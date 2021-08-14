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Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование

Группа исследователей из Гарвардского университета выявила доказательства, что повышенный уровень загрязнения мелкими частицами, обнаруженными в дыме от лесных пожаров, мог привести к тысячам новых случаев COVID-19 и большему количеству смертей среди заболевших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что в некоторых округах Калифорнии и штата Вашингтон, которые особенно пострадали от пожаров в 2020 году, почти 20% случаев COVID-19 были связаны с повышенным уровнем дыма. Исследователи также обнаружили, что еще больший процент смертей может быть связан с дымом от пожаров в некоторых округах.

Предыдущие исследования обнаружили доказательства того, что загрязнение воздуха может ухудшить тяжесть симптомов COVID-19 и ускорить распространение коронавируса, хотя до сих пор существует неопределенность относительно того, как взаимодействуют частицы и вирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн человек, - университет Хопкинса

На сайтах Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявляют, что дым от пожара может раздражать легкие и "сделать вас более склонными к легочным инфекциям, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19".

Исследование, опубликованное в этом году учеными из Исследовательского института в Неваде, показало, что количество новых случаев в Уошо, штат Невада, значительно возросло в периоды сильного дыма.

Исследователи в Гарварде пытались количественно оценить соотношение во многих округах на западе Америки. Они выявили "веские доказательства" связи между увеличением твердых частиц в дыму от пожаров и рисками случаев COVID-19 и смерти от болезни.

Округа Бьютт, Калифорния, и Уитмен, штат Вашингтон, продемонстрировали одни из самых сильных воздействий дыма от пожара на случаи COVID-19: модели исследования показали, что 18,2% случаев заболевания в Уитмене в прошлом году и 17,3% в Бьютте могут быть связаны с плохим качеством воздуха в дни пожаров.

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Ученые, изучающие качество воздуха, утверждают, что частицы дыма могут переносить вирус. Существуют также другие возможные динамические ситуации, такие как сплочения людей в помещении, чтобы избежать дыма от пожара, что может привести к усилению взаимодействия с зараженными людьми.

Кроме большего количества случаев коронавируса, Гарвардское исследование также выявило, что последствия для здоровья в случаях COVID-19 ухудшились из-за ухудшения качества воздуха. Увеличение мелких твердых частиц на 10 мкг на кубический метр было связано с увеличением смертности от COVID-19 на 8,4% во всех округах. Агентство по охране окружающей среды США характеризует качество воздуха как "нездоровое" в диапазоне от 55 до 150 микрограммов на кубический метр.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Заборонити дим і пожежі!
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14.08.2021 19:46
+15
Обалдеть британские учёные отжигают...
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14.08.2021 19:46
+12
Пля. Тепер я в совей жизни видел все. Кому нужна эта ковидная истерия? ХЗ. Но панику СМИ разгоняют шокапец. Даже вопреки всякой логике и здравму смыслу.
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14.08.2021 20:07
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Заборонити дим і пожежі!
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14.08.2021 19:46 Ответить
Натягнути маски на всі дерева)
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14.08.2021 21:03 Ответить
І вакцинувати їх. )))
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14.08.2021 21:07 Ответить
Пусть не поджигают леса и не будет дыма. Второй год уничтожают намеренно леса по всему миру и пугают ковидом. Во власти сидят психопаты и вредят человечеству.
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14.08.2021 22:02 Ответить
Уже по. Вторую дозу принял. Год новости с ковидом не читаю.
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14.08.2021 22:47 Ответить
Обалдеть британские учёные отжигают...
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14.08.2021 19:46 Ответить
Поправочка, гарвардские.
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14.08.2021 19:48 Ответить
Прочитав ... Обалдеть британские учёные поджигают... )))
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14.08.2021 21:08 Ответить
Всё верно ученые говорят. Сам вирус не летает а летает путем приклепления к микрочастицам и так легкие ослабленые ковид плюс запылёность и задымлёность не улучшают работу лёгких. Ну если ты вата или ЗЕбил тебе да непонять законы физики и биологии. Смотри 95 квартал и не парся. Авось пронесет. Для тебя хит от 95 квартала
Палали легені палали
в лікарнях ЗЕбіли ридали!
Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7401 Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7401 Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7401
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14.08.2021 19:53 Ответить
Мозг то задействуй,а? Или чужой займи на время, если свой атрофирован.
Какие ещё микрочастицы при пожаре, при такой температуре там гоплык любому вирусу. А если речь о том, что коварный вирус прикрепляется к ранее образовавшимся частицам, летающим в воздухе, то причём тут пожары, когда пыли и прочих загрязнений в воздухе и без того полно?
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14.08.2021 19:58 Ответить
Так при пожаре образуется сажа которая неплохо летает на большие расстояния загрязняя воздух, вот от якутских пожаров дым уже на северном полюсе! Сажа не плохо разносится ветром к микрочастицам сажи не плохо прикрепляется вирус и поскольку сажа пористая то неплохо вирус в ней сохраняется и при попадании частиц сажи с вирусом в организм происходит заражение.
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14.08.2021 20:06 Ответить
Вирус даже при благоприятной окружающей среде вне носителя не живет. По крайней мере сколь нибудь продолжительно. А в агрессивной среде пожаров и дыма он будет процветать. Ага. Верим.
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14.08.2021 20:10 Ответить
Нилтье Доремален - вирусолог из Национального института здоровья США (NIH) и ее коллеги протестировали, как долго SARS-CoV-2 может прожить на различных поверхностях.
Их исследование показывает, что при кашле или чихании заражённого человека вирус остаётся жизнеспособным в воздухе даже спустя три часа. Мельчайшие капельки размером от 1 до 5 микрометров - примерно в 30 раз меньше ширины человеческого волоса - в спокойном воздухе могут находиться несколько часов.
Это означает, что вирус, циркулирующий в нефильтруемых системах кондиционирования, живет не более пары часов, тем более, что в подвижном воздухе капли быстрее оседают на поверхностях.
Но исследования NIH обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, попавший на картон, остаётся жизнеспособным в течение 24 часов. А на пластике и нержавеющей стали он может выживать до двух-трёх дней.
Полученные данные свидетельствуют о том, что вирус может долго сохранять жизнеспособность на дверных ручках, пластиковых или ламинированных поверхностях и других твердых предметах. Однако исследователи обнаружили, что медные поверхности, как правило, убивают вирус примерно в течение 4 ч
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14.08.2021 20:15 Ответить
Во-первых капли более благоприятная среда для вируса. Во-вторых в спокойном воздухе, а при пожарах при наличии конвекционных потоков его нельзя никак считать спокойным. И даже во всех этих случаях вирус активен менее суток. Ну и третье - простая физика. Вирус сам мельче ячеек ткани маски и свободно через нее проникает. Вирус на частичке гари или пыли уже не может так свободно через защитную маску проникнуть в виду того что частица горазо крупнее ячеек ткани маски. Так где логика? Уже мочу про разного рода температурные факторы и процент влажности в пределах которых вирус жизнеспособен. Но уже сам факт того, что вирусу требуется носитель говорит о том что они достаточно узкие.
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14.08.2021 20:21 Ответить
А что насчет серебра? Как долго вирусы на серебре живут?
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14.08.2021 20:25 Ответить
Дим від лісових пожеж сприяє поширенню COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 4217
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14.08.2021 21:09 Ответить
дави дебилов
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14.08.2021 21:49 Ответить
Ой,так умно,аж страшно...Особенно ширина человеческого волоса.Есть хоть какие то данные о средних величинах ширины волоса в Палате мер и весов ?Очень интересует...Как на счет курящих и курящих пассивно?
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15.08.2021 19:25 Ответить
Сажа замечательно образуется и при банальном отоплении частных домов углём или дровами, а уж всяческие ТЭЦ и промышленность это просто убийцы какие. А про карьерные работы каким-нибудь открытым способом или вулканическую деятельность, дающие огромное количество пыли, вообще можно сказать, что это прямо суперубийцы. Пусть вон вулканическую деятельность своего Йелоустоуна изучат, и напишут новый "перл". Дура Грунта Тунберн уже попала на обложку Vogue на днях, глядишь и эти балбесы подобного "удостоятся".
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14.08.2021 20:12 Ответить
На спорьте с этими персонажами, только время потеряете напрасно. У них представление о реальности на ясельном уровне, да еще и хамы, "мозг незадействующие".
Я тут им год назад пытался про пылевой транспорт вирусных частиц на пальцах обьяснить.
Марні сподівання.
Не з їх рівнем.
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14.08.2021 21:21 Ответить
Мозг действительно необходимо включать, согласен. Вирус это даже не клетка, которая гибнет при высокой температуре. Ему не страшен ни холод, ни жара. А вот горячим воздухом от пожаров он спокойно разносится на большие расстояния. Теперь становится в очередной раз актуальный вопрос: кто устроил эти пожары?
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14.08.2021 20:36 Ответить
ничего ВЫ все не понимаете! ковид в дыму пожара при температуре +80 С неимоверно размножается, у него сеанс любви, так и сыпятся на людей НОВЫЕ штаммы! Спасайтесь от нового штамма МакакаРезусКапец, который вылетает как облако из сгоревшей в огне обезьяны!Это данные британских ученых!
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14.08.2021 20:50 Ответить
Группа исследователей из Гарвардского университета выявила доказательства, что повышенный уровень загрязнения мелкими частицами, обнаруженными в дыме от лесных пожаров, мог привести к тысячам новых случаев COVID-19 и большему количеству смертей среди заболевших.Источник: https://censor.net/ru/n3282791

Міг призвести,а міг і не призвести.
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14.08.2021 19:48 Ответить
Предыдущие исследования обнаружили доказательства того, что загрязнение воздуха может ухудшить тяжесть симптомов COVID-19 и ускорить распространение коронавируса, хотя до сих пор существует неопределенность относительно того, как взаимодействуют частицы и вирус.Источник: https://censor.net/ru/n3282791

Гадають на кавовій гущі.А заголовок не відповідає написаному.
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14.08.2021 19:49 Ответить
Это Ванга предсказала ещё в 1927 году, если верить каналу Роисся1😁😁😁😁😁😁
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14.08.2021 19:52 Ответить
Если верить России то и ***** великий и не победимый! Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 6223 Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 6223 Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 6223
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14.08.2021 19:54 Ответить
О як... Ну тоді, якщо дим переносить COVID-19, то м.Запоріжжя повинно було б скоротитися не меньш як на половину за весь час росповсюдження інфекції...
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14.08.2021 19:53 Ответить
Скоро вже і дощ і сніг і вітер будуть способствовать распространьЄніЮ...
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14.08.2021 20:01 Ответить
Ну на сколько практика показывает то +3 с тающим на земле снегом в середине декабря самое то для гриппа...а для короны наверно еще более то...
Когда все под ногами чвякает...
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14.08.2021 20:38 Ответить
В мене колись був грип в травні, коли вже тепло було, і запалення легенів - липень-серпень.
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15.08.2021 00:02 Ответить
новость супер, кажется я всё понял
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14.08.2021 20:02 Ответить
но Лукашенка ж гаваріл - дишиті гарью!!
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14.08.2021 20:03 Ответить
Дым анулирует все вакцины.Так какую вакцину принимать если никто в мире не может гарантировать безопасттность здоровья еще здоровых?
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14.08.2021 20:03 Ответить
Пля. Тепер я в совей жизни видел все. Кому нужна эта ковидная истерия? ХЗ. Но панику СМИ разгоняют шокапец. Даже вопреки всякой логике и здравму смыслу.
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14.08.2021 20:07 Ответить
цікава новина, кацапстан як раз горить. поголівя свинособак должно показать хороший отрицательный рост
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14.08.2021 20:15 Ответить
Надо просто перестать дышать!)
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14.08.2021 20:23 Ответить
В начале "пандемии" говорили , что курильщики болеют меньше из-за дыма. Теперь дым стал помощником "пандеми". Быстрее СМИ никто ковид не разносит.
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14.08.2021 20:35 Ответить
Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19

============================
а дим от сігарєт с мянтолам?
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14.08.2021 20:35 Ответить
"Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19".

Надо понимать так, что если кого-то накроет цунами, или ураган, то распространению вируса будут способствовать приливные океанские волны, или циклоны. ))
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14.08.2021 21:22 Ответить
что неясно - от дыма и пыли раздражение и воспаление слизистой, она теряет свои защитные свойства. говорю как сварщик) - как только варищь в закрытом помещении особенно зимой сразу лоринготрахеид...
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14.08.2021 21:26 Ответить
Дичь!
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14.08.2021 22:03 Ответить
Чтобы дым горящих лесов распространял вирусы, надо чтобы там стоял больной и обкашливал окружающую среду 🤧
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14.08.2021 22:15 Ответить
пару тысяч недалеко от пожара должны кашлять в дым при ветре
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15.08.2021 07:14 Ответить
Думаю четвертая доза прививки исправит ситуацию с пожарами
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15.08.2021 08:07 Ответить
Бред сивой кобылы, ахинея и антинаучная чушь!
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15.08.2021 09:09 Ответить
срочно придумайте новую вакцину.....
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15.08.2021 14:17 Ответить
 
 