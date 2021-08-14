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Дим від лісових пожеж сприяє поширенню COVID-19, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Дим від лісових пожеж сприяє поширенню COVID-19, - дослідження

Група дослідників з Гарвардського університету виявила докази, що підвищений рівень забруднення дрібними частинками, виявленими в димі від лісових пожеж, міг привести до тисяч нових випадків COVID-19 і більшій кількості смертей серед хворих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Washington Post.

У деяких округах Каліфорнії та штату Вашингтон, які особливо постраждали від пожеж у 2020 році, дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, призвело до висновку, що майже 20% випадків COVID-19 були пов’язані з підвищеним рівнем диму від пожеж. Дослідники також виявили, що ще більший відсоток смертей може бути пов’язаний із димом від пожеж у деяких округах.

Попередні дослідження виявили докази того, що забруднення повітря може погіршити тяжкість симптомів COVID-19 та прискорити поширення коронавірусу, хоча досі існує невизначеність щодо того, як взаємодіють частинки та вірус.

Також читайте: Вакцина CoronaVac ефективна на 96% у запобіганні госпіталізації від COVID-19, - дослідження

На сайти Центрів з контролю та профілактики захворювань США заявляють, що дим від пожежі може подразнювати легені і "зробити вас більш схильними до легеневих інфекцій, включаючи SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19".

Дослідження, опубліковане цього року вченими з Дослідницького інституту пустелі в Неваді, показало, що кількість нових випадків у Уошо, штат Невада, значно зросла в періоди сильного диму

Дослідники в Гарварді намагалися кількісно оцінити співвідношення в багатьох округах на заході Америки. Вони виявили "вагомі докази" зв'язку між збільшенням твердих частинок в димі від пожеж і ризиками випадків COVID-19 і смерті від хвороби.

Округи Б’ютт, Каліфорнія та Уітмен, штат Вашингтон, продемонстрували одні з найбільших впливів диму від пожежі на випадки COVID-19: моделі дослідження виявили, що 18,2% випадків захворювання у Уітмені минулого року та 17,3% у Б’ютті можуть бути пов’язані із поганою якістю повітря у дні пожеж.

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Вчені, які вивчають якість повітря, стверджують, що частинки диму можуть переносити вірус. Існують також інші можливі динамічні ситуації, такі як гуртування людей у приміщенні, щоб уникнути диму від пожежі, що може призвести до посилення взаємодії із зараженими людьми.

Крім більшої кількості випадків коронавірусу, Гарвардське дослідження також виявило, що наслідки для здоров’я у випадках COVID-19 погіршилися через погіршення якості повітря. Збільшення дрібних твердих частинок на 10 мкг на кубічний метр було пов’язано зі збільшенням смертності від COVID-19 на 8,4 % у всіх округах. Агентство з охорони навколишнього середовища США характеризує якість повітря як "нездорову" в діапазоні від 55 до 150 мікрограмів на кубічний метр.
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Топ коментарі
+17
Заборонити дим і пожежі!
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14.08.2021 19:46
+15
Обалдеть британские учёные отжигают...
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14.08.2021 19:46
+12
Пля. Тепер я в совей жизни видел все. Кому нужна эта ковидная истерия? ХЗ. Но панику СМИ разгоняют шокапец. Даже вопреки всякой логике и здравму смыслу.
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14.08.2021 20:07
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Заборонити дим і пожежі!
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14.08.2021 19:46 Відповісти
Натягнути маски на всі дерева)
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14.08.2021 21:03 Відповісти
І вакцинувати їх. )))
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14.08.2021 21:07 Відповісти
Пусть не поджигают леса и не будет дыма. Второй год уничтожают намеренно леса по всему миру и пугают ковидом. Во власти сидят психопаты и вредят человечеству.
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14.08.2021 22:02 Відповісти
Уже по. Вторую дозу принял. Год новости с ковидом не читаю.
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14.08.2021 22:47 Відповісти
Обалдеть британские учёные отжигают...
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14.08.2021 19:46 Відповісти
Поправочка, гарвардские.
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14.08.2021 19:48 Відповісти
Прочитав ... Обалдеть британские учёные поджигают... )))
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14.08.2021 21:08 Відповісти
Всё верно ученые говорят. Сам вирус не летает а летает путем приклепления к микрочастицам и так легкие ослабленые ковид плюс запылёность и задымлёность не улучшают работу лёгких. Ну если ты вата или ЗЕбил тебе да непонять законы физики и биологии. Смотри 95 квартал и не парся. Авось пронесет. Для тебя хит от 95 квартала
Палали легені палали
в лікарнях ЗЕбіли ридали!
Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7401 Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7401 Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7401
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14.08.2021 19:53 Відповісти
Мозг то задействуй,а? Или чужой займи на время, если свой атрофирован.
Какие ещё микрочастицы при пожаре, при такой температуре там гоплык любому вирусу. А если речь о том, что коварный вирус прикрепляется к ранее образовавшимся частицам, летающим в воздухе, то причём тут пожары, когда пыли и прочих загрязнений в воздухе и без того полно?
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14.08.2021 19:58 Відповісти
Так при пожаре образуется сажа которая неплохо летает на большие расстояния загрязняя воздух, вот от якутских пожаров дым уже на северном полюсе! Сажа не плохо разносится ветром к микрочастицам сажи не плохо прикрепляется вирус и поскольку сажа пористая то неплохо вирус в ней сохраняется и при попадании частиц сажи с вирусом в организм происходит заражение.
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14.08.2021 20:06 Відповісти
Вирус даже при благоприятной окружающей среде вне носителя не живет. По крайней мере сколь нибудь продолжительно. А в агрессивной среде пожаров и дыма он будет процветать. Ага. Верим.
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14.08.2021 20:10 Відповісти
Нилтье Доремален - вирусолог из Национального института здоровья США (NIH) и ее коллеги протестировали, как долго SARS-CoV-2 может прожить на различных поверхностях.
Их исследование показывает, что при кашле или чихании заражённого человека вирус остаётся жизнеспособным в воздухе даже спустя три часа. Мельчайшие капельки размером от 1 до 5 микрометров - примерно в 30 раз меньше ширины человеческого волоса - в спокойном воздухе могут находиться несколько часов.
Это означает, что вирус, циркулирующий в нефильтруемых системах кондиционирования, живет не более пары часов, тем более, что в подвижном воздухе капли быстрее оседают на поверхностях.
Но исследования NIH обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, попавший на картон, остаётся жизнеспособным в течение 24 часов. А на пластике и нержавеющей стали он может выживать до двух-трёх дней.
Полученные данные свидетельствуют о том, что вирус может долго сохранять жизнеспособность на дверных ручках, пластиковых или ламинированных поверхностях и других твердых предметах. Однако исследователи обнаружили, что медные поверхности, как правило, убивают вирус примерно в течение 4 ч
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14.08.2021 20:15 Відповісти
Во-первых капли более благоприятная среда для вируса. Во-вторых в спокойном воздухе, а при пожарах при наличии конвекционных потоков его нельзя никак считать спокойным. И даже во всех этих случаях вирус активен менее суток. Ну и третье - простая физика. Вирус сам мельче ячеек ткани маски и свободно через нее проникает. Вирус на частичке гари или пыли уже не может так свободно через защитную маску проникнуть в виду того что частица горазо крупнее ячеек ткани маски. Так где логика? Уже мочу про разного рода температурные факторы и процент влажности в пределах которых вирус жизнеспособен. Но уже сам факт того, что вирусу требуется носитель говорит о том что они достаточно узкие.
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14.08.2021 20:21 Відповісти
А что насчет серебра? Как долго вирусы на серебре живут?
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14.08.2021 20:25 Відповісти
Дим від лісових пожеж сприяє поширенню COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 4217
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14.08.2021 21:09 Відповісти
дави дебилов
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14.08.2021 21:49 Відповісти
Ой,так умно,аж страшно...Особенно ширина человеческого волоса.Есть хоть какие то данные о средних величинах ширины волоса в Палате мер и весов ?Очень интересует...Как на счет курящих и курящих пассивно?
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15.08.2021 19:25 Відповісти
Сажа замечательно образуется и при банальном отоплении частных домов углём или дровами, а уж всяческие ТЭЦ и промышленность это просто убийцы какие. А про карьерные работы каким-нибудь открытым способом или вулканическую деятельность, дающие огромное количество пыли, вообще можно сказать, что это прямо суперубийцы. Пусть вон вулканическую деятельность своего Йелоустоуна изучат, и напишут новый "перл". Дура Грунта Тунберн уже попала на обложку Vogue на днях, глядишь и эти балбесы подобного "удостоятся".
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14.08.2021 20:12 Відповісти
На спорьте с этими персонажами, только время потеряете напрасно. У них представление о реальности на ясельном уровне, да еще и хамы, "мозг незадействующие".
Я тут им год назад пытался про пылевой транспорт вирусных частиц на пальцах обьяснить.
Марні сподівання.
Не з їх рівнем.
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14.08.2021 21:21 Відповісти
Мозг действительно необходимо включать, согласен. Вирус это даже не клетка, которая гибнет при высокой температуре. Ему не страшен ни холод, ни жара. А вот горячим воздухом от пожаров он спокойно разносится на большие расстояния. Теперь становится в очередной раз актуальный вопрос: кто устроил эти пожары?
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14.08.2021 20:36 Відповісти
ничего ВЫ все не понимаете! ковид в дыму пожара при температуре +80 С неимоверно размножается, у него сеанс любви, так и сыпятся на людей НОВЫЕ штаммы! Спасайтесь от нового штамма МакакаРезусКапец, который вылетает как облако из сгоревшей в огне обезьяны!Это данные британских ученых!
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14.08.2021 20:50 Відповісти
Группа исследователей из Гарвардского университета выявила доказательства, что повышенный уровень загрязнения мелкими частицами, обнаруженными в дыме от лесных пожаров, мог привести к тысячам новых случаев COVID-19 и большему количеству смертей среди заболевших.Источник: https://censor.net/ru/n3282791

Міг призвести,а міг і не призвести.
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14.08.2021 19:48 Відповісти
Предыдущие исследования обнаружили доказательства того, что загрязнение воздуха может ухудшить тяжесть симптомов COVID-19 и ускорить распространение коронавируса, хотя до сих пор существует неопределенность относительно того, как взаимодействуют частицы и вирус.Источник: https://censor.net/ru/n3282791

Гадають на кавовій гущі.А заголовок не відповідає написаному.
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14.08.2021 19:49 Відповісти
Это Ванга предсказала ещё в 1927 году, если верить каналу Роисся1😁😁😁😁😁😁
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14.08.2021 19:52 Відповісти
Если верить России то и ***** великий и не победимый! Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 6223 Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 6223 Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 6223
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14.08.2021 19:54 Відповісти
О як... Ну тоді, якщо дим переносить COVID-19, то м.Запоріжжя повинно було б скоротитися не меньш як на половину за весь час росповсюдження інфекції...
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14.08.2021 19:53 Відповісти
Скоро вже і дощ і сніг і вітер будуть способствовать распространьЄніЮ...
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14.08.2021 20:01 Відповісти
Ну на сколько практика показывает то +3 с тающим на земле снегом в середине декабря самое то для гриппа...а для короны наверно еще более то...
Когда все под ногами чвякает...
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14.08.2021 20:38 Відповісти
В мене колись був грип в травні, коли вже тепло було, і запалення легенів - липень-серпень.
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15.08.2021 00:02 Відповісти
новость супер, кажется я всё понял
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14.08.2021 20:02 Відповісти
но Лукашенка ж гаваріл - дишиті гарью!!
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14.08.2021 20:03 Відповісти
Дым анулирует все вакцины.Так какую вакцину принимать если никто в мире не может гарантировать безопасттность здоровья еще здоровых?
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14.08.2021 20:03 Відповісти
Пля. Тепер я в совей жизни видел все. Кому нужна эта ковидная истерия? ХЗ. Но панику СМИ разгоняют шокапец. Даже вопреки всякой логике и здравму смыслу.
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14.08.2021 20:07 Відповісти
цікава новина, кацапстан як раз горить. поголівя свинособак должно показать хороший отрицательный рост
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14.08.2021 20:15 Відповісти
Надо просто перестать дышать!)
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14.08.2021 20:23 Відповісти
В начале "пандемии" говорили , что курильщики болеют меньше из-за дыма. Теперь дым стал помощником "пандеми". Быстрее СМИ никто ковид не разносит.
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14.08.2021 20:35 Відповісти
Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19

============================
а дим от сігарєт с мянтолам?
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14.08.2021 20:35 Відповісти
"Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19".

Надо понимать так, что если кого-то накроет цунами, или ураган, то распространению вируса будут способствовать приливные океанские волны, или циклоны. ))
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14.08.2021 21:22 Відповісти
что неясно - от дыма и пыли раздражение и воспаление слизистой, она теряет свои защитные свойства. говорю как сварщик) - как только варищь в закрытом помещении особенно зимой сразу лоринготрахеид...
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14.08.2021 21:26 Відповісти
Дичь!
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14.08.2021 22:03 Відповісти
Чтобы дым горящих лесов распространял вирусы, надо чтобы там стоял больной и обкашливал окружающую среду 🤧
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14.08.2021 22:15 Відповісти
пару тысяч недалеко от пожара должны кашлять в дым при ветре
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15.08.2021 07:14 Відповісти
Думаю четвертая доза прививки исправит ситуацию с пожарами
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15.08.2021 08:07 Відповісти
Бред сивой кобылы, ахинея и антинаучная чушь!
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15.08.2021 09:09 Відповісти
срочно придумайте новую вакцину.....
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15.08.2021 14:17 Відповісти
 
 