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Российский оппозиционер Навальный заявил о прекращении голодовки

Российский оппозиционер Навальный заявил о прекращении голодовки

Находящийся в исправительной колонии российский оппозиционер Алексей Навальный объявил, что прекращает голодовку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой страницу Навального в Instagram.

"Меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.

Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого" кажутся мне заслуживающими внимания.

Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это, и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки", - заявил Навальный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оказать помощь и освободить до 7 июня: ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному

Напоминаем, Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

31 марта 2021 года Навальный объявил голодовку стребованием допустить врача.

Адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье. В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное". Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет.

19 апреля страло известно, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 Владимирской области.

Автор: 

голодовка (829) россия (96442) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+20
передайте товагищу Навальному, что Крым не бутерброд!..
пусть голодает дальше..
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23.04.2021 15:35 Ответить
+17
Правильно..и сразу попроси бутерброд...
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23.04.2021 15:34 Ответить
+13
Теперь наестся бутербродов до отвала
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23.04.2021 15:34 Ответить
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23.04.2021 15:32 Ответить
Льоха-бутер
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23.04.2021 15:41 Ответить
Да, это не Надюха Савченко...
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23.04.2021 15:55 Ответить
Правильно..и сразу попроси бутерброд...
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23.04.2021 15:34 Ответить
Теперь наестся бутербродов до отвала
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23.04.2021 15:34 Ответить
Російський опозиціонер Навальний заявив про припинення голодування - Цензор.НЕТ 5177
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23.04.2021 15:49 Ответить
Радость-то какая. Все на массовые гуляния с салютом.
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23.04.2021 15:34 Ответить
передайте товагищу Навальному, что Крым не бутерброд!..
пусть голодает дальше..
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23.04.2021 15:35 Ответить
Попостував - можна і розговітись
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23.04.2021 15:37 Ответить
***** дало отмашку а то санкції посилять...
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23.04.2021 15:39 Ответить
А говорили - как Иисус
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23.04.2021 15:40 Ответить
Сел на бутылку.
Впрочем, ничего нового ©
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23.04.2021 15:40 Ответить
протест слит - всех недовольных ФСБ кого переписали, кого избили, кого оштрафовали, а кого и посадили..., а боссы мирного "протеста" слиняли за бугор и просят донаты...
На месте путина я бы Леху наградил и потихоньку выпустил бы с тюрьмы ...
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23.04.2021 15:41 Ответить
голодовка не бутер в рот, пирожка не подсунет.
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23.04.2021 15:42 Ответить
голодовка не бутердрод чтобы ее то начинать то прекращать
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23.04.2021 15:42 Ответить
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23.04.2021 15:56 Ответить
Голод вам не бутерброд,
а совсем наоборот!
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23.04.2021 16:05 Ответить
У путина нет опозиции!!! И не может быть!!! Я думаю Немцов и еще тысячи и тысячи жертв этого ушлепка , не дают ему не одного шанса на человечность!!! Навальный просто клоун!!!!
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23.04.2021 15:48 Ответить
Захотел бутерброда???)))
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23.04.2021 15:48 Ответить
Нє, ну зрозуміло, шо бутельброд. Але хоч щось в тому пекельному мордорі!
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23.04.2021 15:54 Ответить
Якась мутна історія...
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23.04.2021 15:59 Ответить
вчера кто-то из наших, кто живет заграницей писал, что в их новостях все про навального, с утра до вечера, и лишь иногда - о русских войсках на нашей границе.
Теперь они удивятся, что навальный - обычный слабак, который не стоил ни минуты потраченного времени про новости о нем. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем.

По "крымнебутерброд" уже сразу все с ним было ясно.
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23.04.2021 16:00 Ответить
Он хоть от завтрака до обеда продержался с голодовкой? Или держался аж от ужина и до завтрака?
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23.04.2021 16:04 Ответить
С перерывами на обед.
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23.04.2021 16:21 Ответить
Изголодался весь ))
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23.04.2021 16:13 Ответить
Російський опозиціонер Навальний заявив про припинення голодування - Цензор.НЕТ 7816
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23.04.2021 16:20 Ответить
Напрасно Навальный прекратил голодовку - раньше освободился бы - на тот свет. А теперь придётся сидеть аж до смерти кремлёвской крысы... А возможно и дольше... А что ему в путинской тюрьме не нравится? Дизайн камеры? Или настойчивые ухаживания сокамерников?
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23.04.2021 16:29 Ответить
Леха Крымнебутербродович в очередной раз засветил *********** остатки своих самых активных сторонников, и разговелся. Ну а че ж, не православный штоле?
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23.04.2021 16:36 Ответить
Лёха ещё хорошо отделался за "Ив Роше"!
У нас Стерненко за 300 грн. получил 7 лет.......
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23.04.2021 16:37 Ответить
В цирке уныние, народ не идёт на представления.
Тут заходит к директору мужик и говорит.
- Обещаю аншлаги каждый день!
Вобщем собралась на новое представление куча народу.
Барабаны зловещее бьют, выходит мужик, залазит под купол цирка и прыгает вниз с грохотом об арену. Зрители в ужасе, вдруг он подрывается живой, с возгласом ОП-ЛЯ!!! Трибуны в овациях..
Проходит месяц, директор цирка потирает руки от аншлагов, вдруг мужик пишет заявление об уходе. Директор, с удивлением ему.
-Ты чего, такой успех!
- Да ну его, так и убиться можно!
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23.04.2021 16:42 Ответить
И в чем тогда был смысл голодовки. Поголодал.. Вышел из голодовки... Если хотел добиться какого то политического результата, то подобное могло " проканать" только раз..Следующий раз это уже не воспримут серьезно. Видимо расчет был на массовый выход протестующих, но как оказалось вышло критически мало. Как таковой массовой поддержке не зафиксировано. А что тогда остается.. Давать обратный ход., с надеждой стать обменным фондом Путина на переговорах летом с Байденом, и отправкой на лечение в Германию. В общем с чего начал.. тем и закончил. А дальше морганализация и заграничные тусовки. Не "герой" однако...
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23.04.2021 17:03 Ответить
На фото - погляд психічно хворого і переляканого чоловіка. Як політик Навальний - повний нуль. Його Захід "підтримує" лише як роздуту зачіпку, щоб у тому числі і цим похитнути режим Путіна. Це, приблизно так, як Ціханоуская в Білорусі - дурілка картонная.
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23.04.2021 17:14 Ответить
Дайте йому бутєрброд))
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23.04.2021 17:23 Ответить
Кацап не выдержал, принесте бутырброды.
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23.04.2021 17:33 Ответить
Піст закінчується через тиждень.
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23.04.2021 18:14 Ответить
Навальный заявил о прекращении голодовки - и доел свой бутерброд. Цензор, хватит уже писать про этого вечного голодающего, нам на него просто *****! И на будущёё, не пишите, что Лёха-бутер в будущем случайно подавился Моршинской. Спасибо!
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23.04.2021 19:27 Ответить
насральный там он или нассальный - пофиг. Сдохнет, выживет - пофиг еще больше. Единственное решение кацапского вопроса для мира - расчленение этой раковой опухоли частей на 40. В идеале через пару лет, когда отраву и радиацию за окорочка поотдают, сыграть на противоречиях и стравить эту мразь между собой, чтобы переполовинить ублюдков. Тогда будет шанс народам мира в мире жить порядка на три выше.
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23.04.2021 21:44 Ответить
 
 