Навального переводять із колонії в стаціонар обласної лікарні для засуджених, - ФСВП

Російського опозиціонера Олексія Навального переводять у стаціонар обласної лікарні для засуджених, яка розташована на території виправної колонії №3 Володимирській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресцентр управління Федеральної служби виконання покарань РФ.

У відомстві заявили, що ця лікарня "в тому числі спеціалізується на динамічному спостереженні за такими пацієнтами".

"Зараз стан здоров'я Олексія Навального оцінюється як задовільний, щодня його оглядає лікар-терапевт. За згодою пацієнта йому призначена вітамінна терапія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.

Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".