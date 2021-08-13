Водитель легковушки насмерть сбил полицейского на пешеходном переходе в Чернигове. ФОТО

В Чернигове произошло ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Черниговской области в Facebook.

"12 августа около девяти часов вечера на пешеходном переходе в спальном районе Чернигова 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шарпатого сбил легковой автомобиль. От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полицейские выражают соболезнование родным и близким своего коллеги.

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"Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Вечная память!" - добавили в ведомстве.