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Новости Политика Украины
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Кулеба Дмитрий (2629) Крымская платформа (305)

Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 42, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Количество участников

Количество участников учредительного саммита платформы по деоккупации Крымского полуострова ("Крымской платформы") увеличилось до 42.

Об этом Кулеба сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром было 40 участников ("Крымской платформы". - Ред.). А после обеда уже 42", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в саммите Крымской платформы примут участие 40 стран.

Также читайте: МИД Украины запустил официальный сайт "Крымской платформы", - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 42, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2749
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13.08.2021 15:05
+4
"Утром было 40 участников ("Крымской платформы". - Ред.). А после обеда уже 42"

Вы что там, голодных бомжей собираете?
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13.08.2021 15:19
+2
Я на такие дешевки не ведусь.42,43..... Да хоть 100. Мне результат нужен.Цифры себе оставь.
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13.08.2021 15:06
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Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 42, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2749
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13.08.2021 15:05 Ответить
Я на такие дешевки не ведусь.42,43..... Да хоть 100. Мне результат нужен.Цифры себе оставь.
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13.08.2021 15:06 Ответить
Результат - це коли кримська платформа збереться в Сімферополі і в складі джі севен...
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13.08.2021 16:47 Ответить
Та хоть миллион. Это просто цифры, пока мы не узнаем о ком речь вообще.
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13.08.2021 15:10 Ответить
Самое прикильное, шо если никто не приедет значимый, то не с зебила спрашивать будут, а с Кулебяки этой, шо сух пайками тут кормил каждый день пипл Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 42, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9561
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13.08.2021 15:13 Ответить
возьми 5, Сша, китай, Англия, Германия, Япония и все!)
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13.08.2021 15:13 Ответить
«Китай и Россия завершили совместные стратегические учения фазой боевой стрельбы с использованием некоторых из самых современных вооружений в мире и мощной огневой мощи, которая, по мнению аналитиков, будет подавляющей для любого врага» - сообщают китайские товарищи.
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13.08.2021 17:11 Ответить
Национал-социалистическая германия тоже проводила учения и испытания новейших образцов с соцалистической россией...чем закончилось все видели...
Только вот у китайцев ресурсов больше чем у германии в 1941 ...за урал будете драпать твари и запад на коленях просить
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13.08.2021 18:18 Ответить
И что? Пока вы имитируете бурную деятельность, друзья зеленского тупо грабят Украину... Те олигархи, на каналах которых перед выборами "рекламировали клоунов" , сейчас стали богаче в 2-3 раза... и продолжают богатеть... А люмпены продолжают смотреть дебильные сИрИалы зеленой власти...
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13.08.2021 15:16 Ответить
Кулебяка, ти не забувай, що з кожним з них треба буде працювати, а не тільки по головах рахувати.
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13.08.2021 15:16 Ответить
"Утром было 40 участников ("Крымской платформы". - Ред.). А после обеда уже 42"

Вы что там, голодных бомжей собираете?
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13.08.2021 15:19 Ответить
Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 42, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3101 Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 42, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6728
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13.08.2021 15:24 Ответить
ахахахахах
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13.08.2021 18:13 Ответить
Цивилизованный мир объединяется против Путина. Решается судьба мира, России.
2005 году - в 70-летний юбилей Победы в Москве были главы 53 государств, среди них - занимавший на тот момент пост президента США Джордж Буш, глава Франции Франсуа Олланд, китайский лидер Си Цзиньпин и другие.
В 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один единственный иностранный лидер - глава Таджикистана.
В саммите Крымской платформы примут участие уже 42 страны.
Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Путинская Россия это лишнее государство. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Государство, которое находится в изоляции, долго не протянет. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто этого не заметит, не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
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13.08.2021 15:22 Ответить
Всё просто , в РФ на официальном уровне никого не приглашали на празднование Дня Победы )) Всё остальное мрачные прогнозы , к сожалению .
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13.08.2021 15:37 Ответить
А ****** лєді та лєдуни будуть??
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13.08.2021 15:23 Ответить
Це як анєкдот, коли прийшов чувак до кріпака і умовляє, щоб той віддав сна в супруги за британську королеву. Кріпак довго минеться в врешті погоджується. Чувак тоді протирає руки і каже: "Чудово! Пів справи зроблено! Тепер залишилось умовити англійську королеву одружитись на сині кріпака".

Так і тут: поки ***** не здохне, або санкції Рашку не розвалять - то хоч 142 представника зберіть, нічого не зміниться.
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13.08.2021 15:48 Ответить
В України нема грошей вже для наступного саміту, а такі саміти потрібно проводити щороку
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13.08.2021 15:49 Ответить
мы уже когда нибудь узнаем, шо ето за страны или етот мидовский клован в названиях и\или арифметике путается ?
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13.08.2021 18:12 Ответить
 
 