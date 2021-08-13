УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5113 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 415 20
Афганістан (450) Джонсон Борис (532)

Військова акція в Афганістані на порядку денному не стоїть, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Військова акція в Афганістані на порядку денному не стоїть, - Джонсон

Військова акція в зв'язку з нинішнім розвитком ситуації в Афганістані нині на порядку денному не стоїть, заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після наради комітету з надзвичайних ситуацій (COBRA), присвяченого обстановці в цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ідея з військовим або бойовим варіантом вирішення (в Афганістані - ред.) це не те, чого ми будемо домагатися прямо зараз", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що на такі дії навряд чи піде і будь-яка інша держава в світі. Водночас Джонсон оголосив про наміри Лондона працювати зі своїми партнерами з метою гарантії - Афганістан не стане знову "живильним середовищем для терору".

Також Джонсон повідомив, що в найближчі дні в Британію повернеться більшість співробітників британської дипмісії в Афганістані, і пообіцяв наростити зусилля з вивезення афганців, які допомагали міжнародним силам у цій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли країн НАТО зберуться на засідання у зв'язку із загостренням ситуації в Афганістані

Джонсон визнав, що нині ситуація в Афганістані складна. Разом із тим він заявив, що "Сполучене Королівство може вкрай пишатися зробленим в Афганістані за 20 років". У цьому контексті прем'єр згадав відсутність протягом довгого часу атак з боку групи "Аль-Каїда" проти країн Заходу, а також отримання освіти в Афганістані мільйонами дівчат.

Напередодні стало відомо, що Міноборони Великої Британії на тимчасовій основі розмістить війська в Афганістані для того, щоб допомогти підданим корони і дипломатам залишити територію країни. У найближчі дні близько 600 британських військових прибудуть до Афганістану.

Британські війська також допоможуть прискорити виконання програми з переміщення афганських перекладачів, які працювали зі збройними силами Великої Британії.

У п'ятницю глава британського Міноборони Бен Воллес розкритикував виведення Вашингтоном військового контингенту з Афганістану, заявивши, що міжнародне співтовариство, ймовірно, постраждає від наслідків цього рішення США.

Читайте також: НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Военная акция в Афганистане на повестке дня не стоит, - Джонсон - Цензор.НЕТ 1323
показати весь коментар
13.08.2021 22:07
+3
Байден месяц назад: "Вероятность того, что Талибан захватит всю страну, близка к нулю". Сегодня - срочно отправляют туда три батальона морпехов для эвакуации посольства. Афганские специалисты, кто надеялся на американские визы и эвакуацию, вчера были в ужасе, сегодня в панике.. Типичная политика демократов что Обама, что Байден ...- как только приходят к власти в США "леваки" - то в мире наступает ЖОПА! Военные конфликты, скандалы, бардак в мире ... Короче полная ЖОПА! (с)
показати весь коментар
13.08.2021 23:53
+3
Администрация Байдена попросила Талибан не стрелять, чтобы вывести из Кабула американское посольство. На Афганистане как и на Байдене можно поставить жирный крест.
показати весь коментар
14.08.2021 00:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джонсон ошибается. одна держава точно пойдет: ***** влезет в Афган без вариантов, чтобы вяличие не отсохло.
показати весь коментар
13.08.2021 21:45 Відповісти
все что вам нужно знать о всесильной аналитики ЦРУ и качеств принимаемых в Вашингтоне решений..
Вспомним их полный провал в Ираке, Ливане и Иране.., и с этими бездарями мы подписали Будапештский меморандум..








Kavkaz Center

@newkc14

·5 ч

Публикация Time от 2001 года: "Последние дни Талибана"

Военная акция в Афганистане на повестке дня не стоит, - Джонсон - Цензор.НЕТ 7327
показати весь коментар
13.08.2021 21:50 Відповісти
а ливан каким боком?
показати весь коментар
13.08.2021 22:09 Відповісти
хотел написать Ливия конечно..
показати весь коментар
13.08.2021 22:10 Відповісти
в ливии вообще франция все замутила...
показати весь коментар
13.08.2021 22:17 Відповісти
- я про тот период когда свергли Каддафи..
показати весь коментар
13.08.2021 22:20 Відповісти
Так вот тогда Франция всё и замутила. Италия слегка ещё вписалась.
показати весь коментар
13.08.2021 23:06 Відповісти
Военная акция в Афганистане на повестке дня не стоит, - Джонсон - Цензор.НЕТ 1323
показати весь коментар
13.08.2021 22:07 Відповісти
Редкий, но внятный ответ.
показати весь коментар
14.08.2021 01:22 Відповісти
Згоден з Алексом Семіним. А іще клімкінд дотично відбілює дєдушку жо, який виявився маріонеткою хутіна й кинув нас під автобус. Мовляв, його раніма душа не могла змиритися з українською корцупцією. А тим часом приклад Афганістану якраз свідчить про зворотне: коли їм треба, Штати діють за принципом "Сомоса - сучий син, але це наш сучий син". Ні про яку афганську корупцію офіційні прелдставники Білого Дому жодного разу не згадували. Коли треба було, до НАТО взяли Болгарію й Румунію з їхніми проблемами і корупцією. І шо? І нічєго. Якби треба було, то взяли б і Україну. Але професійному корупціонеру бідону це не потрібно. Йому хоцця отримувати корупційні дєнюшки з рахи, як свого часу він отримував з комуністичного китаю через свого свиночка-наркомана. Отака фігня, малята.
показати весь коментар
14.08.2021 06:00 Відповісти
поздно робяты пить боржом
думаю что талибан отсыпал фуйлу в мацкве не хилую горку алмазов за военно - политическую поддержку,
после чего заметно они резко- активизировались,
а амеры с бритами резко стали тикать
показати весь коментар
13.08.2021 22:42 Відповісти
С точностью до наоборот. Талибан тихо сидел под шконкой, пока там были натовские войска. И когда США решили, что нет смысла дальше там сидеть и начали выводить войска, внезапно выяснилось, что афганское правительство ничего в стране не решает и не в состоянии контролировать территорию, несмотря на "типа вооруженную до зубов афганскую армию". Нужно понимать, что для большинства афганцев эти ваши государственные структуры вот вообще ничего не значат. Решения местного муллы куда важнее. Это страна, прочно застрявшая в средневековье. Это с одной стороны. А с другой, Талибан не признает границ и государств, он делит мир на мусульман и неверных, которых надо уничтожать. Это реально проблема для России, Индии и Китая, которые окружают этот регион с упоротыми фанатиками. Они ведь не только в Афганистане. Иран, Ирак, Йемен. Пакистан, хоть и мусульманская страна, но фактически не контролирует западные горные районы, там своя власть.
показати весь коментар
13.08.2021 23:16 Відповісти
А давайте не будемо робити поспішних висновків з заяв британської дипломатичної машини, що має багато-столітній досвід відстоювання своїх інтересів. А то тут всі вихідці з "страны советов".
показати весь коментар
13.08.2021 23:22 Відповісти
Байден месяц назад: "Вероятность того, что Талибан захватит всю страну, близка к нулю". Сегодня - срочно отправляют туда три батальона морпехов для эвакуации посольства. Афганские специалисты, кто надеялся на американские визы и эвакуацию, вчера были в ужасе, сегодня в панике.. Типичная политика демократов что Обама, что Байден ...- как только приходят к власти в США "леваки" - то в мире наступает ЖОПА! Военные конфликты, скандалы, бардак в мире ... Короче полная ЖОПА! (с)
показати весь коментар
13.08.2021 23:53 Відповісти
Администрация Байдена попросила Талибан не стрелять, чтобы вывести из Кабула американское посольство. На Афганистане как и на Байдене можно поставить жирный крест.
показати весь коментар
14.08.2021 00:00 Відповісти
ніколи не підтримував демократів, а саме республіканців... Але як, можна було висунути та обрати Трампа?
вся преса у світі в певних, обрізаних, "руках"... Треба лише усвідомити, що саме вони хочуть... А як показує практика- не буває такого придурка, з кого б телебачення не зробило ПРЕПІЗЕ!ДЕНТА.
показати весь коментар
14.08.2021 09:46 Відповісти
На бідоні з самого початку можна було ставити жирний крєст. Зараз його адміністрація ударними темпами знищує Америку, перетворюючи її на Гватемалу з 330 мільйонним населенням. А наші контрольовані глобалістами ЗМІ про це ані пари з вуст.
показати весь коментар
14.08.2021 06:03 Відповісти
Все правильно, теперь это проблемы "сверхдержавы"😁😁😁😁
показати весь коментар
14.08.2021 08:43 Відповісти
Англичане приложат все усилия, чтобы "партнёры" поработали во имя демократии, а эти дешёвые меркантильные сцыкуны будут надувать щёки на трибунах. Загребать жар чужими руками - вот что они могут нагарантировать
показати весь коментар
14.08.2021 10:25 Відповісти
 
 