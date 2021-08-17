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Денісова звернулася до Кабміну: Питання сурогатного материнства потребує термінового законодавчого врегулювання

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Денісова звернулася до Кабміну: Питання сурогатного материнства потребує термінового законодавчого врегулювання

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від Кабінету Міністрів термінового ухвалення нормативно-правового акта у сфері репродуктивних технологій і сурогатного материнства.

Про це омбудсмен повідомила в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 13 дітей вивезені з України за злочинною схемою, яку організував директор однієї зі столичних клінік. Таку інформацію сьогодні оприлюднила Національна поліція України. За їхніми даними, клієнти, яких знаходили керівнику клініки, укладали фіктивні шлюби з українками та сплачували майже 70 тисяч доларів за кожну дитину. Псевдоподружжя замовляло послугу сурогатного материнства. Потім "матері" відмовлялися від дітей, і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії", - написала Денісова.

За словами Уповноваженої з прав людини, першопричиною вчинення злочинів, жертвами яких стають насамперед діти, є відсутність належного правого регулювання питання сурогатного материнства та застосування інших репродуктивних технологій в Україні.

Денісова нагадала, що неодноразово наголошувала на необхідності законодавчого врегулювання питання сурогатного материнства в Україні, яке б насамперед захищало права дитини, визначало права і обов'язки батьків, а також сурогатних матерів.

Читайте: Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків

"Зважаючи на це мною підготовлено лист прем’єр-міністру України щодо нагальної необхідності прискорення ухвалення нормативно-правового акта у сфері репродуктивних технологій та, зокрема, сурогатного материнства", - написала Денісова.

Також вона закликала всі компетентні органи державної влади об'єднати зусилля для розробки комплексного механізму захисту прав дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сурогатній матері, яка хотіла продати китайській парі свою дитину, оголосили підозру, - прокуратура

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Сурогатне материнство обкладуть ПДВ?
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17.08.2021 20:23
+2
Проблема України ,у відсутності державної влади !!! Зелена пліснява не спроможна та не бажає виконувати власні Конституційні обов"язки !!!)))
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17.08.2021 20:37
+1
Она там об лгбт не забыла? Защитница извращенцев.
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17.08.2021 20:21
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Никто не ответил, я удалил свои комментарии.
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17.08.2021 20:18 Відповісти
А что ответить? Эта проблема всех стран, нужны правильные решения. И это заявление в прямой эфир говорит о том, что эта мадемуазель неспособна справится со своими обязанностями. Может еще один референдум на эту тему провести, зелевлада так любит на своих же косяках пиарится...
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17.08.2021 20:26 Відповісти
Проблема України ,у відсутності державної влади !!! Зелена пліснява не спроможна та не бажає виконувати власні Конституційні обов"язки !!!)))
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17.08.2021 20:37 Відповісти
Так вот и появляется парадокс отсутствия понятия "что такое власть на самом деле" и "для чего нужна власть в Украине?" Причем для 73% избирателей, к которым не приходят даже во сне кровавые Козаки, боронившие Украину и чьи образы видели наши хлопцы в окопах на передке...
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17.08.2021 21:03 Відповісти
Це суіцид !!!))) Денісова звернулася до Кабміну: Питання сурогатного материнства потребує термінового законодавчого врегулювання - Цензор.НЕТ 2090
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17.08.2021 20:34 Відповісти
Она там об лгбт не забыла? Защитница извращенцев.
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17.08.2021 20:21 Відповісти
Сурогатне материнство обкладуть ПДВ?
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17.08.2021 20:23 Відповісти
А який понт приймати черговий закон ,якщо в Україні всім чхати,на Україну та українське законодавство !!!)))
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17.08.2021 20:33 Відповісти
В нас закон лише один.
Зеленський називається.
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17.08.2021 20:53 Відповісти
Сурогатне материнство треба терміново забороняти!!!! Це бізнес на людях, дітьми торгують!!!! Денисову треба звільняти!!!
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17.08.2021 21:20 Відповісти
Давай, давай... Боженька всегда шельму метит) Потом не завывай...
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18.08.2021 02:37 Відповісти
Сур мам ніхто не принуждає йти на таке. Це її рішення і більш ниікого. Для деяких жінок це можливість вирішите фін положення. Дітьми ніхто не торгує. Ті діти то громадяни інших держав бо матеріал то батьків. Просто треба нормальний закон для сур материнство аби були захищенні і сурогатні мами та й батьки що користуються такою послугою
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05.11.2021 19:32 Відповісти
Хтось повинен взяти під свій власний контроль
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17.08.2021 21:58 Відповісти
Араби на відміну від азіатів вирішують це питання просто - "вагіну" везуть в Емірати, там вона народжує, отримує гроші і повертається додому. Сурогатне материнство для жінки це "акт відчаю". Іншими словами, бідність за межею бідності. І тут чомусь на память приходить совковий анекдот коли проститутка відмовляється від пропозиції комуністів працювати легально в публічному домі і на питання "чому?" відповідає що "партія такий план встановить що жодна ***** не витримає"... Денісова це тепер "партія" а "законодавче врегулювання" зводиться до плану надходжень від сурогатного материнства в бюджет на "велике крадійництво". Коли вже ці кляті жидобільшовики повиздихають...
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17.08.2021 23:13 Відповісти
Не думаю бо там і так до неї купа народу було. Особливо у тої клініці з відкіля ті діти були. Я в них була і скажу що бували дні де там яблуку впасти не було де. Мамки навіть скаржилися бо місця не вистачало. Зара не знаю як але ж куди вже більше?
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05.11.2021 19:37 Відповісти
С суррогатным материнством давным-давно нужно что-то решать. Урегулировать законы связанные с суррогатным материнством пора уже. Женщина которая идет в программу должна чувствовать себя защищенной и не бояться самое главное осуждение общества.
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23.09.2021 16:39 Відповісти
Та просто на законодавчому рівні варто нарешті врегулювати питання із сурогатним материнством. Захистити сферу діяльності на законодавчому рівні. Жінки не повинні боятися обмовитися про те, що брали участь у програмі, а навпаки відкрито говорити про свій досвід. Так, це не всім підійде у плані заробітку, але як варіант чому б і ні!
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04.11.2021 19:29 Відповісти
Правительство не правильно регулирует вопрос касаемо суррогатного материнства, женщины идущие в программу должны быть защищенными перед законом. Ведь женщины идущие в программу должны быть защищены перед законом, а то сейчас остается полагаться только на добросовестную клинику. Я была на программе в одном из лучших центров, ориентировалась в первую очередь.
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04.11.2021 19:11 Відповісти
Вы правы, сейчас идя на программу вся надежда на добросовестность клиники. Если попасть не дай Бог на аферистов, то можно встрять в большие неприятности. Мне, когда я центр искала то девочки имевшие уже опыт в этом деле посоветовали мне ориентироваться на отзывы...
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20.01.2022 00:30 Відповісти
Я заробила під час сурогатного програми майже 900000 гривень, порівнюючи цю суму зі середніми заробітками в Україні це просто величезні гроші. Я не бачу нічого поганого в тому, що стала заміщувальною мамою для безплідної парі. Гроші, які я заробила, мені були потрібні, щоб купити новий будинок, виїхати з села, переїхати до міста. Я хочу жити у просторому та гарному будинку з чоловіком та донькою. Є безліч причин, чому я за сурогатне материнство!
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04.11.2021 19:22 Відповісти
Законы касательно суррогатного материнства в Украине далеки от идеала, это факт! Идя в программу женщина не сомнительно рискует многим. Но, если выбрать хороший и надёжный центр проблем не будет, но это лишь при условии что клиника работает законно и условия программы прозрачные.
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19.01.2022 19:43 Відповісти
В который раз убеждаюсь, что идя на программу суррогатного материнства сделала правильный выбор! Из начально меня естественно привлекла сумма гонорара, но потом я поняла что в биотехе и отношение к участницам программ человеческое. Мне было комфортно на протяжении всей беременности, может быть в будущем, я повторю свой опыт.
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26.01.2022 21:27 Відповісти
Так я не поняла, а что нельзя нанять сур маму?
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05.05.2023 15:20 Відповісти
А почему нельзя? Можно воспользоваться услугами суррогатной мамы если у вас в этом есть необходимость. Но я хочу рожать самостоятельно, для меня - это важно. Изучила сколько стоит сделать ЭКО в Украине https://litaclinic.com/ru/skolko-stoit-eko/ и хочу сделать это в Киеве в клинике LITA. Как же хорошо, что мы живем во время столь развитых медицинских технологий и манипуляций, что можно путем такого медицинского вмешательства почувствовать счастье материнства. И для многих ЭКО - это действительно выход!
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05.05.2023 15:57 Відповісти
Уже давно надо этот процесс урегулировать. В суррогатном материнстве нет ничего зазорного
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08.05.2023 08:42 Відповісти
Вот и я такого же мнения придерживаюсь. Если будет Закон на стороне таких женщин, что все процессы пойдут куда проще и множество супружеских пар, которые по той или иной причине не могут иметь детей обретут в будущем родительское счастье и малыша. Ну и что, что его будет вынашивать другая женщина! Она ведь на это пошла осознанно. Я узнала о сурогатстве тут и понимаю, что мы не осуждать должны, а поддерживать программу суррогатного материнства и это будет правильно с нашей стороны!
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11.05.2023 15:46 Відповісти
 
 