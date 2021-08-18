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КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт

Залишки пам'ятника учасникам більшовицького повстання 1917 року ніяк не прив'язані до конкретних місць поховання.

Про це заявляє Міністерство культури та інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишки пам'ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради жодним чином не прив'язані до конкретних місць поховання. Поки невідомо навіть, чи залишилися взагалі на території Маріїнського парку будь-які захоронення. Оскільки і радянською владою, протягом її існування, і німецькими окупантами під час Другої світової війни на території парку проводилися роботи з "благоустрою"", - сказано в повідомленні.

Міністерство стверджує, що Київська міськдержадміністрація видала організаторам концерту всі необхідні для встановлення сцени дозволи.

"Події останніх днів свідчать про те, що київська влада навмисно намагається зірвати у столиці святкування такої величної для країни дати - 30-річчя Незалежності України. Якщо задум саме такий, запевняємо: нічого не вийде. Київ, як і вся Україна, святкуватиме День Незалежності!" - підсумували в Міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил

Раніше заступник голови КМДА Володимир Прокопів написав у Фейсбуці, що в Маріїнському парку в Києві на місці зруйнованого пам'ятника учасникам жовтневого збройного повстання 1917 року стали монтувати сцену. Організатори концерту відповіли, що немає ніяких доказів того, що під пам'ятником дійсно є могила - поховань у Маріїнському парку безліч, їхнє точне місце невідоме.
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Топ коментарі
+42
ще одна *********КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт - Цензор.НЕТ 6540
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18.08.2021 20:11
+31
КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 5166
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18.08.2021 20:17
+28
"киевская власть намеренно пытается сорвать" - прям слышу, как эта фраза произносится голосом Скабеевой.
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18.08.2021 20:06
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Правила форума Рада форумчан
ставте кто вам дохтор КГГА сама дала разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3856
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18.08.2021 20:04 Відповісти
18.08.21 20:03КГГА сама дала разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт, прям как далай лама, и дала и разрешила, исправьте.
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18.08.2021 20:05 Відповісти
КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке

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Ось баксьор і "спалився" КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2318
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18.08.2021 20:18 Відповісти
парк досить великий. А чи дозволяла на могилах??
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18.08.2021 21:06 Відповісти
Так "дала" или "разрешила"?
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18.08.2021 20:06 Відповісти
"киевская власть намеренно пытается сорвать" - прям слышу, как эта фраза произносится голосом Скабеевой.
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18.08.2021 20:06 Відповісти
то шоб вы не думали какому идиоту первой пришла эта мысля...
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18.08.2021 20:09 Відповісти
ще одна *********КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт - Цензор.НЕТ 6540
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18.08.2021 20:11 Відповісти
Лікуйся.
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18.08.2021 20:13 Відповісти
КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 5166
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18.08.2021 20:17 Відповісти
гарне фото на аватарку !
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18.08.2021 20:21 Відповісти
Вже набридли щоденні виправдовування зеленої влади. Ви просрать сходить не зможете, щоб усе не обісрати. Вбийтесь вже об стіну, кончені.
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18.08.2021 20:11 Відповісти
Обісрався тут виключно Кличко та його команда.
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18.08.2021 20:14 Відповісти
А Порошенко?
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18.08.2021 20:17 Відповісти
А Байден? Це точно він!
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18.08.2021 20:18 Відповісти
Правильно ВиноградаР! До речі, якщо ти дійсно з Вєніка, то скажи, яке там найбільш людне місце?
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18.08.2021 20:24 Відповісти
Звідки я?
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18.08.2021 20:25 Відповісти
Молодець, спалився... Ти в Києві хоч раз був?
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18.08.2021 20:27 Відповісти
200--250 км кожного дня по Києву накручую. В чому "паливо"?
Ти знаєш, як називають людину, що вирощує виноград? Чи в тебе в голові самі Вєніки?
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18.08.2021 20:32 Відповісти
Наручуєш і не знаєш, що в Києві є масив Виноградар, який в народі називають Вєніком...
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18.08.2021 20:35 Відповісти
В якому народі?
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18.08.2021 20:36 Відповісти
Явно не в твоєму)) Так яке найбільш людне місце на Виноградарі?
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18.08.2021 20:40 Відповісти
З якого дива це має мене цікавити? Як і найбільш люднемісце в Києві взагалі.
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18.08.2021 20:42 Відповісти
Та я перевірив, який з тебе киянин... Виходить, київську владу критикуєш, а нічого про Київ не знаєш! Не живеш ти в Києві стопудово!
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18.08.2021 20:45 Відповісти
Що ти зробив?)))
Тепер я тебе перевірю- назви саме людне місце на Воскресенці.
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18.08.2021 20:48 Відповісти
Ринок на Пєрова, звичайно ж...
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18.08.2021 20:52 Відповісти
Епік. Далі будеш дурню про мене писати?
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18.08.2021 21:01 Відповісти
То куди ти так хутко зник, вЄніковець?)))
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18.08.2021 21:35 Відповісти
Та я побачив, що ти ніколи не чув про такий масив, як Виноградар, а більше мені й не треба. Можу ще задати дуже просте питання: як раніше називали Пейзажну алею?
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18.08.2021 22:33 Відповісти
Я на тому масиві весь Варшавський квартал переміряв. І знаю як чигирями проїхати на сім'ї Крістерів.
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19.08.2021 04:04 Відповісти
Так як раніше називали Пейзажну алею?
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19.08.2021 11:26 Відповісти
Який музей був у СШ 83?
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19.08.2021 12:03 Відповісти
Чий Крим?
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18.08.2021 20:43 Відповісти
Панаехавший воно...
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18.08.2021 20:44 Відповісти
Вчи мову, недолуге.
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18.08.2021 20:49 Відповісти
"События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднования..." КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт - Цензор.НЕТ 9849

Так это "киевская власть" фанерные бардаки а-ля Корявый Рагуль на Аллее Небесной Сотни попыталась поставить, так, зебилы? КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт - Цензор.НЕТ 5063
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18.08.2021 20:11 Відповісти
А то нічого, що дозвіл на це надало керівництво Меморіалу? І хто хто там директор?
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18.08.2021 21:17 Відповісти
Это которого? Которого зебилы построить не дают? КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 834
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18.08.2021 22:48 Відповісти
КДМА - зайвий і безвідповідальний посередник між обласною та міськими районними владами. Аналогічних дармоїдів утримуємо в усіх обласних центрах.
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18.08.2021 20:15 Відповісти
Ага. Саме тому зЕзідент планує не ліквідувати КМДА, а розділити посади і нав'язати киянам свого ставленика слухняну бяшку.
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18.08.2021 20:27 Відповісти
Бабло в адміністраціях.
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18.08.2021 22:58 Відповісти
уж какой Кличко не туповатый, но Ткаченко полный идиот!
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18.08.2021 20:16 Відповісти
кто из нормальных может поверить, что большевики хоронили своих коллег цивилизовано? они бросали их как убитых сабак на растерзание воронам, они были отработанным материалом... потом хоронили где попало чтоб не разносилась зараза и не воняла округа... и тот "памятник" чисто бутафорское, пропандистско-совковое творение. из чего вой я не понимаю. из за дохлых большевичков?- стыдно и сумно...
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18.08.2021 20:16 Відповісти
а можно документ про дозвіл побачити ?
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18.08.2021 20:20 Відповісти
У талибов тонны оружия США и вертолеты Black Hawk.

КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 1911
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18.08.2021 20:20 Відповісти
а патроны есть?
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18.08.2021 21:25 Відповісти
Есть, есть, в Греции Мордоре все есть.
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18.08.2021 22:16 Відповісти
повезло им
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18.08.2021 22:50 Відповісти
Дискотека для Бубочки в Мариинском парке на костях это нечто запредельное в нашем Минкульте.
В средние века за некромантию или глумление над усопшими на кострах жгли, а тут не удивлюсь, если ************ и наградит щедрой рукой.
P.S. У евреев только свои кладбища считаются неприкосновенными и осквернение их недопустимо, для остальных в Торе нет никаких запретов.
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18.08.2021 20:21 Відповісти
А хіба там є поховання?
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18.08.2021 21:17 Відповісти
Большевики были кончеными ничтожествами над их костями можно делать что хочешь.
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18.08.2021 21:26 Відповісти
Точно. Прийшли. Ткнули пальцем на могилу і сказали :" Ставте тут",
" Зеленський проти Кличка | Віталій Портников "
https://www.youtube.com/watch?v=uMGpak7EDp8
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18.08.2021 20:24 Відповісти
КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 1865 КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 4560
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18.08.2021 20:27 Відповісти
Исходя из декоммунизации этого памятника с костями или без костей там не должно быть. Вопли по тупицкому или по памятнику большевикам, абы повопить.
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18.08.2021 20:30 Відповісти
Дятел, это не памятник, а братская могила. Среди похороненых может быть и твой предок, дебил.
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19.08.2021 08:51 Відповісти
Уроды.
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18.08.2021 20:31 Відповісти
Ну в принципе, свалить вину на коммунистов и нацистов вполне дотэпно)
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18.08.2021 20:35 Відповісти
варонєж?
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18.08.2021 23:01 Відповісти
"Остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады" Источник: https://censor.net/ru/n3283493

==== Это из-за этого такой кипешь? ну вы даёте ... КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 3766
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18.08.2021 20:47 Відповісти
Виталика сшибить с кресла пытаются..нужно мужику помочь в т. ч. и свое окружение продавшееся почистить.... КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 7917...
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18.08.2021 20:49 Відповісти
Єта министерство культури? ********!
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18.08.2021 21:12 Відповісти
События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднования такой величественной для страны даты - 30-летия Независимости Украины. Если замысел именно такой, заверяем: ничего не получится. Киев, как и вся Украина, будет праздновать День Независимости!" - подытожили в Министерстве. (c "зелеными квартальными декорациями ,которые Министерство решило на алее влепить и с лесами для сцены, для прорашистских хороводов" ,вот это для украинского народа "вяличество квартальное" КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 8841
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18.08.2021 21:58 Відповісти
А говорили Веталь не в курсе
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18.08.2021 22:26 Відповісти
як і у ідіотському випадку з дріфтом на Софіївській площі-влада зробила крайньою КМДА...
це вже не смішно...Банков тупить по-страшному... КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 7780
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18.08.2021 23:03 Відповісти
ЗЕлень звиздит, как дышит.

С совковыми декорациями та же вигня была. Даже блогерская ЗЕботва успела на Кличко просраться.

А потом выступил Виталий... И ботва начала быстренько свои высеры подтирать.
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19.08.2021 00:35 Відповісти
Оскільки і радянською владою, протягом її існування, і німецькими окупантами



радянська влада - це також окупацiя, москальська окупацiя УНР.
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19.08.2021 00:53 Відповісти
Киевская власть дала разрешение на установку сцены в парке, но никому в голову не могло прийти, что эти идиоты поставят сцену на могилах. И, при этом придумали совершенно убогое оправдание. Уровень урков с подворотни.
Танцы на костях.
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19.08.2021 08:47 Відповісти
Хотите чтобы зеленский и его клоуны конкретно обосрались на весь мир?
Просто скажите итальянскому певцу на чем смонтирована сцена на которой он будет выступать. Даю 100% он откажется, и будет не слабый шкандаль.
Итальянцы народ очень верующий (если этот итальянец не исключение)😎
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19.08.2021 09:38 Відповісти
Досить совкодрочерить за вазочкою на честь якихось озброєних члєнінських урок.
Напис на тому "пам'ятнику", якого підрихтували майданівці у лютому 2014 року (капслок оригіналу), був таким:
ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ - РОБІТНИКАМ І СОЛДАТАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ СМЕРТЮ ХОРОБРИХ У БОЯХ ЗА ВЛАДУ РАД У м. КИЄВІ 11-13 ЛИСТОПАДА (29-31 ЖОВТНЯ) 1917 РОКУ.
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19.08.2021 09:47 Відповісти
Скажи кому выгодно... Это было ясно с самого начала. Пидалику и "удару" ( с маленькой буквы) с его 1% поддержки в стране.. нужно зацепиться в Киеве, ведь " удар" превратился в чисто городской полит проект, ( иначе придется возвращаться в родной Гамбург), поэтому нужно засветиться на телеэкране не только с идиотскими ежедневными статистическими данными по ковиду( где он выглядит этаким говорящим попугаем перенесшим удаление мозга), но и на более так сказать значимой авансцене. Кто только не будет пытаться заработать баллы на 30 летии независимости. А ну такая возможность. Власти же подобный скандал был вообще не к чему.. тем более что они стремятся "обрезать" Питалику полномочия и пиарить его уж точно не входит в их планы. В общем ищи кому выгодно..
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19.08.2021 09:51 Відповісти
Дубина стоеросовая " пидальная".
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19.08.2021 10:46 Відповісти
Ну если ты чмошник ошибка аборта ( преднамеренно) дал добро насрать на могиле СВОЕЙ бабушки облегченного поведения ( аналом), что бы потом выскочить из "кустов" с воплями "возмущения".., что бы поднять свой плинтусовый рейтинг до уровня толчка то конечно тебе и 666 раз подтереться не грех ее старым исподним.
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19.08.2021 10:39 Відповісти
 
 