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Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о визите Зеленского в США:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит президента Зеленского в США "историей успеха".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Будет историей успеха, будут конкретные договоренности. ... И демократы и республиканцы в США единодушны в поддержке Украины. Визит такого уровня - это очень сложная задача, мы над ней работаем. ... Ведется очень системная работа. Все так компактно во времени. Сначала День Независимости - потом сразу визит, это тяжело, но это приятное бремя", - рассказал Кулеба.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в США Зеленский посетит не только Вашингтон.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
А я думаю что будет: Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8256
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8023
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13.08.2021 10:56
+15
клован брехло и кидала
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13.08.2021 10:52
+14
...Потерпит сокрушительный успех (с) ))
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13.08.2021 11:02
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клован брехло и кидала
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13.08.2021 10:52 Ответить
А я думаю что будет: Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8256
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8023
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13.08.2021 10:56 Ответить
...Потерпит сокрушительный успех (с) ))
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13.08.2021 11:02 Ответить
ну, так посетить диснейленд или попиарится с Илоном Маском - успех для клована)

Только вот захочет ли Маск мараться об єто квартальное недоразумение?
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13.08.2021 10:53 Ответить
"Сначала День Независимости - потом сразу визит, это тяжело..."

ёпта, это реально "тяжело"... через ТРИ дня непрерывного запоя и "дорожек" - лететь в США))
так тяжело, что клован будет ДВА дня потом отдыхать - прежде чем встретится в рамках "personal meeting" осуществляемой в период государственных каникул президента США.
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13.08.2021 10:56 Ответить
странно что кулеба не уточнил - историей чьего успеха будет "персональная встреча на КАНИКУЛАХ"?))
А то ж в релизе *ОПы зеленского снова напутают и будут верещать что "встреча зеленского с Байденом - это успех для Байденна, и маленький шаг для зеленского на пути к межгалактическому вантузу короне" Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8902
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13.08.2021 11:02 Ответить
Якщо казати про шлях від гопника до клоуна, то зустріч з президентом США це дійсно успіх!
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13.08.2021 10:54 Ответить
нішто нє ново под луной

Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 3192
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13.08.2021 10:56 Ответить
Он самого Путина видел! А может Маска увидит и даже Байдена. Если не отменят визит.
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13.08.2021 11:08 Ответить
А дати вже узгоджені з американською стороною, чи це черговий опіум для народа?
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13.08.2021 11:11 Ответить
Удачі єму, нашему спасітєлю, нашей надєждє, вєлікаму Владіміру-бєданосцу Пєрваму!
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13.08.2021 10:55 Ответить
Чем больше этот визит анонсируют, тем больше уверенности что его вообще не будет.Он еще что то успеет выкинуть квартальное.
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13.08.2021 10:55 Ответить
Это элементарно, Ватсон !
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13.08.2021 11:08 Ответить
Локдаун завадить успєху.
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13.08.2021 11:15 Ответить
«Будет историей успеха»-ха-ха-ха-ха...
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13.08.2021 10:56 Ответить
Эта ходячая "история успеха" и перед Конгрессом выступит, который на каникулах?
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13.08.2021 10:56 Ответить
Хорошо,если так.Но больше верится,,Будет история позора,,
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13.08.2021 10:56 Ответить
Будет(!) историей успеха/ Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель.Теперь вместо Мендель Кулеба.
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13.08.2021 10:57 Ответить
Кульминация его карьеры была, когда он на пианино шпилил. Весь мир тогда затаил дыхание...
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13.08.2021 11:05 Ответить
пацан к успеху шел. не получилось. не фартануло (с)
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13.08.2021 10:57 Ответить
Надеюсь , что это будет история большой порки клована.
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13.08.2021 10:57 Ответить
Он ещё от встречи с Санду не совсем оправился...
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13.08.2021 11:03 Ответить
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 5611
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13.08.2021 10:57 Ответить
Не кажіть передчасно "гоп!". Візит може або зовсім не відбутися, або закінчиться відвертим провалом. Як останній візит до Меркель.
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13.08.2021 10:59 Ответить
ржака
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13.08.2021 11:01 Ответить
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 5098
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13.08.2021 11:10 Ответить
Он уже говорить научился?
Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь? (С)
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13.08.2021 11:01 Ответить
Когда так много говорят, то обязательно зашкварятся, причём там где никто не ожидает.
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13.08.2021 11:01 Ответить
28-29 августа 2021г.(дата какая, однако) Байден пройдет плановое обследование в одном из военных медицинских центров. Это обследование обязательно и ежегодно. Теперь вспомним про "обследования" клоуна перед выборами, его словами над необходимостью президенту проходить медосмотры и посмеемся. Ну и Кулеба, не позорься и не впадай в тупой пиар. Еще неизвестно где примут нашего вислюка. У Байдена нет желания его встречать на лужайке Белого дома, хотя его и уговаривают на этот шаг. Скорее вислюка отведут на перековку к Байдену куда-нибудь в более удаленное место, чтоб не слышно было ишачьего крика.
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13.08.2021 11:01 Ответить
Почему в кавычках?
Или "история успеха" или "история провала" - что то да будет!
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13.08.2021 11:02 Ответить
сотрясение воздуха и не более, а не история успеха
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13.08.2021 11:04 Ответить
В телевізорі цей криворізький гурбангула може й буде успішний😉
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13.08.2021 11:04 Ответить
за всю нормальную историю, 1991-2019, не было такой истерии по поводу визитов, или международных встреч. а эти, постоянно уделанные наркоши, бьются в истерике, от каждого испражнения дефективного, каждый пук- успех! напрашивается вывод, что уровень наших клоунов, это просто упасть в коматозе на цирковую арену- овации, бис, браво. бедная Украина.
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13.08.2021 11:07 Ответить
Якщо, як анонсував Арахламідія, Зє зніме свого черевика і довбатиме ним по столу з криками "Я вам пакажу маму Ріму!", то це не буде історія успіху.
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13.08.2021 11:07 Ответить
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 5738
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13.08.2021 11:08 Ответить
Кулеба користується хвилькою своєї значущості , бо для США все ж ВІН! головний міжнародник ПІСЛЯ вови, а не Єрмак ПЕРЕД ними двома.
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13.08.2021 11:18 Ответить
піару більше, ніж справ
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13.08.2021 11:28 Ответить
(Х) *****
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13.08.2021 11:30 Ответить
Ваві там пояснять на пальцях чому ми не в НАТІ і на додачу отримає чарівного пенделя.
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13.08.2021 11:42 Ответить
ну звичайно що успіх - поручкатись і зробити фотку із президентом США це успіх, тим більше для клоуна, котрий кривлявся на сцені. Хоча США звичайно шкода - їм пипка з зеленою бідою...краще би збили той літак нахєр на підльоті до США - десь в океані, - щоб навіть трупа не знайшли.
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13.08.2021 12:11 Ответить
ДА НЕ СМЕШИ КУР !!!
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13.08.2021 12:16 Ответить
Сокрушительный успех уже был у зе-лоха в Берлине - меркельша с байденом решили закончить строительство сп-2. Страшно подумать, какой еще "успех" ждет Украину после очередной поездки квартального дурачка
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13.08.2021 12:58 Ответить
Для зели маленьки обсир - уже большой успех
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13.08.2021 13:10 Ответить
Челядь не нахваливает великого бонапарта а со стороны это так глупо выглядит человек у которого нет ни одного положительного достижения а одни провалы все вылизываю до блеска челядь людоблизов
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13.08.2021 13:20 Ответить
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха"
Да вам самим не смешно такой бред нести?
Какая история успеха? Да Байден с писюнистом оманском, на одном гектаре ср.ть бы не стал, если бы не Порошенко попросил Байдена о встрече с этим янелохом!
Позорище!
Интересно, что будет после этой встречи в США,торнадо пронесется или пожары с землетрясением начнутся! Зебилоид человек недоразумение, приносящий беды!
Это же надо, за такого урода морального идти голосовать! Ну шо зебилоиды, как вам? Жрите теперь!
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13.08.2021 13:24 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

3 ч. ·

Рубрика «Так лижут только собаки»

Глава МИД Кулеба заявил, что визит Зеленского в США будет «историей успеха».
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13.08.2021 14:40 Ответить
Т.е. все предыдущие потуги и визиты были оглушительными провалами и позором, а вот этот станет успешным????
Самому не смешно? Уроды квартальные...
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14.08.2021 01:13 Ответить
 
 