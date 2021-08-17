РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14047 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
1 658 30
Денисова (994) дети (6023) Кабмин (13803) суррогатное материнство (35)

Денисова обратилась к Кабмину: Вопрос суррогатного материнства требует срочного законодательного урегулирования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Денисова обратилась к Кабмину: Вопрос суррогатного материнства требует срочного законодательного урегулирования

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от Кабинета Министров срочного принятия нормативно-правового акта в сфере репродуктивных технологий и суррогатного материнства.

Об этом омбудсмен сообщила в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 13 детей вывезены из Украины по преступней схеме, которую организовал директор одной из столичных клиник. Такую информацию сегодня обнародовала Национальная полиция Украины. По их данным, клиенты, которых находили руководителю клиники, заключали фиктивные браки с украинками и платили почти 70 тысяч долларов за каждого ребенка. Псевдосемья заказывала услугу суррогатного материнства. Затем "матери" отказывались от детей, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии", - написала Денисова.

По словам Уполномоченного по правам человека, первопричиной совершения преступлений, жертвами которых становятся дети, является отсутствие надлежащего правового регулирования вопроса суррогатного материнства и применения других репродуктивных технологий в Украине.

Денисова напомнила, что неоднократно подчеркивала необходимость законодательного урегулирования вопроса суррогатного материнства в Украине, которое бы прежде всего защищало права ребенка, определяло права и обязанности родителей, а также суррогатных матерей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу, злоумышленники вывезли из Украины 13 малышей

"Учитывая это, мною подготовлено письмо премьер-министру Украины относительно неотложной необходимости ускорения принятия нормативно-правового акта в сфере репродуктивных технологий и, в частности, суррогатного материнства", - написала Денисова.

Также она призвала все компетентные органы государственной власти объединить усилия для разработки комплексного механизма защиты прав ребенка.

Также читайте: Женщине, продавшей своего ребенка под прикрытием суррогатного материнства, грозит 15 лет тюрьмы, - прокуратура Киева

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Сурогатне материнство обкладуть ПДВ?
показать весь комментарий
17.08.2021 20:23
+2
Проблема України ,у відсутності державної влади !!! Зелена пліснява не спроможна та не бажає виконувати власні Конституційні обов"язки !!!)))
показать весь комментарий
17.08.2021 20:37
+1
Она там об лгбт не забыла? Защитница извращенцев.
показать весь комментарий
17.08.2021 20:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никто не ответил, я удалил свои комментарии.
показать весь комментарий
17.08.2021 20:18 Ответить
А что ответить? Эта проблема всех стран, нужны правильные решения. И это заявление в прямой эфир говорит о том, что эта мадемуазель неспособна справится со своими обязанностями. Может еще один референдум на эту тему провести, зелевлада так любит на своих же косяках пиарится...
показать весь комментарий
17.08.2021 20:26 Ответить
Проблема України ,у відсутності державної влади !!! Зелена пліснява не спроможна та не бажає виконувати власні Конституційні обов"язки !!!)))
показать весь комментарий
17.08.2021 20:37 Ответить
Так вот и появляется парадокс отсутствия понятия "что такое власть на самом деле" и "для чего нужна власть в Украине?" Причем для 73% избирателей, к которым не приходят даже во сне кровавые Козаки, боронившие Украину и чьи образы видели наши хлопцы в окопах на передке...
показать весь комментарий
17.08.2021 21:03 Ответить
Це суіцид !!!))) Денісова звернулася до Кабміну: Питання сурогатного материнства потребує термінового законодавчого врегулювання - Цензор.НЕТ 2090
показать весь комментарий
17.08.2021 20:34 Ответить
Она там об лгбт не забыла? Защитница извращенцев.
показать весь комментарий
17.08.2021 20:21 Ответить
Сурогатне материнство обкладуть ПДВ?
показать весь комментарий
17.08.2021 20:23 Ответить
А який понт приймати черговий закон ,якщо в Україні всім чхати,на Україну та українське законодавство !!!)))
показать весь комментарий
17.08.2021 20:33 Ответить
В нас закон лише один.
Зеленський називається.
показать весь комментарий
17.08.2021 20:53 Ответить
Сурогатне материнство треба терміново забороняти!!!! Це бізнес на людях, дітьми торгують!!!! Денисову треба звільняти!!!
показать весь комментарий
17.08.2021 21:20 Ответить
Давай, давай... Боженька всегда шельму метит) Потом не завывай...
показать весь комментарий
18.08.2021 02:37 Ответить
Сур мам ніхто не принуждає йти на таке. Це її рішення і більш ниікого. Для деяких жінок це можливість вирішите фін положення. Дітьми ніхто не торгує. Ті діти то громадяни інших держав бо матеріал то батьків. Просто треба нормальний закон для сур материнство аби були захищенні і сурогатні мами та й батьки що користуються такою послугою
показать весь комментарий
05.11.2021 19:32 Ответить
Хтось повинен взяти під свій власний контроль
показать весь комментарий
17.08.2021 21:58 Ответить
Араби на відміну від азіатів вирішують це питання просто - "вагіну" везуть в Емірати, там вона народжує, отримує гроші і повертається додому. Сурогатне материнство для жінки це "акт відчаю". Іншими словами, бідність за межею бідності. І тут чомусь на память приходить совковий анекдот коли проститутка відмовляється від пропозиції комуністів працювати легально в публічному домі і на питання "чому?" відповідає що "партія такий план встановить що жодна ***** не витримає"... Денісова це тепер "партія" а "законодавче врегулювання" зводиться до плану надходжень від сурогатного материнства в бюджет на "велике крадійництво". Коли вже ці кляті жидобільшовики повиздихають...
показать весь комментарий
17.08.2021 23:13 Ответить
Не думаю бо там і так до неї купа народу було. Особливо у тої клініці з відкіля ті діти були. Я в них була і скажу що бували дні де там яблуку впасти не було де. Мамки навіть скаржилися бо місця не вистачало. Зара не знаю як але ж куди вже більше?
показать весь комментарий
05.11.2021 19:37 Ответить
С суррогатным материнством давным-давно нужно что-то решать. Урегулировать законы связанные с суррогатным материнством пора уже. Женщина которая идет в программу должна чувствовать себя защищенной и не бояться самое главное осуждение общества.
показать весь комментарий
23.09.2021 16:39 Ответить
Та просто на законодавчому рівні варто нарешті врегулювати питання із сурогатним материнством. Захистити сферу діяльності на законодавчому рівні. Жінки не повинні боятися обмовитися про те, що брали участь у програмі, а навпаки відкрито говорити про свій досвід. Так, це не всім підійде у плані заробітку, але як варіант чому б і ні!
показать весь комментарий
04.11.2021 19:29 Ответить
Правительство не правильно регулирует вопрос касаемо суррогатного материнства, женщины идущие в программу должны быть защищенными перед законом. Ведь женщины идущие в программу должны быть защищены перед законом, а то сейчас остается полагаться только на добросовестную клинику. Я была на программе в одном из лучших центров, ориентировалась в первую очередь.
показать весь комментарий
04.11.2021 19:11 Ответить
Вы правы, сейчас идя на программу вся надежда на добросовестность клиники. Если попасть не дай Бог на аферистов, то можно встрять в большие неприятности. Мне, когда я центр искала то девочки имевшие уже опыт в этом деле посоветовали мне ориентироваться на отзывы...
показать весь комментарий
20.01.2022 00:30 Ответить
Я заробила під час сурогатного програми майже 900000 гривень, порівнюючи цю суму зі середніми заробітками в Україні це просто величезні гроші. Я не бачу нічого поганого в тому, що стала заміщувальною мамою для безплідної парі. Гроші, які я заробила, мені були потрібні, щоб купити новий будинок, виїхати з села, переїхати до міста. Я хочу жити у просторому та гарному будинку з чоловіком та донькою. Є безліч причин, чому я за сурогатне материнство!
показать весь комментарий
04.11.2021 19:22 Ответить
Законы касательно суррогатного материнства в Украине далеки от идеала, это факт! Идя в программу женщина не сомнительно рискует многим. Но, если выбрать хороший и надёжный центр проблем не будет, но это лишь при условии что клиника работает законно и условия программы прозрачные.
показать весь комментарий
19.01.2022 19:43 Ответить
В который раз убеждаюсь, что идя на программу суррогатного материнства сделала правильный выбор! Из начально меня естественно привлекла сумма гонорара, но потом я поняла что в биотехе и отношение к участницам программ человеческое. Мне было комфортно на протяжении всей беременности, может быть в будущем, я повторю свой опыт.
показать весь комментарий
26.01.2022 21:27 Ответить
Так я не поняла, а что нельзя нанять сур маму?
показать весь комментарий
05.05.2023 15:20 Ответить
А почему нельзя? Можно воспользоваться услугами суррогатной мамы если у вас в этом есть необходимость. Но я хочу рожать самостоятельно, для меня - это важно. Изучила сколько стоит сделать ЭКО в Украине https://litaclinic.com/ru/skolko-stoit-eko/ и хочу сделать это в Киеве в клинике LITA. Как же хорошо, что мы живем во время столь развитых медицинских технологий и манипуляций, что можно путем такого медицинского вмешательства почувствовать счастье материнства. И для многих ЭКО - это действительно выход!
показать весь комментарий
05.05.2023 15:57 Ответить
Уже давно надо этот процесс урегулировать. В суррогатном материнстве нет ничего зазорного
показать весь комментарий
08.05.2023 08:42 Ответить
Вот и я такого же мнения придерживаюсь. Если будет Закон на стороне таких женщин, что все процессы пойдут куда проще и множество супружеских пар, которые по той или иной причине не могут иметь детей обретут в будущем родительское счастье и малыша. Ну и что, что его будет вынашивать другая женщина! Она ведь на это пошла осознанно. Я узнала о сурогатстве тут и понимаю, что мы не осуждать должны, а поддерживать программу суррогатного материнства и это будет правильно с нашей стороны!
показать весь комментарий
11.05.2023 15:46 Ответить
 
 