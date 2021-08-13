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Новости Происшествия ДТП
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Водитель легковушки насмерть сбил полицейского на пешеходном переходе в Чернигове. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Чернигове произошло ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Черниговской области в Facebook.

"12 августа около девяти часов вечера на пешеходном переходе в спальном районе Чернигова 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шарпатого сбил легковой автомобиль. От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водитель легковушки насмерть сбил полицейского на пешеходном переходе в Чернигове 01

Полицейские выражают соболезнование родным и близким своего коллеги.

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"Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Вечная память!" - добавили в ведомстве.
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Топ комментарии
+21
Что за каста такая особо почитаемых? Гибнут токари, пекари, грузчики, слесари.... Ни разу не читал соболезнований их родственникам.
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13.08.2021 08:09
+9
И никогда не гибнут депутаты, прокуроры, судьи.
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13.08.2021 08:13
+7
Натомість поліцаї збивають завжди не поважних і не заслужених, а простих громадян і в рази частіше ніж збивають їх.
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13.08.2021 08:22
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Что за каста такая особо почитаемых? Гибнут токари, пекари, грузчики, слесари.... Ни разу не читал соболезнований их родственникам.
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13.08.2021 08:09 Ответить
И никогда не гибнут депутаты, прокуроры, судьи.
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13.08.2021 08:13 Ответить
Тут ты таки не прав, был такой дупатат, коля лисин, который испытал на прочность рекламный борд. А ещё игорёня еремеев, которому конь шею сломал. Ну это всё производственные травмы.
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13.08.2021 08:50 Ответить
Здесь видимо имелось в виду, что эти не гибнут под колесами других авто... У них и тут все круче - размазаться на Феррари - высший пилотаж...
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13.08.2021 09:08 Ответить
Видишь коп какой радостній, улібается? Єто он тебе, что-то знает. Попрощайся со сврими близкими на всякий слчучай.
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13.08.2021 08:20 Ответить
потому что "цехам" токарей, пекарей, грузчиков, слесарей... наплевать на своих колег... пусть учатся у ментов.
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13.08.2021 08:25 Ответить
Красиво. Кратко и емко. Чуть чуть добавлю- причем всех вышеперечисленных гораздо больше чем тех же ментов. Такое вот бестолковое превосходство.
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13.08.2021 08:43 Ответить
Натомість поліцаї збивають завжди не поважних і не заслужених, а простих громадян і в рази частіше ніж збивають їх.
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13.08.2021 08:22 Ответить
Видно слишком много собирался откусить и подавился.
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13.08.2021 08:23 Ответить
це ти про тата пишеш? мої співчуття.
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13.08.2021 08:27 Ответить
Karma is a bitch...
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13.08.2021 08:31 Ответить
У мене виникло питання - поховання буде за рахунок держави?
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13.08.2021 08:34 Ответить
Якщо б загинув під час виконання своїх робочих обов'язків, то так, якщо в вільний від роботи час, то по мабуть ні, а вобше хз
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13.08.2021 08:41 Ответить
полиц-управа буде хоронить...
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13.08.2021 14:06 Ответить
Вообще-то Разметка на дороге не является для мусоров оправдательным , а для переехавшего мусора , обвинительным аргументом!!!!! Любит наш народ птенцов авакяна до умопомрачения!!!
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13.08.2021 08:52 Ответить
А от мені цікаво. Слєдак з прокурором буде від водія вимагати стандартну суму за пом'якшення звинувачення, чи піднімуть через те, що одного з них вбив?
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13.08.2021 10:31 Ответить
 
 