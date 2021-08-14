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По факту нанесения телесных повреждений правоохранителям на Банковой открыто уголовное производство, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По факту нанесения телесных повреждений правоохранителям на Банковой открыто уголовное производство, - Нацполиция

Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.

"Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в Нацполиции.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сказал агентству, что в настоящее время задержанных нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Остановим капитуляцию": под ОП кордоны полиции, подошел Нацкорпус, начались стычки. ФОТОрепортаж ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
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Топ комментарии
+3
За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження - точная копия формулировки преступной власти Януковоща ещё со времени Майдана 2013
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14.08.2021 15:39
+2
коли встигли? ще факта не оформили, а кримінал вже відкрили...
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14.08.2021 15:26
+2
Десь так скамо, як і те що Кролік вкрав мільярд баксів.
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14.08.2021 15:38
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коли встигли? ще факта не оформили, а кримінал вже відкрили...
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14.08.2021 15:26 Ответить
Як відкрили, так і похоронять справу. Тут вони специ.
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14.08.2021 15:28 Ответить
Та ще вчора.
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14.08.2021 15:56 Ответить
та ето понятно - покусилво на бубу... 8-10
а трусы отой нержавеющей мадамы будут?
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14.08.2021 15:30 Ответить
А Аваков курирует Нацкорпус ?
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14.08.2021 15:34 Ответить
Десь так скамо, як і те що Кролік вкрав мільярд баксів.
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14.08.2021 15:38 Ответить
😀😀😀
Ох эти кролики
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14.08.2021 16:06 Ответить
Чем ответит купечество венедиктова? По факту превышения служебных полномочий и незаконных требований о досмотре?
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14.08.2021 15:35 Ответить
Даю наводку следствию.
Заказчик сцыкло с Банковой.
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14.08.2021 15:37 Ответить
Десь Свобода пішла в підпілля. Сєніна партія і в кращі часи й сотню демонстрантів зібрати не могла. Жюля зайнята землею. ЄС готує альтернативні законопроекти. Так що єдина реальна вулична сила Нацкорпус.
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14.08.2021 15:37 Ответить
Не удивлюсь если к утру уже будет выненсен и приговор суда,практика судов януковича никуда не делась тем более что там сидят те кто при януковиче и осуждал всех недовольных за одну ночь.
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14.08.2021 15:37 Ответить
Уголовные дела открыты, а задержанных за беспорядки нет... Эта клоунская власть даже такое шоу правдоподобным сделать не может.
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14.08.2021 15:39 Ответить
Пело открыто по "факту правонарушения." а потом в рамках расследования будут устанавливаться участники. Это обычная практика.
Точно так же как если бы ограбили вашу квартиру - дело открывается сразу, но грабитель еще не задержан и найдут ли его вообще уже второй вопрос
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14.08.2021 19:57 Ответить
А вот если это нанятые властью нацжены. Если будут грабить мою квартиру , то площадкой ниже на этаже не будет дежурить полиция. А если они там будут дежурить и не предпримут никаких действий, то значит они стояли "на стреме" как соучастники.
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14.08.2021 20:02 Ответить
За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження - точная копия формулировки преступной власти Януковоща ещё со времени Майдана 2013
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14.08.2021 15:39 Ответить
татаровым воняет, как и тогда...
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14.08.2021 15:58 Ответить
от ментов звучал призыв, прекратить беспорядок. они это должны кричать в окно президенту и ермаку а не митингующим. ноги бардака, предательства и коррупции растет с банковой а не с майдана. на "совещаниях" а не на митингах.
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14.08.2021 15:41 Ответить
испуг - ето травма правоохранителя?
или все таки подтираловом задницы обойдемся?
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14.08.2021 15:47 Ответить
и ето не учитывая психилогической травматики...
а на фронт бы их и как буба грудью раза 4?
ссыкуны...
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14.08.2021 15:52 Ответить
мусорская падаль плстрадала ?
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14.08.2021 22:00 Ответить
 
 