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Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав візит президента Зеленського в США "історією успіху".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.
"Буде історією успіху, будуть конкретні домовленості. ... І демократи, і республіканці в США одностайні в підтримці України. Візит такого рівня - це дуже складне завдання, ми над ним працюємо. ... Ведеться дуже системна робота. Все так компактно в часі. Спочатку День Незалежності - потім відразу візит, це важко, але це приємний тягар", - розповів Кулеба.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон.
Топ коментарі
+19 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.08.2021 10:56
+15 Arkady Korshun
показати весь коментар13.08.2021 10:52
+14 Иван Петров 46dae11c
показати весь коментар13.08.2021 11:02
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Будь ласка, зачекайте...
Только вот захочет ли Маск мараться об єто квартальное недоразумение?
ёпта, это реально "тяжело"... через ТРИ дня непрерывного запоя и "дорожек" - лететь в США))
так тяжело, что клован будет ДВА дня потом отдыхать - прежде чем встретится в рамках "personal meeting" осуществляемой в период государственных каникул президента США.
А то ж в релизе *ОПы зеленского снова напутают и будут верещать что "встреча зеленского с Байденом - это успех для Байденна, и маленький шаг для зеленского на пути к межгалактическому
вантузукороне"
Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь? (С)
Или "история успеха" или "история провала" - что то да будет!
Да вам самим не смешно такой бред нести?
Какая история успеха? Да Байден с писюнистом оманском, на одном гектаре ср.ть бы не стал, если бы не Порошенко попросил Байдена о встрече с этим янелохом!
Позорище!
Интересно, что будет после этой встречи в США,торнадо пронесется или пожары с землетрясением начнутся! Зебилоид человек недоразумение, приносящий беды!
Это же надо, за такого урода морального идти голосовать! Ну шо зебилоиды, как вам? Жрите теперь!
3 ч. ·
Рубрика «Так лижут только собаки»
Глава МИД Кулеба заявил, что визит Зеленского в США будет «историей успеха».
Самому не смешно? Уроды квартальные...