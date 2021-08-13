Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит президента Зеленского в США "историей успеха".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Будет историей успеха, будут конкретные договоренности. ... И демократы и республиканцы в США единодушны в поддержке Украины. Визит такого уровня - это очень сложная задача, мы над ней работаем. ... Ведется очень системная работа. Все так компактно во времени. Сначала День Независимости - потом сразу визит, это тяжело, но это приятное бремя", - рассказал Кулеба.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в США Зеленский посетит не только Вашингтон.

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