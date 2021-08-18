КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт
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Залишки пам'ятника учасникам більшовицького повстання 1917 року ніяк не прив'язані до конкретних місць поховання.
Про це заявляє Міністерство культури та інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.
"Залишки пам'ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради жодним чином не прив'язані до конкретних місць поховання. Поки невідомо навіть, чи залишилися взагалі на території Маріїнського парку будь-які захоронення. Оскільки і радянською владою, протягом її існування, і німецькими окупантами під час Другої світової війни на території парку проводилися роботи з "благоустрою"", - сказано в повідомленні.
Міністерство стверджує, що Київська міськдержадміністрація видала організаторам концерту всі необхідні для встановлення сцени дозволи.
"Події останніх днів свідчать про те, що київська влада навмисно намагається зірвати у столиці святкування такої величної для країни дати - 30-річчя Незалежності України. Якщо задум саме такий, запевняємо: нічого не вийде. Київ, як і вся Україна, святкуватиме День Незалежності!" - підсумували в Міністерстві.
Раніше заступник голови КМДА Володимир Прокопів написав у Фейсбуці, що в Маріїнському парку в Києві на місці зруйнованого пам'ятника учасникам жовтневого збройного повстання 1917 року стали монтувати сцену. Організатори концерту відповіли, що немає ніяких доказів того, що під пам'ятником дійсно є могила - поховань у Маріїнському парку безліч, їхнє точне місце невідоме.
Будь ласка, зачекайте...
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Ось баксьор і "спалився"
Ти знаєш, як називають людину, що вирощує виноград? Чи в тебе в голові самі Вєніки?
Тепер я тебе перевірю- назви саме людне місце на Воскресенці.
Так это "киевская власть" фанерные бардаки а-ля Корявый Рагуль на Аллее Небесной Сотни попыталась поставить, так, зебилы?
ГрецииМордоре все есть.
В средние века за некромантию или глумление над усопшими на кострах жгли, а тут не удивлюсь, если ************ и наградит щедрой рукой.
P.S. У евреев только свои кладбища считаются неприкосновенными и осквернение их недопустимо, для остальных в Торе нет никаких запретов.
" Зеленський проти Кличка | Віталій Портников "
https://www.youtube.com/watch?v=uMGpak7EDp8
==== Это из-за этого такой кипешь? ну вы даёте ...
це вже не смішно...Банков тупить по-страшному...
С совковыми декорациями та же вигня была. Даже блогерская ЗЕботва успела на Кличко просраться.
А потом выступил Виталий... И ботва начала быстренько свои высеры подтирать.
радянська влада - це також окупацiя, москальська окупацiя УНР.
Танцы на костях.
Просто скажите итальянскому певцу на чем смонтирована сцена на которой он будет выступать. Даю 100% он откажется, и будет не слабый шкандаль.
Итальянцы народ очень верующий (если этот итальянец не исключение)😎
Напис на тому "пам'ятнику", якого підрихтували майданівці у лютому 2014 року (капслок оригіналу), був таким:
ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ - РОБІТНИКАМ І СОЛДАТАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ СМЕРТЮ ХОРОБРИХ У БОЯХ ЗА ВЛАДУ РАД У м. КИЄВІ 11-13 ЛИСТОПАДА (29-31 ЖОВТНЯ) 1917 РОКУ.