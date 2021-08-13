Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав візит президента Зеленського в США "історією успіху".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

"Буде історією успіху, будуть конкретні домовленості. ... І демократи, і республіканці в США одностайні в підтримці України. Візит такого рівня - це дуже складне завдання, ми над ним працюємо. ... Ведеться дуже системна робота. Все так компактно в часі. Спочатку День Незалежності - потім відразу візит, це важко, але це приємний тягар", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон.

Також читайте: Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю в окупованому Криму: "Це не локальне питання, а глобальна загроза"