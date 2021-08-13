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Новости За рубежом
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Военная акция в Афганистане на повестке дня не стоит, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Военная акция в Афганистане на повестке дня не стоит, - Джонсон

Военная акция в связи с нынешним развитием ситуации в Афганистане в данный момент на повестке дня не стоит, заявил в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после совещания комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA), посвященного обстановке в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Я думаю, что идея с военным или боевым вариантом решения (в Афганистане - ред) это не то, чего мы будем добиваться прямо сейчас", - сказал премьер.

Он отметил, что на такие действия вряд ли пойдет и какая-либо другая держава в мире. В то же время Джонсон объявил о намерении Лондона работать со своими партнерами с целью гарантировать - Афганистан не станет снова "питательной средой для террора".

Также Джонсон сообщил, что в ближайшие дни в Британию вернется большинство сотрудников британской дипмиссии в Афганистане, и пообещал нарастить усилия по вывозу афганцев, которые помогали международным силам в этой стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

Джонсон признал, что складывающаяся ситуация в Афганистане сложная. Вместе с тем он заявил, что "Соединенное Королевство может крайне гордиться тем, что было сделано в Афганистане за 20 лет". В этом контексте премьер упомянул отсутствие в течение долгого времени атак со стороны группы "Аль-Каида" против стран Запада, а также получение образования в Афганистане миллионами девушек.

Накануне стало известно, что Минобороны Великобритании на временной основе разместит войска в Афганистане для того, чтобы помочь подданным короны и дипломатам покинуть территорию страны. В ближайшие дни около 600 британских военных прибудут в Афганистан.

Британские войска также помогут ускорить выполнение программы по перемещению афганских переводчиков, которые работали с вооруженными силами Великобритании.

В пятницу глава британского Минобороны Бен Уоллес раскритиковал вывод Вашингтоном воинского контингента из Афганистана, заявив, что международное сообщество, вероятно, пострадает от последствий этого решения США.

Также читайте: Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Военная акция в Афганистане на повестке дня не стоит, - Джонсон - Цензор.НЕТ 1323
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13.08.2021 22:07
+3
Байден месяц назад: "Вероятность того, что Талибан захватит всю страну, близка к нулю". Сегодня - срочно отправляют туда три батальона морпехов для эвакуации посольства. Афганские специалисты, кто надеялся на американские визы и эвакуацию, вчера были в ужасе, сегодня в панике.. Типичная политика демократов что Обама, что Байден ...- как только приходят к власти в США "леваки" - то в мире наступает ЖОПА! Военные конфликты, скандалы, бардак в мире ... Короче полная ЖОПА! (с)
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13.08.2021 23:53
+3
Администрация Байдена попросила Талибан не стрелять, чтобы вывести из Кабула американское посольство. На Афганистане как и на Байдене можно поставить жирный крест.
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14.08.2021 00:00
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Джонсон ошибается. одна держава точно пойдет: ***** влезет в Афган без вариантов, чтобы вяличие не отсохло.
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13.08.2021 21:45 Ответить
все что вам нужно знать о всесильной аналитики ЦРУ и качеств принимаемых в Вашингтоне решений..
Вспомним их полный провал в Ираке, Ливане и Иране.., и с этими бездарями мы подписали Будапештский меморандум..








Kavkaz Center

@newkc14

·5 ч

Публикация Time от 2001 года: "Последние дни Талибана"

Военная акция в Афганистане на повестке дня не стоит, - Джонсон - Цензор.НЕТ 7327
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13.08.2021 21:50 Ответить
а ливан каким боком?
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13.08.2021 22:09 Ответить
хотел написать Ливия конечно..
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13.08.2021 22:10 Ответить
в ливии вообще франция все замутила...
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13.08.2021 22:17 Ответить
- я про тот период когда свергли Каддафи..
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13.08.2021 22:20 Ответить
Так вот тогда Франция всё и замутила. Италия слегка ещё вписалась.
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13.08.2021 23:06 Ответить
Военная акция в Афганистане на повестке дня не стоит, - Джонсон - Цензор.НЕТ 1323
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13.08.2021 22:07 Ответить
Редкий, но внятный ответ.
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14.08.2021 01:22 Ответить
Згоден з Алексом Семіним. А іще клімкінд дотично відбілює дєдушку жо, який виявився маріонеткою хутіна й кинув нас під автобус. Мовляв, його раніма душа не могла змиритися з українською корцупцією. А тим часом приклад Афганістану якраз свідчить про зворотне: коли їм треба, Штати діють за принципом "Сомоса - сучий син, але це наш сучий син". Ні про яку афганську корупцію офіційні прелдставники Білого Дому жодного разу не згадували. Коли треба було, до НАТО взяли Болгарію й Румунію з їхніми проблемами і корупцією. І шо? І нічєго. Якби треба було, то взяли б і Україну. Але професійному корупціонеру бідону це не потрібно. Йому хоцця отримувати корупційні дєнюшки з рахи, як свого часу він отримував з комуністичного китаю через свого свиночка-наркомана. Отака фігня, малята.
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14.08.2021 06:00 Ответить
поздно робяты пить боржом
думаю что талибан отсыпал фуйлу в мацкве не хилую горку алмазов за военно - политическую поддержку,
после чего заметно они резко- активизировались,
а амеры с бритами резко стали тикать
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13.08.2021 22:42 Ответить
С точностью до наоборот. Талибан тихо сидел под шконкой, пока там были натовские войска. И когда США решили, что нет смысла дальше там сидеть и начали выводить войска, внезапно выяснилось, что афганское правительство ничего в стране не решает и не в состоянии контролировать территорию, несмотря на "типа вооруженную до зубов афганскую армию". Нужно понимать, что для большинства афганцев эти ваши государственные структуры вот вообще ничего не значат. Решения местного муллы куда важнее. Это страна, прочно застрявшая в средневековье. Это с одной стороны. А с другой, Талибан не признает границ и государств, он делит мир на мусульман и неверных, которых надо уничтожать. Это реально проблема для России, Индии и Китая, которые окружают этот регион с упоротыми фанатиками. Они ведь не только в Афганистане. Иран, Ирак, Йемен. Пакистан, хоть и мусульманская страна, но фактически не контролирует западные горные районы, там своя власть.
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13.08.2021 23:16 Ответить
А давайте не будемо робити поспішних висновків з заяв британської дипломатичної машини, що має багато-столітній досвід відстоювання своїх інтересів. А то тут всі вихідці з "страны советов".
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13.08.2021 23:22 Ответить
Байден месяц назад: "Вероятность того, что Талибан захватит всю страну, близка к нулю". Сегодня - срочно отправляют туда три батальона морпехов для эвакуации посольства. Афганские специалисты, кто надеялся на американские визы и эвакуацию, вчера были в ужасе, сегодня в панике.. Типичная политика демократов что Обама, что Байден ...- как только приходят к власти в США "леваки" - то в мире наступает ЖОПА! Военные конфликты, скандалы, бардак в мире ... Короче полная ЖОПА! (с)
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13.08.2021 23:53 Ответить
Администрация Байдена попросила Талибан не стрелять, чтобы вывести из Кабула американское посольство. На Афганистане как и на Байдене можно поставить жирный крест.
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14.08.2021 00:00 Ответить
ніколи не підтримував демократів, а саме республіканців... Але як, можна було висунути та обрати Трампа?
вся преса у світі в певних, обрізаних, "руках"... Треба лише усвідомити, що саме вони хочуть... А як показує практика- не буває такого придурка, з кого б телебачення не зробило ПРЕПІЗЕ!ДЕНТА.
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14.08.2021 09:46 Ответить
На бідоні з самого початку можна було ставити жирний крєст. Зараз його адміністрація ударними темпами знищує Америку, перетворюючи її на Гватемалу з 330 мільйонним населенням. А наші контрольовані глобалістами ЗМІ про це ані пари з вуст.
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14.08.2021 06:03 Ответить
Все правильно, теперь это проблемы "сверхдержавы"😁😁😁😁
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14.08.2021 08:43 Ответить
Англичане приложат все усилия, чтобы "партнёры" поработали во имя демократии, а эти дешёвые меркантильные сцыкуны будут надувать щёки на трибунах. Загребать жар чужими руками - вот что они могут нагарантировать
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14.08.2021 10:25 Ответить
 
 