США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре
Сполучені Штати повідомили владі РФ, що вона відповідальна за все, що відбувається із російським опозиціонером Олексієм Навальним, у разі його смерті в колонії їх притягнуть до відповідальності перед міжнародною спільнотою.
Про це в ефірі телеканалу CNN 18 квітня заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Він не сказав, які саме заходи вживатиме Вашингтон щодо російської влади, але зазначив, що США розглядають "безліч різних можливостей змусити їх заплатити", якщо Навальний помре.
Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.
В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".
Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.
Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".
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нет у меня жалости к кацапам и покацапленым.......
а інше та інші мене не йпьоть
сьогодні загинув ще одни наш Воїн.
оце мене болить
Штаты ошибаются: заставить бешеную собаку заплатить невозможно. Можно только усыпить.
"...в нашем случае мы уже имеем дело не с хищником, а с бешеным животным, которое несет хаос, разрушение и смерть везде, куда его пускают. Если посмотреть на то, что и как делает }{уйло последние лет 10, то можно смело говорить о том, что он - носитель ментального бешенства и заражает, в первую очередь - свое окружение и свое население. Да, вопрос о том, кто кого заразил, он - свое общество или наоборот, спорно. Только вот пандемия дала нам картину, которая поясняет этот эффект.
Безусловно }{уйло - продукт больного и кровожадного общества, и он схватил свой вирус бешенства от общества, но в больной голове }{уйла он мутировал во что-то, очень сходное с тем, что потом генерировал Адольф Гитлер, но есть и отличия. Тот делал упор на строительство своего Рейха, для чего ему были необходимы войны для завоевания источников сырья, а у }{уйла все это есть и так, а потому - он сделал упор на разрушении всего, что ему позволят разрушить в мире. По сути, это стало самоцелью, что очень сходно с бешенством."
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https://mobile.twitter.com/pan_goldman Пан Гольдман https://mobile.twitter.com/pan_goldman @pan_goldman https://mobile.twitter.com/pan_goldman/status/1383747066900357128 3 ч
впевнений, з більшості терактів в світі стирчать вуха, гроші, зброя кгб/русні.
"Прилетели - сразу сели" - Высоцкий
"Родина-уродина" - ДДТ Шевчук
коротче, все по русскому расписанию ... распорядка дня строго русского режима
Не стесняйтесь, лишним не будет.
После этого он объявил голодовку и теперь помирает.
Но пуйло походу, решил не рисковать, с одной стороны ,
а с другой стороны , не будет Навального - не будет неприкосновенности 👍🏼🤣
Повесить убийцу вниз тормашками и шкуру живьём содрать 😡
за все его преступления во всем мире !
они его пашпигуют психотропами до состояния овоща...
Этим они Лёшу и приговорили. Теперь его Вова принципиально ухайдокает...
А вот Навальный наше всё.
В это время англичанка дала американскому старпёру оплеху, послав два корабля в ЧМ.
неплохо бы и ему подучиться из истории, про крым и прочее
самое время
Тю, а я думал што он гикнул ещё позавчера...
Так а шо он тянет кота за все возможные причандалы, хто в курсе ???
1. Їм не хочеться, як писав хтось тут, замість одної країни, отримать два десятка "халіфатів", що мають у себе ядерну зброю (а це, під час розвалу Росії - перше, чим займуться правителі новостворених держав).
2. Їм потрібна Росія, щоб відтягувать на себе військово-економічні потуги Китаю - щезне єдина Росія, і Китай легко "підімне під себе" ті державні утворення, що виникнуть на її місці, а потім оберне як свої людські ресурси, так і матеріальні, що дістануться йому у результаті захоплення Сибіру, проти США.
Тому американці роблять ставку на "прозахідні" сили в Росії та на Навального, як їх майбутнього ставленика... І Путіну з його оточенням, це прекрасно зрозуміло... Тому і займаються шантажем усього світу....
предлагаю начать с ответа на-чей КРЫМ!
Навальный - отважный человек, герой.
А все, кто тут против него и про "бутерброд" - лахта, либо полезные кремлю идиоты.