3 631 21
Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 42, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Количество участников учредительного саммита платформы по деоккупации Крымского полуострова ("Крымской платформы") увеличилось до 42.
Об этом Кулеба сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром было 40 участников ("Крымской платформы". - Ред.). А после обеда уже 42", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в саммите Крымской платформы примут участие 40 стран.
Топ комментарии
+6 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.08.2021 15:05
+4 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий13.08.2021 15:19
+2 Игорь Бех
показать весь комментарий13.08.2021 15:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Только вот у китайцев ресурсов больше чем у германии в 1941 ...за урал будете драпать твари и запад на коленях просить
Вы что там, голодных бомжей собираете?
2005 году - в 70-летний юбилей Победы в Москве были главы 53 государств, среди них - занимавший на тот момент пост президента США Джордж Буш, глава Франции Франсуа Олланд, китайский лидер Си Цзиньпин и другие.
В 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один единственный иностранный лидер - глава Таджикистана.
В саммите Крымской платформы примут участие уже 42 страны.
Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Путинская Россия это лишнее государство. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Государство, которое находится в изоляции, долго не протянет. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто этого не заметит, не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
Так і тут: поки ***** не здохне, або санкції Рашку не розвалять - то хоч 142 представника зберіть, нічого не зміниться.