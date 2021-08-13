3 263 47
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит президента Зеленского в США "историей успеха".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в ходе онлайн-брифинга.
"Будет историей успеха, будут конкретные договоренности. ... И демократы и республиканцы в США единодушны в поддержке Украины. Визит такого уровня - это очень сложная задача, мы над ней работаем. ... Ведется очень системная работа. Все так компактно во времени. Сначала День Независимости - потом сразу визит, это тяжело, но это приятное бремя", - рассказал Кулеба.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в США Зеленский посетит не только Вашингтон.
Топ комментарии
+19 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.08.2021 10:56
+15 Arkady Korshun
показать весь комментарий13.08.2021 10:52
+14 Иван Петров 46dae11c
показать весь комментарий13.08.2021 11:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Только вот захочет ли Маск мараться об єто квартальное недоразумение?
ёпта, это реально "тяжело"... через ТРИ дня непрерывного запоя и "дорожек" - лететь в США))
так тяжело, что клован будет ДВА дня потом отдыхать - прежде чем встретится в рамках "personal meeting" осуществляемой в период государственных каникул президента США.
А то ж в релизе *ОПы зеленского снова напутают и будут верещать что "встреча зеленского с Байденом - это успех для Байденна, и маленький шаг для зеленского на пути к межгалактическому
вантузукороне"
Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь? (С)
Или "история успеха" или "история провала" - что то да будет!
Да вам самим не смешно такой бред нести?
Какая история успеха? Да Байден с писюнистом оманском, на одном гектаре ср.ть бы не стал, если бы не Порошенко попросил Байдена о встрече с этим янелохом!
Позорище!
Интересно, что будет после этой встречи в США,торнадо пронесется или пожары с землетрясением начнутся! Зебилоид человек недоразумение, приносящий беды!
Это же надо, за такого урода морального идти голосовать! Ну шо зебилоиды, как вам? Жрите теперь!
3 ч. ·
Рубрика «Так лижут только собаки»
Глава МИД Кулеба заявил, что визит Зеленского в США будет «историей успеха».
Самому не смешно? Уроды квартальные...