США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет

Соединенные Штаты сообщили властям РФ, что они несут ответственность за все, что происходит с российским оппозиционером Алексеем Навальным, в случае его смерти в колонии они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом.

Об этом в эфире телеканала CNN 18 апреля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

Он не сказал, какие именно меры предпримет Вашингтон в отношении российских властей, но отметил, что США рассматривают "множество различных возможностей заставить их заплатить", если Навальный умрет.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран. ДОКУМЕНТ

Ранее адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Также на Цензор.НЕТ: Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".