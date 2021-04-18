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Новости Санкции против России
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США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет

Соединенные Штаты сообщили властям РФ, что они несут ответственность за все, что происходит с российским оппозиционером Алексеем Навальным, в случае его смерти в колонии они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом.

Об этом в эфире телеканала CNN 18 апреля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

Он не сказал, какие именно меры предпримет Вашингтон в отношении российских властей, но отметил, что США рассматривают "множество различных возможностей заставить их заплатить", если Навальный умрет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран. ДОКУМЕНТ

Ранее адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Также на Цензор.НЕТ: Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

США (27213) Навальный Алексей (855) Салливан Джейк (257)


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Топ комментарии
+39
США рассматривают "множество различных возможностей заставить их заплатить".

Штаты ошибаются: заставить бешеную собаку заплатить невозможно. Можно только усыпить.
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18.04.2021 18:17 Ответить
+19
коли ре фе зникне, кількість терактів у світі зменшиться на 90 %

https://mobile.twitter.com/pan_goldman

https://mobile.twitter.com/pan_goldman Пан Гольдман https://mobile.twitter.com/pan_goldman @pan_goldman https://mobile.twitter.com/pan_goldman/status/1383747066900357128 3 ч

впевнений, з більшості терактів в світі стирчать вуха, гроші, зброя кгб/русні.

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет - Цензор.НЕТ 2896
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18.04.2021 18:19 Ответить
+17
Я - за наслідки для касапів.
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18.04.2021 18:19 Ответить
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"Холодное лето 2021 -го" США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет - Цензор.НЕТ 5035 США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет - Цензор.НЕТ 5035
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18.04.2021 18:16 Ответить
а если "Леха-бутер", полу-землячок срн....ый инвалидом станет ничего не будет ?
нет у меня жалости к кацапам и покацапленым.......
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18.04.2021 18:25 Ответить
леха вже себе поклав на алтар, ти, що повернувся на парашку. він знає, що за нього будуть путіна драть як сидорову козу. ну а українцям, зоть Крим і не бутер, вигідно скористатися усим тим, що буде позитивного для них.
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18.04.2021 18:34 Ответить
"Бутєр наш !!!!!!!!!"
а інше та інші мене не йпьоть
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18.04.2021 20:22 Ответить
і ти не будеш користуватись результатами протистояння, які будуть для України на руку? тіпа "усруся, но не покорюся"?
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18.04.2021 20:33 Ответить
та хоч в пилораму насрального киньте - не жалко.

сьогодні загинув ще одни наш Воїн.
оце мене болить
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18.04.2021 20:46 Ответить
Вьішлют дипломатов?
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18.04.2021 22:53 Ответить
Зачем было ехать в Россию ?все,и сам Алексей знал что его закроют!
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19.04.2021 06:11 Ответить
США рассматривают "множество различных возможностей заставить их заплатить".

Штаты ошибаются: заставить бешеную собаку заплатить невозможно. Можно только усыпить.
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18.04.2021 18:17 Ответить
отстрелить
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18.04.2021 18:56 Ответить
И всё равно бешенство в мире остается и распространяется....
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18.04.2021 19:46 Ответить
Как только параша будет уничтожена, бешенство КНДР, Ирана и других дебиловатых стран сразу куда-то денется...
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18.04.2021 19:49 Ответить
А когда ты парашу уничтожешь, воен)))
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18.04.2021 21:05 Ответить
И че штаты будут стрелять? Словоблуды вы, сами давайте в окопы воены)))
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18.04.2021 21:04 Ответить
Были и будут. И вам, парашникам, это очень не понравится. Как под Хишамом.
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18.04.2021 22:18 Ответить
Проблема в том, что это скорее обезьяна, а не собака. Причем с ядерной гранатой. Так что таки усыпить и гранату отобрать, но надо очень аккуратно.
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18.04.2021 22:23 Ответить
А вид животного не важен. Вот что по этому поводу написал Анти-Колорадос (я это прочитал после моего 1-го коммента, честно). Я только }{уйла назвал правильно, остальное его текст:

"...в нашем случае мы уже имеем дело не с хищником, а с бешеным животным, которое несет хаос, разрушение и смерть везде, куда его пускают. Если посмотреть на то, что и как делает }{уйло последние лет 10, то можно смело говорить о том, что он - носитель ментального бешенства и заражает, в первую очередь - свое окружение и свое население. Да, вопрос о том, кто кого заразил, он - свое общество или наоборот, спорно. Только вот пандемия дала нам картину, которая поясняет этот эффект.
Безусловно }{уйло - продукт больного и кровожадного общества, и он схватил свой вирус бешенства от общества, но в больной голове }{уйла он мутировал во что-то, очень сходное с тем, что потом генерировал Адольф Гитлер, но есть и отличия. Тот делал упор на строительство своего Рейха, для чего ему были необходимы войны для завоевания источников сырья, а у }{уйла все это есть и так, а потому - он сделал упор на разрушении всего, что ему позволят разрушить в мире. По сути, это стало самоцелью, что очень сходно с бешенством."
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18.04.2021 22:58 Ответить
коли ре фе зникне, кількість терактів у світі зменшиться на 90 %

https://mobile.twitter.com/pan_goldman

https://mobile.twitter.com/pan_goldman Пан Гольдман https://mobile.twitter.com/pan_goldman @pan_goldman https://mobile.twitter.com/pan_goldman/status/1383747066900357128 3 ч

впевнений, з більшості терактів в світі стирчать вуха, гроші, зброя кгб/русні.

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет - Цензор.НЕТ 2896
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18.04.2021 18:19 Ответить
Я - за наслідки для касапів.
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18.04.2021 18:19 Ответить
....включно із "Льохой-бутером"
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18.04.2021 18:26 Ответить
ну...
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18.04.2021 18:27 Ответить
"Мальчик, водочки нам принеси, на Родину летим..." - Брат та жинка Льохи-бутера
"Прилетели - сразу сели" - Высоцкий
"Родина-уродина" - ДДТ Шевчук

коротче, все по русскому расписанию ... распорядка дня строго русского режима
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18.04.2021 18:32 Ответить
США, а можно авансом насыпать винторогам?
Не стесняйтесь, лишним не будет.
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18.04.2021 18:20 Ответить
Когда насыпят, уже будет за что.
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18.04.2021 18:28 Ответить
як казали у одному радянському фільмі - потом сюрприз будет.
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18.04.2021 18:36 Ответить
Что-то у США не тот подход. Предупредили бы, что снимут с кацапии санкции, если ***** опрокинется.
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18.04.2021 18:53 Ответить
Отлично. Так что поскорее бы бутеброд того
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18.04.2021 18:21 Ответить
ну кровожадно, але Україні буде вигідно.
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18.04.2021 20:34 Ответить
Кремлёвская плешивая крыса ждёт именно такого финала с Навальным !
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18.04.2021 18:23 Ответить
Идеальный вариант. С поганой овцы хоть шерсти клок.
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18.04.2021 18:25 Ответить
ну каким бы он бутербродом не был, если он склеит ласты, то кто придет ему на смену ?
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18.04.2021 19:00 Ответить
Как-то всё равно кого российские либералы будут возводить в очередную икону, чтобы молится на него.
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18.04.2021 19:22 Ответить
На смену куда ???
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18.04.2021 20:54 Ответить
Ну какой "умрёт"США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет - Цензор.НЕТ 3926? Несчастный случай на производстве.
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18.04.2021 18:25 Ответить
ну так є ще хімічніречовини, якими можна травити довго і без виявлення. і написати помер від хвороби.
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18.04.2021 20:35 Ответить
Єто скучно. Напился, поскользнулся, упал - открітій перелом черепа.
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18.04.2021 21:07 Ответить
терміново дружині водочки налить, не чокаясь
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18.04.2021 18:27 Ответить
Если Навальный умрет, то ему можно будет выдавать премию Дарвина. Он поехал в Россию зная что на него завели уголовку, чтобы посадить. В итоге его посадили.
После этого он объявил голодовку и теперь помирает.
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18.04.2021 18:28 Ответить
Лёха, у тебя есть шанс нагадить Х..лу по крупному.
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18.04.2021 18:29 Ответить
фуйло не втримається і саме його грохне
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18.04.2021 18:31 Ответить
Ему и так недолго осталось.
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18.04.2021 20:57 Ответить
та щось українці у 2014 здавали куйлу на кіллера, та щось безрезультатно.
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18.04.2021 18:37 Ответить
русский, у тебя по кухне еще зелененькие "враги с Запада" не скочут?
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18.04.2021 18:51 Ответить
Навальный обещал Путину неприкосновенность.
Но пуйло походу, решил не рисковать, с одной стороны ,
а с другой стороны , не будет Навального - не будет неприкосновенности 👍🏼🤣
Повесить убийцу вниз тормашками и шкуру живьём содрать 😡
за все его преступления во всем мире !
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18.04.2021 18:30 Ответить
Я не желаю смерти Навальному , но скажу, что он лицемерный брехун, который корчит из террориста-убийцы воровкуватую гопоту.
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18.04.2021 18:30 Ответить
похеРУ
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18.04.2021 18:30 Ответить
Крим - не бутерброд, навальний - не опозиціонер... ті ж яйця тільки в профіль... Розумію, що це - Цинічно, але мені його не шкода....
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18.04.2021 18:38 Ответить
зачем им его убивать?
они его пашпигуют психотропами до состояния овоща...
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18.04.2021 18:44 Ответить
Он там голодовку объявил и вроде уже несколько недель голодает. Говорят, что состояние критическое. А так кто знает)
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18.04.2021 19:27 Ответить
Н.Савченко тоже голодала,а какая откормленная вернулась.
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18.04.2021 21:47 Ответить
ну леша- бутербродный давай - не подведи-
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18.04.2021 18:44 Ответить
США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет

Этим они Лёшу и приговорили. Теперь его Вова принципиально ухайдокает...
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18.04.2021 18:52 Ответить
никогда в своей жизни я бы не назвал братом человека, который и сам не живёт и другим не даёт, тем более кацапа, тем более после 27 .02. 2014 г. !
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18.04.2021 18:57 Ответить
Этот симулянт наверняка здоров как бык. Так что надеяться на его смерть смешно.
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18.04.2021 18:58 Ответить
навальный-это ОГОГО! Это не какие-то жалкие Крым и ордло!
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18.04.2021 19:03 Ответить
Ну да.То,что на фронте каждый день убивают украинских воинов ерунда,мелочь...
А вот Навальный наше всё.
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18.04.2021 21:49 Ответить
Макшане признают Навального и его организации террористическими. И закроют всех от уборщицы и до жены Навального. Если она к тому времени не смоется в Германию. Да и фиг с ними, макакми. Пусть сами своих гробят. Нам меньше достанется.
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18.04.2021 19:05 Ответить
Вобщем как обычно: угрозы, озабоченность и санкции на спорт-лото и поле чудес.
В это время англичанка дала американскому старпёру оплеху, послав два корабля в ЧМ.
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18.04.2021 19:07 Ответить
Леха повесся в камере или вскрой себе вены во имя демократии!!!
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18.04.2021 19:14 Ответить
Так от голода приставиться должен. Он же голодает.
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18.04.2021 19:28 Ответить
А голодовка у него сухая, полусухая или креплённая?
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18.04.2021 19:38 Ответить
хоть какая-то польза от этого куска г..
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18.04.2021 19:40 Ответить
а якщо спробують Україну вбити - наслідки будуть?
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18.04.2021 20:19 Ответить
русские революционеры в турмах учились
неплохо бы и ему подучиться из истории, про крым и прочее
самое время
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18.04.2021 21:01 Ответить
А Подвальный што, ещё живой, да ???
Тю, а я думал што он гикнул ещё позавчера...
Так а шо он тянет кота за все возможные причандалы, хто в курсе ???
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18.04.2021 21:17 Ответить
Можете сміяться, можете мене проклинать, але американці більше всього зацікавлені у збереженні єдиної Росії... Дві причини:
1. Їм не хочеться, як писав хтось тут, замість одної країни, отримать два десятка "халіфатів", що мають у себе ядерну зброю (а це, під час розвалу Росії - перше, чим займуться правителі новостворених держав).
2. Їм потрібна Росія, щоб відтягувать на себе військово-економічні потуги Китаю - щезне єдина Росія, і Китай легко "підімне під себе" ті державні утворення, що виникнуть на її місці, а потім оберне як свої людські ресурси, так і матеріальні, що дістануться йому у результаті захоплення Сибіру, проти США.
Тому американці роблять ставку на "прозахідні" сили в Росії та на Навального, як їх майбутнього ставленика... І Путіну з його оточенням, це прекрасно зрозуміло... Тому і займаються шантажем усього світу....
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18.04.2021 22:09 Ответить
На каком-то этапе издержки от существования рашки в нынешнем виде превысят риски от ее распада. И что-то мне кажется, что мы от этой точки не так уж далеко.
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18.04.2021 22:19 Ответить
Може так статься, що "издержки" від утримання того, що залишиться від Росії, можуть стать ще більшими... В цьому випадку єдиний шлях - перед розвалом взять під контроль всі ядерні запаси, шахти, заводи зі збагачення радіоактивних матеріалів, пускові установки, сховища ядерних відходів, під зовнішній контроль... А це набагато важче зробить, ніж зберегти Росію цілою, тримаючи під контролем її імперські амбіції...
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18.04.2021 22:40 Ответить
лелику надо сейчас говорить побольше-по возможности.чем больше скажет-тем меньше вероятность приведения приговора к исполнению.ибо-святые Санкции....
предлагаю начать с ответа на-чей КРЫМ!
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18.04.2021 22:13 Ответить
ну умрет навальный а праститутину че, все классно нет лидера апазиции, а другим урок от пупкина кто против -- в рай
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18.04.2021 22:26 Ответить
шо ему даже передачи не носят? брехня!
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18.04.2021 23:18 Ответить
Ось таке "тепле" савлення українців до цього Навального. Нуль. Всі чудово розуміють ситуацію з цим антиукраїнським опозиційним лайном.
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18.04.2021 23:37 Ответить
Молодцы, всё верно.
Навальный - отважный человек, герой.
А все, кто тут против него и про "бутерброд" - лахта, либо полезные кремлю идиоты.
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19.04.2021 01:14 Ответить
если бы на ********** они там все передохли вместе с ******* и этими насральными!
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19.04.2021 07:28 Ответить
В России уже не помнят кто это такой.
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19.04.2021 08:18 Ответить
 
 