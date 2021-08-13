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Кількість учасників "Кримської платформи" збільшилася до 42, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кількість учасників установчого саміту платформи щодо деокупації Кримського півострова ("Кримської платформи") збільшилася до 42.
Про це Кулеба повідомив у фейсбуці, нформує Цензор.НЕТ.
"Вранці було 40 учасників (" Кримської платформи ". - Ред.). А після обіду вже 42", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в саміті Кримської платформи мали намір взяти участь 40 країн.
Топ коментарі
+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.08.2021 15:05
+4 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар13.08.2021 15:19
+2 Игорь Бех
показати весь коментар13.08.2021 15:06
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Только вот у китайцев ресурсов больше чем у германии в 1941 ...за урал будете драпать твари и запад на коленях просить
Вы что там, голодных бомжей собираете?
2005 году - в 70-летний юбилей Победы в Москве были главы 53 государств, среди них - занимавший на тот момент пост президента США Джордж Буш, глава Франции Франсуа Олланд, китайский лидер Си Цзиньпин и другие.
В 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один единственный иностранный лидер - глава Таджикистана.
В саммите Крымской платформы примут участие уже 42 страны.
Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Путинская Россия это лишнее государство. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Государство, которое находится в изоляции, долго не протянет. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто этого не заметит, не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
Так і тут: поки ***** не здохне, або санкції Рашку не розвалять - то хоч 142 представника зберіть, нічого не зміниться.