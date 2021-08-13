У параді на День незалежності в Києві візьмуть участь чеські військові
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Чеські військові 24 серпня візьмуть участь у параді з нагоди Дня незалежності України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання HlidaciPes.org.
Майже 30 військовослужбовців почесної варти прибудуть з Чехії в столицю України.
Хоча участь чеських солдатів в святкуванні важливих ювілеїв важливих партнерів Чеської Республіки є звичайною практикою, в цьому році участь чеських військових в Києві буде більшою, ніж раніше.
"Чеська армія направить на ці урочистості 27 членів празької почесної варти, які будуть учасниками військового параду. Беручи участь в параді, ми показуємо, що ми високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої", - сказав представник Міністерства оборони Чехії Марек Вала.
Як повідомляє HlídacíPes.org, спочатку планувалося, що міністр оборони Любомир Метнар вилетить до Києва, але зараз вирішилося, що Чехію на заході представлятиме Ян Гавранек, заступник міністра оборонної політики і стратегії Міноборони і перший заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Яромир Зуна.
Також, зазначає видання, поки невідомо, чи приїде до Києва і хтось з конституційних чиновників. Цілком очевидно, що вища посадова особа Чеської конституції, президент Мілош Земан, не поїде.
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у нас Киев захватили с 10 тыщ муравьевцев(!!!!) так шо молчать бы надо, дорогой товарищ, а не обгаживать тех солдиков перед которыми трепетал весь мир.
ты ни одного факта не приведешь шо я солгал - ну не обижайся, но я тут прав, как и почти всегда. ну, либо те надо побольше читать и поменьше думать шо ты Бонапарт, а все другие..... - не такие
Увесь Київ спромігся виставити на оборону три сотні студентів.
"А чого зразу я?", "а там і без мене справляться", "якось воно буде"...
Поляки у 1920-му відбились від уже досвідченої кількасоттисячної червоної банди.
так само спартанців не було 300, а було більше плюс союзні війська. міфи може і добрі, але результат не особливо позитивний - хоча у русні 28 пейнтболівців - взагалі тупо вигадали і наказали ватникам шоб вірили )))
те ж саме з гастелло - впав у болото і потрапив в полон = таранив 100500 вантажівок і здох смертю херабрих, ага)
Тільки на перегній
Должен быть пролёт нормальной авиатехники: F-35, B-1B, и так далее ....