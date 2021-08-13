У параді на День незалежності в Києві візьмуть участь чеські військові

Чеські військові 24 серпня візьмуть участь у параді з нагоди Дня незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання HlidaciPes.org.

Майже 30 військовослужбовців почесної варти прибудуть з Чехії в столицю України.

Хоча участь чеських солдатів в святкуванні важливих ювілеїв важливих партнерів Чеської Республіки є звичайною практикою, в цьому році участь чеських військових в Києві буде більшою, ніж раніше.

"Чеська армія направить на ці урочистості 27 членів празької почесної варти, які будуть учасниками військового параду. Беручи участь в параді, ми показуємо, що ми високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої", - сказав представник Міністерства оборони Чехії Марек Вала.

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Як повідомляє HlídacíPes.org, спочатку планувалося, що міністр оборони Любомир Метнар вилетить до Києва, але зараз вирішилося, що Чехію на заході представлятиме Ян Гавранек, заступник міністра оборонної політики і стратегії Міноборони і перший заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Також, зазначає видання, поки невідомо, чи приїде до Києва і хтось з конституційних чиновників. Цілком очевидно, що вища посадова особа Чеської конституції, президент Мілош Земан, не поїде.

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