды.
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23.04.2021 17:33 Відповісти
Піст закінчується через тиждень.
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23.04.2021 18:14 Відповісти
Навальный заявил о прекращении голодовки - и доел свой бутерброд. Цензор, хватит уже писать про этого вечного голодающего, нам на него просто *****! И на будущёё, не пишите, что Лёха-бутер в будущем случайно подавился Моршинской. Спасибо!
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23.04.2021 19:27 Відповісти
насральный там он или нассальный - пофиг. Сдохнет, выживет - пофиг еще больше. Единственное решение кацапского вопроса для мира - расчленение этой раковой опухоли частей на 40. В идеале через пару лет, когда отраву и радиацию за окорочка поотдают, сыграть на противоречиях и стравить эту мразь между собой, чтобы переполовинить ублюдков. Тогда будет шанс народам мира в мире жить порядка на три выше.
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23.04.2021 21:44 Відповісти
 
 