Венедиктова обсудила с генпрокурором Чехии Стрижем расследование преступлений, совершенных чешскими наемниками на Донбассе

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с генеральным прокурором Чехии Игорем Стрижем и директором Национального центра по борьбе с организованной преступностью Иржи Мазанеком вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Во время встречи в г.Брно Венедиктова рассказала, что в отношении более 250 граждан 32 стран по фактам наемничества и участия в составе контролируемых РФ незаконных вооруженных формирований в боевых действиях против Украины начато 97 уголовных производств, позже объединенных в 32 производства. В одном из уголовных производств исследуются обстоятельства участия в вооруженном конфликте на Донбассе 24 граждан или жителей Чехии.

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"Чехия - одна из немногих стран, которые осуждают собственных граждан за их участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Знаковым является и тот факт, что приговоры выносятся именно за совершение терроризма в составе организованной преступной группировки. Доводя факт привлечения РФ к участию в боевых действиях на востоке Украины граждан других стран, мы демонстрируем всему миру, что страна-агрессор пренебрегает нормами международного права о запрете использования наемников и запретом нападать на другие государства", - заявила Венедиктова.

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Генпрокурор добавила, что полученные чешскими коллегами доказательства могут быть использованы в Международном уголовном суде, с которым Офис генпрокурора наладил прямую коммуникацию и куда Украина передает сообщение о совершении представителями оккупационных администраций и вооруженных формирований РФ военных преступлений и преступлений против человечности.

Представители чешской Генпрокуратуры отметили, что до настоящего времени в Чехии к уголовной ответственности по фактам террористической деятельности на востоке Украины привлечено 12 человек. Действия фигурантов квалифицированы как террористические атаки, участие в террористической группе, финансирование и пропаганда терроризма.

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