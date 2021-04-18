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Новини Санкції проти Росії
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США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре

США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре

Сполучені Штати повідомили владі РФ, що вона відповідальна за все, що відбувається із російським опозиціонером Олексієм Навальним, у разі його смерті в колонії їх притягнуть до відповідальності перед міжнародною спільнотою.

Про це в ефірі телеканалу CNN 18 квітня заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він не сказав, які саме заходи вживатиме Вашингтон щодо російської влади, але зазначив, що США розглядають "безліч різних можливостей змусити їх заплатити", якщо Навальний помре.

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Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального,  заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

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Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

Автор: 

США (23483) Навальний Олексій (612) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+39
США рассматривают "множество различных возможностей заставить их заплатить".

Штаты ошибаются: заставить бешеную собаку заплатить невозможно. Можно только усыпить.
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18.04.2021 18:17 Відповісти
+19
коли ре фе зникне, кількість терактів у світі зменшиться на 90 %

https://mobile.twitter.com/pan_goldman

https://mobile.twitter.com/pan_goldman Пан Гольдман https://mobile.twitter.com/pan_goldman @pan_goldman https://mobile.twitter.com/pan_goldman/status/1383747066900357128 3 ч

впевнений, з більшості терактів в світі стирчать вуха, гроші, зброя кгб/русні.

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет - Цензор.НЕТ 2896
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18.04.2021 18:19 Відповісти
+17
Я - за наслідки для касапів.
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18.04.2021 18:19 Відповісти
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"Холодное лето 2021 -го" США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет - Цензор.НЕТ 5035 США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет - Цензор.НЕТ 5035
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18.04.2021 18:16 Відповісти
а если "Леха-бутер", полу-землячок срн....ый инвалидом станет ничего не будет ?
нет у меня жалости к кацапам и покацапленым.......
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18.04.2021 18:25 Відповісти
леха вже себе поклав на алтар, ти, що повернувся на парашку. він знає, що за нього будуть путіна драть як сидорову козу. ну а українцям, зоть Крим і не бутер, вигідно скористатися усим тим, що буде позитивного для них.
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18.04.2021 18:34 Відповісти
"Бутєр наш !!!!!!!!!"
а інше та інші мене не йпьоть
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18.04.2021 20:22 Відповісти
і ти не будеш користуватись результатами протистояння, які будуть для України на руку? тіпа "усруся, но не покорюся"?
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18.04.2021 20:33 Відповісти
та хоч в пилораму насрального киньте - не жалко.

сьогодні загинув ще одни наш Воїн.
оце мене болить
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18.04.2021 20:46 Відповісти
Вьішлют дипломатов?
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18.04.2021 22:53 Відповісти
Зачем было ехать в Россию ?все,и сам Алексей знал что его закроют!
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19.04.2021 06:11 Відповісти
США рассматривают "множество различных возможностей заставить их заплатить".

Штаты ошибаются: заставить бешеную собаку заплатить невозможно. Можно только усыпить.
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18.04.2021 18:17 Відповісти
отстрелить
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18.04.2021 18:56 Відповісти
И всё равно бешенство в мире остается и распространяется....
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18.04.2021 19:46 Відповісти
Как только параша будет уничтожена, бешенство КНДР, Ирана и других дебиловатых стран сразу куда-то денется...
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18.04.2021 19:49 Відповісти
А когда ты парашу уничтожешь, воен)))
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18.04.2021 21:05 Відповісти
И че штаты будут стрелять? Словоблуды вы, сами давайте в окопы воены)))
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18.04.2021 21:04 Відповісти
Были и будут. И вам, парашникам, это очень не понравится. Как под Хишамом.
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18.04.2021 22:18 Відповісти
Проблема в том, что это скорее обезьяна, а не собака. Причем с ядерной гранатой. Так что таки усыпить и гранату отобрать, но надо очень аккуратно.
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18.04.2021 22:23 Відповісти
А вид животного не важен. Вот что по этому поводу написал Анти-Колорадос (я это прочитал после моего 1-го коммента, честно). Я только }{уйла назвал правильно, остальное его текст:

"...в нашем случае мы уже имеем дело не с хищником, а с бешеным животным, которое несет хаос, разрушение и смерть везде, куда его пускают. Если посмотреть на то, что и как делает }{уйло последние лет 10, то можно смело говорить о том, что он - носитель ментального бешенства и заражает, в первую очередь - свое окружение и свое население. Да, вопрос о том, кто кого заразил, он - свое общество или наоборот, спорно. Только вот пандемия дала нам картину, которая поясняет этот эффект.
Безусловно }{уйло - продукт больного и кровожадного общества, и он схватил свой вирус бешенства от общества, но в больной голове }{уйла он мутировал во что-то, очень сходное с тем, что потом генерировал Адольф Гитлер, но есть и отличия. Тот делал упор на строительство своего Рейха, для чего ему были необходимы войны для завоевания источников сырья, а у }{уйла все это есть и так, а потому - он сделал упор на разрушении всего, что ему позволят разрушить в мире. По сути, это стало самоцелью, что очень сходно с бешенством."
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18.04.2021 22:58 Відповісти
коли ре фе зникне, кількість терактів у світі зменшиться на 90 %

https://mobile.twitter.com/pan_goldman

https://mobile.twitter.com/pan_goldman Пан Гольдман https://mobile.twitter.com/pan_goldman @pan_goldman https://mobile.twitter.com/pan_goldman/status/1383747066900357128 3 ч

впевнений, з більшості терактів в світі стирчать вуха, гроші, зброя кгб/русні.

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет - Цензор.НЕТ 2896
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18.04.2021 18:19 Відповісти
Я - за наслідки для касапів.
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18.04.2021 18:19 Відповісти
....включно із "Льохой-бутером"
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18.04.2021 18:26 Відповісти
ну...
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18.04.2021 18:27 Відповісти
"Мальчик, водочки нам принеси, на Родину летим..." - Брат та жинка Льохи-бутера
"Прилетели - сразу сели" - Высоцкий
"Родина-уродина" - ДДТ Шевчук

коротче, все по русскому расписанию ... распорядка дня строго русского режима
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18.04.2021 18:32 Відповісти
США, а можно авансом насыпать винторогам?
Не стесняйтесь, лишним не будет.
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18.04.2021 18:20 Відповісти
Когда насыпят, уже будет за что.
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18.04.2021 18:28 Відповісти
як казали у одному радянському фільмі - потом сюрприз будет.
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18.04.2021 18:36 Відповісти
Что-то у США не тот подход. Предупредили бы, что снимут с кацапии санкции, если ***** опрокинется.
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18.04.2021 18:53 Відповісти
Отлично. Так что поскорее бы бутеброд того
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18.04.2021 18:21 Відповісти
ну кровожадно, але Україні буде вигідно.
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18.04.2021 20:34 Відповісти
Кремлёвская плешивая крыса ждёт именно такого финала с Навальным !
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18.04.2021 18:23 Відповісти
Идеальный вариант. С поганой овцы хоть шерсти клок.
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18.04.2021 18:25 Відповісти
ну каким бы он бутербродом не был, если он склеит ласты, то кто придет ему на смену ?
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18.04.2021 19:00 Відповісти
Как-то всё равно кого российские либералы будут возводить в очередную икону, чтобы молится на него.
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18.04.2021 19:22 Відповісти
На смену куда ???
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18.04.2021 20:54 Відповісти
Ну какой "умрёт"США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет - Цензор.НЕТ 3926? Несчастный случай на производстве.
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18.04.2021 18:25 Відповісти
ну так є ще хімічніречовини, якими можна травити довго і без виявлення. і написати помер від хвороби.
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18.04.2021 20:35 Відповісти
Єто скучно. Напился, поскользнулся, упал - открітій перелом черепа.
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18.04.2021 21:07 Відповісти
терміново дружині водочки налить, не чокаясь
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18.04.2021 18:27 Відповісти
Если Навальный умрет, то ему можно будет выдавать премию Дарвина. Он поехал в Россию зная что на него завели уголовку, чтобы посадить. В итоге его посадили.
После этого он объявил голодовку и теперь помирает.
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18.04.2021 18:28 Відповісти
Лёха, у тебя есть шанс нагадить Х..лу по крупному.
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18.04.2021 18:29 Відповісти
фуйло не втримається і саме його грохне
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18.04.2021 18:31 Відповісти
Ему и так недолго осталось.
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18.04.2021 20:57 Відповісти
та щось українці у 2014 здавали куйлу на кіллера, та щось безрезультатно.
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18.04.2021 18:37 Відповісти
русский, у тебя по кухне еще зелененькие "враги с Запада" не скочут?
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18.04.2021 18:51 Відповісти
Навальный обещал Путину неприкосновенность.
Но пуйло походу, решил не рисковать, с одной стороны ,
а с другой стороны , не будет Навального - не будет неприкосновенности 👍🏼🤣
Повесить убийцу вниз тормашками и шкуру живьём содрать 😡
за все его преступления во всем мире !
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18.04.2021 18:30 Відповісти
Я не желаю смерти Навальному , но скажу, что он лицемерный брехун, который корчит из террориста-убийцы воровкуватую гопоту.
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18.04.2021 18:30 Відповісти
похеРУ
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18.04.2021 18:30 Відповісти
Крим - не бутерброд, навальний - не опозиціонер... ті ж яйця тільки в профіль... Розумію, що це - Цинічно, але мені його не шкода....
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18.04.2021 18:38 Відповісти
зачем им его убивать?
они его пашпигуют психотропами до состояния овоща...
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18.04.2021 18:44 Відповісти
Он там голодовку объявил и вроде уже несколько недель голодает. Говорят, что состояние критическое. А так кто знает)
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18.04.2021 19:27 Відповісти
Н.Савченко тоже голодала,а какая откормленная вернулась.
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18.04.2021 21:47 Відповісти
ну леша- бутербродный давай - не подведи-
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18.04.2021 18:44 Відповісти
США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет

Этим они Лёшу и приговорили. Теперь его Вова принципиально ухайдокает...
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18.04.2021 18:52 Відповісти
никогда в своей жизни я бы не назвал братом человека, который и сам не живёт и другим не даёт, тем более кацапа, тем более после 27 .02. 2014 г. !
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18.04.2021 18:57 Відповісти
Этот симулянт наверняка здоров как бык. Так что надеяться на его смерть смешно.
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18.04.2021 18:58 Відповісти
навальный-это ОГОГО! Это не какие-то жалкие Крым и ордло!
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18.04.2021 19:03 Відповісти
Ну да.То,что на фронте каждый день убивают украинских воинов ерунда,мелочь...
А вот Навальный наше всё.
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18.04.2021 21:49 Відповісти
Макшане признают Навального и его организации террористическими. И закроют всех от уборщицы и до жены Навального. Если она к тому времени не смоется в Германию. Да и фиг с ними, макакми. Пусть сами своих гробят. Нам меньше достанется.
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18.04.2021 19:05 Відповісти
Вобщем как обычно: угрозы, озабоченность и санкции на спорт-лото и поле чудес.
В это время англичанка дала американскому старпёру оплеху, послав два корабля в ЧМ.
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18.04.2021 19:07 Відповісти
Леха повесся в камере или вскрой себе вены во имя демократии!!!
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18.04.2021 19:14 Відповісти
Так от голода приставиться должен. Он же голодает.
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18.04.2021 19:28 Відповісти
А голодовка у него сухая, полусухая или креплённая?
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18.04.2021 19:38 Відповісти
хоть какая-то польза от этого куска г..
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18.04.2021 19:40 Відповісти
а якщо спробують Україну вбити - наслідки будуть?
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18.04.2021 20:19 Відповісти
русские революционеры в турмах учились
неплохо бы и ему подучиться из истории, про крым и прочее
самое время
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18.04.2021 21:01 Відповісти
А Подвальный што, ещё живой, да ???
Тю, а я думал што он гикнул ещё позавчера...
Так а шо он тянет кота за все возможные причандалы, хто в курсе ???
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18.04.2021 21:17 Відповісти
Можете сміяться, можете мене проклинать, але американці більше всього зацікавлені у збереженні єдиної Росії... Дві причини:
1. Їм не хочеться, як писав хтось тут, замість одної країни, отримать два десятка "халіфатів", що мають у себе ядерну зброю (а це, під час розвалу Росії - перше, чим займуться правителі новостворених держав).
2. Їм потрібна Росія, щоб відтягувать на себе військово-економічні потуги Китаю - щезне єдина Росія, і Китай легко "підімне під себе" ті державні утворення, що виникнуть на її місці, а потім оберне як свої людські ресурси, так і матеріальні, що дістануться йому у результаті захоплення Сибіру, проти США.
Тому американці роблять ставку на "прозахідні" сили в Росії та на Навального, як їх майбутнього ставленика... І Путіну з його оточенням, це прекрасно зрозуміло... Тому і займаються шантажем усього світу....
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18.04.2021 22:09 Відповісти
На каком-то этапе издержки от существования рашки в нынешнем виде превысят риски от ее распада. И что-то мне кажется, что мы от этой точки не так уж далеко.
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18.04.2021 22:19 Відповісти
Може так статься, що "издержки" від утримання того, що залишиться від Росії, можуть стать ще більшими... В цьому випадку єдиний шлях - перед розвалом взять під контроль всі ядерні запаси, шахти, заводи зі збагачення радіоактивних матеріалів, пускові установки, сховища ядерних відходів, під зовнішній контроль... А це набагато важче зробить, ніж зберегти Росію цілою, тримаючи під контролем її імперські амбіції...
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18.04.2021 22:40 Відповісти
лелику надо сейчас говорить побольше-по возможности.чем больше скажет-тем меньше вероятность приведения приговора к исполнению.ибо-святые Санкции....
предлагаю начать с ответа на-чей КРЫМ!
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18.04.2021 22:13 Відповісти
ну умрет навальный а праститутину че, все классно нет лидера апазиции, а другим урок от пупкина кто против -- в рай
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18.04.2021 22:26 Відповісти
шо ему даже передачи не носят? брехня!
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18.04.2021 23:18 Відповісти
Ось таке "тепле" савлення українців до цього Навального. Нуль. Всі чудово розуміють ситуацію з цим антиукраїнським опозиційним лайном.
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18.04.2021 23:37 Відповісти
Молодцы, всё верно.
Навальный - отважный человек, герой.
А все, кто тут против него и про "бутерброд" - лахта, либо полезные кремлю идиоты.
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19.04.2021 01:14 Відповісти
если бы на ********** они там все передохли вместе с ******* и этими насральными!
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19.04.2021 07:28 Відповісти
В России уже не помнят кто это такой.
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19.04.2021 08:18 Відповісти
 
 