Российский оппозиционер Навальный заявил о прекращении голодовки

Находящийся в исправительной колонии российский оппозиционер Алексей Навальный объявил, что прекращает голодовку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой страницу Навального в Instagram.

"Меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.

Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого" кажутся мне заслуживающими внимания.

Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это, и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки", - заявил Навальный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оказать помощь и освободить до 7 июня: ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному

Напоминаем, Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

31 марта 2021 года Навальный объявил голодовку стребованием допустить врача.

Адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье. В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное". Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет.

19 апреля страло известно, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 Владимирской области.