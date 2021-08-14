Дим від лісових пожеж сприяє поширенню COVID-19, - дослідження

Група дослідників з Гарвардського університету виявила докази, що підвищений рівень забруднення дрібними частинками, виявленими в димі від лісових пожеж, міг привести до тисяч нових випадків COVID-19 і більшій кількості смертей серед хворих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Washington Post.

У деяких округах Каліфорнії та штату Вашингтон, які особливо постраждали від пожеж у 2020 році, дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, призвело до висновку, що майже 20% випадків COVID-19 були пов’язані з підвищеним рівнем диму від пожеж. Дослідники також виявили, що ще більший відсоток смертей може бути пов’язаний із димом від пожеж у деяких округах.

Попередні дослідження виявили докази того, що забруднення повітря може погіршити тяжкість симптомів COVID-19 та прискорити поширення коронавірусу, хоча досі існує невизначеність щодо того, як взаємодіють частинки та вірус.

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На сайти Центрів з контролю та профілактики захворювань США заявляють, що дим від пожежі може подразнювати легені і "зробити вас більш схильними до легеневих інфекцій, включаючи SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19".

Дослідження, опубліковане цього року вченими з Дослідницького інституту пустелі в Неваді, показало, що кількість нових випадків у Уошо, штат Невада, значно зросла в періоди сильного диму

Дослідники в Гарварді намагалися кількісно оцінити співвідношення в багатьох округах на заході Америки. Вони виявили "вагомі докази" зв'язку між збільшенням твердих частинок в димі від пожеж і ризиками випадків COVID-19 і смерті від хвороби.

Округи Б’ютт, Каліфорнія та Уітмен, штат Вашингтон, продемонстрували одні з найбільших впливів диму від пожежі на випадки COVID-19: моделі дослідження виявили, що 18,2% випадків захворювання у Уітмені минулого року та 17,3% у Б’ютті можуть бути пов’язані із поганою якістю повітря у дні пожеж.

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Вчені, які вивчають якість повітря, стверджують, що частинки диму можуть переносити вірус. Існують також інші можливі динамічні ситуації, такі як гуртування людей у приміщенні, щоб уникнути диму від пожежі, що може призвести до посилення взаємодії із зараженими людьми.

Крім більшої кількості випадків коронавірусу, Гарвардське дослідження також виявило, що наслідки для здоров’я у випадках COVID-19 погіршилися через погіршення якості повітря. Збільшення дрібних твердих частинок на 10 мкг на кубічний метр було пов’язано зі збільшенням смертності від COVID-19 на 8,4 % у всіх округах. Агентство з охорони навколишнього середовища США характеризує якість повітря як "нездорову" в діапазоні від 55 до 150 мікрограмів на кубічний метр.