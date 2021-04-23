Російський опозиціонер Навальний заявив про припинення голодування
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у виправній колонії, оголосив, що припиняє голодування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням сторінку Навального в Instagram.
"Мене двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження й аналізи і віддають результати і висновки.
Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора випустили заяву про те, що ми з вами добилися досить, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їхні слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати не буде кого" - здаються мені такими, що заслуговують на увагу.
Вимоги допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене зникає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це, і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування", - заявив Навальний.
Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.
Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.
В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".
Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.
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Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".
19 квітня стралась відомо, що Навального переводять у стаціонар обласної лікарні для засуджених, яка розташована на території виправної колонії №3 Володимирській області.
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пусть голодает дальше..
Впрочем, ничего нового ©
На месте путина я бы Леху наградил и потихоньку выпустил бы с тюрьмы ...
а совсем наоборот!
Теперь они удивятся, что навальный - обычный слабак, который не стоил ни минуты потраченного времени про новости о нем. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем.
По "крымнебутерброд" уже сразу все с ним было ясно.
У нас Стерненко за 300 грн. получил 7 лет.......
Тут заходит к директору мужик и говорит.
- Обещаю аншлаги каждый день!
Вобщем собралась на новое представление куча народу.
Барабаны зловещее бьют, выходит мужик, залазит под купол цирка и прыгает вниз с грохотом об арену. Зрители в ужасе, вдруг он подрывается живой, с возгласом ОП-ЛЯ!!! Трибуны в овациях..
Проходит месяц, директор цирка потирает руки от аншлагов, вдруг мужик пишет заявление об уходе. Директор, с удивлением ему.
-Ты чего, такой успех!
- Да ну его, так и убиться можно!