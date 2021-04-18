США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет
Соединенные Штаты сообщили властям РФ, что они несут ответственность за все, что происходит с российским оппозиционером Алексеем Навальным, в случае его смерти в колонии они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом.
Об этом в эфире телеканала CNN 18 апреля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
Он не сказал, какие именно меры предпримет Вашингтон в отношении российских властей, но отметил, что США рассматривают "множество различных возможностей заставить их заплатить", если Навальный умрет.
Ранее адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.
В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".
Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.
Также на Цензор.НЕТ: Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт
Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".
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нет у меня жалости к кацапам и покацапленым.......
а інше та інші мене не йпьоть
сьогодні загинув ще одни наш Воїн.
оце мене болить
Штаты ошибаются: заставить бешеную собаку заплатить невозможно. Можно только усыпить.
"...в нашем случае мы уже имеем дело не с хищником, а с бешеным животным, которое несет хаос, разрушение и смерть везде, куда его пускают. Если посмотреть на то, что и как делает }{уйло последние лет 10, то можно смело говорить о том, что он - носитель ментального бешенства и заражает, в первую очередь - свое окружение и свое население. Да, вопрос о том, кто кого заразил, он - свое общество или наоборот, спорно. Только вот пандемия дала нам картину, которая поясняет этот эффект.
Безусловно }{уйло - продукт больного и кровожадного общества, и он схватил свой вирус бешенства от общества, но в больной голове }{уйла он мутировал во что-то, очень сходное с тем, что потом генерировал Адольф Гитлер, но есть и отличия. Тот делал упор на строительство своего Рейха, для чего ему были необходимы войны для завоевания источников сырья, а у }{уйла все это есть и так, а потому - он сделал упор на разрушении всего, что ему позволят разрушить в мире. По сути, это стало самоцелью, что очень сходно с бешенством."
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https://mobile.twitter.com/pan_goldman Пан Гольдман https://mobile.twitter.com/pan_goldman @pan_goldman https://mobile.twitter.com/pan_goldman/status/1383747066900357128 3 ч
впевнений, з більшості терактів в світі стирчать вуха, гроші, зброя кгб/русні.
"Прилетели - сразу сели" - Высоцкий
"Родина-уродина" - ДДТ Шевчук
коротче, все по русскому расписанию ... распорядка дня строго русского режима
Не стесняйтесь, лишним не будет.
После этого он объявил голодовку и теперь помирает.
Но пуйло походу, решил не рисковать, с одной стороны ,
а с другой стороны , не будет Навального - не будет неприкосновенности 👍🏼🤣
Повесить убийцу вниз тормашками и шкуру живьём содрать 😡
за все его преступления во всем мире !
они его пашпигуют психотропами до состояния овоща...
Этим они Лёшу и приговорили. Теперь его Вова принципиально ухайдокает...
А вот Навальный наше всё.
В это время англичанка дала американскому старпёру оплеху, послав два корабля в ЧМ.
неплохо бы и ему подучиться из истории, про крым и прочее
самое время
Тю, а я думал што он гикнул ещё позавчера...
Так а шо он тянет кота за все возможные причандалы, хто в курсе ???
1. Їм не хочеться, як писав хтось тут, замість одної країни, отримать два десятка "халіфатів", що мають у себе ядерну зброю (а це, під час розвалу Росії - перше, чим займуться правителі новостворених держав).
2. Їм потрібна Росія, щоб відтягувать на себе військово-економічні потуги Китаю - щезне єдина Росія, і Китай легко "підімне під себе" ті державні утворення, що виникнуть на її місці, а потім оберне як свої людські ресурси, так і матеріальні, що дістануться йому у результаті захоплення Сибіру, проти США.
Тому американці роблять ставку на "прозахідні" сили в Росії та на Навального, як їх майбутнього ставленика... І Путіну з його оточенням, це прекрасно зрозуміло... Тому і займаються шантажем усього світу....
предлагаю начать с ответа на-чей КРЫМ!
Навальный - отважный человек, герой.
А все, кто тут против него и про "бутерброд" - лахта, либо полезные кремлю идиоты.