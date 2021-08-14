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Полиция сообщила о нескольких гражданах, пострадавших в ходе столкновений на Банковой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Полиция сообщила о нескольких гражданах, пострадавших в ходе столкновений на Банковой

Семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса президента. Также среди пострадавших - несколько граждан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте полиции Киева.

"Сейчас 7 полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан", - отмечается в сообщении.

"14 августа во время запланированной акции у Офиса президента Украины состоялись столкновения между митингующими и правоохранителями. Полицейские осматривали вещи участников, однако большинство из них отказалась показывать содержимое сумок, а в дальнейшем - спровоцировали конфликт с применением дымовых шашек и камней в сторону правоохранителей. 7 полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан", - отмечается в сообщении.

Правоохранители продолжают обеспечивать порядок и безопасность во время акции и призывают ее участников не нарушать общественный порядок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента

Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
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кругом свынячи вуха торчат
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14.08.2021 15:55 Ответить
Да ты прав Судя по увиденному это акция проплачена из Офиса ПреЗЕдента!
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14.08.2021 16:07 Ответить
"Сейчас 7 полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3282775
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Не зря Ермак уволил Крищенко.
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14.08.2021 15:55 Ответить
Что-то акция протеста нац жен напоминает оперетту написаную тупым сценаристом 95 квартала!
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14.08.2021 15:57 Ответить
О, нарисовались 7 кандидатов на Героя Украины и уже наверное выписываются всем участвовавшим в охране петушатника корочки участников АТО.
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14.08.2021 16:05 Ответить
-Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів. Та навіть і під окупаційну кремлівську бандитську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами - катами до України і до Українського народу. При кремлівському яничарі що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати які навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній бандитській зграї ЗЕКА Юди -янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти перевертні моментально стали продажними бойовиками -колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де теж відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І зараз так повторюється вже по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, учасників ООС, добровольців і всіх проукраїнських громадян тільки вони можуть захистити від знищення Український народ, і територіальну цілісність і державність України.-
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14.08.2021 16:17 Ответить
Ці хлопці , які там стоять , не винні . Винні ті , що віддають накази захищати зе , винне саме зе , і найбільше , кляті зебіли , які привели це зе . А це зе , будь воно прокляте , ще страшніше за хряка януковича .
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14.08.2021 16:40 Ответить
Там мне интересно - видео с вымогателями из Харькова вроде убедительное. Или главный рекетир - держава, а поэтому митингу быть?
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14.08.2021 16:24 Ответить
Ох як оперативно набігає зараз безліч зебіло-тролів ! Це початок кінця вашого недорікуватого зе . І хто б не протестуав проти цих уродів-зрадників Українці будуть разом з ними . А коли повиганяємо нечисть - можна буде посперечатися .
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14.08.2021 16:35 Ответить
 
 