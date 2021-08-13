УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15643 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3 263 47
Зеленський (17415) США (14451) Кулеба Дмитро (3158)

Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про візит Зеленського до США:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав візит президента Зеленського в США "історією успіху".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

"Буде історією успіху, будуть конкретні домовленості. ... І демократи, і республіканці в США одностайні в підтримці України. Візит такого рівня - це дуже складне завдання, ми над ним працюємо. ... Ведеться дуже системна робота. Все так компактно в часі. Спочатку День Незалежності - потім відразу візит, це важко, але це приємний тягар", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон.

Також читайте: Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю в окупованому Криму: "Це не локальне питання, а глобальна загроза"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
А я думаю что будет: Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8256
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8023
показати весь коментар
13.08.2021 10:56
+15
клован брехло и кидала
показати весь коментар
13.08.2021 10:52
+14
...Потерпит сокрушительный успех (с) ))
показати весь коментар
13.08.2021 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
клован брехло и кидала
показати весь коментар
13.08.2021 10:52 Відповісти
А я думаю что будет: Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8256
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8023
показати весь коментар
13.08.2021 10:56 Відповісти
...Потерпит сокрушительный успех (с) ))
показати весь коментар
13.08.2021 11:02 Відповісти
ну, так посетить диснейленд или попиарится с Илоном Маском - успех для клована)

Только вот захочет ли Маск мараться об єто квартальное недоразумение?
показати весь коментар
13.08.2021 10:53 Відповісти
"Сначала День Независимости - потом сразу визит, это тяжело..."

ёпта, это реально "тяжело"... через ТРИ дня непрерывного запоя и "дорожек" - лететь в США))
так тяжело, что клован будет ДВА дня потом отдыхать - прежде чем встретится в рамках "personal meeting" осуществляемой в период государственных каникул президента США.
показати весь коментар
13.08.2021 10:56 Відповісти
странно что кулеба не уточнил - историей чьего успеха будет "персональная встреча на КАНИКУЛАХ"?))
А то ж в релизе *ОПы зеленского снова напутают и будут верещать что "встреча зеленского с Байденом - это успех для Байденна, и маленький шаг для зеленского на пути к межгалактическому вантузу короне" Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8902
показати весь коментар
13.08.2021 11:02 Відповісти
Якщо казати про шлях від гопника до клоуна, то зустріч з президентом США це дійсно успіх!
показати весь коментар
13.08.2021 10:54 Відповісти
нішто нє ново под луной

Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 3192
показати весь коментар
13.08.2021 10:56 Відповісти
Он самого Путина видел! А может Маска увидит и даже Байдена. Если не отменят визит.
показати весь коментар
13.08.2021 11:08 Відповісти
А дати вже узгоджені з американською стороною, чи це черговий опіум для народа?
показати весь коментар
13.08.2021 11:11 Відповісти
Удачі єму, нашему спасітєлю, нашей надєждє, вєлікаму Владіміру-бєданосцу Пєрваму!
показати весь коментар
13.08.2021 10:55 Відповісти
Чем больше этот визит анонсируют, тем больше уверенности что его вообще не будет.Он еще что то успеет выкинуть квартальное.
показати весь коментар
13.08.2021 10:55 Відповісти
Это элементарно, Ватсон !
показати весь коментар
13.08.2021 11:08 Відповісти
Локдаун завадить успєху.
показати весь коментар
13.08.2021 11:15 Відповісти
«Будет историей успеха»-ха-ха-ха-ха...
показати весь коментар
13.08.2021 10:56 Відповісти
Эта ходячая "история успеха" и перед Конгрессом выступит, который на каникулах?
показати весь коментар
13.08.2021 10:56 Відповісти
Хорошо,если так.Но больше верится,,Будет история позора,,
показати весь коментар
13.08.2021 10:56 Відповісти
Будет(!) историей успеха/ Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель.Теперь вместо Мендель Кулеба.
показати весь коментар
13.08.2021 10:57 Відповісти
Кульминация его карьеры была, когда он на пианино шпилил. Весь мир тогда затаил дыхание...
показати весь коментар
13.08.2021 11:05 Відповісти
пацан к успеху шел. не получилось. не фартануло (с)
показати весь коментар
13.08.2021 10:57 Відповісти
Надеюсь , что это будет история большой порки клована.
показати весь коментар
13.08.2021 10:57 Відповісти
Он ещё от встречи с Санду не совсем оправился...
показати весь коментар
13.08.2021 11:03 Відповісти
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 5611
показати весь коментар
13.08.2021 10:57 Відповісти
Не кажіть передчасно "гоп!". Візит може або зовсім не відбутися, або закінчиться відвертим провалом. Як останній візит до Меркель.
показати весь коментар
13.08.2021 10:59 Відповісти
ржака
показати весь коментар
13.08.2021 11:01 Відповісти
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 5098
показати весь коментар
13.08.2021 11:10 Відповісти
Он уже говорить научился?
Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь? (С)
показати весь коментар
13.08.2021 11:01 Відповісти
Когда так много говорят, то обязательно зашкварятся, причём там где никто не ожидает.
показати весь коментар
13.08.2021 11:01 Відповісти
28-29 августа 2021г.(дата какая, однако) Байден пройдет плановое обследование в одном из военных медицинских центров. Это обследование обязательно и ежегодно. Теперь вспомним про "обследования" клоуна перед выборами, его словами над необходимостью президенту проходить медосмотры и посмеемся. Ну и Кулеба, не позорься и не впадай в тупой пиар. Еще неизвестно где примут нашего вислюка. У Байдена нет желания его встречать на лужайке Белого дома, хотя его и уговаривают на этот шаг. Скорее вислюка отведут на перековку к Байдену куда-нибудь в более удаленное место, чтоб не слышно было ишачьего крика.
показати весь коментар
13.08.2021 11:01 Відповісти
Почему в кавычках?
Или "история успеха" или "история провала" - что то да будет!
показати весь коментар
13.08.2021 11:02 Відповісти
сотрясение воздуха и не более, а не история успеха
показати весь коментар
13.08.2021 11:04 Відповісти
В телевізорі цей криворізький гурбангула може й буде успішний😉
показати весь коментар
13.08.2021 11:04 Відповісти
за всю нормальную историю, 1991-2019, не было такой истерии по поводу визитов, или международных встреч. а эти, постоянно уделанные наркоши, бьются в истерике, от каждого испражнения дефективного, каждый пук- успех! напрашивается вывод, что уровень наших клоунов, это просто упасть в коматозе на цирковую арену- овации, бис, браво. бедная Украина.
показати весь коментар
13.08.2021 11:07 Відповісти
Якщо, як анонсував Арахламідія, Зє зніме свого черевика і довбатиме ним по столу з криками "Я вам пакажу маму Ріму!", то це не буде історія успіху.
показати весь коментар
13.08.2021 11:07 Відповісти
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 5738
показати весь коментар
13.08.2021 11:08 Відповісти
Кулеба користується хвилькою своєї значущості , бо для США все ж ВІН! головний міжнародник ПІСЛЯ вови, а не Єрмак ПЕРЕД ними двома.
показати весь коментар
13.08.2021 11:18 Відповісти
піару більше, ніж справ
показати весь коментар
13.08.2021 11:28 Відповісти
(Х) *****
показати весь коментар
13.08.2021 11:30 Відповісти
Ваві там пояснять на пальцях чому ми не в НАТІ і на додачу отримає чарівного пенделя.
показати весь коментар
13.08.2021 11:42 Відповісти
ну звичайно що успіх - поручкатись і зробити фотку із президентом США це успіх, тим більше для клоуна, котрий кривлявся на сцені. Хоча США звичайно шкода - їм пипка з зеленою бідою...краще би збили той літак нахєр на підльоті до США - десь в океані, - щоб навіть трупа не знайшли.
показати весь коментар
13.08.2021 12:11 Відповісти
ДА НЕ СМЕШИ КУР !!!
показати весь коментар
13.08.2021 12:16 Відповісти
Сокрушительный успех уже был у зе-лоха в Берлине - меркельша с байденом решили закончить строительство сп-2. Страшно подумать, какой еще "успех" ждет Украину после очередной поездки квартального дурачка
показати весь коментар
13.08.2021 12:58 Відповісти
Для зели маленьки обсир - уже большой успех
показати весь коментар
13.08.2021 13:10 Відповісти
Челядь не нахваливает великого бонапарта а со стороны это так глупо выглядит человек у которого нет ни одного положительного достижения а одни провалы все вылизываю до блеска челядь людоблизов
показати весь коментар
13.08.2021 13:20 Відповісти
Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха"
Да вам самим не смешно такой бред нести?
Какая история успеха? Да Байден с писюнистом оманском, на одном гектаре ср.ть бы не стал, если бы не Порошенко попросил Байдена о встрече с этим янелохом!
Позорище!
Интересно, что будет после этой встречи в США,торнадо пронесется или пожары с землетрясением начнутся! Зебилоид человек недоразумение, приносящий беды!
Это же надо, за такого урода морального идти голосовать! Ну шо зебилоиды, как вам? Жрите теперь!
показати весь коментар
13.08.2021 13:24 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

3 ч. ·

Рубрика «Так лижут только собаки»

Глава МИД Кулеба заявил, что визит Зеленского в США будет «историей успеха».
показати весь коментар
13.08.2021 14:40 Відповісти
Т.е. все предыдущие потуги и визиты были оглушительными провалами и позором, а вот этот станет успешным????
Самому не смешно? Уроды квартальные...
показати весь коментар
14.08.2021 01:13 Відповісти
 
 