В параде на День Независимости в Киеве примут участие чешские военные
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Чешские военные 24 августа примут участие в параде по случаю Дня Независимости Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание HlidaciPes.org.
Почти 30 военнослужащих почетного караула прибудут из Чехии в столицу Украины.
Хотя участие чешских солдат в праздновании важных юбилеев важных партнеров Чешской Республики является обычной практикой, в этом году участие чешских военных в Киеве будет больше, чем раньше.
"Чешская армия направит на эти торжества 27 членов пражского почетного караула, которые будут участниками военного парада. Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой", - сказал представитель Министерства обороны Чехии Марек Вала.
Как сообщает HlídacíPes.org, изначально планировалось, что министр обороны Любомир Метнар вылетит в Киев с правительственным спецпредложением, но сейчас решилось, что Чехию на мероприятии будет представлять Ян Гавранек, заместитель министра оборонной политики и стратегии Минобороны и первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Яромир Зуна.
Также, отмечает издание, пока неизвестно, приедет ли в конце концов в Киев и кто из конституционных чиновников. Совершенно очевидно, что высшее должностное лицо Чешской конституции, президент Милош Земан, не поедет.
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у нас Киев захватили с 10 тыщ муравьевцев(!!!!) так шо молчать бы надо, дорогой товарищ, а не обгаживать тех солдиков перед которыми трепетал весь мир.
ты ни одного факта не приведешь шо я солгал - ну не обижайся, но я тут прав, как и почти всегда. ну, либо те надо побольше читать и поменьше думать шо ты Бонапарт, а все другие..... - не такие
Увесь Київ спромігся виставити на оборону три сотні студентів.
"А чого зразу я?", "а там і без мене справляться", "якось воно буде"...
Поляки у 1920-му відбились від уже досвідченої кількасоттисячної червоної банди.
так само спартанців не було 300, а було більше плюс союзні війська. міфи може і добрі, але результат не особливо позитивний - хоча у русні 28 пейнтболівців - взагалі тупо вигадали і наказали ватникам шоб вірили )))
те ж саме з гастелло - впав у болото і потрапив в полон = таранив 100500 вантажівок і здох смертю херабрих, ага)
Тільки на перегній
Должен быть пролёт нормальной авиатехники: F-35, B-1B, и так далее ....