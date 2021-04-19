УКР
Новини
Навального переводять із колонії в стаціонар обласної лікарні для засуджених, - ФСВП

Російського опозиціонера Олексія Навального переводять у стаціонар обласної лікарні для засуджених, яка розташована на території виправної колонії №3 Володимирській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресцентр управління Федеральної служби виконання покарань РФ.

У відомстві заявили, що ця лікарня "в тому числі спеціалізується на динамічному спостереженні за такими пацієнтами".

"Зараз стан здоров'я Олексія Навального оцінюється як задовільний, щодня його оглядає лікар-терапевт. За згодою пацієнта йому призначена вітамінна терапія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.

Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

Топ коментарі
+14
Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных, - ФСИН - Цензор.НЕТ 10000
19.04.2021 13:18 Відповісти
+7
Бутербродом отравился.
19.04.2021 13:19 Відповісти
+7
Прямо как бутерброд. Туда-сюда!!!
19.04.2021 13:22 Відповісти
Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных, - ФСИН - Цензор.НЕТ 10000
19.04.2021 13:18 Відповісти
навальний вам не бутерброт,щоб його і туди і сюди цего .......
19.04.2021 15:06 Відповісти
Бутербродом отравился.
19.04.2021 13:19 Відповісти
витаминная терапия + само-собой глюкоза + в растворе еще будет много полезностей
так "голодать" можно несколько десятков лет наверное....
Расходимся - Леха резко передумал умирать..

С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3260589
19.04.2021 13:20 Відповісти
Головне у цій новині інше- пуйло обісралось!
19.04.2021 13:32 Відповісти
Странное заявление адвокатов о том, что у Навального в тюрьме ухудшилось здоровье! Что-то не упомню примеров улучшения здоровья от пребывания за решеткой!
19.04.2021 13:21 Відповісти
Прямо как бутерброд. Туда-сюда!!!
19.04.2021 13:22 Відповісти
если туда его переводят, то оттуда его уже только вынесут. сам он не выйдет. ***** поручил своим нукерам петрову и бошарову взять процесс лечения под личный контроль. это им не лондоны.
19.04.2021 13:22 Відповісти
Испугались ублюдки кремлевские дяди Сэма. Поняли что время "озабоченностей" прошло.
19.04.2021 13:26 Відповісти
А позавтракал он хорошо? А резинка от трусов ему не жмёт? Давайте уже освещайте по полной, раз уж других новостей нет.
19.04.2021 13:27 Відповісти
В них що, обласні лікарні на тереторії?))
19.04.2021 13:29 Відповісти
Там других больниц нет. От слова совсем.
19.04.2021 13:42 Відповісти
шоб далеко не возить)())
19.04.2021 13:43 Відповісти
да ******* на этого недоимперца.
19.04.2021 13:51 Відповісти
Путень дал заднюю.
19.04.2021 14:23 Відповісти
 
 