Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных, - ФСИН

Российского оппозиционера Алексея Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 Владимирской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-центр управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

В ведомстве заявили, что эта больница "в том числе специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами".

"В настоящее время состояние здоровья Алексея Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет.

Ранее сообщалось, что адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

