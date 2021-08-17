Денісова звернулася до Кабміну: Питання сурогатного материнства потребує термінового законодавчого врегулювання

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від Кабінету Міністрів термінового ухвалення нормативно-правового акта у сфері репродуктивних технологій і сурогатного материнства.

Про це омбудсмен повідомила в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 13 дітей вивезені з України за злочинною схемою, яку організував директор однієї зі столичних клінік. Таку інформацію сьогодні оприлюднила Національна поліція України. За їхніми даними, клієнти, яких знаходили керівнику клініки, укладали фіктивні шлюби з українками та сплачували майже 70 тисяч доларів за кожну дитину. Псевдоподружжя замовляло послугу сурогатного материнства. Потім "матері" відмовлялися від дітей, і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії", - написала Денісова.



За словами Уповноваженої з прав людини, першопричиною вчинення злочинів, жертвами яких стають насамперед діти, є відсутність належного правого регулювання питання сурогатного материнства та застосування інших репродуктивних технологій в Україні.

Денісова нагадала, що неодноразово наголошувала на необхідності законодавчого врегулювання питання сурогатного материнства в Україні, яке б насамперед захищало права дитини, визначало права і обов'язки батьків, а також сурогатних матерів.

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"Зважаючи на це мною підготовлено лист прем’єр-міністру України щодо нагальної необхідності прискорення ухвалення нормативно-правового акта у сфері репродуктивних технологій та, зокрема, сурогатного материнства", - написала Денісова.

Також вона закликала всі компетентні органи державної влади об'єднати зусилля для розробки комплексного механізму захисту прав дитини.

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