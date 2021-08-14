Полиция сообщила о нескольких гражданах, пострадавших в ходе столкновений на Банковой
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Семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса президента. Также среди пострадавших - несколько граждан
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте полиции Киева.
"Сейчас 7 полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан", - отмечается в сообщении.
"14 августа во время запланированной акции у Офиса президента Украины состоялись столкновения между митингующими и правоохранителями. Полицейские осматривали вещи участников, однако большинство из них отказалась показывать содержимое сумок, а в дальнейшем - спровоцировали конфликт с применением дымовых шашек и камней в сторону правоохранителей. 7 полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан", - отмечается в сообщении.
Правоохранители продолжают обеспечивать порядок и безопасность во время акции и призывают ее участников не нарушать общественный порядок.
Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
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