В параде на День Независимости в Киеве примут участие чешские военные

Чешские военные 24 августа примут участие в параде по случаю Дня Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание HlidaciPes.org.

Почти 30 военнослужащих почетного караула прибудут из Чехии в столицу Украины.

Хотя участие чешских солдат в праздновании важных юбилеев важных партнеров Чешской Республики является обычной практикой, в этом году участие чешских военных в Киеве будет больше, чем раньше.

"Чешская армия направит на эти торжества 27 членов пражского почетного караула, которые будут участниками военного парада. Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой", - сказал представитель Министерства обороны Чехии Марек Вала.

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Как сообщает HlídacíPes.org, изначально планировалось, что министр обороны Любомир Метнар вылетит в Киев с правительственным спецпредложением, но сейчас решилось, что Чехию на мероприятии будет представлять Ян Гавранек, заместитель министра оборонной политики и стратегии Минобороны и первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Также, отмечает издание, пока неизвестно, приедет ли в конце концов в Киев и кто из конституционных чиновников. Совершенно очевидно, что высшее должностное лицо Чешской конституции, президент Милош Земан, не поедет.

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