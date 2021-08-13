Військова акція в Афганістані на порядку денному не стоїть, - Джонсон

Військова акція в зв'язку з нинішнім розвитком ситуації в Афганістані нині на порядку денному не стоїть, заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після наради комітету з надзвичайних ситуацій (COBRA), присвяченого обстановці в цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ідея з військовим або бойовим варіантом вирішення (в Афганістані - ред.) це не те, чого ми будемо домагатися прямо зараз", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що на такі дії навряд чи піде і будь-яка інша держава в світі. Водночас Джонсон оголосив про наміри Лондона працювати зі своїми партнерами з метою гарантії - Афганістан не стане знову "живильним середовищем для терору".

Також Джонсон повідомив, що в найближчі дні в Британію повернеться більшість співробітників британської дипмісії в Афганістані, і пообіцяв наростити зусилля з вивезення афганців, які допомагали міжнародним силам у цій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли країн НАТО зберуться на засідання у зв'язку із загостренням ситуації в Афганістані

Джонсон визнав, що нині ситуація в Афганістані складна. Разом із тим він заявив, що "Сполучене Королівство може вкрай пишатися зробленим в Афганістані за 20 років". У цьому контексті прем'єр згадав відсутність протягом довгого часу атак з боку групи "Аль-Каїда" проти країн Заходу, а також отримання освіти в Афганістані мільйонами дівчат.

Напередодні стало відомо, що Міноборони Великої Британії на тимчасовій основі розмістить війська в Афганістані для того, щоб допомогти підданим корони і дипломатам залишити територію країни. У найближчі дні близько 600 британських військових прибудуть до Афганістану.

Британські війська також допоможуть прискорити виконання програми з переміщення афганських перекладачів, які працювали зі збройними силами Великої Британії.

У п'ятницю глава британського Міноборони Бен Воллес розкритикував виведення Вашингтоном військового контингенту з Афганістану, заявивши, що міжнародне співтовариство, ймовірно, постраждає від наслідків цього рішення США.

Читайте також: НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг