По факту нанесения телесных повреждений правоохранителям на Банковой открыто уголовное производство, - Нацполиция
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Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.
"Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в Нацполиции.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сказал агентству, что в настоящее время задержанных нет.
Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
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а трусы отой нержавеющей мадамы будут?
Ох эти кролики
купечествовенедиктова? По факту превышения служебных полномочий и незаконных требований о досмотре?
Заказчик сцыкло с Банковой.
Точно так же как если бы ограбили вашу квартиру - дело открывается сразу, но грабитель еще не задержан и найдут ли его вообще уже второй вопрос
или все таки подтираловом задницы обойдемся?
а на фронт бы их и как буба грудью раза 4?
ссыкуны...