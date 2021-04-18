США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре

Сполучені Штати повідомили владі РФ, що вона відповідальна за все, що відбувається із російським опозиціонером Олексієм Навальним, у разі його смерті в колонії їх притягнуть до відповідальності перед міжнародною спільнотою.

Про це в ефірі телеканалу CNN 18 квітня заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він не сказав, які саме заходи вживатиме Вашингтон щодо російської влади, але зазначив, що США розглядають "безліч різних можливостей змусити їх заплатити", якщо Навальний помре.

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Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

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Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".