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У параді на День незалежності в Києві візьмуть участь чеські військові

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У параді на День незалежності в Києві візьмуть участь чеські військові

Чеські військові 24 серпня візьмуть участь у параді з нагоди Дня незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання HlidaciPes.org.

Майже 30 військовослужбовців почесної варти прибудуть з Чехії в столицю України.

Хоча участь чеських солдатів в святкуванні важливих ювілеїв важливих партнерів Чеської Республіки є звичайною практикою, в цьому році участь чеських військових в Києві буде більшою, ніж раніше.

"Чеська армія направить на ці урочистості 27 членів празької почесної варти, які будуть учасниками військового параду. Беручи участь в параді, ми показуємо, що ми високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої", - сказав представник Міністерства оборони Чехії Марек Вала.

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Як повідомляє HlídacíPes.org, спочатку планувалося, що міністр оборони Любомир Метнар вилетить до Києва,  але зараз вирішилося, що Чехію на заході представлятиме Ян Гавранек, заступник міністра оборонної політики і стратегії Міноборони і перший заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Також, зазначає видання, поки невідомо, чи приїде  до Києва і хтось з конституційних чиновників. Цілком очевидно, що вища посадова особа Чеської конституції, президент Мілош Земан, не поїде.

Також читайте: З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко
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Топ коментарі
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Будут и другие, статья про Чехов, так трудно понять?
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13.08.2021 11:29
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А ПОТОМ ВСЕХ ИХ НА ПОСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ! СНБО ПРИНЯЛА ТАКУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ
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13.08.2021 11:13 Відповісти
ахаха, это ты бы Наполеону, Кайзеру и Фюреру сказал.
у нас Киев захватили с 10 тыщ муравьевцев(!!!!) так шо молчать бы надо, дорогой товарищ, а не обгаживать тех солдиков перед которыми трепетал весь мир.
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13.08.2021 11:16 Відповісти
правду "нёсу"
ты ни одного факта не приведешь шо я солгал - ну не обижайся, но я тут прав, как и почти всегда. ну, либо те надо побольше читать и поменьше думать шо ты Бонапарт, а все другие..... - не такие В параде на День независимости в Киеве примут участие чешские военные - Цензор.НЕТ 7476
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13.08.2021 11:20 Відповісти
а поставь ся на место меркелей - с русней у них в сто раз больше торговля = выборцы не поймут если выборцев этих начнут увольнять из-за санкций. это как бы мы наложили санкции на Гватемалу бо на нее напала Бразилия например. - и тя увольняют с работы ибо нельзя Бразилии покупать например шины у нас. как то так - никто же не враг себе, нет?
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13.08.2021 11:38 Відповісти
Найсильніші в військовій справі на планеті англосакси. Факт. Як і факт, що в зовнішній торгівлі Німеччини Чехія займає місце, вище, ніж кацапстан. Вчи матчастину, "іксперд" ти наш...
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13.08.2021 18:00 Відповісти
На жаль, історія із початком 1918 року не на користь українців.
Увесь Київ спромігся виставити на оборону три сотні студентів.
"А чого зразу я?", "а там і без мене справляться", "якось воно буде"...
Поляки у 1920-му відбились від уже досвідченої кількасоттисячної червоної банди.
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13.08.2021 11:50 Відповісти
до речі читав шо не три сотні було, а 5 тисяч - і не всі студентами були а регуляри УНР. правда теж дивно шо 10 тисяч ординців поставили навколішки мільйони мужиків, котрі мали часто вдома зброю і бойовий досвід У параді на День незалежності в Києві візьмуть участь чеські військові - Цензор.НЕТ 7001
так само спартанців не було 300, а було більше плюс союзні війська. міфи може і добрі, але результат не особливо позитивний - хоча у русні 28 пейнтболівців - взагалі тупо вигадали і наказали ватникам шоб вірили )))
те ж саме з гастелло - впав у болото і потрапив в полон = таранив 100500 вантажівок і здох смертю херабрих, ага)
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13.08.2021 12:07 Відповісти
от прям кількасоттисячної? У параді на День незалежності в Києві візьмуть участь чеські військові - Цензор.НЕТ 8718
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13.08.2021 13:04 Відповісти
Не набридло повторювати казочки про "нещасних студентів"? Юнкера і козацтво під Крутами поставлене завдання виконали, факт. Стосовно поляків... прізвище Безручко нічого тобі не говорить? А 180 тисячна польська армія Галера? Вчи матчастину. Без образ.
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13.08.2021 18:03 Відповісти
з кацапа і аналізи погані. У параді на День незалежності в Києві візьмуть участь чеські військові - Цензор.НЕТ 8015
Тільки на перегній
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13.08.2021 11:28 Відповісти
вроде солдаты из чехов так себе, но если вспомнить гуситов..... - обосрали всю СРИ(священную римскую империю) - и только посеяв срач среди восставших, папистам и имперцам удалось разогнать их(большей частью в/под землю В параде на День независимости в Киеве примут участие чешские военные - Цензор.НЕТ 9629 )
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13.08.2021 11:14 Відповісти
Непонятная логика таких парадов. Получается остальные партнеры чем то не согласны ? Где дружность и коллективное принятие решений ? Ну хотя бы все ближние соседи поддержали своими военными. Или как еще ?
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13.08.2021 11:17 Відповісти
Будут и другие, статья про Чехов, так трудно понять?
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13.08.2021 11:29 Відповісти
Ну,теперь я спокоен ))
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13.08.2021 11:31 Відповісти
Кароче, знов Вава влаштує шоу.
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13.08.2021 11:36 Відповісти
Мы увидим, наконец, десантирование с С-130 на Крещатик ?
Должен быть пролёт нормальной авиатехники: F-35, B-1B, и так далее ....
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13.08.2021 11:42 Відповісти
Десантирование бомб на хрещатик с f35 и b-1b хочешь увидеть?
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14.08.2021 12:09 Відповісти
 
 