Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 42, - Кулеба

Количество участников учредительного саммита платформы по деоккупации Крымского полуострова ("Крымской платформы") увеличилось до 42.

Об этом Кулеба сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром было 40 участников ("Крымской платформы". - Ред.). А после обеда уже 42", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в саммите Крымской платформы примут участие 40 стран.

Также читайте: МИД Украины запустил официальный сайт "Крымской платформы", - Кулеба