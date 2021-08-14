Дим від лісових пожеж сприяє поширенню COVID-19, - дослідження
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Група дослідників з Гарвардського університету виявила докази, що підвищений рівень забруднення дрібними частинками, виявленими в димі від лісових пожеж, міг привести до тисяч нових випадків COVID-19 і більшій кількості смертей серед хворих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Washington Post.
У деяких округах Каліфорнії та штату Вашингтон, які особливо постраждали від пожеж у 2020 році, дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, призвело до висновку, що майже 20% випадків COVID-19 були пов’язані з підвищеним рівнем диму від пожеж. Дослідники також виявили, що ще більший відсоток смертей може бути пов’язаний із димом від пожеж у деяких округах.
Попередні дослідження виявили докази того, що забруднення повітря може погіршити тяжкість симптомів COVID-19 та прискорити поширення коронавірусу, хоча досі існує невизначеність щодо того, як взаємодіють частинки та вірус.
На сайти Центрів з контролю та профілактики захворювань США заявляють, що дим від пожежі може подразнювати легені і "зробити вас більш схильними до легеневих інфекцій, включаючи SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19".
Дослідження, опубліковане цього року вченими з Дослідницького інституту пустелі в Неваді, показало, що кількість нових випадків у Уошо, штат Невада, значно зросла в періоди сильного диму
Дослідники в Гарварді намагалися кількісно оцінити співвідношення в багатьох округах на заході Америки. Вони виявили "вагомі докази" зв'язку між збільшенням твердих частинок в димі від пожеж і ризиками випадків COVID-19 і смерті від хвороби.
Округи Б’ютт, Каліфорнія та Уітмен, штат Вашингтон, продемонстрували одні з найбільших впливів диму від пожежі на випадки COVID-19: моделі дослідження виявили, що 18,2% випадків захворювання у Уітмені минулого року та 17,3% у Б’ютті можуть бути пов’язані із поганою якістю повітря у дні пожеж.
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Вчені, які вивчають якість повітря, стверджують, що частинки диму можуть переносити вірус. Існують також інші можливі динамічні ситуації, такі як гуртування людей у приміщенні, щоб уникнути диму від пожежі, що може призвести до посилення взаємодії із зараженими людьми.
Крім більшої кількості випадків коронавірусу, Гарвардське дослідження також виявило, що наслідки для здоров’я у випадках COVID-19 погіршилися через погіршення якості повітря. Збільшення дрібних твердих частинок на 10 мкг на кубічний метр було пов’язано зі збільшенням смертності від COVID-19 на 8,4 % у всіх округах. Агентство з охорони навколишнього середовища США характеризує якість повітря як "нездорову" в діапазоні від 55 до 150 мікрограмів на кубічний метр.
Будь ласка, зачекайте...
Палали легені палали
в лікарнях ЗЕбіли ридали!
Какие ещё микрочастицы при пожаре, при такой температуре там гоплык любому вирусу. А если речь о том, что коварный вирус прикрепляется к ранее образовавшимся частицам, летающим в воздухе, то причём тут пожары, когда пыли и прочих загрязнений в воздухе и без того полно?
Их исследование показывает, что при кашле или чихании заражённого человека вирус остаётся жизнеспособным в воздухе даже спустя три часа. Мельчайшие капельки размером от 1 до 5 микрометров - примерно в 30 раз меньше ширины человеческого волоса - в спокойном воздухе могут находиться несколько часов.
Это означает, что вирус, циркулирующий в нефильтруемых системах кондиционирования, живет не более пары часов, тем более, что в подвижном воздухе капли быстрее оседают на поверхностях.
Но исследования NIH обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, попавший на картон, остаётся жизнеспособным в течение 24 часов. А на пластике и нержавеющей стали он может выживать до двух-трёх дней.
Полученные данные свидетельствуют о том, что вирус может долго сохранять жизнеспособность на дверных ручках, пластиковых или ламинированных поверхностях и других твердых предметах. Однако исследователи обнаружили, что медные поверхности, как правило, убивают вирус примерно в течение 4 ч
Я тут им год назад пытался про пылевой транспорт вирусных частиц на пальцах обьяснить.
Марні сподівання.
Не з їх рівнем.
Міг призвести,а міг і не призвести.
Гадають на кавовій гущі.А заголовок не відповідає написаному.
Когда все под ногами чвякает...
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а дим от сігарєт с мянтолам?
Надо понимать так, что если кого-то накроет цунами, или ураган, то распространению вируса будут способствовать приливные океанские волны, или циклоны. ))