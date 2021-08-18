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КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Общество

КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт

Остатки памятника участникам большевистского восстания 1917 года никак не привязаны к конкретным местам захоронения.

Об этом заявляет Министерство культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады никоим образом не привязаны к конкретным местам захоронения. Пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка любые захоронения. Поскольку и советской властью, в течение ее существования, и немецкими оккупантами во время Второй мировой войны на территории парка проводились работы по "благоустройству"", - сказано в сообщении.

Министерство утверждает, что Киевская горгосадминистрация выдала организаторам концерта все необходимые для установки сцены разрешения.

Читайте: В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции. ФОТОрепортаж

"События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднования такой величественной для страны даты - 30-летия Независимости Украины. Если замысел именно такой, заверяем: ничего не получится. Киев, как и вся Украина, будет праздновать День Независимости!" - подытожили в Министерстве.

Также читайте: Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил

Ранее заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив написал в Фейсбуке, что в Мариинском парке в Киеве на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года стали монтировать сцену. Организаторы концерта ответили, что нет никаких доказательств того, что под памятником действительно находится могила - захоронений в Мариинском парке множество, и их точное место неизвестно.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+42
ще одна *********КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт - Цензор.НЕТ 6540
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18.08.2021 20:11
+31
КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 5166
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18.08.2021 20:17
+28
"киевская власть намеренно пытается сорвать" - прям слышу, как эта фраза произносится голосом Скабеевой.
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18.08.2021 20:06
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Правила форума Совет форумчан
ставте кто вам дохтор КГГА сама дала разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3856
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18.08.2021 20:04 Ответить
18.08.21 20:03КГГА сама дала разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт, прям как далай лама, и дала и разрешила, исправьте.
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18.08.2021 20:05 Ответить
КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке

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Ось баксьор і "спалився" КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2318
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18.08.2021 20:18 Ответить
парк досить великий. А чи дозволяла на могилах??
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18.08.2021 21:06 Ответить
Так "дала" или "разрешила"?
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18.08.2021 20:06 Ответить
"киевская власть намеренно пытается сорвать" - прям слышу, как эта фраза произносится голосом Скабеевой.
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18.08.2021 20:06 Ответить
то шоб вы не думали какому идиоту первой пришла эта мысля...
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18.08.2021 20:09 Ответить
ще одна *********КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт - Цензор.НЕТ 6540
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18.08.2021 20:11 Ответить
Лікуйся.
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18.08.2021 20:13 Ответить
КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 5166
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18.08.2021 20:17 Ответить
гарне фото на аватарку !
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18.08.2021 20:21 Ответить
Вже набридли щоденні виправдовування зеленої влади. Ви просрать сходить не зможете, щоб усе не обісрати. Вбийтесь вже об стіну, кончені.
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18.08.2021 20:11 Ответить
Обісрався тут виключно Кличко та його команда.
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18.08.2021 20:14 Ответить
А Порошенко?
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18.08.2021 20:17 Ответить
А Байден? Це точно він!
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18.08.2021 20:18 Ответить
Правильно ВиноградаР! До речі, якщо ти дійсно з Вєніка, то скажи, яке там найбільш людне місце?
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18.08.2021 20:24 Ответить
Звідки я?
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18.08.2021 20:25 Ответить
Молодець, спалився... Ти в Києві хоч раз був?
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18.08.2021 20:27 Ответить
200--250 км кожного дня по Києву накручую. В чому "паливо"?
Ти знаєш, як називають людину, що вирощує виноград? Чи в тебе в голові самі Вєніки?
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18.08.2021 20:32 Ответить
Наручуєш і не знаєш, що в Києві є масив Виноградар, який в народі називають Вєніком...
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18.08.2021 20:35 Ответить
В якому народі?
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18.08.2021 20:36 Ответить
Явно не в твоєму)) Так яке найбільш людне місце на Виноградарі?
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18.08.2021 20:40 Ответить
З якого дива це має мене цікавити? Як і найбільш люднемісце в Києві взагалі.
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18.08.2021 20:42 Ответить
Та я перевірив, який з тебе киянин... Виходить, київську владу критикуєш, а нічого про Київ не знаєш! Не живеш ти в Києві стопудово!
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18.08.2021 20:45 Ответить
Що ти зробив?)))
Тепер я тебе перевірю- назви саме людне місце на Воскресенці.
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18.08.2021 20:48 Ответить
Ринок на Пєрова, звичайно ж...
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18.08.2021 20:52 Ответить
Епік. Далі будеш дурню про мене писати?
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18.08.2021 21:01 Ответить
То куди ти так хутко зник, вЄніковець?)))
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18.08.2021 21:35 Ответить
Та я побачив, що ти ніколи не чув про такий масив, як Виноградар, а більше мені й не треба. Можу ще задати дуже просте питання: як раніше називали Пейзажну алею?
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18.08.2021 22:33 Ответить
Я на тому масиві весь Варшавський квартал переміряв. І знаю як чигирями проїхати на сім'ї Крістерів.
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19.08.2021 04:04 Ответить
Так як раніше називали Пейзажну алею?
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19.08.2021 11:26 Ответить
Який музей був у СШ 83?
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19.08.2021 12:03 Ответить
Чий Крим?
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18.08.2021 20:43 Ответить
Панаехавший воно...
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18.08.2021 20:44 Ответить
Вчи мову, недолуге.
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18.08.2021 20:49 Ответить
"События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднования..." КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт - Цензор.НЕТ 9849

Так это "киевская власть" фанерные бардаки а-ля Корявый Рагуль на Аллее Небесной Сотни попыталась поставить, так, зебилы? КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт - Цензор.НЕТ 5063
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18.08.2021 20:11 Ответить
А то нічого, що дозвіл на це надало керівництво Меморіалу? І хто хто там директор?
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18.08.2021 21:17 Ответить
Это которого? Которого зебилы построить не дают? КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 834
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18.08.2021 22:48 Ответить
КДМА - зайвий і безвідповідальний посередник між обласною та міськими районними владами. Аналогічних дармоїдів утримуємо в усіх обласних центрах.
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18.08.2021 20:15 Ответить
Ага. Саме тому зЕзідент планує не ліквідувати КМДА, а розділити посади і нав'язати киянам свого ставленика слухняну бяшку.
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18.08.2021 20:27 Ответить
Бабло в адміністраціях.
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18.08.2021 22:58 Ответить
уж какой Кличко не туповатый, но Ткаченко полный идиот!
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18.08.2021 20:16 Ответить
кто из нормальных может поверить, что большевики хоронили своих коллег цивилизовано? они бросали их как убитых сабак на растерзание воронам, они были отработанным материалом... потом хоронили где попало чтоб не разносилась зараза и не воняла округа... и тот "памятник" чисто бутафорское, пропандистско-совковое творение. из чего вой я не понимаю. из за дохлых большевичков?- стыдно и сумно...
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18.08.2021 20:16 Ответить
а можно документ про дозвіл побачити ?
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18.08.2021 20:20 Ответить
У талибов тонны оружия США и вертолеты Black Hawk.

КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 1911
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18.08.2021 20:20 Ответить
а патроны есть?
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18.08.2021 21:25 Ответить
Есть, есть, в Греции Мордоре все есть.
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18.08.2021 22:16 Ответить
повезло им
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18.08.2021 22:50 Ответить
Дискотека для Бубочки в Мариинском парке на костях это нечто запредельное в нашем Минкульте.
В средние века за некромантию или глумление над усопшими на кострах жгли, а тут не удивлюсь, если ************ и наградит щедрой рукой.
P.S. У евреев только свои кладбища считаются неприкосновенными и осквернение их недопустимо, для остальных в Торе нет никаких запретов.
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18.08.2021 20:21 Ответить
А хіба там є поховання?
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18.08.2021 21:17 Ответить
Большевики были кончеными ничтожествами над их костями можно делать что хочешь.
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18.08.2021 21:26 Ответить
Точно. Прийшли. Ткнули пальцем на могилу і сказали :" Ставте тут",
" Зеленський проти Кличка | Віталій Портников "
https://www.youtube.com/watch?v=uMGpak7EDp8
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18.08.2021 20:24 Ответить
КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 1865 КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 4560
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18.08.2021 20:27 Ответить
Исходя из декоммунизации этого памятника с костями или без костей там не должно быть. Вопли по тупицкому или по памятнику большевикам, абы повопить.
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18.08.2021 20:30 Ответить
Дятел, это не памятник, а братская могила. Среди похороненых может быть и твой предок, дебил.
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19.08.2021 08:51 Ответить
Уроды.
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18.08.2021 20:31 Ответить
Ну в принципе, свалить вину на коммунистов и нацистов вполне дотэпно)
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18.08.2021 20:35 Ответить
варонєж?
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18.08.2021 23:01 Ответить
"Остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады" Источник: https://censor.net/ru/n3283493

==== Это из-за этого такой кипешь? ну вы даёте ... КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 3766
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18.08.2021 20:47 Ответить
Виталика сшибить с кресла пытаются..нужно мужику помочь в т. ч. и свое окружение продавшееся почистить.... КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 7917...
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18.08.2021 20:49 Ответить
Єта министерство культури? ********!
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18.08.2021 21:12 Ответить
События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднования такой величественной для страны даты - 30-летия Независимости Украины. Если замысел именно такой, заверяем: ничего не получится. Киев, как и вся Украина, будет праздновать День Независимости!" - подытожили в Министерстве. (c "зелеными квартальными декорациями ,которые Министерство решило на алее влепить и с лесами для сцены, для прорашистских хороводов" ,вот это для украинского народа "вяличество квартальное" КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 8841
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18.08.2021 21:58 Ответить
А говорили Веталь не в курсе
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18.08.2021 22:26 Ответить
як і у ідіотському випадку з дріфтом на Софіївській площі-влада зробила крайньою КМДА...
це вже не смішно...Банков тупить по-страшному... КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 7780
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18.08.2021 23:03 Ответить
ЗЕлень звиздит, как дышит.

С совковыми декорациями та же вигня была. Даже блогерская ЗЕботва успела на Кличко просраться.

А потом выступил Виталий... И ботва начала быстренько свои высеры подтирать.
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19.08.2021 00:35 Ответить
Оскільки і радянською владою, протягом її існування, і німецькими окупантами



радянська влада - це також окупацiя, москальська окупацiя УНР.
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19.08.2021 00:53 Ответить
Киевская власть дала разрешение на установку сцены в парке, но никому в голову не могло прийти, что эти идиоты поставят сцену на могилах. И, при этом придумали совершенно убогое оправдание. Уровень урков с подворотни.
Танцы на костях.
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19.08.2021 08:47 Ответить
Хотите чтобы зеленский и его клоуны конкретно обосрались на весь мир?
Просто скажите итальянскому певцу на чем смонтирована сцена на которой он будет выступать. Даю 100% он откажется, и будет не слабый шкандаль.
Итальянцы народ очень верующий (если этот итальянец не исключение)😎
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19.08.2021 09:38 Ответить
Досить совкодрочерить за вазочкою на честь якихось озброєних члєнінських урок.
Напис на тому "пам'ятнику", якого підрихтували майданівці у лютому 2014 року (капслок оригіналу), був таким:
ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ - РОБІТНИКАМ І СОЛДАТАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ СМЕРТЮ ХОРОБРИХ У БОЯХ ЗА ВЛАДУ РАД У м. КИЄВІ 11-13 ЛИСТОПАДА (29-31 ЖОВТНЯ) 1917 РОКУ.
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19.08.2021 09:47 Ответить
Скажи кому выгодно... Это было ясно с самого начала. Пидалику и "удару" ( с маленькой буквы) с его 1% поддержки в стране.. нужно зацепиться в Киеве, ведь " удар" превратился в чисто городской полит проект, ( иначе придется возвращаться в родной Гамбург), поэтому нужно засветиться на телеэкране не только с идиотскими ежедневными статистическими данными по ковиду( где он выглядит этаким говорящим попугаем перенесшим удаление мозга), но и на более так сказать значимой авансцене. Кто только не будет пытаться заработать баллы на 30 летии независимости. А ну такая возможность. Власти же подобный скандал был вообще не к чему.. тем более что они стремятся "обрезать" Питалику полномочия и пиарить его уж точно не входит в их планы. В общем ищи кому выгодно..
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19.08.2021 09:51 Ответить
Дубина стоеросовая " пидальная".
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19.08.2021 10:46 Ответить
Ну если ты чмошник ошибка аборта ( преднамеренно) дал добро насрать на могиле СВОЕЙ бабушки облегченного поведения ( аналом), что бы потом выскочить из "кустов" с воплями "возмущения".., что бы поднять свой плинтусовый рейтинг до уровня толчка то конечно тебе и 666 раз подтереться не грех ее старым исподним.
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19.08.2021 10:39 Ответить
 
 