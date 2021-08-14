Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование
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Группа исследователей из Гарвардского университета выявила доказательства, что повышенный уровень загрязнения мелкими частицами, обнаруженными в дыме от лесных пожаров, мог привести к тысячам новых случаев COVID-19 и большему количеству смертей среди заболевших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.
Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что в некоторых округах Калифорнии и штата Вашингтон, которые особенно пострадали от пожаров в 2020 году, почти 20% случаев COVID-19 были связаны с повышенным уровнем дыма. Исследователи также обнаружили, что еще больший процент смертей может быть связан с дымом от пожаров в некоторых округах.
Предыдущие исследования обнаружили доказательства того, что загрязнение воздуха может ухудшить тяжесть симптомов COVID-19 и ускорить распространение коронавируса, хотя до сих пор существует неопределенность относительно того, как взаимодействуют частицы и вирус.
На сайтах Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявляют, что дым от пожара может раздражать легкие и "сделать вас более склонными к легочным инфекциям, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19".
Исследование, опубликованное в этом году учеными из Исследовательского института в Неваде, показало, что количество новых случаев в Уошо, штат Невада, значительно возросло в периоды сильного дыма.
Исследователи в Гарварде пытались количественно оценить соотношение во многих округах на западе Америки. Они выявили "веские доказательства" связи между увеличением твердых частиц в дыму от пожаров и рисками случаев COVID-19 и смерти от болезни.
Округа Бьютт, Калифорния, и Уитмен, штат Вашингтон, продемонстрировали одни из самых сильных воздействий дыма от пожара на случаи COVID-19: модели исследования показали, что 18,2% случаев заболевания в Уитмене в прошлом году и 17,3% в Бьютте могут быть связаны с плохим качеством воздуха в дни пожаров.
Ученые, изучающие качество воздуха, утверждают, что частицы дыма могут переносить вирус. Существуют также другие возможные динамические ситуации, такие как сплочения людей в помещении, чтобы избежать дыма от пожара, что может привести к усилению взаимодействия с зараженными людьми.
Кроме большего количества случаев коронавируса, Гарвардское исследование также выявило, что последствия для здоровья в случаях COVID-19 ухудшились из-за ухудшения качества воздуха. Увеличение мелких твердых частиц на 10 мкг на кубический метр было связано с увеличением смертности от COVID-19 на 8,4% во всех округах. Агентство по охране окружающей среды США характеризует качество воздуха как "нездоровое" в диапазоне от 55 до 150 микрограммов на кубический метр.
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Палали легені палали
в лікарнях ЗЕбіли ридали!
Какие ещё микрочастицы при пожаре, при такой температуре там гоплык любому вирусу. А если речь о том, что коварный вирус прикрепляется к ранее образовавшимся частицам, летающим в воздухе, то причём тут пожары, когда пыли и прочих загрязнений в воздухе и без того полно?
Их исследование показывает, что при кашле или чихании заражённого человека вирус остаётся жизнеспособным в воздухе даже спустя три часа. Мельчайшие капельки размером от 1 до 5 микрометров - примерно в 30 раз меньше ширины человеческого волоса - в спокойном воздухе могут находиться несколько часов.
Это означает, что вирус, циркулирующий в нефильтруемых системах кондиционирования, живет не более пары часов, тем более, что в подвижном воздухе капли быстрее оседают на поверхностях.
Но исследования NIH обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, попавший на картон, остаётся жизнеспособным в течение 24 часов. А на пластике и нержавеющей стали он может выживать до двух-трёх дней.
Полученные данные свидетельствуют о том, что вирус может долго сохранять жизнеспособность на дверных ручках, пластиковых или ламинированных поверхностях и других твердых предметах. Однако исследователи обнаружили, что медные поверхности, как правило, убивают вирус примерно в течение 4 ч
Я тут им год назад пытался про пылевой транспорт вирусных частиц на пальцах обьяснить.
Марні сподівання.
Не з їх рівнем.
Міг призвести,а міг і не призвести.
Гадають на кавовій гущі.А заголовок не відповідає написаному.
Когда все под ногами чвякает...
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а дим от сігарєт с мянтолам?
Надо понимать так, что если кого-то накроет цунами, или ураган, то распространению вируса будут способствовать приливные океанские волны, или циклоны. ))