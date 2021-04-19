РУС
Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных, - ФСИН

Российского оппозиционера Алексея Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 Владимирской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-центр управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

В ведомстве заявили, что эта больница "в том числе специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами".

"В настоящее время состояние здоровья Алексея Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет.

Ранее сообщалось, что адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

19.04.2021 13:18 Ответить
Бутербродом отравился.
19.04.2021 13:19 Ответить
Прямо как бутерброд. Туда-сюда!!!
19.04.2021 13:22 Ответить
19.04.2021 13:18 Ответить
навальний вам не бутерброт,щоб його і туди і сюди цего .......
показать весь комментарий
19.04.2021 15:06 Ответить
19.04.2021 13:19 Ответить
витаминная терапия + само-собой глюкоза + в растворе еще будет много полезностей
так "голодать" можно несколько десятков лет наверное....
Расходимся - Леха резко передумал умирать..

С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3260589
19.04.2021 13:20 Ответить
Головне у цій новині інше- пуйло обісралось!
19.04.2021 13:32 Ответить
Странное заявление адвокатов о том, что у Навального в тюрьме ухудшилось здоровье! Что-то не упомню примеров улучшения здоровья от пребывания за решеткой!
19.04.2021 13:21 Ответить
19.04.2021 13:22 Ответить
если туда его переводят, то оттуда его уже только вынесут. сам он не выйдет. ***** поручил своим нукерам петрову и бошарову взять процесс лечения под личный контроль. это им не лондоны.
19.04.2021 13:22 Ответить
Испугались ублюдки кремлевские дяди Сэма. Поняли что время "озабоченностей" прошло.
19.04.2021 13:26 Ответить
А позавтракал он хорошо? А резинка от трусов ему не жмёт? Давайте уже освещайте по полной, раз уж других новостей нет.
19.04.2021 13:27 Ответить
В них що, обласні лікарні на тереторії?))
19.04.2021 13:29 Ответить
Там других больниц нет. От слова совсем.
19.04.2021 13:42 Ответить
шоб далеко не возить)())
19.04.2021 13:43 Ответить
да ******* на этого недоимперца.
19.04.2021 13:51 Ответить
Путень дал заднюю.
19.04.2021 14:23 Ответить
 
 