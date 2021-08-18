КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт
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Остатки памятника участникам большевистского восстания 1917 года никак не привязаны к конкретным местам захоронения.
Об этом заявляет Министерство культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ.
"Остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады никоим образом не привязаны к конкретным местам захоронения. Пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка любые захоронения. Поскольку и советской властью, в течение ее существования, и немецкими оккупантами во время Второй мировой войны на территории парка проводились работы по "благоустройству"", - сказано в сообщении.
Министерство утверждает, что Киевская горгосадминистрация выдала организаторам концерта все необходимые для установки сцены разрешения.
"События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднования такой величественной для страны даты - 30-летия Независимости Украины. Если замысел именно такой, заверяем: ничего не получится. Киев, как и вся Украина, будет праздновать День Независимости!" - подытожили в Министерстве.
Ранее заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив написал в Фейсбуке, что в Мариинском парке в Киеве на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года стали монтировать сцену. Организаторы концерта ответили, что нет никаких доказательств того, что под памятником действительно находится могила - захоронений в Мариинском парке множество, и их точное место неизвестно.
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Ось баксьор і "спалився"
Ти знаєш, як називають людину, що вирощує виноград? Чи в тебе в голові самі Вєніки?
Тепер я тебе перевірю- назви саме людне місце на Воскресенці.
Так это "киевская власть" фанерные бардаки а-ля Корявый Рагуль на Аллее Небесной Сотни попыталась поставить, так, зебилы?
ГрецииМордоре все есть.
В средние века за некромантию или глумление над усопшими на кострах жгли, а тут не удивлюсь, если ************ и наградит щедрой рукой.
P.S. У евреев только свои кладбища считаются неприкосновенными и осквернение их недопустимо, для остальных в Торе нет никаких запретов.
" Зеленський проти Кличка | Віталій Портников "
https://www.youtube.com/watch?v=uMGpak7EDp8
==== Это из-за этого такой кипешь? ну вы даёте ...
це вже не смішно...Банков тупить по-страшному...
С совковыми декорациями та же вигня была. Даже блогерская ЗЕботва успела на Кличко просраться.
А потом выступил Виталий... И ботва начала быстренько свои высеры подтирать.
радянська влада - це також окупацiя, москальська окупацiя УНР.
Танцы на костях.
Просто скажите итальянскому певцу на чем смонтирована сцена на которой он будет выступать. Даю 100% он откажется, и будет не слабый шкандаль.
Итальянцы народ очень верующий (если этот итальянец не исключение)😎
Напис на тому "пам'ятнику", якого підрихтували майданівці у лютому 2014 року (капслок оригіналу), був таким:
ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ - РОБІТНИКАМ І СОЛДАТАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ СМЕРТЮ ХОРОБРИХ У БОЯХ ЗА ВЛАДУ РАД У м. КИЄВІ 11-13 ЛИСТОПАДА (29-31 ЖОВТНЯ) 1917 РОКУ.